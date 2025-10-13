Війна у Газі закінчилася, - Трамп під час візиту до Кнесету. ВIДЕО
Президент США Дональд Трамп заявив, що війну в Газі закінчено.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Лідер США прибув до будівлі Кнесету. Журналісти запитали його, чи закінчилася війна в Газі. Він відповів: "Так".
"Це для мене велика честь - чудовий і прекрасний день. Новий початок", - написав він у книзі відгуків.
Також він заявив, що ХАМАС виконає план роззброєння.
За даними The Guardian, угруповання ХАМАС передало Ізраїлю 20 живих заручників, яких взяли у полон 7 жовтня 2023 року.
"Це означає, що всіх живих ізраїльських заручників тепер визволено", - пише видання.
p.s. А Трамп і не обіцяв, що війни більше не буде.
А в реалі Хамаз вже все відкидає. І роззброєння, і зовнішнє управляння.
>захоплює
а чиї це землі? ізраїлю, чи палестинців?