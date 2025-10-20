УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8624 відвідувача онлайн
Новини Зустріч Трампа та Путіна Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті
883 16

Візит Путіна до Будапешта матиме сенс, якщо приведе до припинення вогню, - Барро

Зустріч Трампа та Путіна може бути корисною, вважають у Франції

Візит російського диктатора Володимира Путіна до Будапешта для переговорів із Дональдом Трампом матиме сенс, якщо приведе до припинення вогню в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Будьмо відвертими, присутність Володимира Путіна на території Європейського Союзу матиме сенс лише в тому випадку, якщо вона приведе до негайного й безумовного припинення вогню. Більше того, Путіну вигідно погодитися на негайне припинення вогню, адже час грає проти нього", - сказав очільник МЗС Франції перед зустріччю міністрів країн ЄС у Люксембурзі.

Читайте: Путін має бути перед трибуналом в Гаазі, а не в Будапешті, - глава МЗС Литви Будріс

Майбутня зустріч Трампа та Путіна

Нагадаємо, 16 жовтня 2025 року Трамп провів розмову із російським диктатором.

Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.

Майбутні переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним заплановані на найближчі тижні та можуть стати важливим етапом у пошуках мирного вирішення війни в Україні.

Також читайте: Трамп не передає Україні Tomahawk, бо не хоче ескалації перед зустріччю з Путіним, - Зеленський

Автор: 

путін володимир (24968) Трамп Дональд (7444) Барро Жан-Ноель (59)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
А чому до припинення вогню не призвела вся ваша потужна підтримка і тиск язиками на росію?
Ви самі точно робите все правильно, і точно саме для припинення вогню, так?
показати весь коментар
20.10.2025 14:55 Відповісти
+2
так в нас є одне таке .. Гнидота Оманський

показати весь коментар
20.10.2025 14:58 Відповісти
+2
Цей візит матиме сенс, якщо його не побояться заарештувати!
показати весь коментар
20.10.2025 15:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чому до припинення вогню не призвела вся ваша потужна підтримка і тиск язиками на росію?
Ви самі точно робите все правильно, і точно саме для припинення вогню, так?
показати весь коментар
20.10.2025 14:55 Відповісти
Питання не в тому, питання в тому, хто саме! не хоче цього припинення, І ось поки вОно! його не захоче, ця війна не припиниться. А що стосується так би мовити Їх, то ви мабуть забули, то зовсім не їхня війна. і варто рудому не дай Боже остаточно вмити руки, то подивитесь що буде через місяць, і ось тому, я б стримувався від таких пред'яви Європі,
показати весь коментар
20.10.2025 15:06 Відповісти
" Візит Путіна до Будапешта матиме сенс, якщо" ... пуйло "випадково" "поламається" десь по дорозі...
показати весь коментар
20.10.2025 16:10 Відповісти
так в нас є одне таке .. Гнидота Оманський

показати весь коментар
20.10.2025 14:58 Відповісти
Всі знають що путін не припинить війну, навіщо ці пусті надії на фантастичні результати зустрічи двох ідіотів?
показати весь коментар
20.10.2025 14:59 Відповісти
Трамп може бути ким угодно, але вн точно не ідіот, і якщо сторони, там, на рівні Рубіо, не домовляться про припинення, то в жодний будапешт, трампон просто не поїде.
показати весь коментар
20.10.2025 15:10 Відповісти
Він уже й у жоден Анкоридж просто не їздив.
показати весь коментар
20.10.2025 15:26 Відповісти
Я так зрозумів, що на МКС всім насрати з великої гори, чи той самий суд подасть в розшук тих хто укриває злочинців.
показати весь коментар
20.10.2025 15:08 Відповісти
Так, поки на це насрати США, то усім іншим також.
показати весь коментар
20.10.2025 15:17 Відповісти
Європейцям мало б бути важливим не пустити упиря на свою територію і захистити свої кордони від військового злочинця. Мало б бути сказано, що користь від візиту сумнівна, а порушення наших кордонів буде політичним злочином. Тому хай трамп шукає інше місце.
показати весь коментар
20.10.2025 15:09 Відповісти
Цей візит матиме сенс, якщо його не побояться заарештувати!
показати весь коментар
20.10.2025 15:12 Відповісти
І ще більший сенс, якщо літачок по дорозі розіб'ється (Смоленськ 2).
показати весь коментар
20.10.2025 15:28 Відповісти
Пригожин наготував жратви для прийому путіна !!!
показати весь коментар
20.10.2025 16:01 Відповісти
якщо буде введено стан припинення вогню - путін втратить можливість керувати конфліктом.всі це знають.
показати весь коментар
20.10.2025 15:19 Відповісти
Потрібно заборонити у всьому світі осібам старше 65 років займати будь які державні посади. Можуть консультувати, радити, але приймати відповідальні рішення старі не повинні, бо за наслідки вони не відповідають і притягнути з того світу до відповідальності ще нікого не вдалося...
показати весь коментар
20.10.2025 15:21 Відповісти
Ну до припинення вогню зі сторони України внаслідок того що Україні не дали далекобійної зброї ці перемовини вже привели. Якщо світ хоче повного знищення України то тоді да, перемовини можна вважати кроком до закінчення війни. Я тільки не розумію чому 100 років назад Гітлеру не дали закінчити війну? Навіщо московському режиму дали Лендліз?
показати весь коментар
20.10.2025 15:40 Відповісти
 
 