Україна нічого не подарує та не забуде Росії, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна нічого не подарує та нічого не забуде Росії.

Про це він сказав у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Майже щодня зараз – у комунікації з лідерами для того, щоб була наша спільна позиція – усіх у Європі – щодо тиску на Росію, правильного тиску. Ми нічого не будемо дарувати агресору, і нічого їм не забудемо", - сказав глава держави.

РФ - довгострокова загроза 

Він зазначив, що Росія є довготривалою загрозою.

"Отже, нам у Європі потрібна довготривала співпраця та реальні результати і в короткій перспективі, і більш далекоглядно, щоб люди могли жити",- сказав Зеленський.

Нагадаємо, що видання The Washington Post повідомило про те, що російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом зажадав, щоб Україна відмовилася від Донецької області. В обмін на повний контроль над Донеччиною він нібито готовий віддати окуповані території Запорізької та Херсонської областей.

У статті також ішлося про те, що спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф тиснув на українських посадовців щодо передачі Донеччини під контроль РФ.

+26
та ясна справа ,казати ми 🤡 можемо все ...а ти падло дивився на мапу України ,скільки ти вже подарував ***** української теріторії ? одним словом ...говнокомандуючий !!!...
19.10.2025 17:23 Відповісти
+22
19.10.2025 17:29 Відповісти
+13
Як завжди пафосно,гучно...і попожньо
19.10.2025 17:32 Відповісти
та ясна справа ,казати ми 🤡 можемо все ...а ти падло дивився на мапу України ,скільки ти вже подарував ***** української теріторії ? одним словом ...говнокомандуючий !!!...
19.10.2025 17:23 Відповісти
Ну не вийшло з Вови Наполеона...Він намагався, думав тактично та стратегічно...
А хто поставив його головнокомандуючим?
19.10.2025 18:13 Відповісти
А пам'ятаєте патужний План перемоги, план миру, ... і ще багато херових планів
19.10.2025 18:15 Відповісти
Не факт, що подарував , може половину Півдня продав ... в Омані.
19.10.2025 18:32 Відповісти
та шось схоже на те ...
19.10.2025 18:52 Відповісти
Подарував?,а я думав що .уйло їх окуповав
19.10.2025 19:28 Відповісти
Не забудєм, не простім,
Єслі нада - Павтарім!
19.10.2025 17:24 Відповісти
don't forget,don't forgive
19.10.2025 17:27 Відповісти
україці нічого НЕ забудуть і НЕ подарують ЗЄлєнському:

"Россияне, наконец, отодвигают свои войска от границы с Украиной. Однако, если верить слухам, то российские войска стоят на украинской границе, просто двигают ее немного вперед".
https://24tv.ua/ru/95_kvartal_shutki_pro_ukrainu_vojnu_majdan_kvartal_95_politicheskie_shutki_n1222278

.
19.10.2025 17:44 Відповісти
"параша є довготривалою загрозою. у європі потрібна довготривала співпраця, а Україні потрібний довготривалий прєзідєнт! " )
19.10.2025 17:25 Відповісти
Хрін забудеш. Тепер від цього вже не позбудешся. Виживе тільки один. Ненависті вистачить на 100500 воєн.
показати весь коментар
19.10.2025 17:29 Відповісти
19.10.2025 17:29 Відповісти
Зелена моська гавкнула на Слона!
19.10.2025 17:55 Відповісти
"Еслі б мне далі я бі пагіб в Кріму, но не сдал бі его!" Тричі заслужений ухилянт кварталу95 Вова Зеленський.
19.10.2025 18:41 Відповісти
Зупинити розмовами Путіна не вийде - Зеленський
19.10.2025 17:31 Відповісти
Як завжди пафосно,гучно...і попожньо
19.10.2025 17:32 Відповісти
Ви не обписалися?
Таки отак?
19.10.2025 17:50 Відповісти
Путін не домовився з Сирією про військові бази
показати весь коментар
19.10.2025 17:33 Відповісти
Відтак, усі домовленості з Росією, досягнуті за попереднього режиму, нині призупинено й вони є неприйнятними, а нових наразі немає.
19.10.2025 17:34 Відповісти
діалог в білому домі
"- а званіє у вас какоє?
- ка--кк-оє званіє?
- как у єрьмака, подполковнік кгб?
- подполковнік старшой, я" (С)
19.10.2025 17:35 Відповісти
Так же само як не подарували Тампону корисні копалини і інфраструктуру в обмін за *****? Чи навіщо ти хочеш з ****** зустрітися? Думаєш зіграєш ***** на роялі і він потіче і скаже що більше з Україною воювати не буде? Особливо після того як Україна перед всім світом розбила і опозорила армію рашистів
19.10.2025 17:36 Відповісти
В нас довгі руки - Зеля
19.10.2025 17:37 Відповісти
Нептуни
19.10.2025 17:38 Відповісти
Подарувати ніт, а ось фактично визнати на невизначеннйи термін можно.
19.10.2025 17:37 Відповісти
Балакаєш ти одне, а робиш інше.
19.10.2025 17:41 Відповісти
Зеленський не бреше. Нічого не дарує і не забуває. У Трампа вже істерика.
19.10.2025 17:44 Відповісти
Ви карту давно бачили ? Вже почався дарунок Дніпропетровщини
19.10.2025 17:50 Відповісти
нахіба він коментує вкиди всякі? пуйло просить поміняти прям крамік на мелітополь з бердянском?
вєрім)
19.10.2025 17:43 Відповісти
І тобі, Вова, українці ничого не забудуть.
19.10.2025 17:45 Відповісти
Translator

Правильно! Трампона и куйла, на куй.
19.10.2025 17:45 Відповісти
Бреше. Якби мав надію, що хло пробачить йому нездачу України, то на другий день перемир'я вже б побіг до Маскви на аудієнцію к сцарю.
А люди так, ніколи не забудуть і ніколи не пробачать.
19.10.2025 17:45 Відповісти
Та хто б сумнівався, що клоун категорично відмовиться від будь-якої можливості закінчити війну. Тоді ж він і його холуї втратять владу і можливість безкарно красти, а цього допустити аж ніяк не можна. А те, що ціна цього всього - життя людей, його самого і його друзів-людожерів взагалі не обходить.
19.10.2025 17:46 Відповісти
Україна нічого не подарує та не забуде Росії, - Зеленський.

Як і тобі Вова!
19.10.2025 17:48 Відповісти
вова ну доведи хоч раз що ти ж нелох якийсь ,й нетряпкаякась, й боневтік не даремно !!! Ну не тількики щоб МАРОДЕРИТИ з Єрмаком... Бо "півтора мільйони" руZZьких (цитат Трампа ) тебе теж знайдуть на помсту , якщо не буде готових лідерів дати тобі гарантії.

не бійся Трампа , він теж не в кращій позиції на зараз . Ти вдома, за тобою Україна й твоє майбутнє , дослухайся поради таких наприклад

Цінна порада нелоху від ... неважливо , не від мене

Випередити перемовну тусню Рубіовіткоф ОФІЦІЙНИМИ ЗАЯВАМИ - умови України тільки заморозка на лінії зіткнення й статус невизнання вже оголошених конституційно рашкою зайнятих територій і...продовження міжнародного статусу невизнаного світом "КРИМНАШУ"

Заявляти вже зараз підвищуючи градус вимог до хйла, навіть якщо Трмап окреслив оці СВОЇ попозиціЇ. Давити більше на Трампа ніж на хйла...
Мітинги Америки "ні королям " Трампу пір"ячком у сраку для підтримки! А також 86 відсотків від республіканців в соцопитуваннях на підтримку допомоги Україні



Доречі , саме США , різними президентами й демами й респами тримало невизнаними радянськими республіками три Балтійські країни до 1991 р й при цьому БУЛИ ЇХНІ ПОСОЛЬСТВА У США !!!
19.10.2025 17:51 Відповісти
НЕ БУБНИ ЗАГАЛЬНИМИ ФРАЗАМИ - кажи конкретно свої пропозиції-вимоги та ще й з вимогами гарантій безпеки!!!
БЛД візьми на службу ДОРОСЛИХ ПАТРІОТІВ ПОЛІТИКІВ ДИПЛОМАТІВ !!!
19.10.2025 17:53 Відповісти
В тому числі не забуде і не подарує кацапії 6, чи можливо 7 років президентства Зєлєнского, який, якби кацапи повномасштабно не вторглися, з великою ймовірністю отримав би імпічмент ще у 2023-му, якщо не у 2022-му.
19.10.2025 17:52 Відповісти
Це неможливо з монобільшістю і контролем всіх гілок влади.
Можна ще додати настрої населення, коли були шашличні баталії в інтернеті перед вторгненням.
19.10.2025 20:47 Відповісти
Перемир'я рудого американського під..ра в Газі вже закінчилося
19.10.2025 17:54 Відповісти
https://t.me/voynareal/124254 ⚡️Ізраїль знову вдарив по центру Гази - місто в сильному диму.
19.10.2025 17:57 Відповісти
19.10.2025 18:19 Відповісти
...хамас нічого не підписував і розбробватися не збипався і не збирається.
Добре дуже добре, що вдалося 20 живих заручників звільнити адже стільких вбили, навіть тіла не передають.
Результат на обличчі тр.
Якою буде його відповідь?
19.10.2025 19:05 Відповісти
https://x.com/pogrebeckij

Сергій Погребецький



https://x.com/pogrebeckij

@pogrebeckij


17 червня 2019 року Зеленський заявив у Парижі, що, "обравши мене Президентом, український народ довірив мені завершення війни та повернення анексованих українських територій". Минуло 6 років, чи готовий Зеленський із тією самою впевненістю повторити свої слова та чи готовий Український народ повторити свій вибір?

19.10.2025 17:57 Відповісти
Україна нічого не подарує та не забуде Росії, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3580496
19.10.2025 18:00 Відповісти
...чи готовий Український народ повторити свій вибір?

" Yriii Yriii #538882
Україна нічого не подарує та не забуде Росії, - Зеленський"

от вам й відповідь. ідіотів ще *********.

19.10.2025 18:11 Відповісти
19.10.2025 18:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=TAyhmzdYVyg

ПРО антикоролівські ПРОТЕСТИ У США

Так!!! Це розповідь від. двох євреїв демократів ( один з них політик місцевого округу , бувший по юності ще московит) а другий запеклий антитрампівець- бувший киянин ...

ВОВА! вони теж євреї й живуть у США за Трампа й гучно працюють проти авторитаризму за конституційно ліберальну АМЕРИКУ, нічого що ТИ теж захотів бути королем - українці не американці., схаменись...
19.10.2025 18:04 Відповісти
ВОВА!" твоє використання війни для встановлення зЄМАРОДЕРАТУ на своїх під себе виборах НЕ ПРОЙДЕ!!! Тебе здасть в останню хвилину той же МАЛЮК - вірю в це, бо всього більше заслуг ніж може тимчасові ПРодажності ( він дуже хитрий й непростий жук)
19.10.2025 18:08 Відповісти
Щоб схаменутись, потрібно мати чітке уявлення про реальність, а не жити в зеленому віртуальному світі!
19.10.2025 18:24 Відповісти
так поряд з ним РИГИ й головний ПРодюсер ЄРМАК з головним СПЕЦОМ ТАТАРОВИМ
19.10.2025 18:38 Відповісти
Не знаю наскільки була правдою стаття про Малюка в ЗМІ заходу , як він обійшов контроль Єрмака на операції ПАВУТИНА ... Але знищення стратегічної третини тріади хйла не вибачать нікому з Банкової й її підлабузників у ЗСУ та СБУ у т ч й інших спецслужбах... Й вони ж ті Малюки з Будановими це розуміють , невже полізуть рятувати МАРОДЕРАТ на виборах?
19.10.2025 18:49 Відповісти
Чому про я вибори ? Бо тому що навіть заморозка війни на лінії фронту й вибори - це теж умова перзахопити владу у Києві для хйла в можливих перемовинах...
19.10.2025 18:50 Відповісти
...ніякі вибори в Україні пу не визнає, тому що колаборанти в прольоті будуть однозначно!
...можливо, пу вдасться до нападу після закриття виборчих дільниць...
...стрьомно чути від тр слова про те що пу вже виграв частину України і якщо йому не віддадуть ще... і не пристануть на його умови, то пу не зупинеться.
Тобто, про міжн.право вде ні пара з вуст оон на часі розпустити
19.10.2025 19:14 Відповісти
Це те ж саме, що глянути шоу Такера Карлсона з гостем трампістом. Кожен обирає пропаганду собі до душі.
19.10.2025 20:54 Відповісти
Вже 300 років забуваємо і прощаємо...
19.10.2025 18:20 Відповісти
президент який зрадив свою армію - працює на ворога.почім яйця,**** ?
19.10.2025 18:21 Відповісти
Члєнограй теж так просто не зіскочить.
19.10.2025 18:21 Відповісти
Надо просто перестать стрелять.
19.10.2025 18:24 Відповісти
Ти їх санкціями,санкціями,це так потужно.Спочатку було слово:"Ми відповідатимо,ми помстимося!" Тепер:"Україна не забуде."
19.10.2025 18:26 Відповісти
Саме під такими гаслами у всі часи завжди готувалась капітуляція.
Зеленський готує капітуляцію України.
Це означає що гарантії особистої безпеки та безпеки награбованого він вже отримав від Трампона і *****.
''Запасні аеродроми'' за кордоном Зеленський вже має.
19.10.2025 18:27 Відповісти
Головне тримати слово й не бути перевертнем - попередником які красиво й патриотично розмовляли та набивали свої кармани та продавали країну.
19.10.2025 18:43 Відповісти
Геть мудака!
19.10.2025 18:58 Відповісти
Те саме воно звизділо в 2019 році. Ще до розмінування, відводу військ, закриття ракетних програм, і Оману.
19.10.2025 18:58 Відповісти
"комментаторы" как на подбор - "элита" с диванов и с под плинтусов!
19.10.2025 18:58 Відповісти
Зе не винний, він і пішов у владу щоб продати Україну, винні ді довбограї які за него голосували, але лякае за що проголосуют на наступних виборах, бо довбограї залишились довбограями
19.10.2025 19:39 Відповісти
Голобородько, стули свого лайливого писка!
Ти ж недолуге та брехливе чмо!
19.10.2025 20:35 Відповісти
 
 