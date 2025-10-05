Путін про постачання Україні Tomahawk: Це призведе до руйнування "позитивних тенденцій" у відносинах РФ і США

Російський диктатор Володимир Путін вкотре заявив, що постачання американських Tomahawk Україні призведе до руйнування "позитивних тенденцій" у відносинах Росії та США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Постачання Україні далекобійних систем, зокрема "Томагавків", призведуть до руйнування позитивних тенденцій, що намітилися, у відносинах Росії та США", - заявив Путін.

