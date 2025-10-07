Трамп про постачання Україні ракет Tomahawk: Я певною мірою ухвалив рішення
Американський лідер Дональд Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.
Про це він сказав під час спілкування з пресою в Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Однак остаточне рішення, за словами Трампа, залежатиме від того, як Україна планує використовувати ці далекобійні ракети.
"Я задам кілька питань. Я не шукаю ескалації... Я хочу з'ясувати, що вони з ними зроблять, куди вони їх відправлять. Мені б довелося поставити це питання", - сказав глава Білого дому.
Він також вкотре заявив, що "жахлива" війна РФ проти України ніколи б не мала починатися.
Нагадаємо, що раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на два джерела писало, що президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News заявив, що в адміністрації президента США Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.
Також Келлог заявив, що Білий дім та безпосередньо президент США не заперечують проти атак України на цілі, що розташовані в глибині Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Втім, в цтого типа заяви і справи знаходяться мало не в різних галактиках. Мінімум - на відстані від Землі до Марсу, з десяток календарних років на космічній швидкості.
Розпочне Україна бомбардувати касапів Томагавками (можливо, німецькими Таурусами) - тоді повірю.
Трамп заявив 6 жовтня, що він «нібито» («sort of» англійською мовою) ухвалив рішення, чи постачати ракети «Томагавк» Україні. Із висловлювання Трампа наразі неможливо зробити висновок, яким саме було це рішення - позитивним чи негативним для Києва.
«Я думаю, що хочу дізнатися, що вони з ними робитимуть. Куди вони їх надсилатимуть? Гадаю, мені довелося б поставити це питання», - сказав президент США журналістам в Овальному кабінеті Білого дому.
І винесли за одну ніч на пітьмі всі виробничі цехи "шахедів".
Другими словами - словесная эскалация
Щас главное расхреначить Алабугу и заводы по производству взрывчатки.
Не понимаю почему назвы фирм чьи чипы в системах наведения не опубликованы в ООН.
Хіба не весною?
Все сделаем четко. Никакой эскалации.
Одну половину направить на Сколково, другую половину на МГУ, ну и 1 тамагавком добить тот сраный флаг над Кремлем, чтобы Касьянов не грустил
Та до тебе ж і долбо....оба і відправлять, тільки автономним польотом. Ще є запитання, рудий паяце?