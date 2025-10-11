РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7923 посетителя онлайн
Новости Война Израиля против ХАМАС Перемирие Израиля и ХАМАС
754 9

Трамп планирует провести саммит с мировыми лидерами по Газе, - Axios

трамп

Президент США Дональд Трамп намерен провести саммит по мирному урегулированию в Газе во время своего визита в Египет.

Об этом пишет Axios со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

"Саммит с лидерами арабских стран и не только может привлечь дополнительную международную поддержку мирному плану Трампа, поскольку самые сложные соглашения по послевоенному управлению анклавом и его восстановлению еще не достигнуты", - пишет издание.

По информации источников, саммит примет президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси, который уже направил приглашения нескольким европейским и арабским лидерам.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

В то же время дата проведения саммита еще не определена.

Вероятно, саммит может состояться во вторник или его перенесут на понедельник.

Ожидается участие лидеров или министров иностранных дел Германии, Франции, Великобритании, Италии, Катара, ОАЭ, Иордании, Турции, Саудовской Аравии, Пакистана и Индонезии.

Сейчас участие премьера Израиля Биньямина Нетаньяху не планируется.

Напомним, что представители Израиля и ХАМАСа подписали первую фазу американского мирного плана.

Читайте также: ХАМАС объявили о завершении войны с Израилем в Секторе Газа

Автор: 

Израиль (2107) саммит (1236) Хамас (210) Трамп Дональд (6758)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якась неясна шняга. Здається з війною там нічого не рішено.
показать весь комментарий
11.10.2025 00:14 Ответить
"агент ***** сів в машину і дав газу! він не знав, шо газ працює на хамаз!" (С) ))
показать весь комментарий
11.10.2025 00:15 Ответить
Нобелівську премію миру не дали - тепер гаплик Газі - буде бомбить.
показать весь комментарий
11.10.2025 00:40 Ответить
Збирає каоліцію охочих бомбить Газy?
показать весь комментарий
11.10.2025 00:42 Ответить
Ніт ,скоріше будуть такі домовлятися про мир , можливо шоб не дати китаю розвивати арабську тему , китайськомосковського контролю ...
показать весь комментарий
11.10.2025 00:48 Ответить
В интернете миллиарды пропалестинцев. Трамп единственный кто пока не намочил от страха штаны.
показать весь комментарий
11.10.2025 01:13 Ответить
Трампель хоче ще хоче при зустрічі з лідерами піню облизати.
показать весь комментарий
11.10.2025 01:02 Ответить
А Потужный будет? Я думаю без него никак нельзя
показать весь комментарий
11.10.2025 05:08 Ответить
 
 