Трамп в Египте подписал соглашение о прекращении огня в Газе

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп вместе с посредниками из Катара, Египта и Турции подписал соглашение о прекращении огня в Секторе Газа между Израилем и группировкой ХАМАС.

Об этом сообщают Reuters и CNN, передает Цензор.НЕТ.

Подписание соглашения состоялось во время мирного саммита в египетском городе Шарм-эль-Шейх.

"Все счастливы. Ранее были прогнозы, что Третья мировая война начнется на Ближнем Востоке. Но этого не произойдет. Это заняло 3 000 лет, чтобы дойти до этого момента. Вы можете в это поверить? И это будет продолжаться и в дальнейшем. Это будет сохранено", - прокомментировал Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинца Максима Харкина освободили из плена боевиков ХАМАС в рамках мирного соглашения с Израилем. ФОТО

Кроме Трампа, соглашение подписали глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Эти четыре страны выступают посредниками в мирном урегулировании между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Война в Секторе Газа закончилась, - Трамп во время визита в Кнессет. ВИДЕО

Прекращение огня в Секторе Газа

В конце сентября Белый дом опубликовал план из 20 пунктов, который предусматривает немедленное прекращение боевых действий в Секторе Газа и освобождение заложников в течение 72 часов после того, как ХАМАС и Израиль согласятся на соглашение.

Предложение предусматривает поэтапный вывод израильских войск из Сектора Газа, который должен стать "дерадикализованной зоной, не представляющей угрозы для своих соседей".

13 октября палестинская группировка ХАМАС передала Израилю 20 живых заложников, которых взяли в плен 7 октября 2023 года во время нападения на музыкальный фестиваль "Нова" в Газе. Президент США Дональд Трамп, который посетил 13 октября Израиль для выступления в Кнессете, заявил СМИ, что война между ХАМАС и Израилем завершена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп после достижения мира в Газе планирует сосредоточиться на завершении войны в Украине

Топ комментарии
+7
Нічо не поняв. То виходить в Газі воювали США, Туреччина, Катар і Єгипет?
13.10.2025 20:16 Ответить
+3
Kto ta tut verit v etat mir ? 🤔
13.10.2025 20:16 Ответить
+3
ніт, він зуппинив там давню війну між фараоном і хетським царством
13.10.2025 20:39 Ответить
Kto ta tut verit v etat mir ? 🤔
13.10.2025 20:16 Ответить
Нічо не поняв. То виходить в Газі воювали США, Туреччина, Катар і Єгипет?
13.10.2025 20:16 Ответить
Da , da . Izrael tut niprichom ...🤣🤣🤣
13.10.2025 20:20 Ответить
Ізраїль просто проковтнув. Чи теж буде піднімати хвоста на метрополію?
13.10.2025 20:27 Ответить
ніт, він зуппинив там давню війну між фараоном і хетським царством
13.10.2025 20:39 Ответить
Нагадало збір підписів для реєстрації кандидатів доЦВК на пострадянських просторах)
13.10.2025 20:40 Ответить
И наступит царство небесное. Примерно как в известном блокбастере.
13.10.2025 20:19 Ответить
дурний унітазний йоржик забруднив репутацію США підписом з терористами . Моссад з роками свою справу зробить терористи будуть знищенні , а ось репутація США залишиться брудною .
13.10.2025 20:20 Ответить
Там є умова, що ХАМАС залишає Газу?
Якщо так, то тоді Доню наїб@ли вкотре - ніхто нікуде не піде.
13.10.2025 20:21 Ответить
там у другому етапі "сдєлкі" хамас повинен роззброїтися, але я таке не вірю від слова зовсім, ця мразота жодного патрона не віддасть, не кажучи вже про роззброєння, Ізраїлю ще прийдеться добивати цю мразоту...
13.10.2025 20:27 Ответить
Це як би ЗСУ залишили Україну. А перед цим здали всю зброю ворогу.
Навіть в збочених фантазіях маньяків такого не примариться.
13.10.2025 20:34 Ответить
Ти хамам до зсу прирівняв?
13.10.2025 20:39 Ответить
Не все так адназначна.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац різко засудив рішення ХАМАСу передати останки лише чотирьох заручників, назвавши це «порушенням зобов'язань» і пообіцявши «відповідну відповідь». Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та Генеральна служба безпеки (Шин Бет) підтвердили отримання останків двох ізраїльських заручників. За їхніми словами, найближчим часом очікується передача ще двох трун з останками загиблих.
13.10.2025 20:25 Ответить
Биби в курсе шо у них мир с ХАМАСом?
13.10.2025 20:25 Ответить
навіть якщо в курсі. Чи довго бабаї просидять не доковирюючись до Ізраїлю?
13.10.2025 20:29 Ответить
До первого свистка от кремлядей через аятолу.
13.10.2025 20:41 Ответить
Мало того. Бібі навіть не в курсі що прийдеться виводити війська з Сирії та з Гази.
13.10.2025 20:29 Ответить
світ *****.....х дідів
13.10.2025 20:30 Ответить
Цікаво: скільки часу (за фінансування ООН, як то було до цього) ХАМАС збудує нові підземні бази і знову проведе теракт проти Ізраїлю? Пів року? Рік?

Не знаю, скільки воєн закінчила ця руда мавпа (може між Бетельгейзе та Альдебараном теж), але двох терористів він зробив такими, кому тиснуть руку. На черзі Талібан (трампон же вже казав, що примирить Афганістан з Пакистаном).

Чомусь згадалось (не пам'ятаю: з книги чи фільму):
- У нас злочинності немає.
- Так он же людину вбили!
- А у нас це не злочин!
(дослівно не пам'ятаю, але ідея саме така)
13.10.2025 20:30 Ответить
Навіщо він всюди старе лого


малює?
13.10.2025 20:32 Ответить
І одразу на вулицях палестини парад автівок з озброєним хамасом, купа людей їх вітає. Десь поділись вчителі і лікарі. На світ божий явились терористи.У них свято. Всі вгодовані. Хоча жалілись що пухнуть від голоду. Хто там голодує так це євреї полонені.
13.10.2025 20:32 Ответить
⚡️Третьої світової війни не буде, - Трамп
13.10.2025 20:34 Ответить
⚡️США здивували новинкою - мобільна компактна пускова для Tomahawk. Вона здатна випустити одразу 4 крилаті ракети з одного контейнера.
13.10.2025 20:36 Ответить
піаніст , бери дві !
13.10.2025 20:40 Ответить
Це для пуску міні-томагавків. А от для пуску дорослих ракет -то там трішки більші - на метрів 10 довші.
13.10.2025 20:45 Ответить
нема міні-томагавків. е тікі довгі
13.10.2025 20:48 Ответить
Тепер треба підписавати угоду щодо припинення вогню в Україні.
13.10.2025 20:43 Ответить
Ви що, не можна тут про таке писати.
13.10.2025 20:54 Ответить
Це все не має значення. Головне - заручники тепер у безпеці. Це правда, що ХАМАС досі править тим, що залишилося від Гази (80% зруйновано), але вони чудово знають, що Ізраїль перемеле решту на порох, якщо почнуть погано поводитися. Одне покоління тиші - це дуже великий бонус у нашому регіоні та явна перемога для Ізраїлю.
13.10.2025 20:46 Ответить
Сомнительно. 3-5 лет и последует продолжение. Желающие есть, а финансами обеспечат страны-посредники.
13.10.2025 20:58 Ответить
То есть Хамас и Израиль не а курсе?!!!
13.10.2025 20:49 Ответить
Я вважаю що їм про це потрібно сказати. Щоб не почали якусь нову движуху. Ну а Трампа - на нобелівську премію миру. Позачергово.
13.10.2025 20:53 Ответить
13.10.2025 20:51 Ответить
Шоу Наше усьо! Ні Хезболли, ні Ізраїлю не знадобилося!)))
Трамп прилетів, переможно підписав, і пішов святкувати кінець війни.
13.10.2025 20:57 Ответить
Трамп по суті імператор. Хто в колоніях посміє протистояти метрополії?
Бензоколонка та фабрика побутових речей крутять дулі. Але поки ще імперія має силу.
13.10.2025 21:05 Ответить
 
 