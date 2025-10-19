Украина ничего не подарит и не забудет России, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ничего не подарит и ничего не забудет России.

Об этом он сказал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Почти каждый день сейчас - в коммуникации с лидерами для того, чтобы была наша общая позиция - всех в Европе - по давлению на Россию, правильного давления. Мы ничего не будем дарить агрессорам, и ничего им не забудем", - сказал глава государства.

РФ - долгосрочная угроза

Он отметил, что Россия является долговременной угрозой.

"Итак, нам в Европе нужно долговременное сотрудничество и реальные результаты и в короткой перспективе, и более дальновидно, чтобы люди могли жить",- сказал Зеленский.

Напомним, что издание The Washington Post сообщило о том, что российский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы Украина отказалась от Донецкой области. В обмен на полный контроль над Донетчиной он якобы готов отдать оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.

В статье также говорилось о том, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф оказывал давление на украинских чиновников относительно передачи Донетчины под контроль РФ.

