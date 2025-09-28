Венс: США розглядають передачу ракет Tomahawk Україні, остаточне рішення за Трампом
В адміністрації президента США Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.
Про це сказав віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.
Венс зазначив, що надання Україні Tomahawk – "це питання, щодо якого остаточне рішення ухвалюватиме президент" США Дональд Трамп.
"Президент зробить те, що найкраще відповідає інтересам Сполучених Штатів Америки. Це є рушійною силою його рішень у галузі зовнішньої політики та оборонної політики", - заявив він, додавши, що "саме в цю хвилину ми ведемо переговори з цього питання".
Нагадаємо, що раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на два джерела писало, що президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.
США морская держава. Все "Томогавки" расчитаны на корабельное и подводное базирование. Сейчас американцы начали делать наземные платформы, но их у них в приделе одного десятка.
А осінь це початок вже походу на вибори до "заміни Джонсона"
Потім шат - даун. Потім Різдво... Й так можна обіцяти- обіцяти- аж до осені 2026 го . У цей час вони префармотовують виборчі округи так, щоб забезпечити премогу під себе ( це політтехнологія у хйла у т ч)
Що наступне нам пообіцяють? "Зірку смерті"? Лише рішення Лукаса треба дочекатись?
Дайте хоч те, що вже виділили (ще за Байдена також) і зніміть обмеження!
Наша надія тільки на Господа Бога
Підтримка Трампа падає у країні абсолютно сильно.
Серед респів - незмінна .
Голоси більшості респів у Палаті сьогодні маленька .
Уявіть дії Венса та його соратників ультраправих техно - ...шистів кошельків виборів Трампа ... Дій не буде - будуть слова . Головне , щоб хоч зараз забезпечували контракти Європи на закупівлю зброї , а та персрата дійсно віддавала її Україні , а не себе захищала від ГЕРБЕР рашки.