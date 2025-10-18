Путін у розмові з Трампом вимагав повного контролю над Донеччиною, - WP

Російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом зажадав, щоб Україна відмовилася від Донецької області. В обмін на повний контроль над Донеччиною він нібито готовий віддати окуповані території Запорізької та Херсонської областей.

Про це пише Washington Post з посиланням на двох високопосадовців, знайомі з розмовою, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Під час розмови з Трампом російський лідер натякнув, що готовий відмовитися від частини двох інших регіонів України - Запорізької та Херсонської областей, які Росія частково контролює, - в обмін на повний контроль над Донецькою областю", - пише видання.

Зазначається, що це дещо менша територіальна вимога, ніж та, яку Путін висував у серпні під час зустрічі з Трампом в Анкориджі.

Читайте також: Трамп про поступки України територіями заради миру з РФ: "Ніколи не знаєш"

"Деякі чиновники Білого дому розцінили це як прогрес, за словами одного з двох високопосадовців, якого поінформували про телефонну розмову з Путіним", - йдеться у статті.

Водночас інший чиновник сказав, що українці навряд чи поділяють таку оцінку.

"Це як намагатися продати українцям їхню власну ногу", - сказав європейський дипломат.

Ні Білий дім, ні Кремль одразу не відповіли на запит Washington Post.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський за результатами зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявляв, що питання територій - найскладніше в перемовинах.

Читайте також: РФ вимагає від України віддати близько 6 тис. кв. км території, якої не завоювала, - Венс