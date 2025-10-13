УКР
Війна у Газі закінчилася, - Трамп під час візиту до Кнесету. ВIДЕО

Президент США Дональд Трамп заявив, що війну в Газі закінчено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Лідер США прибув до будівлі Кнесету. Журналісти запитали його, чи закінчилася війна в Газі. Він відповів: "Так".

"Це для мене велика честь - чудовий і прекрасний день. Новий початок", - написав він у книзі відгуків.

Також він заявив, що ХАМАС виконає план роззброєння.

За даними The Guardian, угруповання ХАМАС передало Ізраїлю 20 живих заручників, яких взяли у полон 7 жовтня 2023 року. 

"Це означає, що всіх живих ізраїльських заручників тепер визволено", - пише видання.

Газа (42) Ізраїль (1840) Сектор Гази (194) Хамас (215) Трамп Дональд (7325)
ХАМАС ще станцює на могилі Донні.
13.10.2025 11:40 Відповісти
Так подобаються ісламонацисти?
13.10.2025 12:20 Відповісти
Ні, не подобаються! Стібуся, що Трамп "закінчив" війну в Газі.
13.10.2025 12:25 Відповісти
Отак! - і хай попрбує знову розпочатись
13.10.2025 11:41 Відповісти
скільки землі гази ізраїль отримав в результаті?
13.10.2025 11:41 Відповісти
надасть рудий донні томагавки України - ото й закінчиться війна ********** проти України
13.10.2025 11:42 Відповісти
не закінчиться
13.10.2025 11:52 Відповісти
Не надасть...
13.10.2025 12:01 Відповісти
Ця війна закінчилась.
Незабаром розпочнеться наступна...
p.s. А Трамп і не обіцяв, що війни більше не буде.
13.10.2025 11:45 Відповісти
13.10.2025 11:45 Відповісти
Війна закінчилася - ось вам справка. Але трохи не встиг Донні - роздача Нобелівських премій закінчилася.
13.10.2025 11:52 Відповісти
І як завжди - воно сидить, а всі стоять. Ну і підпис у вигляді вчорашньої кардіограми.
13.10.2025 11:53 Відповісти
- Вайна, стой! Ать-два! Усьо! Вайна стаіть!
А в реалі Хамаз вже все відкидає. І роззброєння, і зовнішнє управляння.
13.10.2025 12:04 Відповісти
А ХАМАС і Іран про це знають? ХАМАС зараз захоплює знову території з яких відійшов Ізраїль. Це справа часу коли все почнеться знову
13.10.2025 12:06 Відповісти
До того ж ХАМАС віддав набагато менше заручників чим в нього було і чим заявляв до цього. Заявивши що частина заручників знаходиться під руїнами а частина була давно мертвими. Так що санта барбара триватиме
13.10.2025 12:09 Відповісти
>ХАМАС зараз захоплює знову території з яких відійшов Ізраїль
>захоплює

а чиї це землі? ізраїлю, чи палестинців?
13.10.2025 12:10 Відповісти
 
 