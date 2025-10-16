РУС
Орбан о встрече Трампа и Путина в Будапеште: "Замечательная новость для миролюбивых народов мира"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал анонсированную встречу между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным в Будапеште на следующей неделе.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Запланированная встреча президентов США и России - отличная новость для миролюбивых народов всего мира. Мы готовы!" - подчеркнул Орбан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп назвал Орбана "замечательным лидером" и пожелал победы на венгерских выборах

Напомним, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин после разговора 16 октября договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

Встреча Трампа с Путиным в Будапеште: Орбан прокомментировал

+8
Зачехляємо Томагавки короче....
16.10.2025 20:51 Ответить
+7
От скот МУДЬЯрський.
Незабаром сдохне то я чарку паленки лупану за відліт його до Кобзона. Під чулок.
16.10.2025 20:53 Ответить
+7
Вже й жаба вугорська заквакала від радості. Тепер мінськ3 буде в будапешті. Короче пздц.
16.10.2025 20:53 Ответить
Зачехляємо Томагавки короче....
16.10.2025 20:51 Ответить
Які томагавки ?
16.10.2025 20:59 Ответить
А що, хтось говорив про Томагавки? Не пам'ятаю, щоб я про це говорив.
16.10.2025 21:14 Ответить
Шакал Табакі
16.10.2025 20:53 Ответить
От скот МУДЬЯрський.
Незабаром сдохне то я чарку паленки лупану за відліт його до Кобзона. Під чулок.
16.10.2025 20:53 Ответить
Вже й жаба вугорська заквакала від радості. Тепер мінськ3 буде в будапешті. Короче пздц.
16.10.2025 20:53 Ответить
якщо буде замороження війни, це буде ще відносно нормальним сценарієм

значно гірше - продовження війни без жодних натяків на припинення
16.10.2025 21:09 Ответить
Мокша ПНХ
16.10.2025 21:12 Ответить
Не треба так грубо обзивати, я не кацап. Пан має власний сценарій цієї війни, який краще за замороження?
16.10.2025 21:17 Ответить
пнх мокша
16.10.2025 21:47 Ответить
От ..андон
16.10.2025 20:53 Ответить
Пипец.
16.10.2025 20:54 Ответить
пипец что война заканчивается ? еще хочешь в сша пожить?)
16.10.2025 21:06 Ответить
війна не закінчується
16.10.2025 21:09 Ответить
а что она ? только начинается ?
16.10.2025 21:11 Ответить
немає жодних ознак її закінчення
16.10.2025 21:13 Ответить
полно признаков что она идёт к завершению
16.10.2025 21:22 Ответить
насмешил. коли рашка розвалиться кацап то тільки тоді буде повно признаків по завершеннб війни
16.10.2025 21:48 Ответить
Окупація і вбивство українців на окупованих територіях це не закінчення війни. Це все одно що тебе з твоєю сім'єю посадити до в'язниці довічно, а твій дім забрати і назвати це мирною угодою.
16.10.2025 21:16 Ответить
О плядь, ***** вилизав обом упирям!
16.10.2025 20:54 Ответить
оце як міролюби ху* ві, на крові української , шоб ви такі всі , були Богом покарані !!!
16.10.2025 20:59 Ответить
Як на мене, то мене більш влаштувало б людське покарання, як цього упиря
Або як цього "найвеличнішого"
16.10.2025 21:07 Ответить
Якби Трампу хтось вправив мізки - то він зараз надав Україні зо 200 Томагавків - шоб путлєр не сильно вийобувався і позиція України була б набагато сильніша - але не з нашим Щастям
16.10.2025 20:59 Ответить
Пуйло випередило всіх, зупинило вихваляння і надії нашої влади отримати ''Томагавки'' і санкцій проти росіі і тих, хто її підтримує. Пуйло знову надурило Трампа і тягне його на зустріч до мадяр, знаючи, що там йому нічого не загрожує і в черговий раз спорожнився на ордер міжнародного суду при підтримці лідера США.
16.10.2025 20:59 Ответить
Орбан має арештувати хутина. Наче Угорщину викинуть з МКС
16.10.2025 21:17 Ответить
"Ми готові!"
До чого ? Розкатати червону доріжку перед кровавим диктатором ?
Мабуть, боги з'їхали з глузду !!!
16.10.2025 21:01 Ответить
будапештський меморандум 2.0
16.10.2025 21:01 Ответить
майбутня аналогія "трамбонового миру (((Ізраїль і ХАМАС знову звинувачують один одного у зриві перемир'я , Нічого іншого не верто чекати .Лише членство в НАТО .
16.10.2025 21:07 Ответить
Трамп зрозуміло, але навіщо кацапам цей цирк. Навіть дурень розуміє що вони не думають зупинятися.
16.10.2025 21:10 Ответить
как зачем,тянуть время от санкций как можно больше и в это время как можно больше захватывать
16.10.2025 21:14 Ответить
Це придумано щоб не давати Україні ракети - тобто спайка російсько американських менеджерів продовжує працювати не В інтересах України.
16.10.2025 21:15 Ответить
Ось зараз у Будапешт поїдуть біженці з України і споють пісню - хутин- *****
16.10.2025 21:13 Ответить
Я так і думав ніяких томагавків не буде і цей візит в США пустопорожній . Це вже Трамп зриває третій раз запровадження санкцій ,перший раз в травні де були обіцяні жорсткі санкції натомість подзвонив путін Трампу і були нікчемні переговори де росія виставила ультиматум Україні. Другі "жорсткі санкції" мали бути в серпні ,але перед тим відкоф поїхав в москву і через три дні була червона доріжка на Алясці для кривавого маняка убивці і ось знову поставка ракет і дзінок терористу А може Трамп свідомо легалізовує світового терориста ,тому завтрішня зустріч Зелі з Трампом не буде мати жодного сенсу.
16.10.2025 21:13 Ответить
Томагевков не будет, это и так понятно было. Кому Америка давла Тоиакавки? А Петритоты уже есть. И путлера это бесит потоиу что агент ******* зеленский не справлчется с задачей сдать Украину.
16.10.2025 21:39 Ответить
мирогуб та миролюб вас запрошують у клуб !
16.10.2025 21:19 Ответить
а з ордером на арешт мкс що? страна єс - це ж не монголія. чи монголія.
16.10.2025 21:20 Ответить
Да, в Венгрии вполне возможно какой-то добрый дрон прилетит на голову ***** а мы потом ему памятник поставим не ***** конечно а дрону...
16.10.2025 21:22 Ответить
Не по темі, але тількищо з'явилася новина, що підірвали "лаптя алладіна", прада ще невідомо чи це на 100%, але вже цю новину озвучив і О. Гончаренко. Чекаємо.
16.10.2025 21:29 Ответить
Агент Краснов/Трамп получает от своего куратора Путина задачу дальше тянуть резину и унизить ниже плинтуса европейцев, которые помогают Украине. Трамп хочет показать, что страна Евросоюза Венгрия почетно принимает мясника Путина, как в Америке. Оружия для Украины не будет, не надейтесь. Трамп отрабатывает старые долги. Америкой правит кремлевский агент, который мелет все, что ему выгодно без всякой логики и совести
16.10.2025 21:43 Ответить
 
 