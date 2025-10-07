РУС
10 924 81

Трамп о поставках Украине ракет Tomahawk: я в некоторой мере принял решение

трамп

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что "в некоторой мере" принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.

Об этом он сказал во время общения с прессой в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ .

Однако окончательное решение, по словам Трампа, будет зависеть от того, как Украина планирует использовать эти дальнобойные ракеты.

"Я задам несколько вопросов. Я не ищу эскалации... Я хочу выяснить, что они с ними сделают, куда они их отправят. Мне пришлось бы задать этот вопрос", - сказал глава Белого дома.

Он также в очередной раз заявил, что "ужасная" война РФ против Украины никогда не должна была начинаться.

Напомним, что ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на два источника писало, что президент США Дональд Трамп сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News сказал, что в администрации президента США Дональда Трампа ведут обсуждение о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.

ракеты (3745) Трамп Дональд (6738)
+15
щось не дуже віриться, або чи може через два три тижня ?
показать весь комментарий
07.10.2025 00:10 Ответить
+12
Щоб коментувати заяви Трампа, треба бути психіатром із захищеною дисертацією не нижче докторської.
показать весь комментарий
07.10.2025 00:21 Ответить
+11
Але це не точно.
показать весь комментарий
07.10.2025 00:11 Ответить
…і воно негативне
показать весь комментарий
07.10.2025 00:06 Ответить
Сказав, що перед відправкою хоче дізнатися, по яких цілях будуть використовуватися, значить не негативне.
показать весь комментарий
07.10.2025 00:07 Ответить
Як там в анекдоті? І ви кажіть.
показать весь комментарий
07.10.2025 00:56 Ответить
а наші й самі не знають як їх будуть використовувати - бо у нас все одно нема з чого їх запускати. Краще б рудий дав нам грошима на фламінго
показать весь комментарий
07.10.2025 01:04 Ответить
а про наземні пускові установки не чув? чи гадаєш якщо передадуть ракети, то без установок?
показать весь комментарий
07.10.2025 06:56 Ответить
старі наземні установки Грифон порізали ще 35 років тому по договору ДРСМД. Нові установки Тифон тільки но почали випускати і їх в американців всього дві батареї. А в черзі на них вже стоять японці і німці - тому років через 5-10 може і для нас зроблять
показать весь комментарий
07.10.2025 08:47 Ответить
Хто бачив ці "Фламінго" крім макету у сараї?
показать весь комментарий
07.10.2025 08:25 Ответить
певною мірою ухвалив рішення у ситуації з рудим це як..

якщо б дєдушка був бабушкой, то вона була б трішки вагітною

.
показать весь комментарий
07.10.2025 03:26 Ответить
це як із його джавелінами -

ви можете міцно тримати томагавки в руках, але не застосовувати
показать весь комментарий
07.10.2025 03:29 Ответить
та він багато чого ух! хвалив ))
показать весь комментарий
07.10.2025 00:08 Ответить
Цікаво, яйка якої назви тепер будуть заважати нашому танцору в Потужній Перемозі?
показать весь комментарий
07.10.2025 00:08 Ответить
щось не дуже віриться, або чи може через два три тижня ?
показать весь комментарий
07.10.2025 00:10 Ответить
Дайте йому сто днів!
показать весь комментарий
07.10.2025 08:21 Ответить
Буде непогано якщо надійдуть та не 3-5 шт./півроку, хоча й 3-5 вже краще ніж нічого.
показать весь комментарий
07.10.2025 00:10 Ответить
Але це не точно.
показать весь комментарий
07.10.2025 00:11 Ответить
ніфіга собі...

Втім, в цтого типа заяви і справи знаходяться мало не в різних галактиках. Мінімум - на відстані від Землі до Марсу, з десяток календарних років на космічній швидкості.

Розпочне Україна бомбардувати касапів Томагавками (можливо, німецькими Таурусами) - тоді повірю.
показать весь комментарий
07.10.2025 00:13 Ответить
Це ж Деменцій! У нього "обіцянка-цяцянка - дурному забава".
показать весь комментарий
07.10.2025 00:15 Ответить
Трамп оголошує з Овального кабінету, що він прийняв рішення надати Україні крилаті ракети наземного базування BGM-109 «Tomahawk» (TLAM), радіус дії яких становить від 500 до 1500 миль, але зазначає, що у нього ще є деякі питання щодо того, як вони будуть використовуватися і які російські цілі будуть уражені Збройними силами України.
показать весь комментарий
07.10.2025 00:16 Ответить
radiosvoboda.org

Трамп заявив 6 жовтня, що він «нібито» («sort of» англійською мовою) ухвалив рішення, чи постачати ракети «Томагавк» Україні. Із висловлювання Трампа наразі неможливо зробити висновок, яким саме було це рішення - позитивним чи негативним для Києва.

«Я думаю, що хочу дізнатися, що вони з ними робитимуть. Куди вони їх надсилатимуть? Гадаю, мені довелося б поставити це питання», - сказав президент США журналістам в Овальному кабінеті Білого дому.
показать весь комментарий
07.10.2025 00:46 Ответить
З його висловлювань ніколи не можна зробити висновок.
показать весь комментарий
07.10.2025 00:57 Ответить
"Так, я майже прийняв рішення, значною мірою, якщо подумати. Так, я думаю, що хочу з'ясувати, що вони з ним роблять. Ви знаєте, куди вони їх відправляють? Думаю, я маю поставити це запитання", - відповів Трамп на запитання журналістів, чи будуть США постачати ракети Україні, чи продаватимуть їх НАТО, чи дозволять їм продавати їх Україні.
показать весь комментарий
07.10.2025 01:33 Ответить
Дає і з рук не пускає!
показать весь комментарий
07.10.2025 00:17 Ответить
Як використовувати? Так, як і планувалось: пофарбувати Томахоуки у рожевий колір, щоби прикинулись вони Фламінгами і не сталось ескалації.
І винесли за одну ніч на пітьмі всі виробничі цехи "шахедів".
показать весь комментарий
07.10.2025 00:18 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2025 00:19 Ответить
Обіцянка - то цяцянка ...
показать весь комментарий
07.10.2025 00:20 Ответить
Щоб коментувати заяви Трампа, треба бути психіатром із захищеною дисертацією не нижче докторської.
показать весь комментарий
07.10.2025 00:21 Ответить
Хай не хвилюється - одразу роз'їпем кремль і ніякої ескалації.
показать весь комментарий
07.10.2025 00:21 Ответить
Це наводить на думки, що фламігни - всеж не тільки на папері існують. Як я казав раніше, якщо Україна зможе виробляти власні крилаті ракети, то поставки іноземних крилатих ракет більше не буде табу. Бо вони вже не будуть ексклюзивом. Так можна скоро почути і про торуси.
показать весь комментарий
07.10.2025 00:22 Ответить
Треба ще трохи почекати і перемога не за горами.
показать весь комментарий
07.10.2025 00:23 Ответить
Ну, такого я не казав. Але масове застосування крилатих ракет по території раїсі суттєво збільшить вартість ведення війни для них.
показать весь комментарий
07.10.2025 00:29 Ответить
Перед вторгненням в Україну Росія перевела всі активи Фонду національного добробуту в юані (60%) та золото (40%).
Зараз можна сказати, що це було свідченням того, що Росія готувалася до посилення економічного тиску з боку Заходу.
Станом на 1 березня 2025 року золоті резерви Росії оцінюються приблизно у 217,4 мільярда доларів США, при цьому золото становить 34,4% від загальних валютних резервів країни.
Збільшення золотих резервів було значним, зрісши на 72% з початку війни в Україні, що допомогло Росії компенсувати збитки від заморожених активів.
показать весь комментарий
07.10.2025 02:58 Ответить
Вартість унції золота за рік зросла практично на 50%.
Останніми днями зростання прискорилося на тлі шатдауну в США. Минулого тижня рекорд оновлювався три дні поспіль, а 6 жовтня ціна наблизилася до 4 тисяч доларів за унцію.
показать весь комментарий
07.10.2025 02:59 Ответить
Да уж, несмотря на все расходы и потери связанные с войной и санкциями, смогли увеличить свои золотовалютные резервы на две трети... даже не знаю что и думать
показать весь комментарий
07.10.2025 03:27 Ответить
Триндіння про українські ракети знімає табу на триндіння про іноземні ракети.
показать весь комментарий
07.10.2025 00:37 Ответить
Нажаль, на сьогодні саме так.
показать весь комментарий
07.10.2025 01:18 Ответить
Насправді - я дуже задоволений, що ніхто достеменно наразі не може довести як використання в бою "Фламінго", так і їх відсутність у війську! Саме оця невизначеність і називається "Туманом війни", коли ворог не розуміє, що він має очікувати!
показать весь комментарий
07.10.2025 01:23 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2025 00:23 Ответить
Пока это расторговки словами.
Другими словами - словесная эскалация
показать весь комментарий
07.10.2025 00:24 Ответить
па мацкве не разрешит. ишшо по чем. Може й НПЗ запретить.
Щас главное расхреначить Алабугу и заводы по производству взрывчатки.
Не понимаю почему назвы фирм чьи чипы в системах наведения не опубликованы в ООН.
показать весь комментарий
07.10.2025 00:25 Ответить
Пля, це ж подаруночок утому ********* на день народження 🤣
показать весь комментарий
07.10.2025 00:27 Ответить
до речі
показать весь комментарий
07.10.2025 00:31 Ответить
Зараз???
Хіба не весною?
показать весь комментарий
07.10.2025 01:25 Ответить
Сьогодні
показать весь комментарий
07.10.2025 07:50 Ответить
Он завтра уже об этом не вспомнит, или скажет что его не так поняли, или я пошутил... разумеется, поставка пары или даже нескольких десятков не считается... хотя, можно будет разнести парочку военных заводов, если дадут на это разрешение. Короче, как появятся так и будет что обсуждать а пока его слова даже потраченного времени на написания этих строк не стоят.
показать весь комментарий
07.10.2025 00:28 Ответить
Це ж сенсація. Журналісти спуску не дадуть
показать весь комментарий
07.10.2025 00:29 Ответить
"остаточне рішення, за словами Трампа, залежатиме від того, як Україна планує використовувати ці далекобійні ракети."

Все сделаем четко. Никакой эскалации.
Одну половину направить на Сколково, другую половину на МГУ, ну и 1 тамагавком добить тот сраный флаг над Кремлем, чтобы Касьянов не грустил
показать весь комментарий
07.10.2025 00:30 Ответить
Да там в оригинале очередной поток сознания. Журналисты как всегда пытались получить хоть что-то похожее на ответ, но у них это предсказуемо не вышло. Завтра он вообще скажет что не говорил ничего такого и это будет почти правда. Короче классический Трамп.
показать весь комментарий
07.10.2025 00:35 Ответить
трампон наполовину завагітнів
показать весь комментарий
07.10.2025 00:42 Ответить
москва повинна прийняти перші 25 пристрілочних томагавки
показать весь комментарий
07.10.2025 00:44 Ответить
В мене є деякі сумніви щодо ефективності цих ракет. Рашисти за війну вже навчилися збивати крилаті і навіть деякі балістичні ракети. Да і не думаю що Тампон прямо дасть нам сотні таких ракет якщо взагалі він їх дасть. А по чому стріляти? Да хоч по ангарах з стратегічними бомбардувальниками. Проти бетонних ангарів Тамагавки показали себе з хорошого боку в війні проти Асада
показать весь комментарий
07.10.2025 00:45 Ответить
Шторми вони не можуть збити , можливо випадково одну дві випадково зібʼють з 50 ти
показать весь комментарий
07.10.2025 01:21 Ответить
Коли полетять фламінго, то, думаю, за ними і томагавки гавки свої продемонструють. Тут питання тільки в тому, що Трамп зараз підвищив ставки і дивиться, що пу відповість. Навряд, що він в черговий раз тут звиздить. Томагавки він дасть, якщо наші скажуть, що бити не будуть ними по москві і путіну.
показать весь комментарий
07.10.2025 00:49 Ответить
Ну так Хімки, чи Філі - це ж не Москва, правда ж?
показать весь комментарий
07.10.2025 01:26 Ответить
мы отправим их в Одессу и будем ими КАЧАТЬ воду чтоб больше люди там не тонули !!!!((( длб (((
показать весь комментарий
07.10.2025 00:59 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2025 01:05 Ответить
Я задам кілька питань. Я не шукаю ескалації... Я хочу з'ясувати, що вони з ними зроблять, куди вони їх відправлять. Мені б довелося поставити це питання", - сказав глава Білого дому. Джерело: https://censor.net/ua/n3578201

Та до тебе ж і долбо....оба і відправлять, тільки автономним польотом. Ще є запитання, рудий паяце?
показать весь комментарий
07.10.2025 01:26 Ответить
Чергова словесна абракадабра деменційного діда.
показать весь комментарий
07.10.2025 01:35 Ответить
Томагавк "на пів-шишечки" для русні!
показать весь комментарий
07.10.2025 02:00 Ответить
Трамп знову "трохи вагітний".
"певною мірою ухвалив" -- тут або ухвалив, або ні. А до того нема про що говорити, нарциссе.
показать весь комментарий
07.10.2025 02:23 Ответить
затусуй той Томагавк собі в сраку, і хай він там розірветься. Світу буде більше користі від цього ..
показать весь комментарий
07.10.2025 02:26 Ответить
трампапан напийся пігулок для пам'яті, а то вранці забудеш що казав
показать весь комментарий
07.10.2025 02:49 Ответить
Через тиждень скаже що це був жарт.
показать весь комментарий
07.10.2025 05:15 Ответить
зіпсував день народження пуйлу - жовтень 7, 1952
показать весь комментарий
07.10.2025 06:23 Ответить
Недопалок собi приписав 2 рочки. Муфлон якийсь.
показать весь комментарий
07.10.2025 07:00 Ответить
Муфлон пол года не томогавки дает, а галунит свои гогошары.
показать весь комментарий
07.10.2025 06:46 Ответить
Добре що Трамп про цензор не чув, бо ці томагавки ви б тільки в спину отримали.
А якщо серйозно, то вчіться продавати себе, бо у вас обличчя нудне, таким гроші не дадуть.
показать весь комментарий
07.10.2025 07:03 Ответить
шо воно меле , пора на профогляд
показать весь комментарий
07.10.2025 07:10 Ответить
Шоб да,так нет.-Галахвастов.
показать весь комментарий
07.10.2025 07:24 Ответить
"Казав пан, - Кожуж дам -
Тай слово його тепле!"
(Українська народна приказка).
показать весь комментарий
07.10.2025 07:24 Ответить
Ця новина підтверджує наявність української далекобійні ракети. Якби у нас нічого не було, то і мови про Томагавки не було б.
показать весь комментарий
07.10.2025 07:37 Ответить
Агент вышел из под контроля? Или это операция прикрытия, чтобы окончательно не.... ?
показать весь комментарий
07.10.2025 08:07 Ответить
А ракетний крейсер йде з ними в комплекті? Тому що томагавки запускаються з води. Хоча може амери вже наземну пускову придумали?
показать весь комментарий
07.10.2025 08:26 Ответить
вонаэ. але учбова
показать весь комментарий
07.10.2025 08:34 Ответить
Пока не увижу тот Томагавк в ботексной роже *****, не поверю.
показать весь комментарий
07.10.2025 08:32 Ответить
...тобто як використовувати?)) Їбашити НПЗ, енергетику рашистів і т.д. , не хизуватися ж ними!!!
показать весь комментарий
07.10.2025 08:59 Ответить
 
 