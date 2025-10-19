РУС
4 073 57

Украина ничего не подарит и не забудет России, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ничего не подарит и ничего не забудет России.

Об этом он сказал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Почти каждый день сейчас - в коммуникации с лидерами для того, чтобы была наша общая позиция - всех в Европе - по давлению на Россию, правильного давления. Мы ничего не будем дарить агрессорам, и ничего им не забудем", - сказал глава государства.

РФ - долгосрочная угроза

Он отметил, что Россия является долговременной угрозой.

"Итак, нам в Европе нужно долговременное сотрудничество и реальные результаты и в короткой перспективе, и более дальновидно, чтобы люди могли жить",- сказал Зеленский.

Напомним, что издание The Washington Post сообщило о том, что российский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы Украина отказалась от Донецкой области. В обмен на полный контроль над Донетчиной он якобы готов отдать оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.

В статье также говорилось о том, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф оказывал давление на украинских чиновников относительно передачи Донетчины под контроль РФ.

Зеленский Владимир (22310) территориальные претензии (139)
+20
та ясна справа ,казати ми 🤡 можемо все ...а ти падло дивився на мапу України ,скільки ти вже подарував ***** української теріторії ? одним словом ...говнокомандуючий !!!...
19.10.2025 17:23
+17
19.10.2025 17:29
+12
Як завжди пафосно,гучно...і попожньо
19.10.2025 17:32
та ясна справа ,казати ми 🤡 можемо все ...а ти падло дивився на мапу України ,скільки ти вже подарував ***** української теріторії ? одним словом ...говнокомандуючий !!!...
19.10.2025 17:23
Ну не вийшло з Вови Наполеона...Він намагався, думав тактично та стратегічно...
А хто поставив його головнокомандуючим?
19.10.2025 18:13
обрезанные
19.10.2025 18:23
А пам'ятаєте патужний План перемоги, план миру, ... і ще багато херових планів
19.10.2025 18:15
Не факт, що подарував , може половину Півдня продав ... в Омані.
19.10.2025 18:32
та шось схоже на те ...
19.10.2025 18:52
Не забудєм, не простім,
Єслі нада - Павтарім!
19.10.2025 17:24
don't forget,don't forgive
19.10.2025 17:27
україці нічого НЕ забудуть і НЕ подарують ЗЄлєнському:

"Россияне, наконец, отодвигают свои войска от границы с Украиной. Однако, если верить слухам, то российские войска стоят на украинской границе, просто двигают ее немного вперед".
https://24tv.ua/ru/95_kvartal_shutki_pro_ukrainu_vojnu_majdan_kvartal_95_politicheskie_shutki_n1222278

.
19.10.2025 17:44
"параша є довготривалою загрозою. у європі потрібна довготривала співпраця, а Україні потрібний довготривалий прєзідєнт! " )
19.10.2025 17:25
Хрін забудеш. Тепер від цього вже не позбудешся. Виживе тільки один. Ненависті вистачить на 100500 воєн.
19.10.2025 17:29
19.10.2025 17:29
Зелена моська гавкнула на Слона!
19.10.2025 17:55
"Еслі б мне далі я бі пагіб в Кріму, но не сдал бі его!" Тричі заслужений ухилянт кварталу95 Вова Зеленський.
19.10.2025 18:41
Зупинити розмовами Путіна не вийде - Зеленський
19.10.2025 17:31
Як завжди пафосно,гучно...і попожньо
19.10.2025 17:32
Ви не обписалися?
Таки отак?
19.10.2025 17:50
Путін не домовився з Сирією про військові бази
19.10.2025 17:33
Відтак, усі домовленості з Росією, досягнуті за попереднього режиму, нині призупинено й вони є неприйнятними, а нових наразі немає.
19.10.2025 17:34
діалог в білому домі
"- а званіє у вас какоє?
- ка--кк-оє званіє?
- как у єрьмака, подполковнік кгб?
- подполковнік старшой, я" (С)
19.10.2025 17:35
Так же само як не подарували Тампону корисні копалини і інфраструктуру в обмін за *****? Чи навіщо ти хочеш з ****** зустрітися? Думаєш зіграєш ***** на роялі і він потіче і скаже що більше з Україною воювати не буде? Особливо після того як Україна перед всім світом розбила і опозорила армію рашистів
19.10.2025 17:36
В нас довгі руки - Зеля
19.10.2025 17:37
Нептуни
19.10.2025 17:38
Подарувати ніт, а ось фактично визнати на невизначеннйи термін можно.
19.10.2025 17:37
Балакаєш ти одне, а робиш інше.
19.10.2025 17:41
Зеленський не бреше. Нічого не дарує і не забуває. У Трампа вже істерика.
19.10.2025 17:44
Ви карту давно бачили ? Вже почався дарунок Дніпропетровщини
19.10.2025 17:50
нахіба він коментує вкиди всякі? пуйло просить поміняти прям крамік на мелітополь з бердянском?
вєрім)
19.10.2025 17:43
І тобі, Вова, українці ничого не забудуть.
19.10.2025 17:45
Translator

Правильно! Трампона и куйла, на куй.
19.10.2025 17:45
Бреше. Якби мав надію, що хло пробачить йому нездачу України, то на другий день перемир'я вже б побіг до Маскви на аудієнцію к сцарю.
А люди так, ніколи не забудуть і ніколи не пробачать.
19.10.2025 17:45
Та хто б сумнівався, що клоун категорично відмовиться від будь-якої можливості закінчити війну. Тоді ж він і його холуї втратять владу і можливість безкарно красти, а цього допустити аж ніяк не можна. А те, що ціна цього всього - життя людей, його самого і його друзів-людожерів взагалі не обходить.
19.10.2025 17:46
Україна нічого не подарує та не забуде Росії, - Зеленський.

Як і тобі Вова!
19.10.2025 17:48
вова ну доведи хоч раз що ти ж нелох якийсь ,й нетряпкаякась, й боневтік не даремно !!! Ну не тількики щоб МАРОДЕРИТИ з Єрмаком... Бо "півтора мільйони" руZZьких (цитат Трампа ) тебе теж знайдуть на помсту , якщо не буде готових лідерів дати тобі гарантії.

не бійся Трампа , він теж не в кращій позиції на зараз . Ти вдома, за тобою Україна й твоє майбутнє , дослухайся поради таких наприклад

Цінна порада нелоху від ... неважливо , не від мене

Випередити перемовну тусню Рубіовіткоф ОФІЦІЙНИМИ ЗАЯВАМИ - умови України тільки заморозка на лінії зіткнення й статус невизнання вже оголошених конституційно рашкою зайнятих територій і...продовження міжнародного статусу невизнаного світом "КРИМНАШУ"

Заявляти вже зараз підвищуючи градус вимог до хйла, навіть якщо Трмап окреслив оці СВОЇ попозиціЇ. Давити більше на Трампа ніж на хйла...
Мітинги Америки "ні королям " Трампу пір"ячком у сраку для підтримки! А також 86 відсотків від республіканців в соцопитуваннях на підтримку допомоги Україні



Доречі , саме США , різними президентами й демами й респами тримало невизнаними радянськими республіками три Балтійські країни до 1991 р й при цьому БУЛИ ЇХНІ ПОСОЛЬСТВА У США !!!
19.10.2025 17:51
НЕ БУБНИ ЗАГАЛЬНИМИ ФРАЗАМИ - кажи конкретно свої пропозиції-вимоги та ще й з вимогами гарантій безпеки!!!
БЛД візьми на службу ДОРОСЛИХ ПАТРІОТІВ ПОЛІТИКІВ ДИПЛОМАТІВ !!!
19.10.2025 17:53
В тому числі не забуде і не подарує кацапії 6, чи можливо 7 років президентства Зєлєнского, який, якби кацапи повномасштабно не вторглися, з великою ймовірністю отримав би імпічмент ще у 2023-му, якщо не у 2022-му.
19.10.2025 17:52
Перемир'я рудого американського під..ра в Газі вже закінчилося
19.10.2025 17:54
https://t.me/voynareal/124254 ⚡️Ізраїль знову вдарив по центру Гази - місто в сильному диму.
19.10.2025 17:57
19.10.2025 18:19
https://x.com/pogrebeckij

Сергій Погребецький



https://x.com/pogrebeckij

@pogrebeckij


17 червня 2019 року Зеленський заявив у Парижі, що, "обравши мене Президентом, український народ довірив мені завершення війни та повернення анексованих українських територій". Минуло 6 років, чи готовий Зеленський із тією самою впевненістю повторити свої слова та чи готовий Український народ повторити свій вибір?

19.10.2025 17:57
Україна нічого не подарує та не забуде Росії, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3580496
19.10.2025 18:00
...чи готовий Український народ повторити свій вибір?

" Yriii Yriii #538882
Україна нічого не подарує та не забуде Росії, - Зеленський"

от вам й відповідь. ідіотів ще *********.

19.10.2025 18:11
19.10.2025 18:02
https://www.youtube.com/watch?v=TAyhmzdYVyg

ПРО антикоролівські ПРОТЕСТИ У США

Так!!! Це розповідь від. двох євреїв демократів ( один з них політик місцевого округу , бувший по юності ще московит) а другий запеклий антитрампівець- бувший киянин ...

ВОВА! вони теж євреї й живуть у США за Трампа й гучно працюють проти авторитаризму за конституційно ліберальну АМЕРИКУ, нічого що ТИ теж захотів бути королем - українці не американці., схаменись...
19.10.2025 18:04
ВОВА!" твоє використання війни для встановлення зЄМАРОДЕРАТУ на своїх під себе виборах НЕ ПРОЙДЕ!!! Тебе здасть в останню хвилину той же МАЛЮК - вірю в це, бо всього більше заслуг ніж може тимчасові ПРодажності ( він дуже хитрий й непростий жук)
19.10.2025 18:08
Щоб схаменутись, потрібно мати чітке уявлення про реальність, а не жити в зеленому віртуальному світі!
19.10.2025 18:24
так поряд з ним РИГИ й головний ПРодюсер ЄРМАК з головним СПЕЦОМ ТАТАРОВИМ
19.10.2025 18:38
Не знаю наскільки була правдою стаття про Малюка в ЗМІ заходу , як він обійшов контроль Єрмака на операції ПАВУТИНА ... Але знищення стратегічної третини тріади хйла не вибачать нікому з Банкової й її підлабузників у ЗСУ та СБУ у т ч й інших спецслужбах... Й вони ж ті Малюки з Будановими це розуміють , невже полізуть рятувати МАРОДЕРАТ на виборах?
19.10.2025 18:49
Чому про я вибори ? Бо тому що навіть заморозка війни на лінії фронту й вибори - це теж умова перзахопити владу у Києві для хйла в можливих перемовинах...
19.10.2025 18:50
Вже 300 років забуваємо і прощаємо...
19.10.2025 18:20
президент який зрадив свою армію - працює на ворога.почім яйця,**** ?
19.10.2025 18:21
Члєнограй теж так просто не зіскочить.
19.10.2025 18:21
Надо просто перестать стрелять.
19.10.2025 18:24
Ти їх санкціями,санкціями,це так потужно.Спочатку було слово:"Ми відповідатимо,ми помстимося!" Тепер:"Україна не забуде."
19.10.2025 18:26
Саме під такими гаслами у всі часи завжди готувалась капітуляція.
Зеленський готує капітуляцію України.
Це означає що гарантії особистої безпеки та безпеки награбованого він вже отримав від Трампона і *****.
''Запасні аеродроми'' за кордоном Зеленський вже має.
19.10.2025 18:27
Головне тримати слово й не бути перевертнем - попередником які красиво й патриотично розмовляли та набивали свої кармани та продавали країну.
19.10.2025 18:43
 
 