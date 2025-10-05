РУС
Tomahawk для Украины
Путин о поставках Украине Tomahawk: Это приведет к разрушению "положительных тенденций" в отношениях РФ и США

Путин о Томагавках для Украины

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз заявил, что поставки американских Tomahawk Украине приведут к разрушению "положительных тенденций" в отношениях России и США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Поставки Украине дальнобойных систем, в частности "Томагавков", приведут к разрушению наметившихся позитивных тенденций в отношениях России и США", - заявил Путин.

путин владимир США Томагавк
Топ комментарии
+13
То йди нахрін з України, і це призведе до вибудови "позитивних тенденцій".
05.10.2025 13:27 Ответить
+6
Старішає дідуган. Повторюється.
05.10.2025 13:27 Ответить
+5
Лякає - падла!
05.10.2025 13:22 Ответить
05.10.2025 13:22
Так у нас свої є - зелені фламінги. І ще багато чого

05.10.2025 13:25 Ответить
05.10.2025 13:27
дід кабаєв вже сциться..
05.10.2025 13:34 Ответить
Очконув... Бо "Томагавки" летять на 2500 км. І несуть не півсотні кілограмів, вибухівки... І їх не збить з кулеметів... А ракети кацапи понаставляли тільки коло лінії фронту...
Алабуга буде задоволена...
05.10.2025 13:56 Ответить
05.10.2025 13:27
Можливо!
05.10.2025 13:37 Ответить
а не треба було злити Трампа
05.10.2025 13:30 Ответить
П卐ТЛЕР - П Н Х
05.10.2025 13:32 Ответить
Не оскверняйте стародавній (10 тисяч років) символ स्वस्तिक поганялом хйловським.
05.10.2025 13:45 Ответить
більшість цього не знає..
дєди не знали проти чого воювали..
05.10.2025 13:48 Ответить
От, як вправно, ****** залив своїм лайном, Трампу за спину!!!!
Фсбшники, задоволені такими діями Трампа у США!!
05.10.2025 13:33 Ответить
}{уйло этим же поганым ртом несло, что Томагавки- это прошлый век для аналоговнетной ПВО.
05.10.2025 13:39 Ответить
Це призведе дого що сцарю не вистачить "чемаданчикав".
05.10.2025 13:41 Ответить
Позитивні тенденції дружби з людоїдом? Як же ж буз такої дружби сша буде жити. Позитивні тенденції це ті коли ***** послав Тампона з його пропозиціями перемир'я? А постачання північною кореєю балістичних ракет в Сосію не призводить до припинення позитивних тенденцій?
05.10.2025 13:44 Ответить
Це призведе до того, що зникне можливість завершити війну шляхом переговорів, і піде війна на повне знищення. Першим буде знищений менший і слабший. Тільки ідіот або ворог може радіти такому розвитку подій.
05.10.2025 13:45 Ответить
Що значить "завершити війну"?

Означення, будь ласка.
05.10.2025 13:46 Ответить
А ХТО у нас "менший" і "слабший"? Я так думаю, той, хто весь час лякає всіх своєю міццю, в ефірі... Ми, значить, міцніші - бо просто б"ємо, мовчки...
05.10.2025 13:53 Ответить
--- і піде війна на повне знищення.

Та ти шо? Это вы ещё толком не начинали?
05.10.2025 13:53 Ответить
Оля, у вас малако убєжало.😱
05.10.2025 13:54 Ответить
То було не малако...
05.10.2025 14:00 Ответить
Вона так іде з 2022 року.
05.10.2025 14:03 Ответить
Позитивна тенденція -смерть *****.
05.10.2025 13:51 Ответить
Поставки Томагавков в Украину это тенденция самого *****, всё ведь по плану идёт...
05.10.2025 13:56 Ответить
Хитрий підєрок ,, застосовує старі гебешні прийомчики - граючи на емоціях Трампа .
Знову пробує так би мовити - заговорити йому зуби . І на жаль - кожен раз це спрацьовує .
05.10.2025 13:56 Ответить
Щось підказує, що будуть не "томагавки", а будуть - трампогавки....
05.10.2025 13:59 Ответить
Ні. Це зруйнує лише пару заводиків на расії та може твою резиденцію))))
05.10.2025 14:01 Ответить
Што то Валодя задєрживаєцца !!
.
05.10.2025 14:02 Ответить
Насправді Трамп передаватиме ракети Tomahawk расії, а ми так, будемо просто службою доставки ...
05.10.2025 14:09 Ответить
Які відносини,цей бункерний підар вже давно має називатись бен ладен 2.0.Він розуміє що Європа та США затягують з введенням таких санкцій що нарешті холодильник почав перемагати телевізор в па-раші.Вони стримають передачу такої зброї щоб для початку до Урала всі стратегічні підприємства,аеродроми перестали функціонувати.Він пішов ва-банк,спішить якомога більше знищити нашої інфраструктури,щоб диктувати вимоги.Невже не ясно?
05.10.2025 14:14 Ответить
Ящо трамп міг посваритися з маском через відсутність паразуміння в деяких питаннях , то на "взаємовідносини" з *********** йому двічи начхати , якщо поведінка ***** руйнує його "мирному плану" й виставля самого трампа як безглуздого кловуна й посмиховисько усього світу .
05.10.2025 14:16 Ответить
Якщо трамп може тиснути навіть на Натан"ягу , то що йому те ***** . Його "мирні плани" це надцінність концентрат його ЕГО . Якщо хтось плює на його самозакоханність й виставля його посмиховиськом на увесь світ , то він в 5 разів верогітнійше передасть "Тамагавки" ЗСУ , ніж самий українофільский Байден
05.10.2025 14:20 Ответить
 
 