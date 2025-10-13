Украинца Максима Харкина освободили из плена боевиков ХАМАС в рамках мирного соглашения с Израилем. ФОТО

13 октября в рамках обмена заложниками по мирному соглашению между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС удалось освободить 35-летнего гражданина Украины - уроженца Донецка Максима Харкина.

Фото украинца опубликовали в русскоязычном Telegram-канале МИД Израиля, информирует Цензор.НЕТ.

Харкин родился в украинском Донецке, однако перед попаданием в плен к боевикам ХАМАС уже длительное время жил в Израиле.

В Израиль Максим переехал с матерью. Также у мужчины есть младший брат Петр, гражданская жена Анна и пятилетняя дочь Моника, которые живут в России.

Фото: Telegram / МИД Израиля

ХАМАС взял его в заложники во время нападения на фестиваль "Нова" 7 октября 2023 года. Туда Максим приехал с другом и его женой - обоих потом нашли мертвыми.

Боевики публиковали видео с Максимом, на котором он и другой заложник Бар Куперштейн говорили, что "умирают на глубине 30 метров под землей".

Фото: Maariv

Семья Харкина даже оформляла для него российский паспорт, надеясь, что так удастся быстрее добиться освобождения мужа, цитировало издание Maariv. После этого росСМИ писали, что ХАМАС "примет во внимание" ситуацию по освобождению Харкина.

Прекращение огня в Секторе Газа

В конце сентября Белый дом опубликовал план из 20 пунктов, который предусматривает немедленное прекращение боевых действий в Секторе Газа и освобождение заложников в течение 72 часов после того, как ХАМАС и Израиль согласятся на соглашение.

Предложение предусматривает поэтапный вывод израильских войск из Сектора Газа, который должен стать "дерадикализованной зоной, не представляющей угрозы для своих соседей".

13 октября палестинская группировка ХАМАС передала Израилю 20 живых заложников, которых взяли в плен 7 октября 2023 года во время нападения на музыкальный фестиваль "Нова" в Газе. Президент США Дональд Трамп, посетивший 13 октября Израиль для выступления в Кнессете, заявил СМИ, что война между ХАМАС и Израилем завершена.

