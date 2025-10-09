ХАМАС объявил о завершении войны с Израилем в Секторе Газа

Главный представитель группировки ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил о начале "бессрочного прекращения огня" в Секторе Газа с Израилем.

Об этом пишут Reuters и Al Jazeera, передает Цензор.НЕТ.

Аль-Хайя сказал, что группировка ХАМАС получила гарантии от США и международных "братских" посредников, которые подтверждают, что в Секторе Газа "война полностью завершена".

Он добавил, что Израиль должен освободить 250 палестинцев, отбывающих пожизненное заключение в израильских тюрьмах, а также 1700 палестинцев из Сектора Газа, которые были арестованы с начала войны 7 октября 2023 года.

Президент США Дональд Трамп во время заседания кабинета министров также объявил о завершении войны в Секторе Газа.

По его словам, израильских заложников должны освободить в течение 13-14 октября.

"Мы создадим что-то, где люди смогут жить. Сейчас в Секторе Газа жить нельзя", - сказал президент США о будущем палестинского анклава.

В то же время Трамп отметил, что пока "нет определенного мнения" о создании двух государств - израильского и палестинского, как это предусмотрено резолюцией ООН.

