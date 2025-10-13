Українця Максима Харкіна звільнили з полону бойовиків ХАМАС у рамках мирної угоди з Ізраїлем. ФОТО

13 жовтня в рамках обміну заручниками за мирною угодою між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС вдалося звільнити 35-річного громадянина України –– уродженця Донецька Максима Харкіна.

Фото українця опублікували в російськомовному Telegram-каналі МЗС Ізраїлю, інформує Цензор.НЕТ.

Харкін народився в українському Донецьку, однак перед потраплянням у полон до бойовиків ХАМАС уже тривалий час жив в Ізраїлі.

До Ізраїлю Максим переїхав з матір'ю. Також у чоловіка є молодший брат Петро, цивільна дружина Анна й п’ятирічна донька Моніка, які живуть у Росії.

Фото: Telegram / МЗС Ізраїлю

ХАМАС узяв його в заручники під час нападу на фестиваль "Нова" 7 жовтня 2023 року. Туди Максим приїхав із другом та його дружиною — обох потім знайшли мертвими.

Бойовики публікували відео з Максимом, на якому він та інший заручник Бар Куперштейн казали, що "помирають на глибині 30 метрів під землею".

Фото: Maariv

Сім'я Харкіна навіть оформлювала для нього російський паспорт, сподіваючись, що так вдасться швидше домогтися звільнення чоловіка, цитувало видання Maariv. Після цього росЗМІ писали, що ХАМАС "візьме до уваги" ситуацію щодо звільнення Харкіна.

Припинення вогню в Секторі Гази

Наприкінці вересня Білий дім опублікував план із 20 пунктів, який передбачає негайне припинення бойових дій у Секторі Гази та звільнення заручників протягом 72 годин після того, як ХАМАС та Ізраїль погодяться на угоду.

Пропозиція передбачає поетапне виведення ізраїльських військ із Сектору Гази, який повинен стати "дерадикалізованою зоною, що не становитиме загрози для своїх сусідів".

13 жовтня палестинське угруповання ХАМАС передало Ізраїлю 20 живих заручників, яких взяли у полон 7 жовтня 2023 року під час нападу на музичний фестиваль "Нова" в Газі. Президент США Дональд Трамп, який відвідав 13 жовтня Ізраїль для виступу у Кнесеті, заявив ЗМІ, що війну між ХАМАС та Ізраїлем завершено.

