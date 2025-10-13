Война в Газе закончилась, - Трамп во время визита в Кнессет. ВИДЕО
Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Газе закончена.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Лидер США прибыл к зданию Кнессета. Журналисты спросили его, закончилась ли война в Газе. Он ответил: "Да".
"Это для меня большая честь - замечательный и прекрасный день. Новое начало", - написал он в книге отзывов.
Также он заявил, что ХАМАС выполнит план разоружения.
По данным The Guardian, группировка ХАМАС передала Израилю 20 живых заложников, взятых в плен 7 октября 2023 года.
"Это означает, что все живые израильские заложники теперь освобождены", - пишет издание.
