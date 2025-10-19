Туск: Ніхто не повинен тиснути на Зеленського, вимагаючи територіальних поступок
Ніхто не має тиснути на президента України Володимира Зеленського щодо територіальних поступок Росії. Натомість потрібно тиснути на Росію, щоб вона припинила агресію.
Про це в соцмережі Х написав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ніхто з нас не повинен тиснути на Зеленського в питанні територіальних поступок. Ми всі повинні тиснути на Росію, щоб вона припинила свою агресію", - заявив політик.
Туск додав, що політика умиротворення ніколи не була шляхом до справедливого й тривалого миру.
РФ вимагає від України віддати всю Донеччину
Нагадаємо, що видання The Washington Post повідомило про те, що російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом зажадав, щоб Україна відмовилася від Донецької області. В обмін на повний контроль над Донеччиною він нібито готовий віддати окуповані території Запорізької та Херсонської областей.
У статті також ішлося про те, що спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф тиснув на українських посадовців щодо передачі Донеччини під контроль РФ.
