Песков о планах Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk: Это будет виток эскалации
Спикер российского диктатора Дмитрий Песков считает, что решение Трампа поставить Украине ракеты Tomahawk будет очередной эскалацией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Позиция России относительно поставки со стороны США ракет Tomahawk Украине была недвусмысленно изложена Путиным, это будет виток эскалации, но не сможет изменить ситуацию для Киева", - сказал он.
По словам Пескова, РФ исходит из того, что Трамп сохраняет волю на то, чтобы способствовать урегулированию "украинского конфликта".
Ранее Трамп заявил, что, "в определенной степени", принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.
Напомним, что ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на два источника писало, что президент США Дональд Трамп сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что в администрации президента США Дональда Трампа ведут обсуждение о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.
Также Келлог заявил, что Белый дом и непосредственно президент США не возражают против атак Украины на цели, расположенные в глубине России.
Звичайні томагавки.
То чого Тамагавки,мають буди ескалація
Хіба від Трампа можна чекати чогось іншого?
Інше справа, що трамп та багато говорить, що поки томагавки не полетять на рашку -- не повірю.
Якщо нам таки дадуть ракети звісно...
Спочатку ракети нам дадуть, але кілька штук, або пару десятків, але стріляти ними одразу не дозволять і подивляться за реакцією кремля, - так вважає нардеп
Якщо реакції не буде - зможемо вдарити кількома по російському прикордонню.
Якщо ж путін і після цього не піде на переговори - радіус зможемо трохи збільшити, а поставки трохи зростуть.
Радіус застосування та обсяги поставок ракет будуть збільшуватися по мірі того, як путін продовжуватиме ескалацію війни.
І, нарешті, тільки через деякий час усі обмеження будуть зняті, крім, можливо, ударів по кремлю і безпосередньо по путіну.
ніяких тамагавків у україни не буде!
бо, для їх запуску потрібна платформа.
сухопутних платформ не існує, виключно морські.
сша передасть нам підводний човен, крейсер, авіаносець?
А тепер питання - яку кількість ракет нам зможуть надати, навіть якщо це відбудеться? Тисячу? Дві тисячі?..
А вже у липні 2023 року Корпус морської піхоти США вперше https://mil.in.ua/uk/news/ssha-predstavyly-bezpilotnu-puskovu-ustanovku-dlya-raket-tomahawk/ публічно представив безпілотний наземний носій - пускову установку крилатих ракет Tomahawk великої дальності.
спеціально для обездолених та розумово відсталих!
у самих сша, наземних установок, один прототип!!
посилання?
Ніхто нічого не передасть. А якщо і передадуть дві ракети - то тільки як муляжі для встановлення в якості памятника.
В нас свої фламінги є, по тоні пластиду в кожній та дальністю 3000 км. Можемо навіть ядерну бомбу до них прикрутити.