Питання територій – найскладніше в перемовинах, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що найскладніше питання в будь-яких перемовинах буде стосуватися територій.

Про це він сказав під час брифінгу у Вашингтоні за результатами зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Питання територій це дуже чутливе питання, це найскладніше питання, безумовно… Я розумію, що росіяни мають іншу позицію, що вони дійсно хотіли б окупувати всю територію… Наша позиція полягає в тому, що давайте спочатку отримаємо припинення вогню, щоб ми могли сісти за стіл в переговорів, поговорити, зрозуміти наші позиції...Я думаю, що президент (Трамп, - ред.) розуміє, що найбільш складним питанням у будь-яких переговорах, у будь-якому форматі переговорів - буде територія. Шкода, але територія України ", - сказав глава держави.

Водночас, президент додав, що ніхто не зможе закінчити війну без України. Він повторив, що питання територій є чутливою темою.

"Ви побачите, що це буде дуже складний момент у цих переговорах. Але я впевнений, що у нас будуть переговори", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп проводять зустріч у Білому домі.

Лідери зробили заяви для преси, після чого спілкування продовжилося без присутності журналістів.

За даними джерел, зустріч президентів тривала довше запланованого.

