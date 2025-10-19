Уиткофф оказывал давление на украинскую делегацию относительно передачи Донетчины России: аргументировал тем, что регион "преимущественно русскоязычный", - WP
В пятницу, 17 октября, во время встречи украинской и американской делегаций в Вашингтоне спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф оказывал давление на украинских чиновников относительно передачи Донетчины под контроль РФ.
Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам чиновников, Уиткофф оказывал давление на украинскую делегацию относительно передачи Донецкой области под контроль РФ, аргументируя это тем, что регион "преимущественно русскоязычный".
Издание напомнило, что Уиткофф был главным переговорщиком Белого дома с Кремлем накануне встречи в Анкоридже в августе этого года.
По мнению европейских чиновников, посланник Трампа неправильно понял требования России, а это в свою очередь не позволило добиться значительного прогресса.
Напомним, что также издание The Washington Post сообщило о том, что российский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы Украина отказалась от Донецкой области. В обмен на полный контроль над Донетчиной он готов отдать оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.
Тож мабуть років через 20-30 вже Таджикістан буде заявляти свої права на "ісконна таджицкіє тєріторіі".
потрібно вимагати розмовляти українською та посилити контроль, тим більше, що вони недружня держава
Насправді, буде наступне:
@ (у вільному перекладі):
"Отже. У Будапешті ***** скаже Тромбу, що для миру Україна має відмовитись від Криму, Херсону, Запоріжжя, Донецька, Луганська, від НАТО, від армії, мови, конституції.
Ну і нахера тоді ця зустріч?"
Уважно спостерігаємо за бикуванням рашки - воно може врятувати Україну.
Тобто самі дії передбачити можу, але що буде далі - то до фахівців.
Тому Віткофф і думає, що Зеленський віддасть окупантам Донецьку область ще легше.
Бо весь світ вважатиме вас кацапами. Окупували Крим і Дамбас і дивіться, місцеве населення прижилось. Бо ж вони сракомовні. Одна культура. Зайдуть кацапи на Одещину і там приживуться.
чому вся Адміністрація Трампа не знає історії нашої війни з московитами якій 350 років.
Це вже претензія до Зеленського
У США є 2, 100% кандидати на ШНОБЕЛІВСЬКУ премію перемовників, один з них дементний-шахрай MORON з козирними картами і словесним поносом, ні про що, , другий хитрожопий довбо*об, котрий нічого не може збагнути своїм убогим інтелектом, тому що він товариш деменного-шахрая, та у звязку з відсутністю у його макітрі, історичних подій та самої інформації про історії УКРАЇНИ...!!!
Фільм США "Тупий та ще тупіший" 100% екранізація про двох FOOLS товаришів з дитинства, 100% що ВИ УСІ знаєте відповідь хто це...!!!