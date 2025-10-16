Путін сказав Трампу, що "Томагавки" не змінять ситуації на полі бою в Україні, - Кремль

У Кремлі заявили, що питання потенційного надання Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk порушувалось під час телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Путіна 16 жовтня.

Про це сказав помічник диктатора РФ Юрій Ушаков, цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Путін у розмові з Трампом заявив, що можлива поставка ракет "Томагавк" завдасть істотної шкоди відносинам двох країн, не кажучи вже про перспективи врегулювання в Україні", - стверджує він.

Також, каже Ушаков, Путін розповів Трампу, що війська РФ нібито повністю володіють "стратегічною ініціативою" по всій лінії бойового зіткнення, а "київський режим вдається до терористичних методів, на які Росія змушена відповідати".

У Кремлі додали, що Будапешт як місце зустрічі був запропонований Трампом, диктатор РФ це підтримав, а розмова нібито відбулася з ініціативи російської сторони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан про зустріч Трампа і Путіна в Будапешті: "Чудова новина для миролюбних народів світу"

Що передувало?

Раніше видання Axios повідомляло, що 17 жовтня президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський говоритимуть про ракети Tomahawk.

Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.

У Кремлі вважають, що рішення Трампа поставити Україні ракети Tomahawk буде черговою ескалацією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: Зустрінуся з Путіним у Будапешті, щоб покласти край "ганебній" війні між РФ та Україною