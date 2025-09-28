Вэнс: США рассматривают передачу ракет Tomahawk Украине, окончательное решение за Трампом

В администрации президента США Дональда Трампа ведут обсуждение о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.

Об этом сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

Вэнс отметил, что предоставление Украине Tomahawk - "это вопрос, по которому окончательное решение будет принимать президент" США Дональд Трамп.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

"Президент сделает то, что лучше всего отвечает интересам Соединенных Штатов Америки. Это является движущей силой его решений в области внешней политики и оборонной политики", - заявил он, добавив, что "именно в эту минуту мы ведем переговоры по этому вопросу".

Напомним, что ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на два источника писало, что президент США Дональд Трамп сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.

Читайте также: Зеленский попросил у Трампа ракеты Tomahawk для Украины во время встречи в США, - The Telegraph