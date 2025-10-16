УКР
Орбан про зустріч Трампа і Путіна в Будапешті: "Чудова новина для миролюбних народів світу"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував анонсовану зустріч між президентом США Дональдом Трампом та очільником Кремля Володимиром Путіним у Будапешті наступного тижня.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Запланована зустріч президентів США і Росії — чудова новина для миролюбних народів усього світу. Ми готові!" - наголосив Орбан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп назвав Орбана "чудовим лідером" та побажав перемоги на угорських виборах

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та диктатор РФ Володимир Путін після розмови 16 жовтня домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.

Зустріч Трампа з Путіним у Будапешті: Орбан прокоментував

Автор: 

путін володимир (24928) Трамп Дональд (7358) Орбан Віктор (664)
Зачехляємо Томагавки короче....
16.10.2025 20:51 Відповісти
Які томагавки ?
16.10.2025 20:59 Відповісти
А що, хтось говорив про Томагавки? Не пам'ятаю, щоб я про це говорив.
16.10.2025 21:14 Відповісти
Шакал Табакі
16.10.2025 20:53 Відповісти
От скот МУДЬЯрський.
Незабаром сдохне то я чарку паленки лупану за відліт його до Кобзона. Під чулок.
16.10.2025 20:53 Відповісти
Вже й жаба вугорська заквакала від радості. Тепер мінськ3 буде в будапешті. Короче пздц.
16.10.2025 20:53 Відповісти
якщо буде замороження війни, це буде ще відносно нормальним сценарієм

значно гірше - продовження війни без жодних натяків на припинення
16.10.2025 21:09 Відповісти
Мокша ПНХ
16.10.2025 21:12 Відповісти
Не треба так грубо обзивати, я не кацап. Пан має власний сценарій цієї війни, який краще за замороження?
16.10.2025 21:17 Відповісти
пнх мокша
16.10.2025 21:47 Відповісти
Та не буде ніякого замороження і Мінська-3 чи Будапешта-2, шо ви як гупі дебільні чесне слово.
Буде те саме що й в Анкоріджі от і все.
16.10.2025 22:00 Відповісти
От ..андон
16.10.2025 20:53 Відповісти
Пипец.
16.10.2025 20:54 Відповісти
пипец что война заканчивается ? еще хочешь в сша пожить?)
16.10.2025 21:06 Відповісти
війна не закінчується
16.10.2025 21:09 Відповісти
а что она ? только начинается ?
16.10.2025 21:11 Відповісти
немає жодних ознак її закінчення
16.10.2025 21:13 Відповісти
полно признаков что она идёт к завершению
16.10.2025 21:22 Відповісти
насмешил. коли рашка розвалиться кацап то тільки тоді буде повно признаків по завершеннб війни
16.10.2025 21:48 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
А ти мабуть не просто дурень в ще й зебіл. Судячи з нездатності до навчання на попередньому досвіді.
16.10.2025 22:02 Відповісти
Окупація і вбивство українців на окупованих територіях це не закінчення війни. Це все одно що тебе з твоєю сім'єю посадити до в'язниці довічно, а твій дім забрати і назвати це мирною угодою.
16.10.2025 21:16 Відповісти
О плядь, ***** вилизав обом упирям!
16.10.2025 20:54 Відповісти
оце як міролюби ху* ві, на крові української , шоб ви такі всі , були Богом покарані !!!
16.10.2025 20:59 Відповісти
В мені більше до вподоби картинка де народна нагорода знайшла героя Лівії)))
16.10.2025 22:05 Відповісти
Якби Трампу хтось вправив мізки - то він зараз надав Україні зо 200 Томагавків - шоб путлєр не сильно вийобувався і позиція України була б набагато сильніша - але не з нашим Щастям
16.10.2025 20:59 Відповісти
Їх в природі стіко нема - 200. Дядьку, не пиши муйню.
16.10.2025 21:54 Відповісти
4000 тис Томагавків - тітко
16.10.2025 21:59 Відповісти
Ну шо - Валіко - пошарився по інтернету? - чого замовк?
16.10.2025 22:14 Відповісти
Пуйло випередило всіх, зупинило вихваляння і надії нашої влади отримати ''Томагавки'' і санкцій проти росіі і тих, хто її підтримує. Пуйло знову надурило Трампа і тягне його на зустріч до мадяр, знаючи, що там йому нічого не загрожує і в черговий раз спорожнився на ордер міжнародного суду при підтримці лідера США.
16.10.2025 20:59 Відповісти
Орбан має арештувати хутина. Наче Угорщину викинуть з МКС
16.10.2025 21:17 Відповісти
Монголія не заарештувала - і її не викинули . . .
16.10.2025 22:16 Відповісти
"Ми готові!"
До чого ? Розкатати червону доріжку перед кровавим диктатором ?
Мабуть, боги з'їхали з глузду !!!
16.10.2025 21:01 Відповісти
будапештський меморандум 2.0
16.10.2025 21:01 Відповісти
майбутня аналогія "трамбонового миру (((Ізраїль і ХАМАС знову звинувачують один одного у зриві перемир'я , Нічого іншого не верто чекати .Лише членство в НАТО .
16.10.2025 21:07 Відповісти
Трамп зрозуміло, але навіщо кацапам цей цирк. Навіть дурень розуміє що вони не думають зупинятися.
16.10.2025 21:10 Відповісти
как зачем,тянуть время от санкций как можно больше и в это время как можно больше захватывать
16.10.2025 21:14 Відповісти
Це придумано щоб не давати Україні ракети - тобто спайка російсько американських менеджерів продовжує працювати не В інтересах України.
16.10.2025 21:15 Відповісти
Ось зараз у Будапешт поїдуть біженці з України і споють пісню - хутин- *****
16.10.2025 21:13 Відповісти
Я так і думав ніяких томагавків не буде і цей візит в США пустопорожній . Це вже Трамп зриває третій раз запровадження санкцій ,перший раз в травні де були обіцяні жорсткі санкції натомість подзвонив путін Трампу і були нікчемні переговори де росія виставила ультиматум Україні. Другі "жорсткі санкції" мали бути в серпні ,але перед тим відкоф поїхав в москву і через три дні була червона доріжка на Алясці для кривавого маняка убивці і ось знову поставка ракет і дзінок терористу А може Трамп свідомо легалізовує світового терориста ,тому завтрішня зустріч Зелі з Трампом не буде мати жодного сенсу.
16.10.2025 21:13 Відповісти
Томагевков не будет, это и так понятно было. Кому Америка давла Тоиакавки? А Петритоты уже есть. И путлера это бесит потоиу что агент ******* зеленский не справлчется с задачей сдать Украину.
16.10.2025 21:39 Відповісти
мирогуб та миролюб вас запрошують у клуб !
16.10.2025 21:19 Відповісти
а з ордером на арешт мкс що? страна єс - це ж не монголія. чи монголія.
16.10.2025 21:20 Відповісти
Да, в Венгрии вполне возможно какой-то добрый дрон прилетит на голову ***** а мы потом ему памятник поставим не ***** конечно а дрону...
16.10.2025 21:22 Відповісти
Не по темі, але тількищо з'явилася новина, що підірвали "лаптя алладіна", прада ще невідомо чи це на 100%, але вже цю новину озвучив і О. Гончаренко. Чекаємо.
16.10.2025 21:29 Відповісти
Якщо Гончаренко висрав - скорше за все ні. Але продовжуйте їсти коричневе.
16.10.2025 21:57 Відповісти
Було передчуття, що під моїм дописом з'явиться зєрмаківське хамовите бидло, которому Гончаренко,як дурнуватому бичку червона тряпка. Передчуття мене не підвело.
Пшло за кацапським кораблем, хамло!
16.10.2025 22:08 Відповісти
Агент Краснов/Трамп получает от своего куратора Путина задачу дальше тянуть резину и унизить ниже плинтуса европейцев, которые помогают Украине. Трамп хочет показать, что страна Евросоюза Венгрия почетно принимает мясника Путина, как в Америке. Оружия для Украины не будет, не надейтесь. Трамп отрабатывает старые долги. Америкой правит кремлевский агент, который мелет все, что ему выгодно без всякой логики и совести
16.10.2025 21:43 Відповісти
нехай ***** їде до угорщини. ми повинні думати, як на шляху його зустріти...
16.10.2025 22:03 Відповісти
У трампа кукушата порозліталися зовсім,к ******.Їхати з ****** треба в Гаагу.
16.10.2025 22:08 Відповісти
Намалюють Будапештський меморандум 2,0
16.10.2025 22:10 Відповісти
Саме цікаве, що Орбан, мабуть, дізнався про зустріч путіна з Трампом у Будапешті з повідомлень ЗМІ ))))))

І нам ще щось буде казати про суверенітет . . .
16.10.2025 22:14 Відповісти
Фуфирік на трьох і світові довбні будуть щасливі один від одного...
16.10.2025 22:20 Відповісти
Знов Трампа "закодують" і прийдеться після цього пару місяців "розкодовувати". Знає "ботоксний щур" слабкі місця "директора Всесвіту".
16.10.2025 22:31 Відповісти
 
 