Трамп про постачання Україні ракет Tomahawk: Я певною мірою ухвалив рішення

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.

Про це він сказав під час спілкування з пресою в Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Однак остаточне рішення, за словами Трампа, залежатиме від того, як Україна планує використовувати ці далекобійні ракети.

"Я задам кілька питань. Я не шукаю ескалації... Я хочу з'ясувати, що вони з ними зроблять, куди вони їх відправлять. Мені б довелося поставити це питання", - сказав глава Білого дому.

Він також вкотре заявив, що "жахлива" війна РФ проти України ніколи б не мала починатися.

Нагадаємо, що раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на два джерела писало, що президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News заявив, що в адміністрації президента США Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.

Також Келлог заявив, що Білий дім та безпосередньо президент США не заперечують проти атак України на цілі, що розташовані в глибині Росії.

