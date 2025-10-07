УКР
Новини Ракети Tomahawk для України
3 375 51

Трамп про постачання Україні ракет Tomahawk: Я певною мірою ухвалив рішення

трамп

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.

Про це він сказав під час спілкування з пресою в Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ. 

Однак остаточне рішення, за словами Трампа, залежатиме від того, як Україна планує використовувати ці далекобійні ракети.

"Я задам кілька питань. Я не шукаю ескалації... Я хочу з'ясувати, що вони з ними зроблять, куди вони їх відправлять. Мені б довелося поставити це питання", - сказав глава Білого дому. 

Він також вкотре заявив, що "жахлива" війна РФ проти України ніколи б не мала починатися.

Нагадаємо, що раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на два джерела писало, що президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News заявив, що в адміністрації президента США Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.

Також Келлог заявив, що Білий дім та безпосередньо президент США не заперечують проти атак України на цілі, що розташовані в глибині Росії.

Венс: США розглядають передачу ракет Tomahawk Україні, остаточне рішення за Трампом

ракети (4206) Трамп Дональд (7282) Томагавк (9)
+10
щось не дуже віриться, або чи може через два три тижня ?
07.10.2025 00:10 Відповісти
+7
Але це не точно.
07.10.2025 00:11 Відповісти
+5
07.10.2025 00:19 Відповісти
…і воно негативне
07.10.2025 00:06 Відповісти
Сказав, що перед відправкою хоче дізнатися, по яких цілях будуть використовуватися, значить не негативне.
07.10.2025 00:07 Відповісти
Як там в анекдоті? І ви кажіть.
07.10.2025 00:56 Відповісти
а наші й самі не знають як їх будуть використовувати - бо у нас все одно нема з чого їх запускати. Краще б рудий дав нам грошима на фламінго
07.10.2025 01:04 Відповісти
та він багато чого ух! хвалив ))
07.10.2025 00:08 Відповісти
Цікаво, яйка якої назви тепер будуть заважати нашому танцору в Потужній Перемозі?
07.10.2025 00:08 Відповісти
щось не дуже віриться, або чи може через два три тижня ?
07.10.2025 00:10 Відповісти
Буде непогано якщо надійдуть та не 3-5 шт./півроку, хоча й 3-5 вже краще ніж нічого.
07.10.2025 00:10 Відповісти
Але це не точно.
07.10.2025 00:11 Відповісти
ніфіга собі...

Втім, в цтого типа заяви і справи знаходяться мало не в різних галактиках. Мінімум - на відстані від Землі до Марсу, з десяток календарних років на космічній швидкості.

Розпочне Україна бомбардувати касапів Томагавками (можливо, німецькими Таурусами) - тоді повірю.
07.10.2025 00:13 Відповісти
Це ж Деменцій! У нього "обіцянка-цяцянка - дурному забава".
07.10.2025 00:15 Відповісти
Трамп оголошує з Овального кабінету, що він прийняв рішення надати Україні крилаті ракети наземного базування BGM-109 «Tomahawk» (TLAM), радіус дії яких становить від 500 до 1500 миль, але зазначає, що у нього ще є деякі питання щодо того, як вони будуть використовуватися і які російські цілі будуть уражені Збройними силами України.
07.10.2025 00:16 Відповісти
radiosvoboda.org

Трамп заявив 6 жовтня, що він «нібито» («sort of» англійською мовою) ухвалив рішення, чи постачати ракети «Томагавк» Україні. Із висловлювання Трампа наразі неможливо зробити висновок, яким саме було це рішення - позитивним чи негативним для Києва.

«Я думаю, що хочу дізнатися, що вони з ними робитимуть. Куди вони їх надсилатимуть? Гадаю, мені довелося б поставити це питання», - сказав президент США журналістам в Овальному кабінеті Білого дому.
07.10.2025 00:46 Відповісти
З його висловлювань ніколи не можна зробити висновок.
07.10.2025 00:57 Відповісти
Нам не цікаві канадські новини. Канадцям розповідай.
07.10.2025 01:00 Відповісти
"Так, я майже прийняв рішення, значною мірою, якщо подумати. Так, я думаю, що хочу з'ясувати, що вони з ним роблять. Ви знаєте, куди вони їх відправляють? Думаю, я маю поставити це запитання", - відповів Трамп на запитання журналістів, чи будуть США постачати ракети Україні, чи продаватимуть їх НАТО, чи дозволять їм продавати їх Україні.
07.10.2025 01:33 Відповісти
Дає і з рук не пускає!
07.10.2025 00:17 Відповісти
Як використовувати? Так, як і планувалось: пофарбувати Томахоуки у рожевий колір, щоби прикинулись вони Фламінгами і не сталось ескалації.
І винесли за одну ніч на пітьмі всі виробничі цехи "шахедів".
07.10.2025 00:18 Відповісти
07.10.2025 00:19 Відповісти
Обіцянка - то цяцянка ...
07.10.2025 00:20 Відповісти
Щоб коментувати заяви Трампа, треба бути психіатром із захищеною дисертацією не нижче докторської.
07.10.2025 00:21 Відповісти
Хай не хвилюється - одразу роз'їпем кремль і ніякої ескалації.
07.10.2025 00:21 Відповісти
Це наводить на думки, що фламігни - всеж не тільки на папері існують. Як я казав раніше, якщо Україна зможе виробляти власні крилаті ракети, то поставки іноземних крилатих ракет більше не буде табу. Бо вони вже не будуть ексклюзивом. Так можна скоро почути і про торуси.
07.10.2025 00:22 Відповісти
Треба ще трохи почекати і перемога не за горами.
07.10.2025 00:23 Відповісти
Ну, такого я не казав. Але масове застосування крилатих ракет по території раїсі суттєво збільшить вартість ведення війни для них.
07.10.2025 00:29 Відповісти
Триндіння про українські ракети знімає табу на триндіння про іноземні ракети.
07.10.2025 00:37 Відповісти
Нажаль, на сьогодні саме так.
07.10.2025 01:18 Відповісти
Вірую, що ЗЕ є Переможець і Єрмак завгосп Його!
07.10.2025 01:01 Відповісти
Насправді - я дуже задоволений, що ніхто достеменно наразі не може довести як використання в бою "Фламінго", так і їх відсутність у війську! Саме оця невизначеність і називається "Туманом війни", коли ворог не розуміє, що він має очікувати!
07.10.2025 01:23 Відповісти
07.10.2025 00:23 Відповісти
Пока это расторговки словами.
Другими словами - словесная эскалация
07.10.2025 00:24 Відповісти
па мацкве не разрешит. ишшо по чем. Може й НПЗ запретить.
Щас главное расхреначить Алабугу и заводы по производству взрывчатки.
Не понимаю почему назвы фирм чьи чипы в системах наведения не опубликованы в ООН.
07.10.2025 00:25 Відповісти
Пля, це ж подаруночок утому ********* на день народження 🤣
07.10.2025 00:27 Відповісти
до речі
07.10.2025 00:31 Відповісти
Зараз???
Хіба не весною?
07.10.2025 01:25 Відповісти
Он завтра уже об этом не вспомнит, или скажет что его не так поняли, или я пошутил... разумеется, поставка пары или даже нескольких десятков не считается... хотя, можно будет разнести парочку военных заводов, если дадут на это разрешение. Короче, как появятся так и будет что обсуждать а пока его слова даже потраченного времени на написания этих строк не стоят.
07.10.2025 00:28 Відповісти
Це ж сенсація. Журналісти спуску не дадуть
07.10.2025 00:29 Відповісти
"остаточне рішення, за словами Трампа, залежатиме від того, як Україна планує використовувати ці далекобійні ракети."

Все сделаем четко. Никакой эскалации.
Одну половину направить на Сколково, другую половину на МГУ, ну и 1 тамагавком добить тот сраный флаг над Кремлем, чтобы Касьянов не грустил
07.10.2025 00:30 Відповісти
Да там в оригинале очередной поток сознания. Журналисты как всегда пытались получить хоть что-то похожее на ответ, но у них это предсказуемо не вышло. Завтра он вообще скажет что не говорил ничего такого и это будет почти правда. Короче классический Трамп.
07.10.2025 00:35 Відповісти
трампон наполовину завагітнів
07.10.2025 00:42 Відповісти
москва повинна прийняти перші 25 пристрілочних томагавки
07.10.2025 00:44 Відповісти
В мене є деякі сумніви щодо ефективності цих ракет. Рашисти за війну вже навчилися збивати крилаті і навіть деякі балістичні ракети. Да і не думаю що Тампон прямо дасть нам сотні таких ракет якщо взагалі він їх дасть. А по чому стріляти? Да хоч по ангарах з стратегічними бомбардувальниками. Проти бетонних ангарів Тамагавки показали себе з хорошого боку в війні проти Асада
07.10.2025 00:45 Відповісти
Шторми вони не можуть збити , можливо випадково одну дві випадково зібʼють з 50 ти
07.10.2025 01:21 Відповісти
Коли полетять фламінго, то, думаю, за ними і томагавки гавки свої продемонструють. Тут питання тільки в тому, що Трамп зараз підвищив ставки і дивиться, що пу відповість. Навряд, що він в черговий раз тут звиздить. Томагавки він дасть, якщо наші скажуть, що бити не будуть ними по москві і путіну.
07.10.2025 00:49 Відповісти
Ну так Хімки, чи Філі - це ж не Москва, правда ж?
07.10.2025 01:26 Відповісти
мы отправим их в Одессу и будем ими КАЧАТЬ воду чтоб больше люди там не тонули !!!!((( длб (((
07.10.2025 00:59 Відповісти
07.10.2025 01:05 Відповісти
Я задам кілька питань. Я не шукаю ескалації... Я хочу з'ясувати, що вони з ними зроблять, куди вони їх відправлять. Мені б довелося поставити це питання", - сказав глава Білого дому. Джерело: https://censor.net/ua/n3578201

Та до тебе ж і долбо....оба і відправлять, тільки автономним польотом. Ще є запитання, рудий паяце?
07.10.2025 01:26 Відповісти
 
 