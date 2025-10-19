Уиткофф оказывал давление на украинскую делегацию относительно передачи Донетчины России: аргументировал тем, что регион "преимущественно русскоязычный", - WP

В пятницу, 17 октября, во время встречи украинской и американской делегаций в Вашингтоне спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф оказывал давление на украинских чиновников относительно передачи Донетчины под контроль РФ.

Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам чиновников, Уиткофф оказывал давление на украинскую делегацию относительно передачи Донецкой области под контроль РФ, аргументируя это тем, что регион "преимущественно русскоязычный".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Издание напомнило, что Уиткофф был главным переговорщиком Белого дома с Кремлем накануне встречи в Анкоридже в августе этого года.

По мнению европейских чиновников, посланник Трампа неправильно понял требования России, а это в свою очередь не позволило добиться значительного прогресса.

Напомним, что также издание The Washington Post сообщило о том, что российский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы Украина отказалась от Донецкой области. В обмен на полный контроль над Донетчиной он готов отдать оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.

Также читайте: Путин в разговоре с Трампом намекнул, что готов отдать Украине оккупированные части Херсонской и Запорожской областей в обмен на Донецкую область, - WP