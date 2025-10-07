Пєсков про плани Трампа надати Україні ракети Tomahawk: Це буде виток ескалації

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков вважає, що рішення Трампа поставити Україні ракети Tomahawk буде черговою ескалацією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Позиція Росії щодо постачання з боку США ракет Tomahawk Україні була недвозначно викладена Путіним, це буде виток ескалації, але не зможе змінити ситуацію для Києва", - сказав він.

За словами Пєскова, РФ виходить з того, що Трамп зберігає волю на те, щоб сприяти врегулюванню "українського конфлікту".

Читайте: Путін про постачання Україні Tomahawk: Це призведе до руйнування "позитивних тенденцій" у відносинах РФ і США

Раніше Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.

Нагадаємо, що раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на два джерела писало, що президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News заявив, що в адміністрації президента США Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.

Також Келлог заявив, що Білий дім та безпосередньо президент США не заперечують проти атак України на цілі, що розташовані в глибині Росії.

