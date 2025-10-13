Трамп в Египте подписал соглашение о прекращении огня в Газе

Президент США Дональд Трамп вместе с посредниками из Катара, Египта и Турции подписал соглашение о прекращении огня в Секторе Газа между Израилем и группировкой ХАМАС.

Об этом сообщают Reuters и CNN, передает Цензор.НЕТ.

Подписание соглашения состоялось во время мирного саммита в египетском городе Шарм-эль-Шейх.

"Все счастливы. Ранее были прогнозы, что Третья мировая война начнется на Ближнем Востоке. Но этого не произойдет. Это заняло 3 000 лет, чтобы дойти до этого момента. Вы можете в это поверить? И это будет продолжаться и в дальнейшем. Это будет сохранено", - прокомментировал Трамп.

Кроме Трампа, соглашение подписали глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Эти четыре страны выступают посредниками в мирном урегулировании между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

Прекращение огня в Секторе Газа

В конце сентября Белый дом опубликовал план из 20 пунктов, который предусматривает немедленное прекращение боевых действий в Секторе Газа и освобождение заложников в течение 72 часов после того, как ХАМАС и Израиль согласятся на соглашение.

Предложение предусматривает поэтапный вывод израильских войск из Сектора Газа, который должен стать "дерадикализованной зоной, не представляющей угрозы для своих соседей".

13 октября палестинская группировка ХАМАС передала Израилю 20 живых заложников, которых взяли в плен 7 октября 2023 года во время нападения на музыкальный фестиваль "Нова" в Газе. Президент США Дональд Трамп, который посетил 13 октября Израиль для выступления в Кнессете, заявил СМИ, что война между ХАМАС и Израилем завершена.

