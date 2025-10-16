Орбан о встрече Трампа и Путина в Будапеште: "Замечательная новость для миролюбивых народов мира"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал анонсированную встречу между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным в Будапеште на следующей неделе.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Запланированная встреча президентов США и России - отличная новость для миролюбивых народов всего мира. Мы готовы!" - подчеркнул Орбан.

Напомним, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин после разговора 16 октября договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.