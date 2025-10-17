УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9526 відвідувачів онлайн
Новини Ракети Tomahawk для України
1 018 13

Трамп у розмові з Путіним не відкинув можливості надати Україні ракети Tomahawk, - CNN

трамп

Президент США Дональд Трамп під час розмови з російським диктатором Володимиром Путіним у четвер, 16 жовтня, не відкинув ідеї надання Україні американських крилатих ракет Tomahawk.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела, знайомі зі змістом їхньої бесіди, інформує Цензор.НЕТ.

"Чому він повинен відмовлятися від цього важеля? Він не усуне загрозу, поки вона не перестане бути необхідною",- говорить співрозмовник. 

Водночас, як заявили джерела, найімовірніше, Трамп на зустрічі із Володимиром Зеленським 17 жовтня не пообіцяє передати ракети.

"Хоча джерела попередили, що ситуація завжди ризикує змінитися, коли президент Трамп залишається наодинці з українською делегацією", - пише CNN.

Читайте також: Обговорення можливого застосування Tomahawk змусило Путіна повернутися до діалогу зі США, - МЗС України

Чиновники додали, що останніми тижнями Трамп як публічно, так і приватно виявляв більшу готовність дозволити Україні постачати ракети великої дальності.

За словами посадовців, Білий дім розробив плани з постачання зброї Україні на випадок, якщо Трамп віддасть такий наказ, який, як вони підкреслюють, він може зробити будь-якої миті, якщо вважатиме це доцільним.

Однак вони додали, що Трамп наразі стримується, сподіваючись з’ясувати безпосередньо в Зеленського, як саме він планує використати ці ракети. 

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

16 жовтня 2025 року Трамп провів розмову із російським диктатором.

Путін сказав Трампу, що "Томагавки" не змінять ситуації на полі бою в Україні.

Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.

Читайте також: Україна підготувала для Трампа презентацію про використання Tomahawk проти РФ, - Reuters

Автор: 

путін володимир (24937) Трамп Дональд (7375) Томагавк (41)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Трамп нічого хорошого для України не робив і не збирається робити.

Вся ця українська метушня навколо Трампа - аби не напаскудив.
показати весь коментар
17.10.2025 19:52 Відповісти
+1
Відкинув. Навіщо мутити мутну воду ?
показати весь коментар
17.10.2025 19:46 Відповісти
+1
Так а в чому трагедія? У вована ж є свої томагавки. Рожеві. І літають далі, і вибухівки більше.
показати весь коментар
17.10.2025 19:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Або давай або ні. Мусоле то гівно рудий паяц. Шмаркля миротворча.
показати весь коментар
17.10.2025 19:44 Відповісти
Відкинув. Навіщо мутити мутну воду ?
показати весь коментар
17.10.2025 19:46 Відповісти
От і відповідь, чому так вчепилися в Tomahawk

показати весь коментар
17.10.2025 19:47 Відповісти
она же 25 года, навигация должна быть современной
показати весь коментар
17.10.2025 19:54 Відповісти
Ворожіння на ромашці, дам, не дам. Ні, все таки дам. А навіщо, краще не дам.
показати весь коментар
17.10.2025 19:48 Відповісти
Путін сказав Трампу, що "Томагавки" не змінять ситуації на полі бою в Україні. Трамбону,в такому випадку немає чого втрачати ."Томагавки" негайно варто передати Україні і нехай ситуація (за куйлом не змінюється.Ситуація не змінитьсфя.якщо "томагавки " не надавати.але варто подивитися.чи вона залишиться такою ж.якщо Україна їх би отримала....
показати весь коментар
17.10.2025 19:52 Відповісти
Трамп нічого хорошого для України не робив і не збирається робити.

Вся ця українська метушня навколо Трампа - аби не напаскудив.
показати весь коментар
17.10.2025 19:52 Відповісти
Сегодня от Володи нашего узнаем про Томагавки. Зеленский настроен очень решительно!
показати весь коментар
17.10.2025 19:55 Відповісти
Так а в чому трагедія? У вована ж є свої томагавки. Рожеві. І літають далі, і вибухівки більше.
показати весь коментар
17.10.2025 19:57 Відповісти
Та нічого не дасть рудий, не розслабляйтесь.
Наша надія тільки на Господа Бога
показати весь коментар
17.10.2025 20:12 Відповісти
Трамп хоче помститися за приниження на Алясці?
показати весь коментар
17.10.2025 20:15 Відповісти
Єдине, що варто відкинути Трампону - це копита.
показати весь коментар
17.10.2025 20:20 Відповісти
Да не дасть він ракети, бо Володимир Путін його кращий друг.
Скажи хто твій друг, і я скажу хто ти.
показати весь коментар
17.10.2025 20:58 Відповісти
 
 