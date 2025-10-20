Будапешт - не найкращий майданчик для потенційних мирних переговорів, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський намагався пояснити спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що Будапешт є не найкращим майданчиком для проведення потенційних мирних переговорів.
Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Було багато різних достойних варіантів – і це Швейцарія, Австрія, Ватикан, Саудівська Аравія, Катар, Туреччина. Тому що ми говоримо про мир в Україні, а не про вибори в Угорщині. Я не вважаю, що прем'єр-міністр, який всюди блокує Україну, може зробити щось позитивне для українців або хоча б щось врівноважене" , - зазначив він.
Позиція Орбана
Зеленський нагадав, що прем'єр Угорщини Орбан просуває проросійські наративи, зокрема щодо "безумовних переваг Росії у цій війні.
"Коли ми говоримо про медіацію, я не вважаю, що чинний прем'єр-міністр Угорщини має до цього, скажімо так, адекватне відношення. Хочу нагадати, що коли цей політик їздив у Росію, в Китай, в США і пробував набирати для себе політичної ваги, ми казали, що не давали йому ніяких повноважень, і зрештою всі його зусилля не принесли жодного результату, що й було зрозуміло заздалегідь", - додав президент.
Історичний контекст
Також він звернув увагу на поганий історичний контекст для України, оскільки там було підписано Будапештський меморандум. Про це Зеленський також розповідав Трампу.
Проте лідер США вважає "угорський формат" наступним кроком або таким, "який принесе ті результати, які він хоче", а саме - закінчення війни.
"Ми поділяємо з президентом Трампом позитив, якщо це призведе до закінчення війни. Після багатьох кіл розмови впродовж цих понад двох годин з ним і з його командою, його меседж, на мою точку зору, що стоїмо там, де стоїмо на лінії зіткнення, - позитивний. Якщо буде розуміння всіх сторін, що мається на увазі", - пояснив Зеленський.
Домовленості в Будапешті
Також глава держави відповів на питання, чи може Україна відмовитись від потенційно невигідних умов домовленостей у Будапешті.
За його словами, "ніколи не треба робити нічого поганого для свого дому".
"Якщо конфігурація, де Америка посередині, - це одна історія. А якщо конфігурація така, що тиск тільки на Україну, то ніхто не вийде переможцем. Ми не дамо перемогу "рускім", - підсумував президент.
Майбутня зустріч Трампа та Путіна
Нагадаємо, 16 жовтня 2025 року Трамп провів розмову із російським диктатором.
Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.
Майбутні переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним заплановані на найближчі тижні та можуть стати важливим етапом у пошуках мирного вирішення війни в Україні.
А ти, зелене брехло та мародер, щось зробив позитивне для людей?
Ось ще одна заява про 29 рік,вам буде цікаво. https://www.tiktok.com/@alekc1837/video/7397319521851297030?is_from_webapp=1 видео тут.
Трамп планує знову зазирнути в око ху#ла, а про голобородька мови не було.
Хай Зе ще 05.12 якусь угоду підпише!
https://defence-line.info/?p=6437 Хто кричить найголосніше? (Частина 1)
Сер Вінстон Черчилль став джерелом крилатих висловів просто на всі часи. Хто б і як не ставився до цієї великої людини, відмовити йому в дотепності не вийде. Насправді, видати коротку фразу, в якій буде закладений важливий і часто - багатошаровий сенс, можуть люди тільки певного складу розуму і не обов'язково наділені видатним інтелектом. Тут потрібен не тільки інтелект, а й чуття, а також смак до гри слів. Простіше кажучи, крилаті фрази народжуються не внаслідок спеціально спрямованого розумового процесу, а просто на льоту. І ось у Черчилля це виходило просто чудово.
Тут ми відштовхнемося від фрази, яка закріплена за Черчиллем, але достовірно невідомо, де і коли він її вимовив. На цій підставі, низка його біографів доходить висновку про те, що в даному випадку йдеться про апокриф або простіше кажучи, ця фраза вже існувала і, можливо, Черчилль її сказав, але не був автором, або й зовсім він її не говорив, а її йому просто приписали. Але все одно, більшість приписує фразу саме Черчиллю, оскільки вона чітко відповідає його стилю. Вона коротка і містка, а виглядає так:
«Зрадники завжди найголосніше кричать перед самою перемогою».
Сенс фрази всім зрозумілий, але я просто коротко викладу його, оскільки він буде потрібен далі по тексту. У даному випадку йдеться про те, що коли ворог опиняється в складному становищі, з якого вже проглядаються обриси катастрофи, він кидає в топку все, що в нього є, і не тільки на полі бою, а й те, чим він володіє в тилу свого суперника - агентуру. Вона найголосніше починає віщати про щось страшне, щоб деморалізувати публіку і, можливо, таким чином запобігти, або хоча б відсунути власну катастрофу.
І ось низка джерел, які формально є українськими, зараз просто фонтанують або цитатами, або тими ж апокрифами путіна про те, що він вимагає від України або погодитися на умови капітуляції, або він знищить Україну повністю. І ні, такі речі розповідає не тільки Лукашенко чи подібні йому екземпляри, а й деякі наші діячі. Причому, видають це за щось абсолютно нове, ніби лисий напів-фюрер ніколи такого не говорив.
І ось дивлячись на цей натюрморт з овочами, згадується та сама фраза, про яку йшлося вище. Якщо почалася істерика серед такої публіки, то це означає, що на болотах щось зовсім стало сумно і там почали нервувати, звідси й нічні дзвінки путіна Дональду Федоровичу, та інші нервові рухи. Адже від Конфуція до Макіавеллі, безліч філософів рекомендували майбутнім государям, які потрапили у скрутне становище, одне й те саме: «Не метушися під клієнтом». А тут явно спостерігається нервова метушня.
Воно звичайно, все можна списати на те, що літній наступ, який був умовно названий словами їхньої старої пісні «Это есть наш последний и решительный бой», не дав результатів, які були кілька разів анонсовані. До речі, ось ця пісня більшовиків, слова з якої наведені вище, мене ще з дитинства змушували замислитися про те, що з ними щось не те. Адже ніхто не каже «це є бій» чи «це є горілка». Слово «є» тут явно зайве і ніби говорить про те, що писала це людина, яка звикла розмовляти німецькою або англійською мовами, але це - тема для іншої історії, а ми повернемося до своєї.
https://defence-line.info/?p=6437
Тут мова йде не лише про те, що не вдалося досягти завдань, особисто поставлених путіним, а ще й про те, що на літній наступ були кинуті гігантські ресурси при тому, що їх залишилося катастрофічно мало. Згрібати довелося буквально все що є, і якщо з м'ясом питання вирішувалося більш-менш планово, то з матеріальним забезпеченням і особливо - бронею, зробити це було як ніколи складно, оскільки бази зберігання вже майже знищені, а те, що випускає промисловість, спалюється майже миттєво і явно - без користі. Тож вклалися в наступ дійсно вже «на жилах», а вихлоп - не виправдав таких витрат.
Та й як не крути, м'ясо теж обійшлося дорого, оскільки контрактникам платили просто немислимі «підйомні» ще до того, як вони потрапляли на фронт, а з урахуванням того, що влітку вони жили 5-7 днів, витрати виявилися просто марнотратними. І ось підбивши підсумки, там напевно жахнулися тому, як іде війна. Але зрозуміло, не тільки це могло стати причиною явної нервозності.
Як тепер усім зрозуміло, стійкість економічної та енергетичної системи курника виявилася аж надто переоціненою. Усього третій місяць Україна регулярно виносить "нефтянку" і тільки другий тиждень - електрику лепрозорію, а результати вже йдуть просто в стилі хвилі цунамі. Такого не було за три з половиною роки війни, а тепер уже щодня виходять з ладу потужності як нафтової промисловості, так і електричної. Очевидно, що на такий перебіг подій ніхто не розраховував і тепер цей аргумент стає дедалі вагомішим.
Крім того, осторонь від війни намітилася ще одна неприємна тенденція, а саме - зниження ціни на нафту. Тут важливий не сам процес, а те, що його перебіг не вписується в прогнози, на яких зверстана економіка. І схоже на те, що путіністи не знають, що з цим робити, оскільки вже явно промахнулися з прогнозами. І вже їхня преса пише ось таке:
«Російський бюджет, що стрімко втрачає нафтогазові доходи, отримав новий головний біль. Вартість сорту Urals, головної експортної марки російських нафтовиків, уперше з весни впала нижче $50 за барель. Як повідомляє Reuters з посиланням на трейдерів, у порту Приморськ на Балтійському морі котирування в середині тижня опускалися до $47,4 за бочку. У результаті Urals уперше пішла нижче оновленого цінового порога Євросоюзу, який встановлений на позначці $47,6…
Падіння цін на нафту обіцяє нові проблеми федеральному бюджету Росії, який за січень-вересень втратив 21% сировинних доходів. Спочатку проєкт скарбниці на 2025 рік верстали з розрахунку, що барель Urals буде $70, проте згодом плановий рівень знизили до $58. Разом із ним було радикально зменшено план із нафтогазових доходів: замість 10,9 трлн рублів тепер влада чекає лише 8,6 трлн.
У бюджет-2026 Мінфін заклав Urals по $59 і збереження сировинних надходжень на низькому рівні - 8,9 трлн рублів, що на 20% нижче, ніж 2024-го року».
Ще раз, це пише їхня преса і нехай нікого не вводить в оману посилання на закордонні джерела. Це - поширена практика, але тут важливо те, що там не стали б посилатися на зовнішні джерела, не збігайся їхня інформація з власною - російських ЗМІ, які напевно мають більший обсяг інформації, ніж американські чи європейські видання.
https://defence-line.info/?p=6441
І тут йдеться про динаміку процесу та перспективи, які виявляються більш похмурими, ніж найсумніші прогнози. Але все це впливає на ті верстви суспільства, які не мають виходу на путіна, а отже, ці настрої не можуть стати тригером для мобілізації агентури як в Україні, так і в інших місцях для того, щоб приховати свою розгубленість чи навіть відчай. Сукупність наведених вище факторів, із додаванням ще чогось такого, що ми тут не врахували, безумовно усвідомлюється найближчим оточенням путіна, але диктатор занадто довго сидить на своєму троні і тому, інформаційні потоки до нього йдуть у рафінованому вигляді тому, що формуються вони цим самим, ближнім колом. А воно, це коло, тому й ближнє, і практично незмінне тому, що персонажі, які входять до нього, знають, що не можна розповідати царю речей, які він не хоче чути.
За великим рахунком, його не особливо хвилює те, що не стосується власної шкурки. Так, йому хотілося б виступити в ролі застарілого Наполеона. Так, не складається, але холуї йому видали формулу, згідно з якою він і Рюрик, воюють не з ЗСУ, а з НАТО, звідси й усі проблеми. І так - по кожному пункту і доти, доки, з різних причин, не повіяло могильним холодком на його лисину. І ось тут спрацьовує той самий тригер.
Швидше за все, «турбуючі» удари по Сочі не були спеціально і ретельно спланованою операцією, спрямованою на безумовну ліквідацію упиря. Якби це було так, туди б полетіло щось інше. Просто йому показали, що знають, де він і що якщо він підставиться, то вдарять без сумнівів. Але як виявилося, ось ці дзвінки Додіку та явна активізація ангажованої кремлем шушери, мають якесь додаткове підґрунтя, яке стало тригером ситуації, після чого - навалилися і зазначені вище фактори. Зрозуміло, що ніхто не стане розповідати конкретики та подробиць, але навіть те, що виплеснулося через конторський ТГ-канал, заслуговує на увагу. А там пишуть таке:
«Проти Путіна готується серйозна атака. Вороги - всередині росії. Це попередження нас попросив опублікувати впливовий джерело в кремлі. За його словами, зафіксована активізація внутрішніх ворогів росії…»
Чи не правда, вже такої цитати достатньо для того, щоб усе стало на місце. А ми нагадаємо про те, що путін прийшов до влади під гаслом боротьби з терористами та всілякими ворогами курника. І що ж у підсумку? Після 25 років невтомної боротьби, вороги не просто вільно орудують у глибині курника, а й вирішили зазіхнути на найсвятіше - тушку царя. А дослівно кремлівське джерело повідомило таке:
«Вони хочуть скористатися складнощами, які зараз виникли - з бензином, цінами, з економікою загалом. З тим, що не звільнені ДНР та інші наші регіони, і поки немає прогнозів, коли ми там повністю переможемо. Внутрішні вороги знову хочуть, щоб СВО закінчилася скоріше, без жодної перемоги. І щоб вони змогли нормально жити, радіти і заробляти, наплювавши на інтереси росії».
Ось воно що! Складнощі у них виникли. А начебто все за планом йшло, а тепер - по всіх пунктах у них вийшли проблеми. І саме через сукупність цих проблем, вороги бажають позбавити царя трону, а то й самого життя. А дідусь щойно розповів, що буде собі органи пересаджувати і жити до 150 років, а тут виходить, що органи-то з нього можуть вийняти, а ось що вставлять замість них - питання відкрите. І нарешті, як між собою корелюють заяви про те, що якщо Україна не прийме ультиматум, то цей недо-фюрер може розчавити Україну і ті самі «складнощі з ДНР». Ти або розчавлюєш, або у тебе складнощі, за які тобі хочуть приміряти шарф і табакерку.
Загалом, коли ви читаєте гучні крики, в унісон московським бажанням, згадайте про те, що говорив сер Вінстон. Не завадить.
https://defence-line.info/?p=6446