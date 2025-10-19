УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5219 відвідувачів онлайн
Новини Територіальні поступки
1 243 16

Туск: Ніхто не повинен тиснути на Зеленського, вимагаючи територіальних поступок

Туск

Ніхто не має тиснути на президента України Володимира Зеленського щодо територіальних поступок Росії. Натомість потрібно тиснути на Росію, щоб вона припинила агресію.

Про це в соцмережі Х написав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ніхто з нас не повинен тиснути на Зеленського в питанні територіальних поступок. Ми всі повинні тиснути на Росію, щоб вона припинила свою агресію", - заявив політик.

Туск додав, що політика умиротворення ніколи не була шляхом до справедливого й тривалого миру.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

РФ вимагає від України віддати всю Донеччину

Нагадаємо, що видання The Washington Post повідомило про те, що російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом зажадав, щоб Україна відмовилася від Донецької області. В обмін на повний контроль над Донеччиною він нібито готовий віддати окуповані території Запорізької та Херсонської областей.

У статті також ішлося про те, що спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф тиснув на українських посадовців щодо передачі Донеччини під контроль РФ.

Читайте також: Україна нічого не подарує та не забуде Росії, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25884) територіальні претензії (41) Туск Дональд (600)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Схоже, в Польщі дехто почав приміряти на себе теперішню українську ситуацію.
показати весь коментар
19.10.2025 23:34 Відповісти
+6
Це вирішує не Трамп ні Зеленський. Сьогодні вони є, а через деякий час їх не буде. Це вирішує український народ і Збройні Сили України. Та й путлер не вічний.
показати весь коментар
19.10.2025 23:38 Відповісти
+4
Більш як 3.5 роки війни, а Захід не може обійтися без торгівлі з росією. То про який "тиск" йдеться? піздуни вони і все.
показати весь коментар
19.10.2025 23:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Схоже, в Польщі дехто почав приміряти на себе теперішню українську ситуацію.
показати весь коментар
19.10.2025 23:34 Відповісти
А може дійщло, що трамп - х.йло
показати весь коментар
19.10.2025 23:36 Відповісти
Якось підвохно виглядає , Туск ! типу ми тиснемо сам типу подумай ....
Згадав би краще з уроків історії , як США десятиріччями тримали в себе посольство трьох країн Балтії , подарованих Сталіну Гітлером за домвленностими пакту Молотова-Рібентропа .
показати весь коментар
19.10.2025 23:35 Відповісти
Ну Трамп тупе , родилося з золотою ложкою в роті, не знає історії - так розкажи йому, як його президенти-батьки країни поважали території захоплені тиранами . Й зберігали їхнє право залишитися вільними від рішень окупантів .
показати весь коментар
19.10.2025 23:38 Відповісти
Балтійські дипломатичні місії у Вашингтоні діяли безперервно з 1920-х років і продовжували юридичне існування навіть тоді, коли радянські "посольства" діяли поруч.

У 1991 році, після проголошення відновлення незалежності, США просто відновили повні дипломатичні відносини з тими ж державами, а не "встановлювали нові".
показати весь коментар
19.10.2025 23:41 Відповісти
Це вирішує не Трамп ні Зеленський. Сьогодні вони є, а через деякий час їх не буде. Це вирішує український народ і Збройні Сили України. Та й путлер не вічний.
показати весь коментар
19.10.2025 23:38 Відповісти
ти вже навирішував. вже кацапи в дніпропетровській області.
показати весь коментар
20.10.2025 00:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=NVJEpYoiyoU

В війні пермагає терплячий, свіжа розмова Фейгін- Віталій ПортнИков ( пишемо через "И" )
показати весь коментар
19.10.2025 23:44 Відповісти
Defense Security Cooperation Agency (DSCA) США повідомила 28 серпня 2025 рішення про можливий контракт із Україною на закупівлю до 3 350 ERAM-ракети + 3 350 GPS/INS/SAASM навігаційних комплектів.
Вартість угоди оцінюється приблизно в $825 млн.

Фінансування частково здійснюється країнами-партнерами: Данією, Нідерландами, Норвегією + США.

У повідомленнях зазначено, що це «пакет схвалення продажу» (Foreign Military Sale) - тобто ще не остаточно підписаний контракт.

⚠️ Що залишилось невизначеним

Хоча є схвалення на продаж, немає чіткого підтвердження, що контракт уже підписаний та що ракети вже передані Україні в очікуваний обсяг і строки.

Неясно, чи угода передбачає фактичну передачу через ЄС-структури, чи безпосередньо зі США. Ви питали «через ЄС» - у доступній інформації не вказано конкретно, що ЄС виступає транспортером чи посередником.

Також не підтверджено, що саме на «початок жовтня» передача має відбутися - зазначено «в найближчі тижні» (на момент кінця серпня) як очікуваний строк.

🧾 Висновок

Так - ось схвалено продаж ERAM-ракет для України, що відповідає вашому запиту. Але не можна з упевненістю підтвердити, що контракт уже підписаний, чи що він здійснюється через ЄС-канал, чи точно «на початок жовтня».
показати весь коментар
19.10.2025 23:53 Відповісти
нажаль у мене чат безкоштовний тому може давати застарілі дані. Але факт, що про ERAM всі дружно ні гу-гу .Навітьпро Фламінго частіше згадують ті ж партнери - типу не використовують їх ЗСУ консервують для наступу ...
показати весь коментар
19.10.2025 23:56 Відповісти
Більш як 3.5 роки війни, а Захід не може обійтися без торгівлі з росією. То про який "тиск" йдеться? піздуни вони і все.
показати весь коментар
19.10.2025 23:55 Відповісти
Лучше бы Туск меньше трындел про "историческую справедливость" и раскопки неведомо когда похороненных поляков на территории Украины а помогал бы Украине оружием да усмирял бы своих БЕШЕНЫХ ФЕРМЕРОВ что блокады делают на КПП
показати весь коментар
19.10.2025 23:57 Відповісти
Ніхто, крім трампона! Угода - це угода!!!
показати весь коментар
20.10.2025 00:29 Відповісти
+1 к потужности.
показати весь коментар
20.10.2025 00:33 Відповісти
 
 