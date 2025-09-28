Вэнс: США рассматривают передачу ракет Tomahawk Украине, окончательное решение за Трампом
В администрации президента США Дональда Трампа ведут обсуждение о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.
Об этом сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.
Вэнс отметил, что предоставление Украине Tomahawk - "это вопрос, по которому окончательное решение будет принимать президент" США Дональд Трамп.
"Президент сделает то, что лучше всего отвечает интересам Соединенных Штатов Америки. Это является движущей силой его решений в области внешней политики и оборонной политики", - заявил он, добавив, что "именно в эту минуту мы ведем переговоры по этому вопросу".
Напомним, что ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на два источника писало, что президент США Дональд Трамп сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.
така в мене думка шо ті хто це все творить в газі мають двері на іншу планету
потому Украине и свалили вес СССРовский мотлох со всего мира в виде ну охереннной помощи
а ведь очевидно ес украине бы поставили Леопарды Фантомы томагавки сразу в 2022 то в 2022 война бы и закончилась
значит хозяевам хла путина нужна война чтобы заместить руское население на муслимов
А осінь це початок вже походу на вибори до "заміни Джонсона"
Потім шат - даун. Потім Різдво... Й так можна обіцяти- обіцяти- аж до осені 2026 го . У цей час вони префармотовують виборчі округи так, щоб забезпечити премогу під себе ( це політтехнологія у хйла у т ч)
Що наступне нам пообіцяють? "Зірку смерті"? Лише рішення Лукаса треба дочекатись?
Дайте хоч те, що вже виділили (ще за Байдена також) і зніміть обмеження!
а як там фламінго? паляниця та нептуни?
https://t.me/operativnoZSU/193025
Ну,как у двух Вов,которые по сиси(ху +зе),тогда как?
А як конфіскують,та продукцію заборонять?!
Наша надія тільки на Господа Бога
Дитячий садочок. Чи дім пристаркуватих.
Серед респів - трішки .
Підтримка Трампа падає у країні абсолютно сильно.
Серед респів - незмінна .
Голоси більшості респів у Палаті сьогодні маленька .
Уявіть дії Венса та його соратників ультраправих техно - ...шистів кошельків виборів Трампа ... Дій не буде - будуть слова . Головне , щоб хоч зараз забезпечували контракти Європи на закупівлю зброї , а та персрата дійсно віддавала її Україні , а не себе захищала від ГЕРБЕР рашки.