Орбан про зустріч Трампа і Путіна в Будапешті: "Чудова новина для миролюбних народів світу"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував анонсовану зустріч між президентом США Дональдом Трампом та очільником Кремля Володимиром Путіним у Будапешті наступного тижня.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Запланована зустріч президентів США і Росії — чудова новина для миролюбних народів усього світу. Ми готові!" - наголосив Орбан.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та диктатор РФ Володимир Путін після розмови 16 жовтня домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.