4 248 47

Трамп заперечив, що примушував Зеленського погодитися віддати Росії весь Донбас, - Reuters

Зустріч Зеленського та Трампа

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не примушував президента України Володимира Зеленського погодитися на передачу Російській Федерації всього Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише агентство Reuters з посиланням на три джерела, обізнані з перебігом переговорів.

За інформацією агенства, зустріч між Трампом і Володимиром Зеленським, яка відбулася у п’ятницю, проходила у напруженій атмосфері. Співрозмовники агентства повідомили, що переговори завершилися формуванням позиції Трампа щодо "угоди там, де ми знаходимося". Іншими словами, він мав на увазі заморожування збройного конфлікту на нинішніх лініях розмежування.

"Ми вважаємо, що вони повинні просто зупинитися на лініях, де вони перебувають", – заявив Трамп журналістам на борту літака Air Force One у неділю, 19 жовтня.

При цьому він категорично заперечив, що нібито пропонував Зеленському передати Росії весь Донбас.

"Нехай він буде розділений так, як він є зараз. Він уже поділений. На мою думку, близько 78 відсотків цієї території вже перебуває під контролем Росії", – зазначив американський президент.

Водночас Трамп додав, що сторони зможуть домовитися "про щось пізніше", натякаючи на можливість подальших переговорів між Києвом і Москвою.

Зустріч із Трампом розчарувала українську делегацію

За інформацією джерел агентства, результати зустрічі стали розчаруванням для української делегації. Президент України сподівався переконати американського лідера надати Києву далекобійні крилаті ракети Tomahawk, здатні вражати цілі вглибині території Росії. Проте, як повідомив у неділю віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс, Трамп поки що не ухвалив остаточного рішення з цього питання.

Декілька джерел наголосили, що розмова між президентами була далекою від дипломатичної. Один зі співрозмовників розповів, що сама розмова була досить поганою. Головне послання Трампа зводилося до погрози, що Україна замерзне взимку і буде повністю знищена, якщо не погодиться укласти угоду з РФ. Інше джерело уточнило, що слово "знищена" у буквальному сенсі не пролунало, проте підтвердило, що Трамп кілька разів вдавався до ненормативної лексики.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туск: Ніхто не повинен тиснути на Зеленського, вимагаючи територіальних поступок

На позицію Трампа знову вплинув Путін

У співрозмовників Reuters склалося враження, що позицію американського президента значною мірою визначила його попередня розмова з президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбулася напередодні.

За інформацією Financial Times, під час цієї бесіди Путін запропонував так званий "територіальний обмін": Україна відмовляється від Донецької та Луганської областей в обмін на невеликі частини Запорізької та Херсонської. 

Відмова від цих територій, за словами одного зі співрозмовників Reuters, робить решту території України набагато більш вразливою до подальших атак з боку Росії і буде фактично рівнозначною "самогубству".

Повідомляється, що серед американських чиновників особливо наполегливо на українську сторону тиснув спецпосланець Трампа Стів Віткофф. За словами одного з джерел, він апелював до того, що в Донецькій та Луганській областях проживає значна частина російськомовного населення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Замість Віткоффа: Рубіо стане ключовим переговірником з Росією перед самітом Трампа та Путіна, - WSJ

Зеленський Володимир (25884) Україна (6285) Донбас (22367) Трамп Дональд (7444)
+14
20.10.2025 07:26
+9
Якщо порівняти ТТХ Тмагавка та Фламінго то звеликим відривом перемагає 3,14здобол. По моїх розрахунках, рожевих ракет повинно бути вже декілька сотень. То на біса нам десяток, другий Томагавків з обмеженням вибору цілей.
20.10.2025 07:41
+8
Трампидло відомий брехун. То він кукурікає, що найвеличніший - диктатор, а на слідуючий день кукурікає, що він такого не говорив. Так само і з Томагавками, рудий маразматик сам заговорив за Томагавки, а потім кукурікає, що хоч їх і багато в штатах, але вони їм самим згодяться. Так що вірити старому брехуну, який ще і старечою деменцією хворіє, нема ніякого сенсу.
20.10.2025 07:29
Всі чули що він сказав, зупинитись там де зараз знаходяться війська. А все інше, профінансоване кацапськє лайно, що з задоволенням стали жерти недолугі. Тунель вже копають з Аляски, ага, так і є. Наскільки ж тупорилі…
20.10.2025 07:24
А що мав зробити Трамп для України, коли самі українці зробили довели країну до такої ситуації?
20.10.2025 08:34
Війну сюди принесли кацапи, а не українці.
20.10.2025 09:00
Зміст статті як раз підтверджує, що Трамп давить на Україну. Це його план з минулого року, і він незмінний, чіткий та послідовний, тому маленька мохната Бубочка всикалася від сміху, коли у Вашингтоні його запитали про Томагавки.
20.10.2025 07:25
Їбаний цирк.
20.10.2025 07:26
20.10.2025 07:26
Агов, зупиніться! Вже так зализали волохатому очко, що не висереться😅 Бо будете прогризати😅
20.10.2025 08:17
Агенту Краснову довіри немає , так як він повністю
під впливом кремлівського вилупка ,у якого є дуже
сильний компромат на президента США !!
20.10.2025 07:32
так чого твій зезедент туди їздив? два огента кремля зустрічались?
20.10.2025 07:37
Запитай у свого ЗепреЗедента , чого він їздив до США ,
бо я не є його секретарем 😠
20.10.2025 07:50
а зе не твій президент? а хто твій президент?
20.10.2025 08:04
👀Трамп був під прицілом? «Снайперську точку» знайшли біля улюбленого аеропорту президента США у Флориді
20.10.2025 07:40
....в мены - стрілялы...(с)
20.10.2025 08:26
не 3,14здобол , а гравець в жіночу гру з м'ячем
20.10.2025 07:43
Складається враження, ЩО: "Якщо мати таких друзів, як Трамп і К , то навіщо тоді вороги..."? Нічого святого один гендель в голові..?
20.10.2025 09:19
Комар сам себе в задницю не вжарить.
20.10.2025 07:50
На фото Єлдак,його мавпочка і вірний друг.Хтось помітив там президента України?
20.10.2025 07:52
Трамп це хозяїн свого слова - слово дав - слово взяв
20.10.2025 07:54
Так пошліть того Трампа подалі і робіть те, що напідписував і виконує наш, український президент. Чи в проблемах нашого і всіх нас винен Трамп? А що ж ми тоді робили майже сім років? Будували стратегічний асфальт і викривали ''злочини бариги'' всім стадом?
20.10.2025 08:39 Відповісти
Він як през самої могутньої держави повинен відповідати за свої слова - це ж не базарна баба - за язик хто його тягне?
20.10.2025 08:49
Як вони» сильные мира стогов» затрахали, брехня на брехні. Називати цю брехню - дипломатичною грою це цинізм вищого гатунку, як політиків, преси і всяких охочих, спроможних і всякого штибу піз духів.
20.10.2025 07:55
Передай нам аляску, війська. Морозимо наші територіі. Рижий бобер взагалі поіхав?
20.10.2025 07:57
Таке враження,що Трамп здав Україну в 2022р.Ви нічого не перепутали?Зебуїни скажіть будь ласка:хоть якась користь була від поїздок ішака і що віб зробив чи робить для захисту України з 2019р??
20.10.2025 08:01
Трамп в обліку обами здав Україну ще в 14 році.
20.10.2025 08:32
То наш Найвєлічайший, починаючи з 2019 захистив нас? До 2022 року будував фортифікації, ракети, мінував поля, щоб не пройшов ворог, а сам бідолашна сидів на воді і мівіні? Авіа воєнний стан і провів мобілізацію?
20.10.2025 08:42
п це так рудий пердонув так пердонув на 5 балів
20.10.2025 08:07
А де щмаркліні хламінгі? Бо бігає та скулить щоб дали Томагавки.. все вже гроші просрав...ішак хрипатий.
20.10.2025 08:12
Кохаються в колумбіі.
20.10.2025 08:38
А чого ж вони не уточнили? У статі на сайті FT йшлося також про матюки і жбурляння карти бойових дій. Цього теж не було?
20.10.2025 08:21
Було и прошло.
20.10.2025 08:39
"За інформацією джерел агентства, результати зустрічі стали розчаруванням для української делегації. Президент України сподівався переконати американського лідера надати Києву далекобійні крилаті ракети Tomahawk.." Джерело: https://censor.net/ua/n3580538
На жаль для України, Зєлєнскій не здатен переконувати наших партнерів так, як українських виборців, зокрема вчителів, багато обіцяючи, але не роблячи необхідного для власної ж країни. От українські вчителі зокрема його обіцянкам надати їм зарплатню 4 тисячі баксів чомусь повірили. Висновок: "дурний" начебто Трамп є мудрішим за тих українських вчителів.
20.10.2025 08:45
А як ге буде, тоді що? А тоді нові вибори у Конгрес, і з огляду на те, шо відбувається зараз у сами США, то відосіки з твіттера Трампа про лайномет ф18 вже не сидьно допоможуть. І ви пролітаєте. І буде ти вже їм нити, а ми воювати далі
20.10.2025 09:12
 
 