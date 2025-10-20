Путін має бути перед трибуналом в Гаазі, а не в Будапешті, - глава МЗС Литви Будріс

У Литві, коментуючи майбутню зустріч Дональда Трампа та Путіна в Будапешті, заявили, що у Європі немає місця для воєнних злочинців.

Про це сказав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так, глава МЗС пояснив, чи вважає очікувану зустріч Путіна з Трампом у Будапешті ляпасом Європі:

Тут поєднані дві речі. Одна - це дипломатичні зусилля президента Трампа щодо припинення вогню та миру. З іншого боку, ми повинні дотримуватися принципів Європи, з якими ми всі погодилися. Єдине місце для Путіна в Європі - це Гаага, перед трибуналом, а не в жодній з наших столиць.

За словами Будріса, Литва надсилає сигнал, що "в Європі немає місця для воєнних злочинців, не має бути шляху через Європу для воєнних злочинців на будь-які заходи.

Також міністр зазначив, що не може уявити, щоб літак Путіна летів крізь повітряний простір Литви.

"Є інші шляхи, якщо він хоче туди потрапити, і я б шукав альтернативи", - підсумував глава МЗС.

Майбутня зустріч Трампа та Путіна

Нагадаємо, 16 жовтня 2025 року Трамп провів розмову із російським диктатором.

Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.

Майбутні переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним заплановані на найближчі тижні та можуть стати важливим етапом у пошуках мирного вирішення війни в Україні.

Ордер МКС для Путіна

МКС видав ордер на арешт Путіна у 2023 році, трохи більше ніж через рік після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, звинувативши Путіна у воєнному злочині – депортації сотень дітей з України.

Росія заперечує звинувачення у воєнних злочинах, а Кремль, який не підписав засновницький договір МКС, визнав ордер недійсним.

У 2023 році він вирішив не їхати до однієї з таких країн, Південної Африки, на саміт БРІКС. Але минулого року його зустріли з червоною доріжкою в Монголії, хоча ця країна є членом МКС.

