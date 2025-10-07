Трамп о поставках Украине ракет Tomahawk: я в некоторой мере принял решение
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что "в некоторой мере" принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.
Об этом он сказал во время общения с прессой в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ .
Однако окончательное решение, по словам Трампа, будет зависеть от того, как Украина планирует использовать эти дальнобойные ракеты.
"Я задам несколько вопросов. Я не ищу эскалации... Я хочу выяснить, что они с ними сделают, куда они их отправят. Мне пришлось бы задать этот вопрос", - сказал глава Белого дома.
Он также в очередной раз заявил, что "ужасная" война РФ против Украины никогда не должна была начинаться.
Напомним, что ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на два источника писало, что президент США Дональд Трамп сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News сказал, что в администрации президента США Дональда Трампа ведут обсуждение о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.
якщо б дєдушка був бабушкой, то вона була б трішки вагітною
.
ви можете міцно тримати томагавки в руках, але не застосовувати
Втім, в цтого типа заяви і справи знаходяться мало не в різних галактиках. Мінімум - на відстані від Землі до Марсу, з десяток календарних років на космічній швидкості.
Розпочне Україна бомбардувати касапів Томагавками (можливо, німецькими Таурусами) - тоді повірю.
Трамп заявив 6 жовтня, що він «нібито» («sort of» англійською мовою) ухвалив рішення, чи постачати ракети «Томагавк» Україні. Із висловлювання Трампа наразі неможливо зробити висновок, яким саме було це рішення - позитивним чи негативним для Києва.
«Я думаю, що хочу дізнатися, що вони з ними робитимуть. Куди вони їх надсилатимуть? Гадаю, мені довелося б поставити це питання», - сказав президент США журналістам в Овальному кабінеті Білого дому.
І винесли за одну ніч на пітьмі всі виробничі цехи "шахедів".
Зараз можна сказати, що це було свідченням того, що Росія готувалася до посилення економічного тиску з боку Заходу.
Станом на 1 березня 2025 року золоті резерви Росії оцінюються приблизно у 217,4 мільярда доларів США, при цьому золото становить 34,4% від загальних валютних резервів країни.
Збільшення золотих резервів було значним, зрісши на 72% з початку війни в Україні, що допомогло Росії компенсувати збитки від заморожених активів.
Останніми днями зростання прискорилося на тлі шатдауну в США. Минулого тижня рекорд оновлювався три дні поспіль, а 6 жовтня ціна наблизилася до 4 тисяч доларів за унцію.
Другими словами - словесная эскалация
Щас главное расхреначить Алабугу и заводы по производству взрывчатки.
Не понимаю почему назвы фирм чьи чипы в системах наведения не опубликованы в ООН.
Хіба не весною?
Все сделаем четко. Никакой эскалации.
Одну половину направить на Сколково, другую половину на МГУ, ну и 1 тамагавком добить тот сраный флаг над Кремлем, чтобы Касьянов не грустил
Та до тебе ж і долбо....оба і відправлять, тільки автономним польотом. Ще є запитання, рудий паяце?
"певною мірою ухвалив" -- тут або ухвалив, або ні. А до того нема про що говорити, нарциссе.
А якщо серйозно, то вчіться продавати себе, бо у вас обличчя нудне, таким гроші не дадуть.
Тай слово його тепле!"
(Українська народна приказка).