Пєсков про плани Трампа надати Україні ракети Tomahawk: Це буде виток ескалації
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков вважає, що рішення Трампа поставити Україні ракети Tomahawk буде черговою ескалацією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Позиція Росії щодо постачання з боку США ракет Tomahawk Україні була недвозначно викладена Путіним, це буде виток ескалації, але не зможе змінити ситуацію для Києва", - сказав він.
За словами Пєскова, РФ виходить з того, що Трамп зберігає волю на те, щоб сприяти врегулюванню "українського конфлікту".
Раніше Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.
Нагадаємо, що раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на два джерела писало, що президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News заявив, що в адміністрації президента США Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.
Також Келлог заявив, що Білий дім та безпосередньо президент США не заперечують проти атак України на цілі, що розташовані в глибині Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Звичайні томагавки.
То чого Тамагавки,мають буди ескалація
Хіба від Трампа можна чекати чогось іншого?
Інше справа, що трамп та багато говорить, що поки томагавки не полетять на рашку -- не повірю.
Якщо нам таки дадуть ракети звісно...
Спочатку ракети нам дадуть, але кілька штук, або пару десятків, але стріляти ними одразу не дозволять і подивляться за реакцією кремля, - так вважає нардеп
Якщо реакції не буде - зможемо вдарити кількома по російському прикордонню.
Якщо ж путін і після цього не піде на переговори - радіус зможемо трохи збільшити, а поставки трохи зростуть.
Радіус застосування та обсяги поставок ракет будуть збільшуватися по мірі того, як путін продовжуватиме ескалацію війни.
І, нарешті, тільки через деякий час усі обмеження будуть зняті, крім, можливо, ударів по кремлю і безпосередньо по путіну.
ніяких тамагавків у україни не буде!
бо, для їх запуску потрібна платформа.
сухопутних платформ не існує, виключно морські.
сша передасть нам підводний човен, крейсер, авіаносець?
А тепер питання - яку кількість ракет нам зможуть надати, навіть якщо це відбудеться? Тисячу? Дві тисячі?..
А вже у липні 2023 року Корпус морської піхоти США вперше https://mil.in.ua/uk/news/ssha-predstavyly-bezpilotnu-puskovu-ustanovku-dlya-raket-tomahawk/ публічно представив безпілотний наземний носій - пускову установку крилатих ракет Tomahawk великої дальності.
спеціально для обездолених та розумово відсталих!
у самих сша, наземних установок, один прототип!!
посилання?
але, с тобою все зрозуміло.
Ніхто нічого не передасть. А якщо і передадуть дві ракети - то тільки як муляжі для встановлення в якості памятника.
В нас свої фламінги є, по тоні пластиду в кожній та дальністю 3000 км. Можемо навіть ядерну бомбу до них прикрутити.
що тут такого