Спикер российского диктатора Дмитрий Песков считает, что решение Трампа поставить Украине ракеты Tomahawk будет очередной эскалацией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Позиция России относительно поставки со стороны США ракет Tomahawk Украине была недвусмысленно изложена Путиным, это будет виток эскалации, но не сможет изменить ситуацию для Киева", - сказал он.

По словам Пескова, РФ исходит из того, что Трамп сохраняет волю на то, чтобы способствовать урегулированию "украинского конфликта".

Ранее Трамп заявил, что, "в определенной степени", принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.

Напомним, что ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на два источника писало, что президент США Дональд Трамп сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что в администрации президента США Дональда Трампа ведут обсуждение о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.

Также Келлог заявил, что Белый дом и непосредственно президент США не возражают против атак Украины на цели, расположенные в глубине России.

