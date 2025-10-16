УКР
3 447 37

Путін сказав Трампу, що "Томагавки" не змінять ситуації на полі бою в Україні, - Кремль

Путін і Трамп

У Кремлі заявили, що питання потенційного надання Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk порушувалось під час телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Путіна 16 жовтня.

Про це сказав помічник диктатора РФ Юрій Ушаков, цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Путін у розмові з Трампом заявив, що можлива поставка ракет "Томагавк" завдасть істотної шкоди відносинам двох країн, не кажучи вже про перспективи врегулювання в Україні", - стверджує він.

Також, каже Ушаков, Путін розповів Трампу, що війська РФ нібито повністю володіють "стратегічною ініціативою" по всій лінії бойового зіткнення, а "київський режим вдається до терористичних методів, на які Росія змушена відповідати".

У Кремлі додали, що Будапешт як місце зустрічі був запропонований Трампом, диктатор РФ це підтримав, а розмова нібито відбулася з ініціативи російської сторони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан про зустріч Трампа і Путіна в Будапешті: "Чудова новина для миролюбних народів світу" 

Ушаков

Що передувало?

Раніше видання Axios повідомляло, що 17 жовтня президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський говоритимуть про ракети Tomahawk.

Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.

У Кремлі вважають, що рішення Трампа поставити Україні ракети Tomahawk буде черговою ескалацією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: Зустрінуся з Путіним у Будапешті, щоб покласти край "ганебній" війні між РФ та Україною

Автор: 

путін володимир (24928) Трамп Дональд (7358) Томагавк (37) війна в Україні (6580)
Топ коментарі
+10

16.10.2025 21:38 Відповісти
+7
Ага. Тому ***** вмовляло Тампона не давати їх Україні. Це просто цирк млять. ***** маже Тампону під носом салупою а Тампон розвісивши вуха облизується і дивиться закохано на *****

16.10.2025 21:38 Відповісти
+3
Значит кацапы сцутся.

16.10.2025 21:38 Відповісти
Ага. Тому ***** вмовляло Тампона не давати їх Україні. Це просто цирк млять. ***** маже Тампону під носом салупою а Тампон розвісивши вуха облизується і дивиться закохано на *****

16.10.2025 21:38 Відповісти
Майже впевнена, що Трамп рекети давати не буде. Скаже, що його не так зрозуміли.

16.10.2025 22:11 Відповісти
на жаль ваша правда

16.10.2025 22:12 Відповісти
В такому випадку Зеленський повинен сказати що без Тамагавків і іншої зброї мирної угоди і переговорів не буде. Так як зброя це єдина гарантія безпеки України. А також нехай повертають Україні ЯЗ.

16.10.2025 22:17 Відповісти
Він і не збирався.
Це така гра - розводняк лошари. Наче вже ось -ось - і тут внезапно виявились нові обставини - подзвонив фуйло і попрохав про зустріч.
Тепер поки приготують червоні доріжки, оркестри з парадами, побалакають, потім пообіцяють щось, роз'їдуться - і все по новому колу.

16.10.2025 22:18 Відповісти

16.10.2025 21:38 Відповісти
Вболтав Трампа

16.10.2025 21:38 Відповісти
Значит кацапы сцутся.

16.10.2025 21:38 Відповісти
Поки Зеля або його наступник не зробить свою балістику, нічого не буде. А як полетить на Москву, потужно просреться не тількі Путін, но і Трамп з Орбаном та побіжуть домовлятись.

16.10.2025 21:41 Відповісти
Гундосий з дружками украв гроші на свою балістику.

16.10.2025 21:47 Відповісти
Будемо чекати. Квартал95 зробить потужну ракету, у формі того чим Лідар грав на піаніно - і як херакнуть по московії! Одні яй**я поскачуть!

16.10.2025 21:52 Відповісти
розмова нібито відбулася з ініціативи російської сторони Тепер все зрозуміло. Минулий раз перед самим запровадженням санкцій теж подзвонило ***** і вимагало зустрічі яка і відбулась на Алясці. Після цього ***** бомбив Київ, енегертику України і пішов в осінній наступ, поки Тампон кілька місяців ходив з замазаними гівном очима і щось бурмотіло про дедлайни

16.10.2025 21:42 Відповісти
Так. Фуйло бачить що наш Лідар випросить завтра ракети у Трампа - і вирішив випередити - подзвонив та сказав що згоден на припинення вогню - тільки не це - тільки не томагавки!

16.10.2025 21:59 Відповісти
Ну, якщо "нє ізмєнят сітуацію на полє боя", то фУлі тут суєтиЦя під клієнтом? Розслабся і...обтєкай.

16.10.2025 21:42 Відповісти
Не змінять - але й не послаблять - Трамп купився?

16.10.2025 21:43 Відповісти
Вже всьо. Вже не Томагавки, а міцні чоловічі поцілунки у центрі Європи.

16.10.2025 21:44 Відповісти
Та це зрозуміло . Але вони змінять ситуацію в тилу !!

16.10.2025 21:44 Відповісти
Путер Лох..Його думки нікому в світі нецікаві...В унітаз може сказати..З таким же успіхом..

16.10.2025 21:45 Відповісти
Рижий поплив від лестощів плєшивого до Меланії.

16.10.2025 21:46 Відповісти
Значить змінять !

16.10.2025 21:54 Відповісти
Рудий мудак запитував у *****, чи може він надати нам томагавки!?
Він ******** на всю голову!
Дивно було б , якби ***** йому дозволив це зробити.

16.10.2025 21:57 Відповісти
А скільки було ******** від челяді Трампа - шо він помінявся - от - от розродиться Томагавками - не тут то було - знову на бесіду до путлєра - біг по колу

16.10.2025 21:57 Відповісти
Чудово в такому випадку Трамп може їх передати Україні без ніяких побоювань

16.10.2025 21:59 Відповісти
Рудий скоріше патріоти москалям дасть чим нам томагавки.

16.10.2025 22:13 Відповісти
100% даю ,что Трамп нагнул *****.

16.10.2025 22:00 Відповісти
Та як же ж не змінять? Абрамси ж змінили. Потім Хаймарси, АТАСАМси, F-16. Кава в Ялті вже скоро.

16.10.2025 22:05 Відповісти
Хаймарс зробили можливим наступ України у 2022, обвал фронту в Харкові і звільнення Херсону.

16.10.2025 22:24 Відповісти
Интересно, "через куда" путин будет лететь в Будапешт ? Ну, потому что ясно, что Орбан его по ордеру МУС не арестует. Но что-то я сомневаюсь, что путяра смог бы полететь через Польшу или Румынию (про Украину - само понятно). По ходу, через Болгарию и Сербию . . .
Эх, посадить бы самолёт, да в наручнички . . .

16.10.2025 22:07 Відповісти
Це як з санкціями, які тільки на користь? То чого кремляді так репетують, наче їх ріжуть? Ну якщо не буде переваги, то най США дають ті ракети Україні - це ж буде перемогою "русскаго аружія"! Нє?
Чи щось жим-жим після атаки "томагавками" в конфлікті на Близькому Сході, коли ні С-300, ні аналагавнєтні С-400 були не при справах...

16.10.2025 22:07 Відповісти
А давай таки попробуємо, може змінять...

16.10.2025 22:16 Відповісти
А вот комменты Кремля о беседе шефа Путина с агентом Красновым-Трампом:

ый акцент в ходе телефонного разговора был сделан на вопросах украинского кризиса. Владимир Путин дал подробные оценки сложившейся ситуации, подчеркнув заинтересованность российской стороны в достижении мирного политико-дипломатического решения», - приводят российские СМИ слова Ушакова.

«Дональд Трамп многократно подчеркивал необходимость скорейшего установления мира в Украине. Мысль о том, что российско-украинский конфликт оказался самым трудным для разрешения во всей миротворческой активности президента США, буквально сквозила в его высказываниях на протяжении всей беседы», - сказал Ушаков.

По его словам, представители двух стран незамедлительно займутся подготовкой саммита, который, как сообщил президент США, состоится в Будапеште. «Будапешт первым упомянул Трамп, и наш президент поддержал идею проведения возможного саммита в этой европейской столице», - сказал Ушаков.

Телефонная беседа Трампа и Путина была «содержательной», заявил Ушаков: «Беседа была продолжительной. И продлилась практически два с половиной часа. И понятно, что она носила весьма содержательный характер и при этом была предельно откровенной беседой и доверительной».

Президенты России и США в телефонном разговоре также затронули проблематику возможных поставок Украине дальнобойных ракет «Томагавк», рассказал журналистам Ушаков.

«Владимир Путин повторил свой тезис о том, что «Томагавки» не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими двумя странами это все нанесет существенный, не говоря уже о перспективах мирного урегулирования», - сказал он.

Отвечая на вопрос, отложит ли Трамп решение по «Томагавкам» до анонсированной встречи с Путиным, Ушаков сказал, что американский президент намерен учесть соображения, высказанные Путиным в разговоре, на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским 17 октября.

Дата встречи Путина и Трампа пока неизвестна, но выбрано место - Будапешт.

16.10.2025 22:18 Відповісти
Обещают от 20 до 50 шт. Ну что они изменить могут? Вот если бы пару тысяч дали...

16.10.2025 22:19 Відповісти
Залишити Москву без води можуть. Є такий, знаєте, цікавий канал, а на ньому шлюзи...

16.10.2025 22:33 Відповісти
Поставте себе на місце трампа: це є як треба кохати путіна, що погоджуватись у восьмий чи дев'ятий раз бути публічно трахнутим. Просто уявіть, як трамп ганьбиться навіть перед респами...та трампу навіть в дзеркало після цього має бути соромно дивитись, але на які жертви не підеш заради коханого з росії

16.10.2025 22:20 Відповісти
Ми сильна абидимся.

16.10.2025 22:25 Відповісти
Никто и не собирался эти томагавки давать. Игра, театр, представление.

16.10.2025 22:27 Відповісти
Так хто ж томагавками стріляє по полю боя?

16.10.2025 22:31 Відповісти
 
 