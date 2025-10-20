Візит Путіна до Будапешта матиме сенс, якщо приведе до припинення вогню, - Барро

Візит російського диктатора Володимира Путіна до Будапешта для переговорів із Дональдом Трампом матиме сенс, якщо приведе до припинення вогню в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Будьмо відвертими, присутність Володимира Путіна на території Європейського Союзу матиме сенс лише в тому випадку, якщо вона приведе до негайного й безумовного припинення вогню. Більше того, Путіну вигідно погодитися на негайне припинення вогню, адже час грає проти нього", - сказав очільник МЗС Франції перед зустріччю міністрів країн ЄС у Люксембурзі.

Майбутня зустріч Трампа та Путіна

Нагадаємо, 16 жовтня 2025 року Трамп провів розмову із російським диктатором.

Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.

Майбутні переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним заплановані на найближчі тижні та можуть стати важливим етапом у пошуках мирного вирішення війни в Україні.

