Питання територій – найскладніше в перемовинах, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що найскладніше питання в будь-яких перемовинах буде стосуватися територій.

Про це він сказав під час брифінгу у Вашингтоні за результатами зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Питання територій це дуже чутливе питання, це найскладніше питання, безумовно… Я розумію, що росіяни мають іншу позицію, що вони дійсно хотіли б окупувати всю територію… Наша позиція полягає в тому, що давайте спочатку отримаємо припинення вогню, щоб ми могли сісти за стіл в переговорів, поговорити, зрозуміти наші позиції...Я думаю, що президент (Трамп, - ред.) розуміє, що найбільш складним питанням у будь-яких переговорах, у будь-якому форматі переговорів - буде територія. Шкода, але територія України ", - сказав глава держави.

Водночас, президент додав, що ніхто не зможе закінчити війну без України. Він повторив, що питання територій є чутливою темою.

"Ви побачите, що це буде дуже складний момент у цих переговорах. Але я впевнений, що у нас будуть переговори", - сказав Зеленський. 

Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп проводять зустріч у Білому домі.

Лідери зробили заяви для преси, після чого спілкування продовжилося без присутності журналістів.

За даними джерел, зустріч президентів тривала довше запланованого.

Зеленський Володимир (25837) перемовини (3100) територіальна цілісність (231)
Топ коментарі
+13
Оооо ,ось обіцяне " сойдемся где то по середіне".
18.10.2025 00:35 Відповісти
+9
Сподіваюся, вдруге президентом він вже не стане. Хоча термін відбувати буде.
18.10.2025 00:40 Відповісти
+6
Там не було геноциду і примусової асиміляції. А в нашому випадку на окупованих територіях - буде. В кращому випадку переселять в середину росії, а на наші окуповані території заселять росіян, які не захочуть через 40 років об'єднуватися, навіть коли в росії влада буде інша.
Тому "не варіант" - треба відбивати силою, поки все "не надто далеко зайшло".
18.10.2025 00:50 Відповісти
Оооо ,ось обіцяне " сойдемся где то по середіне".
18.10.2025 00:35 Відповісти
зараз розкажуть що то все порох, або мое улюблене - "порох би давно нас всіх здав" і ВСЕ В НИХ БУДЕ ЗАШИБІСЬ. Я давно зрозумів що пропаганда може згодувати народу самогубство - от всій европейській цивілізації згодували мультикультуралізм - і тепер щоб це вихаркати прийдеться ціною міліонів вбитих
18.10.2025 01:01 Відповісти
Сподіваюся, вдруге президентом він вже не стане. Хоча термін відбувати буде.
18.10.2025 00:40 Відповісти
оце і все шо треба було розуміти і знати в19р...% , закоханних в 🤡...
18.10.2025 00:40 Відповісти
Карту України візьми з собою, щоб не помилитись в питанні територій.
18.10.2025 00:45 Відповісти
"...території...чутливе питання". Не для тебе, маєш свою територію а Італії, в Ізраїлі. Твоє чутливе питання ПОРОШЕНКО.
18.10.2025 01:57 Відповісти
зеленський 🤡 ,тебе чекає сьогодні гнів народний ,а це страшніше ніж Господній ,який буде колись !!!...
18.10.2025 00:45 Відповісти
Східна і західна Німеччина чекала на об'єднання близько 40 років після Другої світової війни.
Об'єднання відбулося 3 жовтня 1990 року, після підписання Договору про остаточне врегулювання щодо Німеччини між ФРН, НДР, СРСР, США, Велика Британією та Францією.
18.10.2025 00:46 Відповісти
Там не було геноциду і примусової асиміляції. А в нашому випадку на окупованих територіях - буде. В кращому випадку переселять в середину росії, а на наші окуповані території заселять росіян, які не захочуть через 40 років об'єднуватися, навіть коли в росії влада буде інша.
Тому "не варіант" - треба відбивати силою, поки все "не надто далеко зайшло".
18.10.2025 00:50 Відповісти
Щоб відбивати треба ресурси такі як в них. Відбити зараз просто неможливо....
18.10.2025 01:27 Відповісти
Північна і Південна Корея так і не підписали мирної угоди після війни 1950-1953 років.
Війна не закінчилася, і ******* історія КНДР і Південної Кореї є напруженою, оскільки обидві країни залишаються розділеними.
Відсутність мирного договору є ключовим фактором, що підтримує конфлікт між ними.
18.10.2025 00:51 Відповісти
Трамп після переговорів із Зеленським запропонував їм із Путіним заморозити війну по лінії фронту.
18.10.2025 00:46 Відповісти
https://send.monobank.ua/jar/7dZFKgjkLD для пілотів батальона безпілотних систем 23 ОМБР Потрібна резина. Бо тауруси та томагавки ще не летять)))
18.10.2025 00:47 Відповісти
Цуко, криворізький Спіноза. 😁

Чувирло, яке до 2019 року самим складним питанням вважало легалізацію грошей, вкрадених Коломойським, та контрабанду валюти з наркотиками через ДНР/ЛНР.
18.10.2025 00:49 Відповісти
Немає ніякого питання територій, усі українські території будуть звільнені, а кацапстанці на них будуть знищені!
18.10.2025 00:50 Відповісти
Питання територій і кордонів не може бути даже темою для обговорень. Або є Україна в своїх кордонах або немає України. Це як впустити якогось маніяка в свою квартиру і малювати посеред квартири лінії для самозаспокоєння. А потім прокинетесь коли маньяк вас добиває сокирою
18.10.2025 01:00 Відповісти
Якби жир все так просто....
18.10.2025 01:29 Відповісти
ze виродок добьє Україну як і було обіцяно я ваш вирок
18.10.2025 01:07 Відповісти
Тільки ж нещодавно воно теревенило, що питання територій ніколи не буде предметом переговорів...
18.10.2025 01:13 Відповісти
Кордони 91 року ‼️‼️‼️
18.10.2025 01:16 Відповісти
18.10.2025 01:17 Відповісти
18.10.2025 01:20 Відповісти
Короткий опис: «путін потопає в крові вбитих їм українців» А4. Папір, акрил 2022 На картині - російський президент володимир путін, стоїть по пояс в крові. Над ним у правому верхньому куті - чорне небесне тіло.
18.10.2025 01:21 Відповісти
Мінські домовленості по території України через деякий недалекий час покажуться ідеальним варіантом. Але недосяжним.

А за Мінськ на Пороха навішали зраду. І не просту, від маргіналів - а кримінальну, від державних правоохороних органів; дарма, що ЕрЗешних...
18.10.2025 01:23 Відповісти
Що воно меле??! Яке "питання територій"?

Він може хоч раз чітко і недвозначно сформулювати свою думку? Без суфлера і папірця.

І прозвітувати Українцям за 5+ років проробленої роботи.
18.10.2025 01:29 Відповісти
 
 