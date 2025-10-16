Путін сказав Трампу, що "Томагавки" не змінять ситуації на полі бою в Україні, - Кремль
У Кремлі заявили, що питання потенційного надання Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk порушувалось під час телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Путіна 16 жовтня.
Про це сказав помічник диктатора РФ Юрій Ушаков, цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
"Путін у розмові з Трампом заявив, що можлива поставка ракет "Томагавк" завдасть істотної шкоди відносинам двох країн, не кажучи вже про перспективи врегулювання в Україні", - стверджує він.
Також, каже Ушаков, Путін розповів Трампу, що війська РФ нібито повністю володіють "стратегічною ініціативою" по всій лінії бойового зіткнення, а "київський режим вдається до терористичних методів, на які Росія змушена відповідати".
У Кремлі додали, що Будапешт як місце зустрічі був запропонований Трампом, диктатор РФ це підтримав, а розмова нібито відбулася з ініціативи російської сторони.
Що передувало?
Раніше видання Axios повідомляло, що 17 жовтня президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський говоритимуть про ракети Tomahawk.
Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.
У Кремлі вважають, що рішення Трампа поставити Україні ракети Tomahawk буде черговою ескалацією.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це така гра - розводняк лошари. Наче вже ось -ось - і тут внезапно виявились нові обставини - подзвонив фуйло і попрохав про зустріч.
Тепер поки приготують червоні доріжки, оркестри з парадами, побалакають, потім пообіцяють щось, роз'їдуться - і все по новому колу.
Він ******** на всю голову!
Дивно було б , якби ***** йому дозволив це зробити.
Эх, посадить бы самолёт, да в наручнички . . .
Чи щось жим-жим після атаки "томагавками" в конфлікті на Близькому Сході, коли ні С-300, ні аналагавнєтні С-400 були не при справах...
ый акцент в ходе телефонного разговора был сделан на вопросах украинского кризиса. Владимир Путин дал подробные оценки сложившейся ситуации, подчеркнув заинтересованность российской стороны в достижении мирного политико-дипломатического решения», - приводят российские СМИ слова Ушакова.
«Дональд Трамп многократно подчеркивал необходимость скорейшего установления мира в Украине. Мысль о том, что российско-украинский конфликт оказался самым трудным для разрешения во всей миротворческой активности президента США, буквально сквозила в его высказываниях на протяжении всей беседы», - сказал Ушаков.
По его словам, представители двух стран незамедлительно займутся подготовкой саммита, который, как сообщил президент США, состоится в Будапеште. «Будапешт первым упомянул Трамп, и наш президент поддержал идею проведения возможного саммита в этой европейской столице», - сказал Ушаков.
Телефонная беседа Трампа и Путина была «содержательной», заявил Ушаков: «Беседа была продолжительной. И продлилась практически два с половиной часа. И понятно, что она носила весьма содержательный характер и при этом была предельно откровенной беседой и доверительной».
Президенты России и США в телефонном разговоре также затронули проблематику возможных поставок Украине дальнобойных ракет «Томагавк», рассказал журналистам Ушаков.
«Владимир Путин повторил свой тезис о том, что «Томагавки» не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими двумя странами это все нанесет существенный, не говоря уже о перспективах мирного урегулирования», - сказал он.
Отвечая на вопрос, отложит ли Трамп решение по «Томагавкам» до анонсированной встречи с Путиным, Ушаков сказал, что американский президент намерен учесть соображения, высказанные Путиным в разговоре, на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским 17 октября.
Дата встречи Путина и Трампа пока неизвестна, но выбрано место - Будапешт.