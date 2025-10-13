Трамп назвал Орбана "великолепным лидером" и пожелал победы на венгерских выборах

Президент США Дональд Трамп пожелал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану успеха на предстоящих выборах 2026 года, назвав его "замечательным лидером".

Об этом Трамп сказал 13 октября на пресс-конференции в египетском городе Шарм-эль-Шейх в рамках мирного саммита относительно Сектора Газа, информирует Цензор.НЕТ.

Американский президент в конце выступления несколько раз позвал венгерского премьера по имени, сказав, что "мы любим Виктора", и назвав его "победителем" (на английском 'victor').

"Какой замечательный парень. Ты фантастический. Он замечательный лидер. Я знаю, что многие люди не согласны со мной, но для меня важно только мое мнение. Я поддержал его на последних выборах, и он выиграл с перевесом в 28 баллов. Поэтому на этот раз ты достигнешь еще лучших результатов, если будут новые выборы", - заявил Трамп.

Американский лидер добавил, что в администрации США "мы тебя поддерживаем на 100%".

