Трамп о поставках Украине ракет Tomahawk: я в некоторой мере принял решение

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что "в некоторой мере" принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.

Об этом он сказал во время общения с прессой в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ .

Однако окончательное решение, по словам Трампа, будет зависеть от того, как Украина планирует использовать эти дальнобойные ракеты.

"Я задам несколько вопросов. Я не ищу эскалации... Я хочу выяснить, что они с ними сделают, куда они их отправят. Мне пришлось бы задать этот вопрос", - сказал глава Белого дома.

Он также в очередной раз заявил, что "ужасная" война РФ против Украины никогда не должна была начинаться.

Напомним, что ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на два источника писало, что президент США Дональд Трамп сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News сказал, что в администрации президента США Дональда Трампа ведут обсуждение о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.