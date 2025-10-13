УКР
1 258 37

Трамп у Єгипті підписав угоду щодо припинення вогню в Газі

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп разом із посередниками з Катару, Єгипту та Туреччини підписав угоду про припинення вогню в Секторі Гази між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Про це повідомляють Reuters та CNN, передає Цензор.НЕТ.

Підписання угоди відбулося під час мирного саміту в єгипетському місті Шарм-ель-Шейх.

"Усі щасливі. Раніше були прогнози, що Третя світова війна розпочнеться на Близькому Сході. Але цього не станеться. Це зайняло 3 000 років, щоб дійти до цього моменту. Ви можете в це повірити? І це буде тривати й надалі. Це буде збережено", - прокоментував Трамп.

Окрім Трампа, угоду підписали глава Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані, президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі.

Ці чотири країни виступають посередниками у мирному врегулюванні між Ізраїлем та терористичним угрупованням ХАМАС.

Припинення вогню в Секторі Гази

Наприкінці вересня Білий дім опублікував план із 20 пунктів, який передбачає негайне припинення бойових дій у Секторі Гази та звільнення заручників протягом 72 годин після того, як ХАМАС та Ізраїль погодяться на угоду.

Пропозиція передбачає поетапне виведення ізраїльських військ із Сектору Гази, який повинен стати "дерадикалізованою зоною, що не становитиме загрози для своїх сусідів".

13 жовтня палестинське угруповання ХАМАС передало Ізраїлю 20 живих заручників, яких взяли у полон 7 жовтня 2023 року під час нападу на музичний фестиваль "Нова" в Газі. Президент США Дональд Трамп, який відвідав 13 жовтня Ізраїль для виступу у Кнесеті, заявив ЗМІ, що війну між ХАМАС та Ізраїлем завершено.

Топ коментарі
+7
Нічо не поняв. То виходить в Газі воювали США, Туреччина, Катар і Єгипет?
показати весь коментар
13.10.2025 20:16 Відповісти
+3
Kto ta tut verit v etat mir ? 🤔
показати весь коментар
13.10.2025 20:16 Відповісти
+3
ніт, він зуппинив там давню війну між фараоном і хетським царством
показати весь коментар
13.10.2025 20:39 Відповісти
Kto ta tut verit v etat mir ? 🤔
показати весь коментар
13.10.2025 20:16 Відповісти
Нічо не поняв. То виходить в Газі воювали США, Туреччина, Катар і Єгипет?
показати весь коментар
13.10.2025 20:16 Відповісти
Da , da . Izrael tut niprichom ...🤣🤣🤣
показати весь коментар
13.10.2025 20:20 Відповісти
Ізраїль просто проковтнув. Чи теж буде піднімати хвоста на метрополію?
показати весь коментар
13.10.2025 20:27 Відповісти
ніт, він зуппинив там давню війну між фараоном і хетським царством
показати весь коментар
13.10.2025 20:39 Відповісти
Нагадало збір підписів для реєстрації кандидатів доЦВК на пострадянських просторах)
показати весь коментар
13.10.2025 20:40 Відповісти
И наступит царство небесное. Примерно как в известном блокбастере.
показати весь коментар
13.10.2025 20:19 Відповісти
дурний унітазний йоржик забруднив репутацію США підписом з терористами . Моссад з роками свою справу зробить терористи будуть знищенні , а ось репутація США залишиться брудною .
показати весь коментар
13.10.2025 20:20 Відповісти
Там є умова, що ХАМАС залишає Газу?
Якщо так, то тоді Доню наїб@ли вкотре - ніхто нікуде не піде.
показати весь коментар
13.10.2025 20:21 Відповісти
там у другому етапі "сдєлкі" хамас повинен роззброїтися, але я таке не вірю від слова зовсім, ця мразота жодного патрона не віддасть, не кажучи вже про роззброєння, Ізраїлю ще прийдеться добивати цю мразоту...
показати весь коментар
13.10.2025 20:27 Відповісти
Це як би ЗСУ залишили Україну. А перед цим здали всю зброю ворогу.
Навіть в збочених фантазіях маньяків такого не примариться.
показати весь коментар
13.10.2025 20:34 Відповісти
Ти хамам до зсу прирівняв?
показати весь коментар
13.10.2025 20:39 Відповісти
Не все так адназначна.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац різко засудив рішення ХАМАСу передати останки лише чотирьох заручників, назвавши це «порушенням зобов'язань» і пообіцявши «відповідну відповідь». Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та Генеральна служба безпеки (Шин Бет) підтвердили отримання останків двох ізраїльських заручників. За їхніми словами, найближчим часом очікується передача ще двох трун з останками загиблих.
показати весь коментар
13.10.2025 20:25 Відповісти
Биби в курсе шо у них мир с ХАМАСом?
показати весь коментар
13.10.2025 20:25 Відповісти
навіть якщо в курсі. Чи довго бабаї просидять не доковирюючись до Ізраїлю?
показати весь коментар
13.10.2025 20:29 Відповісти
До первого свистка от кремлядей через аятолу.
показати весь коментар
13.10.2025 20:41 Відповісти
Мало того. Бібі навіть не в курсі що прийдеться виводити війська з Сирії та з Гази.
показати весь коментар
13.10.2025 20:29 Відповісти
світ *****.....х дідів
показати весь коментар
13.10.2025 20:30 Відповісти
Цікаво: скільки часу (за фінансування ООН, як то було до цього) ХАМАС збудує нові підземні бази і знову проведе теракт проти Ізраїлю? Пів року? Рік?

Не знаю, скільки воєн закінчила ця руда мавпа (може між Бетельгейзе та Альдебараном теж), але двох терористів він зробив такими, кому тиснуть руку. На черзі Талібан (трампон же вже казав, що примирить Афганістан з Пакистаном).

Чомусь згадалось (не пам'ятаю: з книги чи фільму):
- У нас злочинності немає.
- Так он же людину вбили!
- А у нас це не злочин!
(дослівно не пам'ятаю, але ідея саме така)
показати весь коментар
13.10.2025 20:30 Відповісти
Навіщо він всюди старе лого


малює?
показати весь коментар
13.10.2025 20:32 Відповісти
І одразу на вулицях палестини парад автівок з озброєним хамасом, купа людей їх вітає. Десь поділись вчителі і лікарі. На світ божий явились терористи.У них свято. Всі вгодовані. Хоча жалілись що пухнуть від голоду. Хто там голодує так це євреї полонені.
показати весь коментар
13.10.2025 20:32 Відповісти
⚡️Третьої світової війни не буде, - Трамп
показати весь коментар
13.10.2025 20:34 Відповісти
⚡️США здивували новинкою - мобільна компактна пускова для Tomahawk. Вона здатна випустити одразу 4 крилаті ракети з одного контейнера.
показати весь коментар
13.10.2025 20:36 Відповісти
піаніст , бери дві !
показати весь коментар
13.10.2025 20:40 Відповісти
Це для пуску міні-томагавків. А от для пуску дорослих ракет -то там трішки більші - на метрів 10 довші.
показати весь коментар
13.10.2025 20:45 Відповісти
нема міні-томагавків. е тікі довгі
показати весь коментар
13.10.2025 20:48 Відповісти
Тепер треба підписавати угоду щодо припинення вогню в Україні.
показати весь коментар
13.10.2025 20:43 Відповісти
Ви що, не можна тут про таке писати.
показати весь коментар
13.10.2025 20:54 Відповісти
Це все не має значення. Головне - заручники тепер у безпеці. Це правда, що ХАМАС досі править тим, що залишилося від Гази (80% зруйновано), але вони чудово знають, що Ізраїль перемеле решту на порох, якщо почнуть погано поводитися. Одне покоління тиші - це дуже великий бонус у нашому регіоні та явна перемога для Ізраїлю.
показати весь коментар
13.10.2025 20:46 Відповісти
Сомнительно. 3-5 лет и последует продолжение. Желающие есть, а финансами обеспечат страны-посредники.
показати весь коментар
13.10.2025 20:58 Відповісти
То есть Хамас и Израиль не а курсе?!!!
показати весь коментар
13.10.2025 20:49 Відповісти
Я вважаю що їм про це потрібно сказати. Щоб не почали якусь нову движуху. Ну а Трампа - на нобелівську премію миру. Позачергово.
показати весь коментар
13.10.2025 20:53 Відповісти
показати весь коментар
13.10.2025 20:51 Відповісти
Шоу Наше усьо! Ні Хезболли, ні Ізраїлю не знадобилося!)))
Трамп прилетів, переможно підписав, і пішов святкувати кінець війни.
показати весь коментар
13.10.2025 20:57 Відповісти
Трамп по суті імператор. Хто в колоніях посміє протистояти метрополії?
Бензоколонка та фабрика побутових речей крутять дулі. Але поки ще імперія має силу.
показати весь коментар
13.10.2025 21:05 Відповісти
 
 