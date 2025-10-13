РУС
Война в Газе закончилась, - Трамп во время визита в Кнессет. ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Газе закончена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Лидер США прибыл к зданию Кнессета. Журналисты спросили его, закончилась ли война в Газе. Он ответил: "Да".

"Это для меня большая честь - замечательный и прекрасный день. Новое начало", - написал он в книге отзывов.

Также он заявил, что ХАМАС выполнит план разоружения.

По данным The Guardian, группировка ХАМАС передала Израилю 20 живых заложников, взятых в плен 7 октября 2023 года.

"Это означает, что все живые израильские заложники теперь освобождены", - пишет издание.

Топ комментарии
+4
ХАМАС ще станцює на могилі Донні.
13.10.2025 11:40 Ответить
+3
Отак! - і хай попрбує знову розпочатись
13.10.2025 11:41 Ответить
+3
надасть рудий донні томагавки України - ото й закінчиться війна ********** проти України
13.10.2025 11:42 Ответить
ХАМАС ще станцює на могилі Донні.
13.10.2025 11:40 Ответить
Так подобаються ісламонацисти?
13.10.2025 12:20 Ответить
Ні, не подобаються! Стібуся, що Трамп "закінчив" війну в Газі.
13.10.2025 12:25 Ответить
Отак! - і хай попрбує знову розпочатись
13.10.2025 11:41 Ответить
скільки землі гази ізраїль отримав в результаті?
13.10.2025 11:41 Ответить
надасть рудий донні томагавки України - ото й закінчиться війна ********** проти України
13.10.2025 11:42 Ответить
не закінчиться
13.10.2025 11:52 Ответить
Не надасть...
13.10.2025 12:01 Ответить
***** відповість ядеркою(якщо вона взагалі існує)
13.10.2025 13:02 Ответить
Ця війна закінчилась.
Незабаром розпочнеться наступна...
p.s. А Трамп і не обіцяв, що війни більше не буде.
13.10.2025 11:45 Ответить
13.10.2025 11:45 Ответить
Війна закінчилася - ось вам справка. Але трохи не встиг Донні - роздача Нобелівських премій закінчилася.
13.10.2025 11:52 Ответить
І як завжди - воно сидить, а всі стоять. Ну і підпис у вигляді вчорашньої кардіограми.
13.10.2025 11:53 Ответить
- Вайна, стой! Ать-два! Усьо! Вайна стаіть!
А в реалі Хамаз вже все відкидає. І роззброєння, і зовнішнє управляння.
13.10.2025 12:04 Ответить
А ХАМАС і Іран про це знають? ХАМАС зараз захоплює знову території з яких відійшов Ізраїль. Це справа часу коли все почнеться знову
13.10.2025 12:06 Ответить
До того ж ХАМАС віддав набагато менше заручників чим в нього було і чим заявляв до цього. Заявивши що частина заручників знаходиться під руїнами а частина була давно мертвими. Так що санта барбара триватиме
13.10.2025 12:09 Ответить
>ХАМАС зараз захоплює знову території з яких відійшов Ізраїль
>захоплює

а чиї це землі? ізраїлю, чи палестинців?
13.10.2025 12:10 Ответить
Израилю надо было сразу после терактов решать вопрос. Испугались воевать. 80 лет имитации войн.
13.10.2025 12:41 Ответить
 
 