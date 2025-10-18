Путін у розмові з Трампом вимагав повного контролю над Донеччиною, - WP
Російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом зажадав, щоб Україна відмовилася від Донецької області. В обмін на повний контроль над Донеччиною він нібито готовий віддати окуповані території Запорізької та Херсонської областей.
Про це пише Washington Post з посиланням на двох високопосадовців, знайомі з розмовою, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Під час розмови з Трампом російський лідер натякнув, що готовий відмовитися від частини двох інших регіонів України - Запорізької та Херсонської областей, які Росія частково контролює, - в обмін на повний контроль над Донецькою областю", - пише видання.
Зазначається, що це дещо менша територіальна вимога, ніж та, яку Путін висував у серпні під час зустрічі з Трампом в Анкориджі.
"Деякі чиновники Білого дому розцінили це як прогрес, за словами одного з двох високопосадовців, якого поінформували про телефонну розмову з Путіним", - йдеться у статті.
Водночас інший чиновник сказав, що українці навряд чи поділяють таку оцінку.
"Це як намагатися продати українцям їхню власну ногу", - сказав європейський дипломат.
Ні Білий дім, ні Кремль одразу не відповіли на запит Washington Post.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський за результатами зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявляв, що питання територій - найскладніше в перемовинах.
У НАС БЛ НЕ РАБСТВО ЩОБ ПЕРЕДАВАТИ ЛЮДЕЙ ЯК КРІПАКІВ. В РФ може і так, а от у нас НІ. Наскільки знаю. І якщо США за - то це лиш говорить про блювотність теперішніх США при рижому клоуну
А взагалі - дуже дивний сценарій. Для України чисто теоретично він дуже привабливий. Хіба тут малось на увазі виднання територій, тоді це просто балачки.
Хто буде рахуватись з країною яка торгує суверенітетом?
Що сказати бійцям з донбасу? - "вибачай ми твій дім віддали?"
Після другого удару хто піде воювати? Нащо? Нащо вкапуватись в землю яку завтра просто дадуть ?
Я вже мовчу про незаконність цього всього. Я ПУТІН ЯК ЮРИСТ ЦЕ ЗНАЄ. І після такого ДІЙСНО все що буде в Україні буде позазаконом
ЗГІДНО ЗАКОНА - такого права не має ніхто в принципі
Думаєте це складно?
- дивіться я пропоную але вони вперті і не погоджуються
- якщо погодимось - ЦЕ МОРАЛЬНЕ ПАДІННЯ НА 1000 років. Бо це означатиме що закон ніщо, нація ніщо, прапор ніщо і що МОЖНА передавати людей і території ніби це якесь середньовіччя.
Угадайте тоді при другому нападі хто піде воювати ? - правильно 0. НАШО? Якщо ти тут помреш а потім цю територію просто "передадуть"
