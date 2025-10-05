Путин о поставках Украине Tomahawk: Это приведет к разрушению "положительных тенденций" в отношениях РФ и США

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз заявил, что поставки американских Tomahawk Украине приведут к разрушению "положительных тенденций" в отношениях России и США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Поставки Украине дальнобойных систем, в частности "Томагавков", приведут к разрушению наметившихся позитивных тенденций в отношениях России и США", - заявил Путин.

