15 823 167

Уиткофф оказывал давление на украинскую делегацию относительно передачи Донетчины России: аргументировал тем, что регион "преимущественно русскоязычный", - WP

віткофф

В пятницу, 17 октября, во время встречи украинской и американской делегаций в Вашингтоне спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф оказывал давление на украинских чиновников относительно передачи Донетчины под контроль РФ.

Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам чиновников, Уиткофф оказывал давление на украинскую делегацию относительно передачи Донецкой области под контроль РФ, аргументируя это тем, что регион "преимущественно русскоязычный".

Издание напомнило, что Уиткофф был главным переговорщиком Белого дома с Кремлем накануне встречи в Анкоридже в августе этого года.

По мнению европейских чиновников, посланник Трампа неправильно понял требования России, а это в свою очередь не позволило добиться значительного прогресса.

Напомним, что также издание The Washington Post сообщило о том, что российский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы Украина отказалась от Донецкой области. В обмен на полный контроль над Донетчиной он готов отдать оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.

Также читайте: Путин в разговоре с Трампом намекнул, что готов отдать Украине оккупированные части Херсонской и Запорожской областей в обмен на Донецкую область, - WP

Топ комментарии
+73
США англомовні і мають бути передані Англії

.
19.10.2025 01:26 Ответить
+52
Деякі південні штати США іспаномовні - мають бути передані Іспанії.
19.10.2025 02:06 Ответить
+38
Я вірю, що це падло одного дня сяде (бо є за що).

Якщо доживе.
19.10.2025 01:21 Ответить
Так, частина вже під рашкою....не бачу гордості та щастя в очах " визволених " донбасян.
19.10.2025 08:38 Ответить
В ЖНР залишилися лише донбасянки. А віднедавна там ще з'явилися буряти з таджиками...
Тож мабуть років через 20-30 вже Таджикістан буде заявляти свої права на "ісконна таджицкіє тєріторіі".
19.10.2025 09:37 Ответить
Який цинізм цього єврейського виродка ,так саме тому рашисти так "защищают русскоязичное население Донбаса",убивши десятки тисяч мирних громадян регіона ,серед яких тисячі дітей,зруйнували сотні міст і сіл ,а такі як:Марїнка ,Бахмут ,Соледар,Торецьк ,Вугледар взагала стерті з лиця землі.На жаль влада нічого не робить що б доносити до світової громадкості правду злочини рашизму.
19.10.2025 08:48 Ответить
Взагалі то світу насрати на втрати України і вони не хочуть нічого знати про Бахмут, Солєдар і інші знищені міста. Вони б потайки раділи б якби України взагалі не стало б і вони могли торгувати з рашею як і раніше.
19.10.2025 09:08 Ответить
А так влаштований світ!! Нам було насрати на жертви у Сирії...на різню між вірменами та азербайджанцями... Про африканські жертви тут навіть і згадувати нема сенсу...тощо. І чого Ви хочете з інших? Чи Вам не всеоднаково було.. ?
19.10.2025 09:33 Ответить
Конфлікт еа Кавказі це справа рук росії, в сирії також. Але на сьогодні Азербайджан повернув свої юридічні території, що відповідає міжнародному праву.
19.10.2025 11:34 Ответить
Таким макаром і саму делегацію в рашку передати можна, думаю вона теж переважно російськомовна.
19.10.2025 08:55 Ответить
За Донецькою буде Запоріжська, Дніпропетровська, Харківська, поки не дійдуть до вашої області
19.10.2025 09:13 Ответить
Краще запитайте кацапiв, чи будуть захищати Курську обл.
19.10.2025 09:33 Ответить
Це кацапський провокатор. Просто шли його в бан.
19.10.2025 11:35 Ответить
ботяра, здрисни за порєбрік
19.10.2025 11:36 Ответить
Взагалі то я би розглянув цю пропозицію. Донбас і до війни стараннями різних Ахметових та інших відомих тамтешніх ублюдків переважно ненавидів Україну та українців. Вони сплять і бачать у себе росіян. Тож стонання як це передати Донбас росіянам зовсім штучне. Зате повернути собі окуповані області Запорізької та Херсонської областей це було б дуже добре і в стратегічному і в людському плані. Правда, дехто з експертів вважає що при деяких умовах звільнити ці області а також Крим було б зовсім реальною справою. Але це теорія та й не з тими ублюдками які зараз при владі.
19.10.2025 09:02 Ответить
В жодному випадку не можна віддавати Слав'янськ та його східне передмістя Райгородка, бо там починається Канал на Донецьк та Маріуполь. Нехай сидять без води, доки не повернуться під контроль України. А те хо Ви пропонуєте: "добрий Ху?ло нарешті вирішив водну кризу Домбасу". Воно нам треба?
19.10.2025 10:10 Ответить
Ви до цих пір вірите в байку про защіту руськоязічних? Війни завжди відбуваються за ресурси ( в решті решт). А Донбас - це ресурси
19.10.2025 11:45 Ответить
Я розумію, що даунбас тотально антиукраїнський, вони не які не заручники, а зрадники. І Херсонська і Запоріжська області для нас краще, але реально добровільно передати ці донбаськи неокуповані територіторії нереально, хоча зроуміло, що жителі Слов'янська переважно мріють про це.
19.10.2025 11:55 Ответить
З таким успіхом Угорщина може пред"явити, що Закарпаття розмовляє угорською,
потрібно вимагати розмовляти українською та посилити контроль, тим більше, що вони недружня держава
19.10.2025 09:09 Ответить
Ви розмірковуєте так само, як Вітьков! "Закарпаття розмовляє угорською - то треба його віддати. От коли змусимо перейти на українську - тоді буде не треба". Але ж розгляньте такий варіант, що нічого не треба віддавати в будь-якому випадку та за жодних умов. Хоч на китайській хай розмовляють, це не має жодного значення!
19.10.2025 10:13 Ответить
Чому недружня країна.Там проживає багато наших.Дуже гарна країна,Будапешт красивий не захаращений коробками новобудов як наш Київ.А може наша влада недружня?
19.10.2025 12:16 Ответить
Пусть Брайтон Бич кацапам передадут...
19.10.2025 09:14 Ответить
Цікаво, а це він на американській мові казав?
19.10.2025 09:26 Ответить
Дайошь США американським iндейцям.
19.10.2025 09:28 Ответить
...або, дайошь США Англii, як законну колонiю, ще й триндять англiйською.
19.10.2025 09:31 Ответить
Істаріческую зємлю.
19.10.2025 10:14 Ответить
трамп агент путіна-все що говорить трамп в в піддержку України не більше ніж гра для окозамилювання
19.10.2025 09:42 Ответить
Тунель імені трампо-пукіна і всі проблеми вирішаться автоматично !!!
19.10.2025 09:56 Ответить
Що тут дивного "Витков" це чисто кацапське походження.
19.10.2025 10:04 Ответить
Єврейське прізвище. В Україні трансформувалося у "Вітько".
19.10.2025 10:12 Ответить
Смысл разговаривать с врагами, работающими на рашку, - рыжим, виткофом и так далее? Только время терять.
19.10.2025 10:04 Ответить
Росіскомовність свідчить про ментальну хворобу і неповагу до себе як до вільної людини. Це клеймо раба рос імперії. Прикольно мабуть свідомо належати якимось чувашам і калмикам.
19.10.2025 10:13 Ответить
А чим чуваши і калмики гірше етнічних росіян?
19.10.2025 11:47 Ответить
Навіть не так. Чим чуваші і калмики гірше Ксенії?
19.10.2025 12:08 Ответить
ваня непупік краще за всіх
19.10.2025 13:08 Ответить
19.10.2025 13:19 Ответить
А де ви бачили етнічних росіян ? Хто це ?
19.10.2025 13:07 Ответить
Вітьку повісити за яйца за порушення Будапештського меморандуму
19.10.2025 10:19 Ответить
Вы, просто - кудесница (в садизме)...
19.10.2025 11:02 Ответить
ні; насправді - в екстремізмі та анархізмі
19.10.2025 11:53 Ответить
Віткоффф- стара запутлєровська підорусня!
19.10.2025 10:24 Ответить
Англії пора тиснути на штати.Курва.там більшість англомовна,варто англомовних діте США ,віддати під юрисдикцію АНГЛІЙСЬКОЇ КОРОНИ....
19.10.2025 10:29 Ответить
пошел он на...й, сосатель путлеровский. этот за гроши родную маму продаст.
19.10.2025 10:30 Ответить
То може Луїзіану французам віддаси - старе їбанько?
19.10.2025 10:41 Ответить
Єдина ознака "російськості" - це "вєлікій і магучій язик", якому вони язичницькі поклоняються і збагатили матюками, оскільки в гонитві за захопленням земель московіти втратили всі свої етнічні ознаки. Щодо мови - і на сході, і на півдні України в селах колись розмовляли українською, а саме там в старі часи проживала більшість населення. Зросійщення, як мовне, так і ментальне - результат русифікації за часів імперії, а потім совєтів. Не треба далеко йти, що роблять рашисти нині на окупованих територіях? Спалюють українські книжки, підручники, завозять вчителів для "перевиховання дітей". Біда в тому, що здебільшого за кордоном цього не знають, в часи совка дуже часто заміняли поняття USSR на Russia, а "Soviets" на "Russians", і багато хто так не розрізняє і донині.
19.10.2025 10:51 Ответить
Автохтонність визначається сільським населенням. А на Донбасі всі села і селища завжди переважно говорили українською.
19.10.2025 12:10 Ответить
передай всі штати до Великоі Британіі - вони переважно англомовні. Придурок
19.10.2025 11:02 Ответить
Трамп і Віталій наближають крах долара і укріплюють юань бо земля це єдина стала у світі одиниця стійкості валюти.
19.10.2025 11:03 Ответить
А хто такий Віталій? Окрім Портникова?
19.10.2025 11:40 Ответить
В америці теж є рашамовні райони, передай їх рашці, дебіл.
19.10.2025 11:11 Ответить
Чухня від Віткова, що знову транслюється у ЗМІ.
Насправді, буде наступне:
@ (у вільному перекладі):
"Отже. У Будапешті ***** скаже Тромбу, що для миру Україна має відмовитись від Криму, Херсону, Запоріжжя, Донецька, Луганська, від НАТО, від армії, мови, конституції.
Ну і нахера тоді ця зустріч?"
19.10.2025 11:36 Ответить
Є підозра (притомних аналітиків), що Будапешта не буде, якщо на попередніх зустрічах (Рубіо з лавровим та ін.) ні про що не домовляться. Трумп дурний-дурний, а мила не їсть, і знов кудись летіти, розкладати червоний килимок та аплодувати без чогось плідного вже не буде - йому і одного разу вистачило вийти до журналістів та оголосити ні про що.
Уважно спостерігаємо за бикуванням рашки - воно може врятувати Україну.
19.10.2025 11:47 Ответить
А якщо перед Будапештом Трампу ***** передзвонить?
19.10.2025 12:12 Ответить
Я психолог, а не психіатр, можу передбачити дії людей з деякими вадами психіки, але клінічні випадки - збоченці, садисти, серійники - за межами моєї професійної кваліфікації.
Тобто самі дії передбачити можу, але що буде далі - то до фахівців.
19.10.2025 13:12 Ответить
Недоумок, як і його шеф Трампушко.
19.10.2025 11:38 Ответить
Віткоф безграмотний ідіот. За його логікою, переважно англомовні США треба включити в склад Англії, а іспаномовні штати віддати Іспанії, чи Мексиці. А є ще англомовна Австралія. Швейцарія має франкомовний, німецькомовний, італомовні регіони, треба їх поділити між країнами. Таких прикладів багато. Зовсім тупий віткоф.
19.10.2025 11:42 Ответить
От на таких дов...ів і розраховані такі пуйловські манівці, щоб створити внутрішню колотнечу в Україні. Коли ж ви розуму наберетесь , малороси недолугі.
19.10.2025 11:42 Ответить
Віткофф дивиться на Зеленського, який, не дивлячись на попередження американців, легко віддав весь південь України окупантам.
Тому Віткофф і думає, що Зеленський віддасть окупантам Донецьку область ще легше.
19.10.2025 11:44 Ответить
В Канаді є франкомовний регіон Квебєк, і тепер його можна передати Франції за логікою цього придурка?
19.10.2025 11:45 Ответить
Так він і був французький. Логіка така що треба вчити українську.
Бо весь світ вважатиме вас кацапами. Окупували Крим і Дамбас і дивіться, місцеве населення прижилось. Бо ж вони сракомовні. Одна культура. Зайдуть кацапи на Одещину і там приживуться.
19.10.2025 13:10 Ответить
Регіон москворотий тому , що московити його асимілювали , чому цей дятел цього не знає ? І чому це йому ніхто не пояснить?

чому вся Адміністрація Трампа не знає історії нашої війни з московитами якій 350 років.
Це вже претензія до Зеленського
19.10.2025 12:06 Ответить
До 33 року на Донбасі не знали взагалі московського нарєчія !
19.10.2025 12:09 Ответить
погано те що всі вони бажают щоби віддали кацапам Схід но кацапи ніколи не повернут ні Запоріжжя ні Херсонщину, хоча Зе вже сказав що готовий погодитись і на таке.
19.10.2025 12:25 Ответить
А як відноситись до тих,хто сьогодні,в Україні,ЗНОВУ роздмухали защіту руськоязичних і пропонують зробити руській язик в Україні другою державною?Вони кому підспівують?
19.10.2025 12:42 Ответить
так в нас верховний Лідор-************,не розуміє досі що мова=зброя
19.10.2025 13:00 Ответить
Флориду або Каліхворніюю оддайте-там іспаномовні відсотків 75
19.10.2025 13:32 Ответить
Віткоф це 100% хитрожопий довбо*об, у котрого все написано в очах та на його мармизі...!!!
У США є 2, 100% кандидати на ШНОБЕЛІВСЬКУ премію перемовників, один з них дементний-шахрай MORON з козирними картами і словесним поносом, ні про що, , другий хитрожопий довбо*об, котрий нічого не може збагнути своїм убогим інтелектом, тому що він товариш деменного-шахрая, та у звязку з відсутністю у його макітрі, історичних подій та самої інформації про історії УКРАЇНИ...!!!

Фільм США "Тупий та ще тупіший" 100% екранізація про двох FOOLS товаришів з дитинства, 100% що ВИ УСІ знаєте відповідь хто це...!!!
19.10.2025 14:00 Ответить
