Війна у Газі закінчилася, - Трамп під час візиту до Кнесету. ВIДЕО

Президент США Дональд Трамп заявив, що війну в Газі закінчено.

Лідер США прибув до будівлі Кнесету. Журналісти запитали його, чи закінчилася війна в Газі. Він відповів: "Так".

"Це для мене велика честь - чудовий і прекрасний день. Новий початок", - написав він у книзі відгуків.

Також він заявив, що ХАМАС виконає план роззброєння.

За даними The Guardian, угруповання ХАМАС передало Ізраїлю 20 живих заручників, яких взяли у полон 7 жовтня 2023 року.

"Це означає, що всіх живих ізраїльських заручників тепер визволено", - пише видання.

