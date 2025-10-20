Трамп заперечив, що примушував Зеленського погодитися віддати Росії весь Донбас, - Reuters

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не примушував президента України Володимира Зеленського погодитися на передачу Російській Федерації всього Донбасу.

про це пише агентство Reuters з посиланням на три джерела, обізнані з перебігом переговорів.

За інформацією агенства, зустріч між Трампом і Володимиром Зеленським, яка відбулася у п’ятницю, проходила у напруженій атмосфері. Співрозмовники агентства повідомили, що переговори завершилися формуванням позиції Трампа щодо "угоди там, де ми знаходимося". Іншими словами, він мав на увазі заморожування збройного конфлікту на нинішніх лініях розмежування.

"Ми вважаємо, що вони повинні просто зупинитися на лініях, де вони перебувають", – заявив Трамп журналістам на борту літака Air Force One у неділю, 19 жовтня.

При цьому він категорично заперечив, що нібито пропонував Зеленському передати Росії весь Донбас.

"Нехай він буде розділений так, як він є зараз. Він уже поділений. На мою думку, близько 78 відсотків цієї території вже перебуває під контролем Росії", – зазначив американський президент.

Водночас Трамп додав, що сторони зможуть домовитися "про щось пізніше", натякаючи на можливість подальших переговорів між Києвом і Москвою.

Зустріч із Трампом розчарувала українську делегацію

За інформацією джерел агентства, результати зустрічі стали розчаруванням для української делегації. Президент України сподівався переконати американського лідера надати Києву далекобійні крилаті ракети Tomahawk, здатні вражати цілі вглибині території Росії. Проте, як повідомив у неділю віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс, Трамп поки що не ухвалив остаточного рішення з цього питання.

Декілька джерел наголосили, що розмова між президентами була далекою від дипломатичної. Один зі співрозмовників розповів, що сама розмова була досить поганою. Головне послання Трампа зводилося до погрози, що Україна замерзне взимку і буде повністю знищена, якщо не погодиться укласти угоду з РФ. Інше джерело уточнило, що слово "знищена" у буквальному сенсі не пролунало, проте підтвердило, що Трамп кілька разів вдавався до ненормативної лексики.

На позицію Трампа знову вплинув Путін

У співрозмовників Reuters склалося враження, що позицію американського президента значною мірою визначила його попередня розмова з президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбулася напередодні.

За інформацією Financial Times, під час цієї бесіди Путін запропонував так званий "територіальний обмін": Україна відмовляється від Донецької та Луганської областей в обмін на невеликі частини Запорізької та Херсонської.

Відмова від цих територій, за словами одного зі співрозмовників Reuters, робить решту території України набагато більш вразливою до подальших атак з боку Росії і буде фактично рівнозначною "самогубству".

Повідомляється, що серед американських чиновників особливо наполегливо на українську сторону тиснув спецпосланець Трампа Стів Віткофф. За словами одного з джерел, він апелював до того, що в Донецькій та Луганській областях проживає значна частина російськомовного населення.

