Пєсков про плани Трампа надати Україні ракети Tomahawk: Це буде виток ескалації

У Кремлі відреагували на плани Трампа щодо ракет Томагавк

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков вважає, що рішення Трампа поставити Україні ракети Tomahawk буде черговою ескалацією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Позиція Росії щодо постачання з боку США ракет Tomahawk Україні була недвозначно викладена Путіним, це буде виток ескалації, але не зможе змінити ситуацію для Києва", - сказав він.

За словами Пєскова, РФ виходить з того, що Трамп зберігає волю на те, щоб сприяти врегулюванню "українського конфлікту".

Читайте: Путін про постачання Україні Tomahawk: Це призведе до руйнування "позитивних тенденцій" у відносинах РФ і США

Раніше Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.

Нагадаємо, що раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на два джерела писало, що президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News заявив, що в адміністрації президента США Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.

Також Келлог заявив, що Білий дім та безпосередньо президент США не заперечують проти атак України на цілі, що розташовані в глибині Росії.

+9
Це буде не виток ескалації а абзац *********. Ну, або близько до цього. У кацапстані майже не лишиться безпечних місць. Як і у нас зараз. Нехай на своїй плюгавій шкурі відчують поняття "війна".
Якщо нам таки дадуть ракети звісно...
07.10.2025 13:25 Відповісти
+8
Піськофф, нє нагнєтай!
Звичайні томагавки.
07.10.2025 13:20 Відповісти
+6
Це буде велична ескалація. Трампу зразу дадуть Нобелівську премію, якою він вже всіх дістав. Росія ніфіга не вдіє. Взагалі.
Інше справа, що трамп та багато говорить, що поки томагавки не полетять на рашку -- не повірю.
07.10.2025 13:24 Відповісти
Минусы будут?
07.10.2025 13:20 Відповісти
Піськофф, нє нагнєтай!
Звичайні томагавки.
07.10.2025 13:20 Відповісти
Абрамси не ескалація ,Ф- 16 ,не ескалація..Хаймарси не ескалація
То чого Тамагавки,мають буди ескалація
07.10.2025 13:33 Відповісти
Теж не розумію, чому піськоф злякався звичайного томагавка?
Хіба від Трампа можна чекати чогось іншого?
07.10.2025 13:34 Відповісти
07.10.2025 14:23 Відповісти
Кожен день підлякує Трампа
07.10.2025 13:23 Відповісти
Це буде велична ескалація. Трампу зразу дадуть Нобелівську премію, якою він вже всіх дістав. Росія ніфіга не вдіє. Взагалі.
Інше справа, що трамп та багато говорить, що поки томагавки не полетять на рашку -- не повірю.
07.10.2025 13:24 Відповісти
Це буде не виток ескалації а абзац *********. Ну, або близько до цього. У кацапстані майже не лишиться безпечних місць. Як і у нас зараз. Нехай на своїй плюгавій шкурі відчують поняття "війна".
Якщо нам таки дадуть ракети звісно...
07.10.2025 13:25 Відповісти
Шо интересно, от "Фламинго" в москве эскалации не ожидают. К чему бы это...
07.10.2025 13:26 Відповісти
Фламінго українські,
07.10.2025 13:41 Відповісти
Да. Гораздо мощнее, дальнобойнее и, главное, "выпускаются до 7 ед. в день". Чего так волнует возможная передача пары-тройки десятков древних "Томагавков" со сравнительно скромными ТТХ? Отож.
07.10.2025 13:50 Відповісти
Навіщо їм лякатися того , чого нема ...?
07.10.2025 14:09 Відповісти
Так і "Петріоти" старенькі, але "кинжали" якось збивають.
07.10.2025 14:53 Відповісти
Не чикають тому що їх НЕМАЄ...
07.10.2025 15:25 Відповісти
Епопея з https://t.me/operativnoZSU/193670 передачею Томагавків може зайняти щонайменше кілька місяців, - Чернєв

Спочатку ракети нам дадуть, але кілька штук, або пару десятків, але стріляти ними одразу не дозволять і подивляться за реакцією кремля, - так вважає нардеп

Якщо реакції не буде - зможемо вдарити кількома по російському прикордонню.
Якщо ж путін і після цього не піде на переговори - радіус зможемо трохи збільшити, а поставки трохи зростуть.
Радіус застосування та обсяги поставок ракет будуть збільшуватися по мірі того, як путін продовжуватиме ескалацію війни.
І, нарешті, тільки через деякий час усі обмеження будуть зняті, крім, можливо, ударів по кремлю і безпосередньо по путіну.
07.10.2025 13:30 Відповісти
При Байдені можливо, Трамп може уткнути...
07.10.2025 13:42 Відповісти
А хде красниє лінії ?
07.10.2025 13:30 Відповісти
Червоні лінії вже закінчилися, зостались тільки коричневі, і ті в чемоданчикі! 😁
07.10.2025 13:42 Відповісти
а як назвати те, що зараз триває? це не екскалація, це росія в Україні пасочки грає.
07.10.2025 13:32 Відповісти
Ай-я-яй, та не может такого быть это же всё идёт по плану али не всё ???
07.10.2025 13:32 Відповісти
бла бла бла!
ніяких тамагавків у україни не буде!
бо, для їх запуску потрібна платформа.
сухопутних платформ не існує, виключно морські.
сша передасть нам підводний човен, крейсер, авіаносець?
07.10.2025 13:33 Відповісти
"У зоні дії Tomahawk із радіусом 1600 км розташовано щонайменше 1655 військових об'єктів РФ, а у версії з дальністю 2500 км - близько 1945 цілей."
А тепер питання - яку кількість ракет нам зможуть надати, навіть якщо це відбудеться? Тисячу? Дві тисячі?..
07.10.2025 13:39 Відповісти
Не пиши фігні! Погугли - існують!
07.10.2025 13:39 Відповісти
Запуск ракет із плавзасобів-носіїв здійснюється через торпедні апарати підводних човнів калібром 533 міліметри і більше, а також з надводних кораблів із пускових установок типу https://uk.wikipedia.org/wiki/Armored_Box_Launcher ABL (Mk 143) та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83 установок вертикального пуску https://uk.wikipedia.org/wiki/Mk_41_(%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83) Mk 41 (деякі типи підводних човнів також оснащені цими вертикальними пусковими установками). З 2023 року також можливий наземний запуск завдяки мобільному ракетному комплексу https://uk.wikipedia.org/wiki/Typhon_(%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0) «Typhon» (наземний варіант пускової Mk 41).

А вже у липні 2023 року Корпус морської піхоти США вперше https://mil.in.ua/uk/news/ssha-predstavyly-bezpilotnu-puskovu-ustanovku-dlya-raket-tomahawk/ публічно представив безпілотний наземний носій - пускову установку крилатих ракет Tomahawk великої дальності.

спеціально для обездолених та розумово відсталих!
у самих сша, наземних установок, один прототип!!
07.10.2025 13:46 Відповісти
Сухопутні платформи для Томагавків серійно вироблялися ще з 1978 року.
07.10.2025 13:55 Відповісти
нууу....
посилання?
07.10.2025 14:02 Відповісти
Може ви не в курсах, але в 1978 р. замість інтернета існував ARPANET Навіть вебсайтів тоді ще не існувало.
07.10.2025 15:36 Відповісти
якийсь набір букав.
але, с тобою все зрозуміло.
07.10.2025 15:39 Відповісти
Інтернет, яким ви зараз користуєтесь, почав формуватись в 1990 році. До 1990 р. ссилатись нема на що, бо там нічого не існувало, були лише військові мережі, які працювали на інших протоколах.
07.10.2025 15:47 Відповісти
Піськов, не сци.
Ніхто нічого не передасть. А якщо і передадуть дві ракети - то тільки як муляжі для встановлення в якості памятника.
В нас свої фламінги є, по тоні пластиду в кожній та дальністю 3000 км. Можемо навіть ядерну бомбу до них прикрутити.
07.10.2025 13:44 Відповісти
Це буде півчємодана відразу а решта через півгодини. І не більше того.
07.10.2025 13:46 Відповісти
В рот я їбав твої вітки ескалації. Можеш їх собі на бігуді накрутити, свої вітки.
07.10.2025 13:48 Відповісти
"так це ж було вже" (с)! скільки вже було тих "ескалацій" та "коричневих ліній" - джавеліни, хаймарси, атакамси, абрамси, F-16, patriot, storm shadow...
07.10.2025 13:53 Відповісти
а куле ты тогда ссышься, Писюков, если поставки томагавков ситуацыю для Киева не изменят?! А?!Игнорьте эти поставки да и все
07.10.2025 13:55 Відповісти
Це буде вчергове виток прутня в твоєму роті , тобі не вперше ...
07.10.2025 13:58 Відповісти
Пропоную кацапам перенести столицю десь в на Камчатку
07.10.2025 14:06 Відповісти
Та скажи ти вже відверто, що це буде неконтрольований виток у путінський чємодан...
07.10.2025 14:17 Відповісти
Це буде виток "ескалації" з валіз путіна.
07.10.2025 14:22 Відповісти
Для вас, мерзот кацапських , "ескалація" саме право України на існування, то ж позатикайте свої п*здаки.
07.10.2025 14:24 Відповісти
Здохни рашиська мерзота разом з своїм господарем кривавим терористом путіном.
07.10.2025 14:50 Відповісти
Ми зтурбован
07.10.2025 14:55 Відповісти
Страшнувато? Москалі застосували свою перевірену зброю - залякування. Правда забулися, що США це не Європа і шакала на глиняних лапах не боїться. Дали нам ''три сокири''( гармати 777), дадуть і одну сокиру - томагавк.
07.10.2025 15:08 Відповісти
Звичайні індо-американські "шахтьори" передадуть Україні "звичайні" індійські "томагавки"
що тут такого
07.10.2025 15:20 Відповісти
 
 