Трамп у Єгипті підписав угоду щодо припинення вогню в Газі

Президент США Дональд Трамп разом із посередниками з Катару, Єгипту та Туреччини підписав угоду про припинення вогню в Секторі Гази між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Про це повідомляють Reuters та CNN, передає Цензор.НЕТ.

Підписання угоди відбулося під час мирного саміту в єгипетському місті Шарм-ель-Шейх.

"Усі щасливі. Раніше були прогнози, що Третя світова війна розпочнеться на Близькому Сході. Але цього не станеться. Це зайняло 3 000 років, щоб дійти до цього моменту. Ви можете в це повірити? І це буде тривати й надалі. Це буде збережено", - прокоментував Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українця Максима Харкіна звільнили з полону бойовиків ХАМАС у рамках мирної угоди з Ізраїлем. ФОТО

Окрім Трампа, угоду підписали глава Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані, президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі.

Ці чотири країни виступають посередниками у мирному врегулюванні між Ізраїлем та терористичним угрупованням ХАМАС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війна у Газі закінчилася, - Трамп під час візиту до Кнесету. ВIДЕО

Припинення вогню в Секторі Гази

Наприкінці вересня Білий дім опублікував план із 20 пунктів, який передбачає негайне припинення бойових дій у Секторі Гази та звільнення заручників протягом 72 годин після того, як ХАМАС та Ізраїль погодяться на угоду.

Пропозиція передбачає поетапне виведення ізраїльських військ із Сектору Гази, який повинен стати "дерадикалізованою зоною, що не становитиме загрози для своїх сусідів".

13 жовтня палестинське угруповання ХАМАС передало Ізраїлю 20 живих заручників, яких взяли у полон 7 жовтня 2023 року під час нападу на музичний фестиваль "Нова" в Газі. Президент США Дональд Трамп, який відвідав 13 жовтня Ізраїль для виступу у Кнесеті, заявив ЗМІ, що війну між ХАМАС та Ізраїлем завершено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп після досягнення миру в Газі планує зосередитись на завершенні війни в Україні