Путин о поставках Украине Tomahawk: Это приведет к разрушению "положительных тенденций" в отношениях РФ и США
Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз заявил, что поставки американских Tomahawk Украине приведут к разрушению "положительных тенденций" в отношениях России и США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Поставки Украине дальнобойных систем, в частности "Томагавков", приведут к разрушению наметившихся позитивных тенденций в отношениях России и США", - заявил Путин.
Алабуга буде задоволена...
дєди не знали проти чого воювали..
Фсбшники, задоволені такими діями Трампа у США!!
Означення, будь ласка.
Та ти шо? Это вы ещё толком не начинали?
Знову пробує так би мовити - заговорити йому зуби . І на жаль - кожен раз це спрацьовує .
