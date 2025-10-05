УКР
Путін про постачання Україні Tomahawk: Це призведе до руйнування "позитивних тенденцій" у відносинах РФ і США

Путін про Тамагавки для України

Російський диктатор Володимир Путін вкотре заявив, що постачання американських Tomahawk Україні призведе до руйнування "позитивних тенденцій" у відносинах Росії та США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Постачання Україні далекобійних систем, зокрема "Томагавків", призведуть до руйнування позитивних тенденцій, що намітилися, у відносинах Росії та США", - заявив Путін.

Автор: 

путін володимир (24879) США (24449) Томагавк (8)
Топ коментарі
+14
То йди нахрін з України, і це призведе до вибудови "позитивних тенденцій".
показати весь коментар
05.10.2025 13:27 Відповісти
+7
більшість цього не знає..
дєди не знали проти чого воювали..
показати весь коментар
05.10.2025 13:48 Відповісти
+6
Старішає дідуган. Повторюється.
показати весь коментар
05.10.2025 13:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лякає - падла!
показати весь коментар
05.10.2025 13:22 Відповісти
Так у нас свої є - зелені фламінги. І ще багато чого

показати весь коментар
05.10.2025 13:25 Відповісти
Старішає дідуган. Повторюється.
показати весь коментар
05.10.2025 13:27 Відповісти
дід кабаєв вже сциться..
показати весь коментар
05.10.2025 13:34 Відповісти
Очконув... Бо "Томагавки" летять на 2500 км. І несуть не півсотні кілограмів, вибухівки... І їх не збить з кулеметів... А ракети кацапи понаставляли тільки коло лінії фронту...
Алабуга буде задоволена...
показати весь коментар
05.10.2025 13:56 Відповісти
То йди нахрін з України, і це призведе до вибудови "позитивних тенденцій".
показати весь коментар
05.10.2025 13:27 Відповісти
Можливо!
показати весь коментар
05.10.2025 13:37 Відповісти
а не треба було злити Трампа
показати весь коментар
05.10.2025 13:30 Відповісти
П卐ТЛЕР - П Н Х
показати весь коментар
05.10.2025 13:32 Відповісти
Не оскверняйте стародавній (10 тисяч років) символ स्वस्तिक поганялом хйловським.
показати весь коментар
05.10.2025 13:45 Відповісти
більшість цього не знає..
дєди не знали проти чого воювали..
показати весь коментар
05.10.2025 13:48 Відповісти
ну от навіщо писати маячню про "стародавній (10 тисяч років) символ"? ти ще про "велесову книгу" напиши, а потім можеш відразу ще про рептилоїдів чи одразу про пласку Земллю
показати весь коментар
05.10.2025 14:57 Відповісти
От, як вправно, ****** залив своїм лайном, Трампу за спину!!!!
Фсбшники, задоволені такими діями Трампа у США!!
показати весь коментар
05.10.2025 13:33 Відповісти
}{уйло этим же поганым ртом несло, что Томагавки- это прошлый век для аналоговнетной ПВО.
показати весь коментар
05.10.2025 13:39 Відповісти
Це призведе дого що сцарю не вистачить "чемаданчикав".
показати весь коментар
05.10.2025 13:41 Відповісти
Позитивні тенденції дружби з людоїдом? Як же ж буз такої дружби сша буде жити. Позитивні тенденції це ті коли ***** послав Тампона з його пропозиціями перемир'я? А постачання північною кореєю балістичних ракет в Сосію не призводить до припинення позитивних тенденцій?
показати весь коментар
05.10.2025 13:44 Відповісти
Це призведе до того, що зникне можливість завершити війну шляхом переговорів, і піде війна на повне знищення. Першим буде знищений менший і слабший. Тільки ідіот або ворог може радіти такому розвитку подій.
показати весь коментар
05.10.2025 13:45 Відповісти
Що значить "завершити війну"?

Означення, будь ласка.
показати весь коментар
05.10.2025 13:46 Відповісти
А ХТО у нас "менший" і "слабший"? Я так думаю, той, хто весь час лякає всіх своєю міццю, в ефірі... Ми, значить, міцніші - бо просто б"ємо, мовчки...
показати весь коментар
05.10.2025 13:53 Відповісти
--- і піде війна на повне знищення.

Та ти шо? Это вы ещё толком не начинали?
показати весь коментар
05.10.2025 13:53 Відповісти
Оля, у вас малако убєжало.😱
показати весь коментар
05.10.2025 13:54 Відповісти
То було не малако...
показати весь коментар
05.10.2025 14:00 Відповісти
Вона так іде з 2022 року.
показати весь коментар
05.10.2025 14:03 Відповісти
Позитивна тенденція -смерть *****.
показати весь коментар
05.10.2025 13:51 Відповісти
Поставки Томагавков в Украину это тенденция самого *****, всё ведь по плану идёт...
показати весь коментар
05.10.2025 13:56 Відповісти
Хитрий підєрок ,, застосовує старі гебешні прийомчики - граючи на емоціях Трампа .
Знову пробує так би мовити - заговорити йому зуби . І на жаль - кожен раз це спрацьовує .
показати весь коментар
05.10.2025 13:56 Відповісти
Щось підказує, що будуть не "томагавки", а будуть - трампогавки....
показати весь коментар
05.10.2025 13:59 Відповісти
Ні. Це зруйнує лише пару заводиків на расії та може твою резиденцію))))
показати весь коментар
05.10.2025 14:01 Відповісти
Што то Валодя задєрживаєцца !!
.
показати весь коментар
05.10.2025 14:02 Відповісти
Насправді Трамп передаватиме ракети Tomahawk расії, а ми так, будемо просто службою доставки ...
показати весь коментар
05.10.2025 14:09 Відповісти
Які відносини,цей бункерний підар вже давно має називатись бен ладен 2.0.Він розуміє що Європа та США затягують з введенням таких санкцій що нарешті холодильник почав перемагати телевізор в па-раші.Вони стримають передачу такої зброї щоб для початку до Урала всі стратегічні підприємства,аеродроми перестали функціонувати.Він пішов ва-банк,спішить якомога більше знищити нашої інфраструктури,щоб диктувати вимоги.Невже не ясно?
показати весь коментар
05.10.2025 14:14 Відповісти
На расєї телевізор непереможний. Холодильнику його ніколи не здолати.
показати весь коментар
05.10.2025 15:01 Відповісти
Ящо трамп міг посваритися з маском через відсутність паразуміння в деяких питаннях , то на "взаємовідносини" з *********** йому двічи начхати , якщо поведінка ***** руйнує його "мирному плану" й виставля самого трампа як безглуздого кловуна й посмиховисько усього світу .
показати весь коментар
05.10.2025 14:16 Відповісти
Якщо трамп може тиснути навіть на Натан"ягу , то що йому те ***** . Його "мирні плани" це надцінність концентрат його ЕГО . Якщо хтось плює на його самозакоханність й виставля його посмиховиськом на увесь світ , то він в 5 разів верогітнійше передасть "Тамагавки" ЗСУ , ніж самий українофільский Байден
показати весь коментар
05.10.2025 14:20 Відповісти
 
 