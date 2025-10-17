Зеленський і Трамп розпочали зустріч у США. ВIДЕО

У п'ятницю, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп проводять зустріч у Білому домі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський зустрівся з Трампом, вони одразу зайшли до Білого дому, не давши коментарів.

Перемовини президентів України та США пройдуть у неформальній атмосфері під час обіду, без преси.

Новина доповнюється...

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп у розмові з Путіним не відкинув можливості надати Україні ракети Tomahawk, - CNN

Що передувало?

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що пріоритетними питаннями під час зустрічі Зеленського з Трампом будуть передача Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk, посилення ППО та енергетика.

Також лідери планують обговорити можливу тристоронню зустріч Трампа та Зеленського з Путіним у Будапешті, заявила 17 жовтня речниця Білого дому Керолайн Левітт.

16 жовтня Трамп провів телефонну розмову з Путіним, за результатами якої анонсував нову зустріч із ним у Будапешті.

Президент США також повідомив, що до переговорів із Росією, які мають відбутися протягом двох тижнів та стосуватимуться, зокрема України, долучаться віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний представник Стів Віткофф.

Орбан після цього заявив, що також поговорив з Трампом і анонсував розмову з Путіним. Він сказав, що Угорщина готова прийняти зустріч лідерів країн, і підготовка до саміту вже почалася.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп не може програти у переговорах із Путіним, настав час перевірки Росії, - Косіняк-Камиш