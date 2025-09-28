Венс: США розглядають передачу ракет Tomahawk Україні, остаточне рішення за Трампом

В адміністрації президента США Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.

Про це сказав віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Венс зазначив, що надання Україні Tomahawk – "це питання, щодо якого остаточне рішення ухвалюватиме президент" США Дональд Трамп.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

"Президент зробить те, що найкраще відповідає інтересам Сполучених Штатів Америки. Це є рушійною силою його рішень у галузі зовнішньої політики та оборонної політики", - заявив він, додавши, що "саме в цю хвилину ми ведемо переговори з цього питання".

Нагадаємо, що раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на два джерела писало, що президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.

Читайте також: Зеленський попросив у Трампа ракети Tomahawk для України під час зустрічі в США, - The Telegraph