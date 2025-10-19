Україна нічого не подарує та не забуде Росії, - Зеленський.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна нічого не подарує та нічого не забуде Росії.

Про це він сказав у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Майже щодня зараз – у комунікації з лідерами для того, щоб була наша спільна позиція – усіх у Європі – щодо тиску на Росію, правильного тиску. Ми нічого не будемо дарувати агресору, і нічого їм не забудемо", - сказав глава держави.

РФ - довгострокова загроза

Він зазначив, що Росія є довготривалою загрозою.

"Отже, нам у Європі потрібна довготривала співпраця та реальні результати і в короткій перспективі, і більш далекоглядно, щоб люди могли жити",- сказав Зеленський.

Нагадаємо, що видання The Washington Post повідомило про те, що російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом зажадав, щоб Україна відмовилася від Донецької області. В обмін на повний контроль над Донеччиною він нібито готовий віддати окуповані території Запорізької та Херсонської областей.

У статті також ішлося про те, що спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф тиснув на українських посадовців щодо передачі Донеччини під контроль РФ.

