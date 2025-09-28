РУС
Ракеты Tomahawk для Украины
Вэнс: США рассматривают передачу ракет Tomahawk Украине, окончательное решение за Трампом

Вице-президент США Джей Ди Венс

В администрации президента США Дональда Трампа ведут обсуждение о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.

Об этом сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

Вэнс отметил, что предоставление Украине Tomahawk - "это вопрос, по которому окончательное решение будет принимать президент" США Дональд Трамп.

"Президент сделает то, что лучше всего отвечает интересам Соединенных Штатов Америки. Это является движущей силой его решений в области внешней политики и оборонной политики", - заявил он, добавив, что "именно в эту минуту мы ведем переговоры по этому вопросу".

Напомним, что ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на два источника писало, что президент США Дональд Трамп сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.

Читайте также: Зеленский попросил у Трампа ракеты Tomahawk для Украины во время встречи в США, - The Telegraph

оружие ракеты США Трамп Дональд Джей Ди Вэнс
Топ комментарии
+9
Область фантастики
28.09.2025 19:37 Ответить
+5
а шо розглядать, передавайте і все
28.09.2025 19:37 Ответить
+5
Розглядають, як сорока кістку!! Чергові, 9 місяців «розглядань» від Трампа…
28.09.2025 19:39 Ответить
Область фантастики
28.09.2025 19:37 Ответить
Трамп дасть , він дуже злий на пуйла
28.09.2025 19:38 Ответить
Не даст а продаст. В принципе по логике вещей - какая ему разница - продавать хаймарсы или томагавки. Другое дело что есть конвенция по ограничению продаж дальнобойного оружия, потому те же томагавки могут быть запиленные для полета на ограниченную дальность - как Шторм Шедоу.
28.09.2025 20:00 Ответить
расница что от хйло заместит в середине раши всех руских на муслимов и буде сверхтатария таді Сибирь сама попроситься в Китай и акажется кордон Китая с Аляской невже це не могли передбачити ті хто передав Китаю технології мікроелектроніки
така в мене думка шо ті хто це все творить в газі мають двері на іншу планету
28.09.2025 20:13 Ответить
шо? шо за конвенція?))))
28.09.2025 20:15 Ответить
Договір РСМД
28.09.2025 20:30 Ответить
Догонить та ще раз даст.
28.09.2025 20:21 Ответить
а шо розглядать, передавайте і все
28.09.2025 19:37 Ответить
Наземних пускових обмаль. Наврядчи США наважиться їх передавати. Їм вже "Патріотів" не вистачає для себе...
28.09.2025 19:44 Ответить
По данным интернетов сделали томагавков что то около 8000 штук, и отстреляли всего ничего - тыщи полторы. То есть где то на складах их лежат тысячи и срок годности там подходит. Дальше или списывать и утилизировать - или выгодно продать а себе наделать новых.
28.09.2025 20:01 Ответить
при том что утилизировать чуть ли не дороже чем новую сделать
потому Украине и свалили вес СССРовский мотлох со всего мира в виде ну охереннной помощи
а ведь очевидно ес украине бы поставили Леопарды Фантомы томагавки сразу в 2022 то в 2022 война бы и закончилась
значит хозяевам хла путина нужна война чтобы заместить руское население на муслимов
28.09.2025 20:06 Ответить
Розглядають, як сорока кістку!! Чергові, 9 місяців «розглядань» від Трампа…
28.09.2025 19:39 Ответить
відповідь трампа вже відома "я надам томагавки тільки після того, як мерц надасть Україні таураси!".
28.09.2025 20:11 Ответить
Венс: Росія відмовляється від "мирних переговорів" з Україною та США
28.09.2025 19:39 Ответить
ЇМ зараз треба залишитися більшістю у Палаті - це надзавдання . А рейтинги йок!
А осінь це початок вже походу на вибори до "заміни Джонсона"
Потім шат - даун. Потім Різдво... Й так можна обіцяти- обіцяти- аж до осені 2026 го . У цей час вони префармотовують виборчі округи так, щоб забезпечити премогу під себе ( це політтехнологія у хйла у т ч)
28.09.2025 19:46 Ответить
Трамп, давай, скажи путіну - дасфидания, мелкая ***...рыня)) передай нам томогавки, покажи, хто головний на цій планеті!
28.09.2025 19:40 Ответить
Да уже в Жопу идите, со своими озабоченностями!
28.09.2025 19:43 Ответить
І підводні човни не забудьте додати в комплект
28.09.2025 19:43 Ответить
"Тауруси" нам теж обіцяли. Лише Мерца чекали... Ага...

Що наступне нам пообіцяють? "Зірку смерті"? Лише рішення Лукаса треба дочекатись?

Дайте хоч те, що вже виділили (ще за Байдена також) і зніміть обмеження!
28.09.2025 19:43 Ответить
А запускати їбудут як?та томагавки без ядерної боєголовки ... то таке...
а як там фламінго? паляниця та нептуни?
28.09.2025 19:43 Ответить
Томагавки не завадять
28.09.2025 19:45 Ответить
завісіт от цени...
28.09.2025 19:46 Ответить
Так, а де Фламінго? Нехай трохи політають поки Томагавки приїдуть...
28.09.2025 19:46 Ответить
в Резерві
28.09.2025 19:46 Ответить
так це майже той же прийом перейняли у зЄольних - обіцянки-цяцянки , головне- рейтинги
28.09.2025 19:48 Ответить
рейю с тингом намалюють яку схочуть
28.09.2025 20:07 Ответить
Тільки не говорить що "за два тижні", бо в Трампа "два тижня" то ціла епопея в мозку.
28.09.2025 19:46 Ответить
Трамп лиш таран - він має право на перебільшення А ці венси ой дуже хитрі ...
28.09.2025 20:20 Ответить
Друг в москве такое не одобрит, так шо у Трампа нет выбора.
28.09.2025 19:48 Ответить
не друг, а шеф
28.09.2025 20:03 Ответить
Обговорювати нічого - не дадуть !
28.09.2025 19:49 Ответить
З цього роя не буде ні ***
28.09.2025 19:51 Ответить
Момент прильотів ракет GMLRS по Бєлгородській ТЕЦ знятий місцевими зумерами

https://t.me/operativnoZSU/193025
28.09.2025 19:54 Ответить
Закон улицы , если достали ракету - то давайте
28.09.2025 19:54 Ответить
А если ракет нет,а трындеж есть?
Ну,как у двух Вов,которые по сиси(ху +зе),тогда как?
28.09.2025 20:02 Ответить
Вгадайте з трьох раз чи трамп погодиться
28.09.2025 19:55 Ответить
Як для мене то вже велике досягнення що Тампон не заважає Україні робити що їй потрібно і не погрожує віддати Україну *****. А все інше це вже вишеньки до торту
28.09.2025 19:58 Ответить
А в кого треба запитати дозвіл на завдання ударів по русні ракетами "фламінго"?
28.09.2025 20:00 Ответить
В зєленського,як верховного ухилянта,чи дозволить він бити по своєму бізнесу і партньорам на москві?
А як конфіскують,та продукцію заборонять?!
28.09.2025 20:05 Ответить
мабуть в міндіча
28.09.2025 20:16 Ответить
я вважаю, що не передасть, тільки помилиться
Наша надія тільки на Господа Бога
28.09.2025 20:01 Ответить
на боха який вже знищив 25 млн українців за 30 років
28.09.2025 20:10 Ответить
тому й війни тому й кров - релігія той сами опіум ... Доречі , Трамп та його прихильники йшли на вибори як віруючі "ульртраНАДХРИСТИЯНИ"
28.09.2025 20:17 Ответить
томахок то ніщо проти фламінги, навіщо тоді іх просити ?
28.09.2025 20:01 Ответить
Их труднее перехватить из-за кривизны Земли
28.09.2025 20:04 Ответить
Венс розглядає прищ на носі Трампа.. Приблизно новина такого ж рівня.
28.09.2025 20:05 Ответить
Який сенс в ракетах які ми не зможемо запустити?
28.09.2025 20:06 Ответить
Саме так, наземних пускових майже нема. Тож це все розмови ні про що.
28.09.2025 20:18 Ответить
Чергова мулька. Це так дід Трамп вирішив налякати діда фуйла щоб той пішов на переговори.
Дитячий садочок. Чи дім пристаркуватих.
28.09.2025 20:07 Ответить
нам не треба - у нас є фламінго )))
28.09.2025 20:11 Ответить
зачем они рассказывают все?
28.09.2025 20:14 Ответить
Підтримка американцями України зростає -загальна .
Серед респів - трішки .
Підтримка Трампа падає у країні абсолютно сильно.
Серед респів - незмінна .
Голоси більшості респів у Палаті сьогодні маленька .

Уявіть дії Венса та його соратників ультраправих техно - ...шистів кошельків виборів Трампа ... Дій не буде - будуть слова . Головне , щоб хоч зараз забезпечували контракти Європи на закупівлю зброї , а та персрата дійсно віддавала її Україні , а не себе захищала від ГЕРБЕР рашки.
28.09.2025 20:14 Ответить
навіщо купувати дорогі тамагавки, якщо кожного дня виготовляються потужні фламінги
28.09.2025 20:22 Ответить
Ви чого так заметушились?Вже й томагавки на устах)Давайте дочекаємось результатів в радіусі дії фламінгів))і як не вистачить радіусу ,то вже ласкаво просимо : продавайте томагавки)
28.09.2025 20:25 Ответить
 
 