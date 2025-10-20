Будапешт - не найкращий майданчик для потенційних мирних переговорів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський намагався пояснити спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що Будапешт є не найкращим майданчиком для проведення потенційних мирних переговорів.

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами.

"Було багато різних достойних варіантів – і це Швейцарія, Австрія, Ватикан, Саудівська Аравія, Катар, Туреччина. Тому що ми говоримо про мир в Україні, а не про вибори в Угорщині. Я не вважаю, що прем'єр-міністр, який всюди блокує Україну, може зробити щось позитивне для українців або хоча б щось врівноважене" , - зазначив він.

Позиція Орбана

Зеленський нагадав, що прем'єр Угорщини Орбан просуває проросійські наративи, зокрема щодо "безумовних переваг Росії у цій війні.

"Коли ми говоримо про медіацію, я не вважаю, що чинний прем'єр-міністр Угорщини має до цього, скажімо так, адекватне відношення. Хочу нагадати, що коли цей політик їздив у Росію, в Китай, в США і пробував набирати для себе політичної ваги, ми казали, що не давали йому ніяких повноважень, і зрештою всі його зусилля не принесли жодного результату, що й було зрозуміло заздалегідь", - додав президент.

Історичний контекст

Також він звернув увагу на поганий історичний контекст для України, оскільки там було підписано Будапештський меморандум. Про це Зеленський також розповідав Трампу.

Проте лідер США вважає "угорський формат" наступним кроком або таким, "який принесе ті результати, які він хоче", а саме - закінчення війни.

"Ми поділяємо з президентом Трампом позитив, якщо це призведе до закінчення війни. Після багатьох кіл розмови впродовж цих понад двох годин з ним і з його командою, його меседж, на мою точку зору, що стоїмо там, де стоїмо на лінії зіткнення, - позитивний. Якщо буде розуміння всіх сторін, що мається на увазі", - пояснив Зеленський.

Домовленості в Будапешті

Також глава держави відповів на питання, чи може Україна відмовитись від потенційно невигідних умов домовленостей у Будапешті.

За його словами, "ніколи не треба робити нічого поганого для свого дому".

"Якщо конфігурація, де Америка посередині, - це одна історія. А якщо конфігурація така, що тиск тільки на Україну, то ніхто не вийде переможцем. Ми не дамо перемогу "рускім", - підсумував президент.

Майбутня зустріч Трампа та Путіна

Нагадаємо, 16 жовтня 2025 року Трамп провів розмову із російським диктатором.

Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.

Майбутні переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним заплановані на найближчі тижні та можуть стати важливим етапом у пошуках мирного вирішення війни в Україні.

