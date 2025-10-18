Питання територій – найскладніше в перемовинах, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що найскладніше питання в будь-яких перемовинах буде стосуватися територій.
Про це він сказав під час брифінгу у Вашингтоні за результатами зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Питання територій це дуже чутливе питання, це найскладніше питання, безумовно… Я розумію, що росіяни мають іншу позицію, що вони дійсно хотіли б окупувати всю територію… Наша позиція полягає в тому, що давайте спочатку отримаємо припинення вогню, щоб ми могли сісти за стіл в переговорів, поговорити, зрозуміти наші позиції...Я думаю, що президент (Трамп, - ред.) розуміє, що найбільш складним питанням у будь-яких переговорах, у будь-якому форматі переговорів - буде територія. Шкода, але територія України ", - сказав глава держави.
Водночас, президент додав, що ніхто не зможе закінчити війну без України. Він повторив, що питання територій є чутливою темою.
"Ви побачите, що це буде дуже складний момент у цих переговорах. Але я впевнений, що у нас будуть переговори", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп проводять зустріч у Білому домі.
Лідери зробили заяви для преси, після чого спілкування продовжилося без присутності журналістів.
За даними джерел, зустріч президентів тривала довше запланованого.
Чувирло, яке до 2019 року самим складним питанням вважало легалізацію грошей, вкрадених Коломойським, та контрабанду валюти з наркотиками через ДНР/ЛНР.
А за Мінськ на Пороха навішали зраду. І не просту, від маргіналів - а кримінальну, від державних правоохороних органів; дарма, що ЕрЗешних...
Він може хоч раз чітко і недвозначно сформулювати свою думку? Без суфлера і папірця.
І прозвітувати Українцям за 5+ років проробленої роботи.