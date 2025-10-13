РУС
Новости
1 312 36

Трамп назвал Орбана "великолепным лидером" и пожелал победы на венгерских выборах

Трамп заявил, что Орбан является прекрасным лидером

Президент США Дональд Трамп пожелал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану успеха на предстоящих выборах 2026 года, назвав его "замечательным лидером".

Об этом Трамп сказал 13 октября на пресс-конференции в египетском городе Шарм-эль-Шейх в рамках мирного саммита относительно Сектора Газа, информирует Цензор.НЕТ.

Американский президент в конце выступления несколько раз позвал венгерского премьера по имени, сказав, что "мы любим Виктора", и назвав его "победителем" (на английском 'victor').

"Какой замечательный парень. Ты фантастический. Он замечательный лидер. Я знаю, что многие люди не согласны со мной, но для меня важно только мое мнение. Я поддержал его на последних выборах, и он выиграл с перевесом в 28 баллов. Поэтому на этот раз ты достигнешь еще лучших результатов, если будут новые выборы", - заявил Трамп.

Американский лидер добавил, что в администрации США "мы тебя поддерживаем на 100%".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп в Египте подписал соглашение о прекращении огня в Газе

Автор: 

Венгрия (2176) Трамп Дональд (6778) Орбан Виктор (566)
Топ комментарии
+11
Два чоботи пара.
показать весь комментарий
13.10.2025 21:50 Ответить
+9
Таке Враження що Всі оці Клоуни
З Одного випуску ЦирковогоЕстрадного Факультету
показать весь комментарий
13.10.2025 21:51 Ответить
+7
Чудовим підєром?, чи я неправильно прочитав?,,)
показать весь комментарий
13.10.2025 21:50 Ответить
Два чоботи пара.
показать весь комментарий
13.10.2025 21:50 Ответить
Московитською краще: "Два дєбіла - ето сіла!"
показать весь комментарий
13.10.2025 22:04 Ответить
Два чорти пара.
показать весь комментарий
13.10.2025 22:05 Ответить
Чоботи, чоботи з бугая,
Що ж ви не робите ніх#я?
показать весь комментарий
13.10.2025 22:31 Ответить
Чудовим підєром?, чи я неправильно прочитав?,,)
показать весь комментарий
13.10.2025 21:50 Ответить
Чудовий лідер! - такий собі Сусанін для Угорщини - може завести
показать весь комментарий
13.10.2025 21:51 Ответить
Якісь другани в нього з душком
показать весь комментарий
13.10.2025 22:14 Ответить
Таке Враження що Всі оці Клоуни
З Одного випуску ЦирковогоЕстрадного Факультету
показать весь комментарий
13.10.2025 21:51 Ответить
Чи Трамп часом не вчився в Трускавці?
показать весь комментарий
13.10.2025 22:21 Ответить
Якщо їх Вітя не преможе на майбутніх виборах 2026 року, хто ж нашому Петі буде гроши давати?)
показать весь комментарий
13.10.2025 21:51 Ответить
якому Петі можна детальніше?
показать весь комментарий
13.10.2025 22:21 Ответить
показать весь комментарий
13.10.2025 21:52 Ответить
Зашибісь.
А скільки їх на рік виготовляють?
А скільки їх є, окрім цього експонату?
показать весь комментарий
13.10.2025 21:58 Ответить
Головне, що є )) А масштабувати для Америки таке не дуже важко, а думаю.
показать весь комментарий
13.10.2025 22:07 Ответить
Ось тут всі подробиці:

https://militarnyi.com/uk/news/perspektyva-dlya-********-u-ssha-pokazaly-suhoputnu-puskovu-ustanovku-x-mav-dlya-tomahawk/
показать весь комментарий
13.10.2025 22:08 Ответить
Ця конструкція різко контрастує з системою Typhon, або Strategic Mid-range Fires System (SMRF) від Lockheed Martin. У виробі Lockheed також використано шасі HEMTT, проте пускова виконана у вигляді довгого 12-метрового ISO-контейнера, в якому розміщено чотири корабельні пускові комірки Mark 41. У Typhon комірки підіймаються з контейнера гідравлікою у вертикальне положення. Перевага X-MAV полягає в компактності: вона має значно менші габарити, вагу, кращу мобільність і легше маскується завдяки відносно невеликим розмірам. Окрім того, така пускова простіше у перезарядженні та загальній експлуатації через компактнішу конструкцію.
показать весь комментарий
13.10.2025 22:10 Ответить
Дурень думкою багатіє. Ще є ідіоти, які вірять у "Трамп прийде - порядок наведе".
показать весь комментарий
13.10.2025 22:48 Ответить
Translator

старий долбойо
показать весь комментарий
13.10.2025 21:53 Ответить
Знов рудого чорта перемкнуло?
показать весь комментарий
13.10.2025 21:55 Ответить
В Трампа всі покидьки "чудові" і "друзі".
показать весь комментарий
13.10.2025 21:55 Ответить
- Як, любий Півнику, співаєш ти чарівно!
- Зозуленько, не згірше й ти,-
Виводиш плавно так та рівно:
Співачки кращої у лісі не знайти!
- Тебе, кумасю мій, вік слухать я готова.
- А ти, красуне, забожусь,
Замовкнеш на хвилину - не діждусь,
Коли заллєшся знову...
Відкіль такий береться голосок?
Тонкий і чистий, як струмок!..
Такі усі ви, невеличкі зроду,
А спів - куди там солов'ю!
- Спасибі, кумоньку, за похвалу твою!
Та й ти ж співочу маєш вроду:
Куди там райським тим пташкам! -
Тут Горобець до них цвірінькнув: - Годі вам!
Як не хваліть себе, а я міркую,-
У вас обох поганий смак...
За що ж, спитаєте однак,
Зозуля Півня хвалить так?
("Зозуля й Півень" Іван Крилов)
показать весь комментарий
13.10.2025 21:56 Ответить
Таким чином трамп оголосив війну протистояння ЄС.
показать весь комментарий
13.10.2025 21:58 Ответить
Але цей виродок програє , такі закони біології
показать весь комментарий
13.10.2025 22:00 Ответить
Вибори українців в 19-му році приклад законам біології.
показать весь комментарий
13.10.2025 22:04 Ответить
Трамп назвав поцілував у х... Орбана "чудовим лідером" та побажав перемоги на угорських виборах
показать весь комментарий
13.10.2025 22:00 Ответить
Побажання від Трампа те саме, що насрав Орбану в кальсони...
показать весь комментарий
13.10.2025 22:24 Ответить
кремлівський агент , свояка агента не кине ...світом корисних ід* отів , рулить кремль ...китай спонсор ...демократія потроху видихається ,народи зневірилися в добро ,і це дуже погано !!!
показать весь комментарий
13.10.2025 22:03 Ответить
Це капець, в який час ми живемо-два дуже, дуже гарних лідера в двох адекватних країнах вибирають таких уйобків
показать весь комментарий
13.10.2025 22:05 Ответить
Трамп не бросает членов своей банды.
показать весь комментарий
13.10.2025 22:11 Ответить
Говноїди знаходять одне одного за запахом.
показать весь комментарий
13.10.2025 22:16 Ответить
Жесть.
Дивно, але Трамп чудовими називає виключно тих, хто його зневажає і позаочі рже над ним в колі інших «чудових» пацанів, таких як путін і сі з моді.
показать весь комментарий
13.10.2025 22:20 Ответить
Він не чудовий лідер,він гарний підар.
показать весь комментарий
13.10.2025 22:26 Ответить
два чудових прорашистських 3,14дорів.Один із США "трампон" ,а другий мадяр "віктор"
показать весь комментарий
13.10.2025 22:31 Ответить
Значить Орбану точно не світить перемога.
показать весь комментарий
13.10.2025 22:33 Ответить
Два мудака на проплаті від ***** .
показать весь комментарий
13.10.2025 22:44 Ответить
по методичке все ок
показать весь комментарий
13.10.2025 22:45 Ответить
 
 