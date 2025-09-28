УКР
Новини Ракети Tomahawk для України
4 118 79

Венс: США розглядають передачу ракет Tomahawk Україні, остаточне рішення за Трампом

Віцепрезидент США Джей Ді Венс

В адміністрації президента США Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.

Про це сказав віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Венс зазначив, що надання Україні Tomahawk – "це питання, щодо якого остаточне рішення ухвалюватиме президент" США Дональд Трамп.

Читайте в нашому Телеграм-каналі!

"Президент зробить те, що найкраще відповідає інтересам Сполучених Штатів Америки. Це є рушійною силою його рішень у галузі зовнішньої політики та оборонної політики", - заявив він, додавши, що "саме в цю хвилину ми ведемо переговори з цього питання".

Нагадаємо, що раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на два джерела писало, що президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.

Читайте також: Зеленський попросив у Трампа ракети Tomahawk для України під час зустрічі в США, - The Telegraph

зброя (7749) ракети (4191) США (24405) Трамп Дональд (7252) Джей Ді Венс (147)
Топ коментарі
+17
Область фантастики
28.09.2025 19:37 Відповісти
28.09.2025 19:37 Відповісти
+8
Розглядають, як сорока кістку!! Чергові, 9 місяців «розглядань» від Трампа…
28.09.2025 19:39 Відповісти
28.09.2025 19:39 Відповісти
+6
а шо розглядать, передавайте і все
28.09.2025 19:37 Відповісти
28.09.2025 19:37 Відповісти
Область фантастики
28.09.2025 19:37 Відповісти
28.09.2025 19:37 Відповісти
Трамп дасть , він дуже злий на пуйла
28.09.2025 19:38 Відповісти
28.09.2025 19:38 Відповісти
Не даст а продаст. В принципе по логике вещей - какая ему разница - продавать хаймарсы или томагавки. Другое дело что есть конвенция по ограничению продаж дальнобойного оружия, потому те же томагавки могут быть запиленные для полета на ограниченную дальность - как Шторм Шедоу.
28.09.2025 20:00 Відповісти
28.09.2025 20:00 Відповісти
расница что от хйло заместит в середине раши всех руских на муслимов и буде сверхтатария таді Сибирь сама попроситься в Китай и акажется кордон Китая с Аляской невже це не могли передбачити ті хто передав Китаю технології мікроелектроніки
така в мене думка шо ті хто це все творить в газі мають двері на іншу планету
28.09.2025 20:13 Відповісти
28.09.2025 20:13 Відповісти
шо? шо за конвенція?))))
28.09.2025 20:15 Відповісти
28.09.2025 20:15 Відповісти
Договір РСМД
28.09.2025 20:30 Відповісти
28.09.2025 20:30 Відповісти
звідкі такі невігласи беруться при наявності інтернету?
28.09.2025 20:43 Відповісти
28.09.2025 20:43 Відповісти
"В принципе по логике вещей - какая ему разница - продавать хаймарсы или томагавки."
А також "какаяразніца" кому продавати...
28.09.2025 20:49 Відповісти
28.09.2025 20:49 Відповісти
Догонить та ще раз даст.
28.09.2025 20:21 Відповісти
28.09.2025 20:21 Відповісти
Но дело, видите ли, в том...
США морская держава. Все "Томогавки" расчитаны на корабельное и подводное базирование. Сейчас американцы начали делать наземные платформы, но их у них в приделе одного десятка.
А так, медийно. Томогавки, да, да.
Если бы Зеленский был постар
28.09.2025 20:47 Відповісти
28.09.2025 20:47 Відповісти
...ше и знал это слово, просил бы "Першинги"
28.09.2025 20:49 Відповісти
28.09.2025 20:49 Відповісти
"Pershing II".
28.09.2025 20:59 Відповісти
28.09.2025 20:59 Відповісти
А Фламінго????
28.09.2025 21:08 Відповісти
28.09.2025 21:08 Відповісти
а шо розглядать, передавайте і все
28.09.2025 19:37 Відповісти
28.09.2025 19:37 Відповісти
Наземних пускових обмаль. Наврядчи США наважиться їх передавати. Їм вже "Патріотів" не вистачає для себе...
28.09.2025 19:44 Відповісти
28.09.2025 19:44 Відповісти
По данным интернетов сделали томагавков что то около 8000 штук, и отстреляли всего ничего - тыщи полторы. То есть где то на складах их лежат тысячи и срок годности там подходит. Дальше или списывать и утилизировать - или выгодно продать а себе наделать новых.
28.09.2025 20:01 Відповісти
28.09.2025 20:01 Відповісти
при том что утилизировать чуть ли не дороже чем новую сделать
потому Украине и свалили вес СССРовский мотлох со всего мира в виде ну охереннной помощи
а ведь очевидно ес украине бы поставили Леопарды Фантомы томагавки сразу в 2022 то в 2022 война бы и закончилась
значит хозяевам хла путина нужна война чтобы заместить руское население на муслимов
28.09.2025 20:06 Відповісти
28.09.2025 20:06 Відповісти
Чем их запускать?
28.09.2025 20:50 Відповісти
28.09.2025 20:50 Відповісти
Асфальтом)
28.09.2025 21:05 Відповісти
28.09.2025 21:05 Відповісти
А нафіга вони потрібні? Вам фламінгів замало, які по ттх набагато кращі, й виробляються по 7 одиниць на добу?
28.09.2025 20:34 Відповісти
28.09.2025 20:34 Відповісти
Розглядають, як сорока кістку!! Чергові, 9 місяців «розглядань» від Трампа…
28.09.2025 19:39 Відповісти
28.09.2025 19:39 Відповісти
відповідь трампа вже відома "я надам томагавки тільки після того, як мерц надасть Україні таураси!".
28.09.2025 20:11 Відповісти
28.09.2025 20:11 Відповісти
Або за два тижні після того.Чи 50 днів.
28.09.2025 20:49 Відповісти
28.09.2025 20:49 Відповісти
Венс: Росія відмовляється від "мирних переговорів" з Україною та США
28.09.2025 19:39 Відповісти
28.09.2025 19:39 Відповісти
ЇМ зараз треба залишитися більшістю у Палаті - це надзавдання . А рейтинги йок!
А осінь це початок вже походу на вибори до "заміни Джонсона"
Потім шат - даун. Потім Різдво... Й так можна обіцяти- обіцяти- аж до осені 2026 го . У цей час вони префармотовують виборчі округи так, щоб забезпечити премогу під себе ( це політтехнологія у хйла у т ч)
28.09.2025 19:46 Відповісти
28.09.2025 19:46 Відповісти
Трамп, давай, скажи путіну - дасфидания, мелкая ***...рыня)) передай нам томогавки, покажи, хто головний на цій планеті!
28.09.2025 19:40 Відповісти
28.09.2025 19:40 Відповісти
Да уже в Жопу идите, со своими озабоченностями!
28.09.2025 19:43 Відповісти
28.09.2025 19:43 Відповісти
І підводні човни не забудьте додати в комплект
28.09.2025 19:43 Відповісти
28.09.2025 19:43 Відповісти
Наконец то.
Пан має рацію
28.09.2025 20:55 Відповісти
28.09.2025 20:55 Відповісти
"Тауруси" нам теж обіцяли. Лише Мерца чекали... Ага...

Що наступне нам пообіцяють? "Зірку смерті"? Лише рішення Лукаса треба дочекатись?

Дайте хоч те, що вже виділили (ще за Байдена також) і зніміть обмеження!
28.09.2025 19:43 Відповісти
28.09.2025 19:43 Відповісти
А запускати їбудут як?та томагавки без ядерної боєголовки ... то таке...
а як там фламінго? паляниця та нептуни?
28.09.2025 19:43 Відповісти
28.09.2025 19:43 Відповісти
Томагавки не завадять
28.09.2025 19:45 Відповісти
28.09.2025 19:45 Відповісти
"а як там фламінго? паляниця та нептуни?"
Аванси отримані, відкати на криптогаманці перераховані.
28.09.2025 21:10 Відповісти
28.09.2025 21:10 Відповісти
завісіт от цени...
28.09.2025 19:46 Відповісти
28.09.2025 19:46 Відповісти
Так, а де Фламінго? Нехай трохи політають поки Томагавки приїдуть...
28.09.2025 19:46 Відповісти
28.09.2025 19:46 Відповісти
в Резерві
28.09.2025 19:46 Відповісти
28.09.2025 19:46 Відповісти
так це майже той же прийом перейняли у зЄольних - обіцянки-цяцянки , головне- рейтинги
28.09.2025 19:48 Відповісти
28.09.2025 19:48 Відповісти
рейю с тингом намалюють яку схочуть
28.09.2025 20:07 Відповісти
28.09.2025 20:07 Відповісти
Тільки не говорить що "за два тижні", бо в Трампа "два тижня" то ціла епопея в мозку.
28.09.2025 19:46 Відповісти
28.09.2025 19:46 Відповісти
Трамп лиш таран - він має право на перебільшення А ці венси ой дуже хитрі ...
28.09.2025 20:20 Відповісти
28.09.2025 20:20 Відповісти
Друг в москве такое не одобрит, так шо у Трампа нет выбора.
28.09.2025 19:48 Відповісти
28.09.2025 19:48 Відповісти
не друг, а шеф
28.09.2025 20:03 Відповісти
28.09.2025 20:03 Відповісти
Обговорювати нічого - не дадуть !
28.09.2025 19:49 Відповісти
28.09.2025 19:49 Відповісти
З цього роя не буде ні ***
28.09.2025 19:51 Відповісти
28.09.2025 19:51 Відповісти
Момент прильотів ракет GMLRS по Бєлгородській ТЕЦ знятий місцевими зумерами

https://t.me/operativnoZSU/193025
28.09.2025 19:54 Відповісти
28.09.2025 19:54 Відповісти
Закон улицы , если достали ракету - то давайте
28.09.2025 19:54 Відповісти
28.09.2025 19:54 Відповісти
А если ракет нет,а трындеж есть?
Ну,как у двух Вов,которые по сиси(ху +зе),тогда как?
28.09.2025 20:02 Відповісти
28.09.2025 20:02 Відповісти
Тут, по закону улицы, нужно просить крылатую ракету без крылышек.
(Пили мушку)
28.09.2025 21:00 Відповісти
28.09.2025 21:00 Відповісти
Вгадайте з трьох раз чи трамп погодиться
28.09.2025 19:55 Відповісти
28.09.2025 19:55 Відповісти
Як для мене то вже велике досягнення що Тампон не заважає Україні робити що їй потрібно і не погрожує віддати Україну *****. А все інше це вже вишеньки до торту
28.09.2025 19:58 Відповісти
28.09.2025 19:58 Відповісти
А в кого треба запитати дозвіл на завдання ударів по русні ракетами "фламінго"?
28.09.2025 20:00 Відповісти
28.09.2025 20:00 Відповісти
В зєленського,як верховного ухилянта,чи дозволить він бити по своєму бізнесу і партньорам на москві?
А як конфіскують,та продукцію заборонять?!
28.09.2025 20:05 Відповісти
28.09.2025 20:05 Відповісти
мабуть в міндіча
28.09.2025 20:16 Відповісти
28.09.2025 20:16 Відповісти
Миндич вроде сказал - Не дадите с*издить бабло на ракетах - хер вам, а не фуфломинго.)))
28.09.2025 20:45 Відповісти
28.09.2025 20:45 Відповісти
28.09.2025 20:47 Відповісти
28.09.2025 20:47 Відповісти
я вважаю, що не передасть, тільки помилиться
Наша надія тільки на Господа Бога
28.09.2025 20:01 Відповісти
28.09.2025 20:01 Відповісти
на боха який вже знищив 25 млн українців за 30 років
28.09.2025 20:10 Відповісти
28.09.2025 20:10 Відповісти
тому й війни тому й кров - релігія той сами опіум ... Доречі , Трамп та його прихильники йшли на вибори як віруючі "ульртраНАДХРИСТИЯНИ"
28.09.2025 20:17 Відповісти
28.09.2025 20:17 Відповісти
Це хто такий?
28.09.2025 20:30 Відповісти
28.09.2025 20:30 Відповісти
томахок то ніщо проти фламінги, навіщо тоді іх просити ?
28.09.2025 20:01 Відповісти
28.09.2025 20:01 Відповісти
Их труднее перехватить из-за кривизны Земли
28.09.2025 20:04 Відповісти
28.09.2025 20:04 Відповісти
Венс розглядає прищ на носі Трампа.. Приблизно новина такого ж рівня.
28.09.2025 20:05 Відповісти
28.09.2025 20:05 Відповісти
Який сенс в ракетах які ми не зможемо запустити?
28.09.2025 20:06 Відповісти
28.09.2025 20:06 Відповісти
Саме так, наземних пускових майже нема. Тож це все розмови ні про що.
28.09.2025 20:18 Відповісти
28.09.2025 20:18 Відповісти
Трамп продасть ракети разом з есмінцем, все одно платить європа.
28.09.2025 21:16 Відповісти
28.09.2025 21:16 Відповісти
Чергова мулька. Це так дід Трамп вирішив налякати діда фуйла щоб той пішов на переговори.
Дитячий садочок. Чи дім пристаркуватих.
28.09.2025 20:07 Відповісти
28.09.2025 20:07 Відповісти
нам не треба - у нас є фламінго )))
28.09.2025 20:11 Відповісти
28.09.2025 20:11 Відповісти
Де Фламінго???????
28.09.2025 21:12 Відповісти
28.09.2025 21:12 Відповісти
зачем они рассказывают все?
28.09.2025 20:14 Відповісти
28.09.2025 20:14 Відповісти
Підтримка американцями України зростає -загальна .
Серед респів - трішки .
Підтримка Трампа падає у країні абсолютно сильно.
Серед респів - незмінна .
Голоси більшості респів у Палаті сьогодні маленька .

Уявіть дії Венса та його соратників ультраправих техно - ...шистів кошельків виборів Трампа ... Дій не буде - будуть слова . Головне , щоб хоч зараз забезпечували контракти Європи на закупівлю зброї , а та персрата дійсно віддавала її Україні , а не себе захищала від ГЕРБЕР рашки.
28.09.2025 20:14 Відповісти
28.09.2025 20:14 Відповісти
навіщо купувати дорогі тамагавки, якщо кожного дня виготовляються потужні фламінги
28.09.2025 20:22 Відповісти
28.09.2025 20:22 Відповісти
Ви чого так заметушились?Вже й томагавки на устах)Давайте дочекаємось результатів в радіусі дії фламінгів))і як не вистачить радіусу ,то вже ласкаво просимо : продавайте томагавки)
28.09.2025 20:25 Відповісти
28.09.2025 20:25 Відповісти
Томагавки програють нашим фламінгам. Аж на 1000 км. І вони вже застаріли, скоро буде по 100 років цим дідусям. В них вже й порох відсирів.
28.09.2025 20:46 Відповісти
28.09.2025 20:46 Відповісти
Ну,а я про що?)Хочуть проститутку за цнотливу продати((((
28.09.2025 21:27 Відповісти
28.09.2025 21:27 Відповісти
Для початку два тижні. Потім ще два. І ще, і ще... Далі місяць. Ну, всі зрозуміли.
28.09.2025 20:46 Відповісти
28.09.2025 20:46 Відповісти
Тепер очікуємо черговий круговий пронос Уіткоффа. Спочатку до Москви - що ви нам ще такого смачненького запропонуєте, потім до Києва - чи ви вже згодні на втрату територій.
28.09.2025 20:49 Відповісти
28.09.2025 20:49 Відповісти
Надежда умирает последней!
28.09.2025 20:56 Відповісти
28.09.2025 20:56 Відповісти
Трамп думу думає
28.09.2025 21:13 Відповісти
28.09.2025 21:13 Відповісти
Нафіга нам цей металобрухт?Зелені Фламінго значно крутіші:дальність 3000 км,бч 1000 кг проти 450 у Томагавка,а головне їх виготовляють вже по 50 штук за місяць.
28.09.2025 21:17 Відповісти
28.09.2025 21:17 Відповісти
 
 