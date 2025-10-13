Трамп у Єгипті підписав угоду щодо припинення вогню в Газі
Президент США Дональд Трамп разом із посередниками з Катару, Єгипту та Туреччини підписав угоду про припинення вогню в Секторі Гази між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.
Про це повідомляють Reuters та CNN, передає Цензор.НЕТ.
Підписання угоди відбулося під час мирного саміту в єгипетському місті Шарм-ель-Шейх.
"Усі щасливі. Раніше були прогнози, що Третя світова війна розпочнеться на Близькому Сході. Але цього не станеться. Це зайняло 3 000 років, щоб дійти до цього моменту. Ви можете в це повірити? І це буде тривати й надалі. Це буде збережено", - прокоментував Трамп.
Окрім Трампа, угоду підписали глава Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані, президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі.
Ці чотири країни виступають посередниками у мирному врегулюванні між Ізраїлем та терористичним угрупованням ХАМАС.
Припинення вогню в Секторі Гази
Наприкінці вересня Білий дім опублікував план із 20 пунктів, який передбачає негайне припинення бойових дій у Секторі Гази та звільнення заручників протягом 72 годин після того, як ХАМАС та Ізраїль погодяться на угоду.
Пропозиція передбачає поетапне виведення ізраїльських військ із Сектору Гази, який повинен стати "дерадикалізованою зоною, що не становитиме загрози для своїх сусідів".
13 жовтня палестинське угруповання ХАМАС передало Ізраїлю 20 живих заручників, яких взяли у полон 7 жовтня 2023 року під час нападу на музичний фестиваль "Нова" в Газі. Президент США Дональд Трамп, який відвідав 13 жовтня Ізраїль для виступу у Кнесеті, заявив ЗМІ, що війну між ХАМАС та Ізраїлем завершено.
Якщо так, то тоді Доню наїб@ли вкотре - ніхто нікуде не піде.
Навіть в збочених фантазіях маньяків такого не примариться.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац різко засудив рішення ХАМАСу передати останки лише чотирьох заручників, назвавши це «порушенням зобов'язань» і пообіцявши «відповідну відповідь». Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та Генеральна служба безпеки (Шин Бет) підтвердили отримання останків двох ізраїльських заручників. За їхніми словами, найближчим часом очікується передача ще двох трун з останками загиблих.
Не знаю, скільки воєн закінчила ця руда мавпа (може між Бетельгейзе та Альдебараном теж), але двох терористів він зробив такими, кому тиснуть руку. На черзі Талібан (трампон же вже казав, що примирить Афганістан з Пакистаном).
Чомусь згадалось (не пам'ятаю: з книги чи фільму):
- У нас злочинності немає.
- Так он же людину вбили!
- А у нас це не злочин!
(дослівно не пам'ятаю, але ідея саме така)
малює?
Трамп прилетів, переможно підписав, і пішов святкувати кінець війни.
Бензоколонка та фабрика побутових речей крутять дулі. Але поки ще імперія має силу.