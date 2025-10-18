УКР
1 515 35

Путін у розмові з Трампом вимагав повного контролю над Донеччиною, - WP

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня 2025 року

Російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом зажадав, щоб Україна відмовилася від Донецької області. В обмін на повний контроль над Донеччиною він нібито готовий віддати окуповані території Запорізької та Херсонської областей.

Про це пише Washington Post з посиланням на двох високопосадовців, знайомі з розмовою, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Під час розмови з Трампом російський лідер натякнув, що готовий відмовитися від частини двох інших регіонів України - Запорізької та Херсонської областей, які Росія частково контролює, - в обмін на повний контроль над Донецькою областю", - пише видання.

Зазначається, що це дещо менша територіальна вимога, ніж та, яку Путін висував у серпні під час зустрічі з Трампом в Анкориджі. 

Читайте також: Трамп про поступки України територіями заради миру з РФ: "Ніколи не знаєш"

"Деякі чиновники Білого дому розцінили це як прогрес, за словами одного з двох високопосадовців, якого поінформували про телефонну розмову з Путіним", - йдеться у статті.

Водночас інший чиновник сказав, що українці навряд чи поділяють таку оцінку.

"Це як намагатися продати українцям їхню власну ногу", - сказав європейський дипломат.

Ні Білий дім, ні Кремль одразу не відповіли на запит Washington Post.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський за результатами зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявляв, що питання територій - найскладніше в перемовинах.

Читайте також: РФ вимагає від України віддати близько 6 тис. кв. км території, якої не завоювала, - Венс

путін володимир (24955) територіальні претензії (37) Запорізька область (4201) Донецька область (9848) Трамп Дональд (7420) Херсонська область (6308)
Тільки є одне АЛЕ

У НАС БЛ НЕ РАБСТВО ЩОБ ПЕРЕДАВАТИ ЛЮДЕЙ ЯК КРІПАКІВ. В РФ може і так, а от у нас НІ. Наскільки знаю. І якщо США за - то це лиш говорить про блювотність теперішніх США при рижому клоуну
показати весь коментар
18.10.2025 23:59 Відповісти
Так хіба мова йшла про людей? Якщо тампон буде тиснути у цьому питанні - треба буде стрясти з нього бабло на відбудову житла для всіх, хто не захоче залишатись на окупованих територіях.
А взагалі - дуже дивний сценарій. Для України чисто теоретично він дуже привабливий. Хіба тут малось на увазі виднання територій, тоді це просто балачки.
показати весь коментар
19.10.2025 00:05 Відповісти
ти ідіот?

Хто буде рахуватись з країною яка торгує суверенітетом?
Що сказати бійцям з донбасу? - "вибачай ми твій дім віддали?"
Після другого удару хто піде воювати? Нащо? Нащо вкапуватись в землю яку завтра просто дадуть ?
Я вже мовчу про незаконність цього всього. Я ПУТІН ЯК ЮРИСТ ЦЕ ЗНАЄ. І після такого ДІЙСНО все що буде в Україні буде позазаконом
показати весь коментар
19.10.2025 00:09 Відповісти
Не просто віддадуть, а віддадуть ті хто їх і в очі не бачили. Це як євреї Німеччини після революцій наказували німцям відходити з Франції, Бельгії, Беларусв, України та навіть Кубані і підписували Версальскій мир.
показати весь коментар
19.10.2025 00:21 Відповісти
Похлду Мелитополь и Геническ вернется со Скадовском
показати весь коментар
19.10.2025 00:26 Відповісти
А Крим ? Буферна зона?
показати весь коментар
19.10.2025 00:00 Відповісти
Ще трохи, то не тільки наші землі віддасть, а й на східні кордони УНР погодиться.
показати весь коментар
19.10.2025 00:00 Відповісти
Ну не знаю якщо так, то хай забирає ту донеччину, все рівно з 2014 там територія фактично під контролем рашки, якщо заєс повернуть (що дуже сумніваюся) то це хоч такий собі але обмін .
показати весь коментар
19.10.2025 00:00 Відповісти
"Ну не знаю якщо так, то хай забирає ту донеччину" - а в тебе є право віддавати людей і території? Чи у ЗЕ є таке право? Чи у клоунів у Верховній Раді?

ЗГІДНО ЗАКОНА - такого права не має ніхто в принципі
показати весь коментар
19.10.2025 00:03 Відповісти
Маячня. Він ніколи не віддасть прохід у Крим.
показати весь коментар
19.10.2025 00:00 Відповісти
Міст?
показати весь коментар
19.10.2025 00:10 Відповісти
І змінить конституцію РФ? Тягне час за всяким балабольством.
показати весь коментар
19.10.2025 00:02 Відповісти
Андрій Лавриненко І змінить конституцію РФ?
Думаєте це складно?
показати весь коментар
19.10.2025 00:09 Відповісти
А навіщо щось змінювати? Ті шматки областей, які вони будуть контролювати і назовуть цими областями.
показати весь коментар
19.10.2025 00:12 Відповісти
Зеля це об'явить перемогою, і заодно себе переможцем на черговий термін.
показати весь коментар
19.10.2025 00:04 Відповісти
десь недавно ж було, що "мир, по лінії яка склалась на сьогодні", грубо, якось так.
показати весь коментар
19.10.2025 00:04 Відповісти
Слишком абсурдно чтобы быть правдой.
показати весь коментар
19.10.2025 00:06 Відповісти
трамп знову все наплутав..
показати весь коментар
19.10.2025 00:11 Відповісти
Бесит невероятный идиотизм журналистов которые такое пишут.
показати весь коментар
19.10.2025 00:16 Відповісти
ВСІ ЦІ ШТУКИ для 2 речей

- дивіться я пропоную але вони вперті і не погоджуються
- якщо погодимось - ЦЕ МОРАЛЬНЕ ПАДІННЯ НА 1000 років. Бо це означатиме що закон ніщо, нація ніщо, прапор ніщо і що МОЖНА передавати людей і території ніби це якесь середньовіччя.

Угадайте тоді при другому нападі хто піде воювати ? - правильно 0. НАШО? Якщо ти тут помреш а потім цю територію просто "передадуть"
показати весь коментар
19.10.2025 00:06 Відповісти
Скажіть це фінам.
показати весь коментар
19.10.2025 00:11 Відповісти
Яким фінам? Тим що назавжди віддали рашистам свою землю а тепер їхні потомки копають рови і будують оборонні рубежі бо рашисти прийшли захопити те що залишилося?
показати весь коментар
19.10.2025 00:21 Відповісти
Так. Скажіть,
Михайло Иляш що закон ніщо, нація ніщо, прапор ніщо і що МОЖНА передавати людей і території ніби це якесь середньовіччя.
показати весь коментар
19.10.2025 00:24 Відповісти
Я повірю що Спірідонов говорив про Хер. і Зап. області що на правому березі Дніпра. Але трамп все наплутав. На правому березі все одно їм не захопити в осяжному майбутньому, тому чому не "віддати" того що не реально забрати.
показати весь коментар
19.10.2025 00:08 Відповісти
ВВХ треба рабам показати, що досягнута ціль СВО
показати весь коментар
19.10.2025 00:09 Відповісти
Рабам нічого не треба показувати. Вони будуть раді будь-якому рішенню свого господаря.
показати весь коментар
19.10.2025 00:13 Відповісти
Цілком адекватна пропозиція, особливо враховуючи, що кращої не буде, бо ситуація в нас стає тільки дедалі гіршою.
показати весь коментар
19.10.2025 00:11 Відповісти
ФайрПойнт вже вийшла на виробництво семи фуфломінгів на добу. Скоро новий контрнаступ і все відвоюємо! Яому ви такий не віруючий?
показати весь коментар
19.10.2025 00:21 Відповісти
Напевно тому, що не дебіл) А крім цього, ще й нічого з цієї війни не маю, крім проблем)
показати весь коментар
19.10.2025 00:23 Відповісти
Якщо ми поміняємо, це означає, що ми визнаємо що це не наші території. Другий фактор- там наші лінії укріплень(Донеччина).
показати весь коментар
19.10.2025 00:12 Відповісти
×уя ×уйлу на лопаті
показати весь коментар
19.10.2025 00:16 Відповісти
Півтора метр ногами тупал в дипломат!
показати весь коментар
19.10.2025 00:16 Відповісти
ПНХ хитрожопе *****. По перше я дуже сумніваюсь що воно віддасть всю окуповану херсонщину з проходом на окупований крим. По друге неокупована донеччина і луганщина об яку рашисти за 11 років війни зломали роги і копита, в цілях оборони стратегічно важливіша ніж окуповані степи запоріжжя і херсонщини, які армія рашистів знову пройде за пів дня і захопить все знову. По третє, домовлятися з рашистами що віддати а що не віддати це як домовлятися з маніяком яку дитину віддати йому на поїдання. Віддасте одне тоді ви самі вже не зможете жити
показати весь коментар
19.10.2025 00:17 Відповісти
рудий півень все вже сказав. гідрант, бездарно просравший напад і контрнаступ, готовий на зупинення війни по лінії розмежування на час припинення бойових дій. якісь незначні території Запорізької, Херсонської та вже і Дніпропетровської областей )(уйло готовий обміняти на ще не окуповані території Донецької області.
показати весь коментар
19.10.2025 00:20 Відповісти
Ну що, як справи, потужні?)

показати весь коментар
19.10.2025 00:26 Відповісти
 
 