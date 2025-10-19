РУС
13 622 119

Путин в разговоре с Трампом требовал полного контроля над Донетчиной, - WP

Встреча Трампа и Путина на Аляске 15 августа 2025 года

Российский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы Украина отказалась от Донецкой области. В обмен на полный контроль над Донецкой областью он якобы готов отдать оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, знакомых с разговором, сообщает Цензор.НЕТ.

"Во время разговора с Трампом российский лидер намекнул, что готов отказаться от части двух других регионов Украины - Запорожской и Херсонской областей, которые Россия частично контролирует, - в обмен на полный контроль над Донецкой областью", - пишет издание.

Отмечается, что это несколько меньшее территориальное требование, чем то, что Путин выдвигал в августе во время встречи с Трампом в Анкоридже.

Читайте также: "Политический ужас": Встреча Путина и Трампа в Будапеште ставит ЕС и НАТО "в неловкое положение", - El Pais

"Некоторые чиновники Белого дома расценили это как прогресс, по словам одного из двух чиновников, которого проинформировали о телефонном разговоре с Путиным", - говорится в статье.

В то же время другой чиновник сказал, что украинцы вряд ли разделяют такую ​​оценку.

"Это как пытаться продать украинцам их ногу", - сказал европейский дипломат.

Ни Белый дом, ни Кремль сразу не ответили на запрос Washington Post.

Напомним, что президент Владимир Зеленский по результатам встречи с президентом США Дональдом Трампом заявлял, что вопрос территорий – самый сложный в переговорах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ требует от Украины отдать около 6 тыс. кв. км территории, которую не завоевала, - Вэнс

путин владимир (32331) территориальные претензии (137) Запорожская область (3666) Донецкая область (11026) Трамп Дональд (6878) Херсонская область (5312)
Топ комментарии
+31
Маячня. Він ніколи не віддасть прохід у Крим.
19.10.2025 00:00 Ответить
+29
Тільки є одне АЛЕ

У НАС БЛ НЕ РАБСТВО ЩОБ ПЕРЕДАВАТИ ЛЮДЕЙ ЯК КРІПАКІВ. В РФ може і так, а от у нас НІ. Наскільки знаю. І якщо США за - то це лиш говорить про блювотність теперішніх США при рижому клоуну
18.10.2025 23:59 Ответить
+24
"Ну не знаю якщо так, то хай забирає ту донеччину" - а в тебе є право віддавати людей і території? Чи у ЗЕ є таке право? Чи у клоунів у Верховній Раді?

ЗГІДНО ЗАКОНА - такого права не має ніхто в принципі
19.10.2025 00:03 Ответить
Комментировать
Страница 2 из 2
Срав зелька на закони. Йому - аби дали гарантії, що він правити буде вічно. Це ж - друге ВВХу@ло.
19.10.2025 08:57 Ответить
Українці стали більш гордими ніж самураї і всі вирішили померти. Або гідрант вирішив шо мають померти
19.10.2025 10:21 Ответить
что ж ты фраер сдал назад? не по-масти я тебе?... )(уйло понимает что теряет крым и однозначно весной прийдёт писдец кишечнику: мариуполь-р.Днепр - Скадовск-Орехово
19.10.2025 08:54 Ответить
Навіщо обговорювати таке, що НЕ було. "ВП" написало таке, що Путін таке сказав (вони силались на якись "високопосадові"особи, не вказуючи на прізвища і посади, це все брехня. За законами і Росії (частина Зап. і Херс.обл.це рос.терит.), і України, ці території - українські. Ні Путін,ні Зеленський НЕ підуть на це.
19.10.2025 09:31 Ответить
І який тоді вихід? Ми здолаємо всю кацапську військову машино? Можливо, і здолали б, якби була зброя та справедлива мобілізація - із силовиками, молодими відставниками, всіма придатними офіцерами, охоронцями і т.д., але з Зєля хоче тільки збільшувати їхню кількість в тилу - он військову поліцію хоче створювати, натомість, хапати і тягнути на смерть хворих людей (бо вояки з них часто ніякі).
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
19.10.2025 12:45 Ответить
Подобную парашную хрень не стоит даже и обсуждать:

"жест доброй Моли" в виде добровольной деоккупации Херсонской и Запорожской областей - это будет немедленное политическое самоубийство для кремлёвской Моли.

да и вообще эта информация на уровне "одна высокопоставленная баба сказала, что путин готов отдать оккупированные территории в обмен..."
19.10.2025 13:47 Ответить
**** війна....помоєму чувак нас кинули....президенти влада вороги
19.10.2025 09:51 Ответить
"Німець", коли приїдеш воювати? До останнього, як завіщали.
19.10.2025 12:40 Ответить
А ти вже воюєш?
19.10.2025 12:54 Ответить
Ні поки що, але ж як у них вистачає совісті наплювати на присягу, звалити до Німеччини і ще закликати до війни до останнього подиху і звинувачувати когось у сцикунстві, таких он повний фуп.
19.10.2025 13:58 Ответить
Схоже, що об позицію сонцесяйного піаніста вони обтерли ноги.
19.10.2025 10:11 Ответить
WP, їх інформатори та Віткофф не зрозуміли переклад. ***** хоче міняти неокуповані кацапами території Херсонщини і Запоріжжя на неокуповану Донеччину.
19.10.2025 10:35 Ответить
19.10.2025 12:04 Ответить
19.10.2025 12:11 Ответить
А чи не час повернути всі окуповані московією українські території?
19.10.2025 12:16 Ответить
Лет через 20-25 Кубань и Ставрополье, где 65 % населения имеют украинские корни и ярко выраженные украинские фамилии типа моих соседей Сулима, Камельчук, Клименко, Мироненко, Куц, Кравец, Лымарь, Бут, вполне могут массово попроситься в состав Украины, чтобы в ситуации развала РФ избежать порабощения чеченцами, адыгейцами, черкесами и карачаевцами.
19.10.2025 13:59 Ответить
Хорошая и правильная карта: согласно этой карте моя станица находится в Украине.
19.10.2025 13:53 Ответить
***** тільки Словянськ палець до рота поклади він тоді всю Україну руку відкусить!
19.10.2025 12:21 Ответить
Это примерно то же самое, когда вор укравший у тебя шапку, тебе же её и продает или предлагает обмен на сапоги. Подвальная крыса она такая.
19.10.2025 14:04 Ответить
Страница 2 из 2
 
 