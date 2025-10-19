Путин в разговоре с Трампом требовал полного контроля над Донетчиной, - WP

Российский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы Украина отказалась от Донецкой области. В обмен на полный контроль над Донецкой областью он якобы готов отдать оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, знакомых с разговором.

"Во время разговора с Трампом российский лидер намекнул, что готов отказаться от части двух других регионов Украины - Запорожской и Херсонской областей, которые Россия частично контролирует, - в обмен на полный контроль над Донецкой областью", - пишет издание.

Отмечается, что это несколько меньшее территориальное требование, чем то, что Путин выдвигал в августе во время встречи с Трампом в Анкоридже.

"Некоторые чиновники Белого дома расценили это как прогресс, по словам одного из двух чиновников, которого проинформировали о телефонном разговоре с Путиным", - говорится в статье.

В то же время другой чиновник сказал, что украинцы вряд ли разделяют такую ​​оценку.

"Это как пытаться продать украинцам их ногу", - сказал европейский дипломат.

Ни Белый дом, ни Кремль сразу не ответили на запрос Washington Post.

Напомним, что президент Владимир Зеленский по результатам встречи с президентом США Дональдом Трампом заявлял, что вопрос территорий – самый сложный в переговорах.

