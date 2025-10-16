Орбан о встрече Трампа и Путина в Будапеште: "Замечательная новость для миролюбивых народов мира"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал анонсированную встречу между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным в Будапеште на следующей неделе.
Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Запланированная встреча президентов США и России - отличная новость для миролюбивых народов всего мира. Мы готовы!" - подчеркнул Орбан.
Напомним, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин после разговора 16 октября договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.
Топ комментарии
Олександр Томах
16.10.2025 20:51
Старый зольдат
16.10.2025 20:53
ALEX SUROVV #593022
16.10.2025 20:53
Незабаром сдохне то я чарку паленки лупану за відліт його до Кобзона. Під чулок.
значно гірше - продовження війни без жодних натяків на припинення
Або як цього "найвеличнішого"
До чого ? Розкатати червону доріжку перед кровавим диктатором ?
Мабуть, боги з'їхали з глузду !!!