Трамп у розмові з Путіним не відкинув можливості надати Україні ракети Tomahawk, - CNN

Президент США Дональд Трамп під час розмови з російським диктатором Володимиром Путіним у четвер, 16 жовтня, не відкинув ідеї надання Україні американських крилатих ракет Tomahawk.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела, знайомі зі змістом їхньої бесіди.

"Чому він повинен відмовлятися від цього важеля? Він не усуне загрозу, поки вона не перестане бути необхідною",- говорить співрозмовник.

Водночас, як заявили джерела, найімовірніше, Трамп на зустрічі із Володимиром Зеленським 17 жовтня не пообіцяє передати ракети.

"Хоча джерела попередили, що ситуація завжди ризикує змінитися, коли президент Трамп залишається наодинці з українською делегацією", - пише CNN.

Чиновники додали, що останніми тижнями Трамп як публічно, так і приватно виявляв більшу готовність дозволити Україні постачати ракети великої дальності.

За словами посадовців, Білий дім розробив плани з постачання зброї Україні на випадок, якщо Трамп віддасть такий наказ, який, як вони підкреслюють, він може зробити будь-якої миті, якщо вважатиме це доцільним.

Однак вони додали, що Трамп наразі стримується, сподіваючись з’ясувати безпосередньо в Зеленського, як саме він планує використати ці ракети.

16 жовтня 2025 року Трамп провів розмову із російським диктатором.

Путін сказав Трампу, що "Томагавки" не змінять ситуації на полі бою в Україні.

Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.

