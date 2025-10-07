РУС
Новости Ракеты Tomahawk для Украины
1 864 29

Песков о планах Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk: Это будет виток эскалации

В Кремле отреагировали на планы Трампа по ракетам Томагавк

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков считает, что решение Трампа поставить Украине ракеты Tomahawk будет очередной эскалацией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Позиция России относительно поставки со стороны США ракет Tomahawk Украине была недвусмысленно изложена Путиным, это будет виток эскалации, но не сможет изменить ситуацию для Киева", - сказал он.

По словам Пескова, РФ исходит из того, что Трамп сохраняет волю на то, чтобы способствовать урегулированию "украинского конфликта".

Читайте: Путин о поставках Украине Tomahawk: Это приведет к разрушению "позитивных тенденций" в отношениях РФ и США

Ранее Трамп заявил, что, "в определенной степени", принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.

Напомним, что ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на два источника писало, что президент США Дональд Трамп сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что в администрации президента США Дональда Трампа ведут обсуждение о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.

Также Келлог заявил, что Белый дом и непосредственно президент США не возражают против атак Украины на цели, расположенные в глубине России.

Песков Дмитрий (2015) россия (97547) США (28017) Трамп Дональд (6740) Томагавк (8)
Топ комментарии
+5
Це буде велична ескалація. Трампу зразу дадуть Нобелівську премію, якою він вже всіх дістав. Росія ніфіга не вдіє. Взагалі.
Інше справа, що трамп та багато говорить, що поки томагавки не полетять на рашку -- не повірю.
показать весь комментарий
07.10.2025 13:24 Ответить
+5
Це буде не виток ескалації а абзац *********. Ну, або близько до цього. У кацапстані майже не лишиться безпечних місць. Як і у нас зараз. Нехай на своїй плюгавій шкурі відчують поняття "війна".
Якщо нам таки дадуть ракети звісно...
показать весь комментарий
07.10.2025 13:25 Ответить
+4
Піськофф, нє нагнєтай!
Звичайні томагавки.
показать весь комментарий
07.10.2025 13:20 Ответить
Минусы будут?
показать весь комментарий
07.10.2025 13:20 Ответить
07.10.2025 13:20 Ответить
Абрамси не ескалація ,Ф- 16 ,не ескалація..Хаймарси не ескалація
То чого Тамагавки,мають буди ескалація
показать весь комментарий
07.10.2025 13:33 Ответить
Теж не розумію, чому піськоф злякався звичайного томагавка?
Хіба від Трампа можна чекати чогось іншого?
показать весь комментарий
07.10.2025 13:34 Ответить
Кожен день підлякує Трампа
показать весь комментарий
07.10.2025 13:23 Ответить
07.10.2025 13:24 Ответить
07.10.2025 13:25 Ответить
Шо интересно, от "Фламинго" в москве эскалации не ожидают. К чему бы это...
показать весь комментарий
07.10.2025 13:26 Ответить
Фламінго українські,
показать весь комментарий
07.10.2025 13:41 Ответить
Да. Гораздо мощнее, дальнобойнее и, главное, "выпускаются до 7 ед. в день". Чего так волнует возможная передача пары-тройки десятков древних "Томагавков" со сравнительно скромными ТТХ? Отож.
показать весь комментарий
07.10.2025 13:50 Ответить
Епопея з https://t.me/operativnoZSU/193670 передачею Томагавків може зайняти щонайменше кілька місяців, - Чернєв

Спочатку ракети нам дадуть, але кілька штук, або пару десятків, але стріляти ними одразу не дозволять і подивляться за реакцією кремля, - так вважає нардеп

Якщо реакції не буде - зможемо вдарити кількома по російському прикордонню.
Якщо ж путін і після цього не піде на переговори - радіус зможемо трохи збільшити, а поставки трохи зростуть.
Радіус застосування та обсяги поставок ракет будуть збільшуватися по мірі того, як путін продовжуватиме ескалацію війни.
І, нарешті, тільки через деякий час усі обмеження будуть зняті, крім, можливо, ударів по кремлю і безпосередньо по путіну.
показать весь комментарий
07.10.2025 13:30 Ответить
При Байдені можливо, Трамп може уткнути...
показать весь комментарий
07.10.2025 13:42 Ответить
А хде красниє лінії ?
показать весь комментарий
07.10.2025 13:30 Ответить
Червоні лінії вже закінчилися, зостались тільки коричневі, і ті в чемоданчикі! 😁
показать весь комментарий
07.10.2025 13:42 Ответить
а як назвати те, що зараз триває? це не екскалація, це росія в Україні пасочки грає.
показать весь комментарий
07.10.2025 13:32 Ответить
Ай-я-яй, та не может такого быть это же всё идёт по плану али не всё ???
показать весь комментарий
07.10.2025 13:32 Ответить
бла бла бла!
ніяких тамагавків у україни не буде!
бо, для їх запуску потрібна платформа.
сухопутних платформ не існує, виключно морські.
сша передасть нам підводний човен, крейсер, авіаносець?
показать весь комментарий
07.10.2025 13:33 Ответить
"У зоні дії Tomahawk із радіусом 1600 км розташовано щонайменше 1655 військових об'єктів РФ, а у версії з дальністю 2500 км - близько 1945 цілей."
А тепер питання - яку кількість ракет нам зможуть надати, навіть якщо це відбудеться? Тисячу? Дві тисячі?..
показать весь комментарий
07.10.2025 13:39 Ответить
Не пиши фігні! Погугли - існують!
показать весь комментарий
07.10.2025 13:39 Ответить
Запуск ракет із плавзасобів-носіїв здійснюється через торпедні апарати підводних човнів калібром 533 міліметри і більше, а також з надводних кораблів із пускових установок типу https://uk.wikipedia.org/wiki/Armored_Box_Launcher ABL (Mk 143) та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83 установок вертикального пуску https://uk.wikipedia.org/wiki/Mk_41_(%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83) Mk 41 (деякі типи підводних човнів також оснащені цими вертикальними пусковими установками). З 2023 року також можливий наземний запуск завдяки мобільному ракетному комплексу https://uk.wikipedia.org/wiki/Typhon_(%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0) «Typhon» (наземний варіант пускової Mk 41).

А вже у липні 2023 року Корпус морської піхоти США вперше https://mil.in.ua/uk/news/ssha-predstavyly-bezpilotnu-puskovu-ustanovku-dlya-raket-tomahawk/ публічно представив безпілотний наземний носій - пускову установку крилатих ракет Tomahawk великої дальності.

спеціально для обездолених та розумово відсталих!
у самих сша, наземних установок, один прототип!!
показать весь комментарий
07.10.2025 13:46 Ответить
Сухопутні платформи для Томагавків серійно вироблялися ще з 1978 року.
показать весь комментарий
07.10.2025 13:55 Ответить
нууу....
посилання?
показать весь комментарий
07.10.2025 14:02 Ответить
Піськов, не сци.
Ніхто нічого не передасть. А якщо і передадуть дві ракети - то тільки як муляжі для встановлення в якості памятника.
В нас свої фламінги є, по тоні пластиду в кожній та дальністю 3000 км. Можемо навіть ядерну бомбу до них прикрутити.
показать весь комментарий
07.10.2025 13:44 Ответить
Це буде півчємодана відразу а решта через півгодини. І не більше того.
показать весь комментарий
07.10.2025 13:46 Ответить
В рот я їбав твої вітки ескалації. Можеш їх собі на бігуді накрутити, свої вітки.
показать весь комментарий
07.10.2025 13:48 Ответить
"так це ж було вже" (с)! скільки вже було тих "ескалацій" та "коричневих ліній" - джавеліни, хаймарси, атакамси, абрамси, F-16, patriot, storm shadow...
показать весь комментарий
07.10.2025 13:53 Ответить
а куле ты тогда ссышься, Писюков, если поставки томагавков ситуацыю для Киева не изменят?! А?!Игнорьте эти поставки да и все
показать весь комментарий
07.10.2025 13:55 Ответить
Це буде вчергове виток прутня в твоєму роті , тобі не вперше ...
показать весь комментарий
07.10.2025 13:58 Ответить
Пропоную кацапам перенести столицю десь в на Камчатку
показать весь комментарий
07.10.2025 14:06 Ответить
 
 