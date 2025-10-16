Орбан про зустріч Трампа і Путіна в Будапешті: "Чудова новина для миролюбних народів світу"
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував анонсовану зустріч між президентом США Дональдом Трампом та очільником Кремля Володимиром Путіним у Будапешті наступного тижня.
Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Запланована зустріч президентів США і Росії — чудова новина для миролюбних народів усього світу. Ми готові!" - наголосив Орбан.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та диктатор РФ Володимир Путін після розмови 16 жовтня домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.
Топ коментарі
+13 Олександр Томах
показати весь коментар16.10.2025 20:51 Відповісти Посилання
+10 Старый зольдат
показати весь коментар16.10.2025 20:53 Відповісти Посилання
+9 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар16.10.2025 20:53 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Незабаром сдохне то я чарку паленки лупану за відліт його до Кобзона. Під чулок.
значно гірше - продовження війни без жодних натяків на припинення
Буде те саме що й в Анкоріджі от і все.
А ти мабуть не просто дурень в ще й зебіл. Судячи з нездатності до навчання на попередньому досвіді.
До чого ? Розкатати червону доріжку перед кровавим диктатором ?
Мабуть, боги з'їхали з глузду !!!
Пшло за кацапським кораблем, хамло!
І нам ще щось буде казати про суверенітет . . .