Путін про постачання Україні Tomahawk: Це призведе до руйнування "позитивних тенденцій" у відносинах РФ і США
Російський диктатор Володимир Путін вкотре заявив, що постачання американських Tomahawk Україні призведе до руйнування "позитивних тенденцій" у відносинах Росії та США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Постачання Україні далекобійних систем, зокрема "Томагавків", призведуть до руйнування позитивних тенденцій, що намітилися, у відносинах Росії та США", - заявив Путін.
Алабуга буде задоволена...
дєди не знали проти чого воювали..
Фсбшники, задоволені такими діями Трампа у США!!
Означення, будь ласка.
Та ти шо? Это вы ещё толком не начинали?
Знову пробує так би мовити - заговорити йому зуби . І на жаль - кожен раз це спрацьовує .
