Украина ничего не подарит и не забудет России, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ничего не подарит и ничего не забудет России.
Об этом он сказал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
"Почти каждый день сейчас - в коммуникации с лидерами для того, чтобы была наша общая позиция - всех в Европе - по давлению на Россию, правильного давления. Мы ничего не будем дарить агрессорам, и ничего им не забудем", - сказал глава государства.
РФ - долгосрочная угроза
Он отметил, что Россия является долговременной угрозой.
"Итак, нам в Европе нужно долговременное сотрудничество и реальные результаты и в короткой перспективе, и более дальновидно, чтобы люди могли жить",- сказал Зеленский.
Напомним, что издание The Washington Post сообщило о том, что российский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы Украина отказалась от Донецкой области. В обмен на полный контроль над Донетчиной он якобы готов отдать оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.
В статье также говорилось о том, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф оказывал давление на украинских чиновников относительно передачи Донетчины под контроль РФ.
А хто поставив його головнокомандуючим?
Єслі нада - Павтарім!
"Россияне, наконец, отодвигают свои войска от границы с Украиной. Однако, если верить слухам, то российские войска стоят на украинской границе, просто двигают ее немного вперед".
https://24tv.ua/ru/95_kvartal_shutki_pro_ukrainu_vojnu_majdan_kvartal_95_politicheskie_shutki_n1222278
.
Таки отак?
"- а званіє у вас какоє?
- ка--кк-оє званіє?
- как у єрьмака, подполковнік кгб?
- подполковнік старшой, я" (С)
вєрім)
Правильно! Трампона и куйла, на куй.
А люди так, ніколи не забудуть і ніколи не пробачать.
Як і тобі Вова!
не бійся Трампа , він теж не в кращій позиції на зараз . Ти вдома, за тобою Україна й твоє майбутнє , дослухайся поради таких наприклад
Цінна порада нелоху від ... неважливо , не від мене
Випередити перемовну тусню Рубіовіткоф ОФІЦІЙНИМИ ЗАЯВАМИ - умови України тільки заморозка на лінії зіткнення й статус невизнання вже оголошених конституційно рашкою зайнятих територій і...продовження міжнародного статусу невизнаного світом "КРИМНАШУ"
Заявляти вже зараз підвищуючи градус вимог до хйла, навіть якщо Трмап окреслив оці СВОЇ попозиціЇ. Давити більше на Трампа ніж на хйла...
Мітинги Америки "ні королям " Трампу пір"ячком у сраку для підтримки! А також 86 відсотків від республіканців в соцопитуваннях на підтримку допомоги Україні
Доречі , саме США , різними президентами й демами й респами тримало невизнаними радянськими республіками три Балтійські країни до 1991 р й при цьому БУЛИ ЇХНІ ПОСОЛЬСТВА У США !!!
БЛД візьми на службу ДОРОСЛИХ ПАТРІОТІВ ПОЛІТИКІВ ДИПЛОМАТІВ !!!
Сергій Погребецький
https://x.com/pogrebeckij
@pogrebeckij
17 червня 2019 року Зеленський заявив у Парижі, що, "обравши мене Президентом, український народ довірив мені завершення війни та повернення анексованих українських територій". Минуло 6 років, чи готовий Зеленський із тією самою впевненістю повторити свої слова та чи готовий Український народ повторити свій вибір?
" Yriii Yriii #538882
Україна нічого не подарує та не забуде Росії, - Зеленський"
от вам й відповідь. ідіотів ще *********.
ПРО антикоролівські ПРОТЕСТИ У США
Так!!! Це розповідь від. двох євреїв демократів ( один з них політик місцевого округу , бувший по юності ще московит) а другий запеклий антитрампівець- бувший киянин ...
ВОВА! вони теж євреї й живуть у США за Трампа й гучно працюють проти авторитаризму за конституційно ліберальну АМЕРИКУ, нічого що ТИ теж захотів бути королем - українці не американці., схаменись...
Зеленський готує капітуляцію України.
Це означає що гарантії особистої безпеки та безпеки награбованого він вже отримав від Трампона і *****.
''Запасні аеродроми'' за кордоном Зеленський вже має.