Україна нічого не подарує та не забуде Росії, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна нічого не подарує та нічого не забуде Росії.
Про це він сказав у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Майже щодня зараз – у комунікації з лідерами для того, щоб була наша спільна позиція – усіх у Європі – щодо тиску на Росію, правильного тиску. Ми нічого не будемо дарувати агресору, і нічого їм не забудемо", - сказав глава держави.
РФ - довгострокова загроза
Він зазначив, що Росія є довготривалою загрозою.
"Отже, нам у Європі потрібна довготривала співпраця та реальні результати і в короткій перспективі, і більш далекоглядно, щоб люди могли жити",- сказав Зеленський.
Нагадаємо, що видання The Washington Post повідомило про те, що російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом зажадав, щоб Україна відмовилася від Донецької області. В обмін на повний контроль над Донеччиною він нібито готовий віддати окуповані території Запорізької та Херсонської областей.
У статті також ішлося про те, що спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф тиснув на українських посадовців щодо передачі Донеччини під контроль РФ.
А хто поставив його головнокомандуючим?
Єслі нада - Павтарім!
"Россияне, наконец, отодвигают свои войска от границы с Украиной. Однако, если верить слухам, то российские войска стоят на украинской границе, просто двигают ее немного вперед".
Таки отак?
"- а званіє у вас какоє?
- ка--кк-оє званіє?
- как у єрьмака, подполковнік кгб?
- подполковнік старшой, я" (С)
вєрім)
Правильно! Трампона и куйла, на куй.
А люди так, ніколи не забудуть і ніколи не пробачать.
Як і тобі Вова!
не бійся Трампа , він теж не в кращій позиції на зараз . Ти вдома, за тобою Україна й твоє майбутнє , дослухайся поради таких наприклад
Цінна порада нелоху від ... неважливо , не від мене
Випередити перемовну тусню Рубіовіткоф ОФІЦІЙНИМИ ЗАЯВАМИ - умови України тільки заморозка на лінії зіткнення й статус невизнання вже оголошених конституційно рашкою зайнятих територій і...продовження міжнародного статусу невизнаного світом "КРИМНАШУ"
Заявляти вже зараз підвищуючи градус вимог до хйла, навіть якщо Трмап окреслив оці СВОЇ попозиціЇ. Давити більше на Трампа ніж на хйла...
Мітинги Америки "ні королям " Трампу пір"ячком у сраку для підтримки! А також 86 відсотків від республіканців в соцопитуваннях на підтримку допомоги Україні
Доречі , саме США , різними президентами й демами й респами тримало невизнаними радянськими республіками три Балтійські країни до 1991 р й при цьому БУЛИ ЇХНІ ПОСОЛЬСТВА У США !!!
БЛД візьми на службу ДОРОСЛИХ ПАТРІОТІВ ПОЛІТИКІВ ДИПЛОМАТІВ !!!
Можна ще додати настрої населення, коли були шашличні баталії в інтернеті перед вторгненням.
Добре дуже добре, що вдалося 20 живих заручників звільнити адже стільких вбили, навіть тіла не передають.
Результат на обличчі тр.
Якою буде його відповідь?
Сергій Погребецький
17 червня 2019 року Зеленський заявив у Парижі, що, "обравши мене Президентом, український народ довірив мені завершення війни та повернення анексованих українських територій". Минуло 6 років, чи готовий Зеленський із тією самою впевненістю повторити свої слова та чи готовий Український народ повторити свій вибір?
" Yriii Yriii #538882
Україна нічого не подарує та не забуде Росії, - Зеленський"
от вам й відповідь. ідіотів ще *********.
ПРО антикоролівські ПРОТЕСТИ У США
Так!!! Це розповідь від. двох євреїв демократів ( один з них політик місцевого округу , бувший по юності ще московит) а другий запеклий антитрампівець- бувший киянин ...
ВОВА! вони теж євреї й живуть у США за Трампа й гучно працюють проти авторитаризму за конституційно ліберальну АМЕРИКУ, нічого що ТИ теж захотів бути королем - українці не американці., схаменись...
...можливо, пу вдасться до нападу після закриття виборчих дільниць...
...стрьомно чути від тр слова про те що пу вже виграв частину України і якщо йому не віддадуть ще... і не пристануть на його умови, то пу не зупинеться.
Тобто, про міжн.право вде ні пара з вуст оон на часі розпустити
Зеленський готує капітуляцію України.
Це означає що гарантії особистої безпеки та безпеки награбованого він вже отримав від Трампона і *****.
''Запасні аеродроми'' за кордоном Зеленський вже має.
