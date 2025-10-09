РУС
ХАМАС объявил о завершении войны с Израилем в Секторе Газа

Главный спикер группировки ХАМАС Халиль аль-Хайя

Главный представитель группировки ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил о начале "бессрочного прекращения огня" в Секторе Газа с Израилем.

Об этом пишут Reuters и Al Jazeera, передает Цензор.НЕТ.

Аль-Хайя сказал, что группировка ХАМАС получила гарантии от США и международных "братских" посредников, которые подтверждают, что в Секторе Газа "война полностью завершена".

Он добавил, что Израиль должен освободить 250 палестинцев, отбывающих пожизненное заключение в израильских тюрьмах, а также 1700 палестинцев из Сектора Газа, которые были арестованы с начала войны 7 октября 2023 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Израиль и ХАМАС подписали первую фазу мирного плана, - Трамп

Президент США Дональд Трамп во время заседания кабинета министров также объявил о завершении войны в Секторе Газа.

По его словам, израильских заложников должны освободить в течение 13-14 октября.

"Мы создадим что-то, где люди смогут жить. Сейчас в Секторе Газа жить нельзя", - сказал президент США о будущем палестинского анклава.

В то же время Трамп отметил, что пока "нет определенного мнения" о создании двух государств - израильского и палестинского, как это предусмотрено резолюцией ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что может посетить Ближний Восток в конце недели: "Соглашение о прекращении огня в Газе очень близко"

Газа (69) Израиль (2105) Сектор Газа (184) Хамас (210)
Топ комментарии
Те що каже ХАМАС чи кацапи - гівна варте.
Дивитись треба на їх дії...
09.10.2025 22:21 Ответить
з трудом віриться що хамасівськи дикуни зможуть дотримуватися умов угоди на всюму шляху її реалізації...
09.10.2025 22:21 Ответить
Центр зла находится в параше. Пока параша не уничтожена, ХАМАСы будут расти как грибы.
09.10.2025 22:23 Ответить
цікаво що оголосить ізраіль
09.10.2025 22:23 Ответить
...заявив про початок"безстрокового припинення вогню" - хіба це закінчення війни?
09.10.2025 22:23 Ответить
Завтра Нобеля за мир будуть давати - Трамп вклався тютілька в тютільку
09.10.2025 22:24 Ответить
"Ми створимо щось, де люди зможуть жити. Зараз у Секторі Газі жити не можна"

Для цього там спочатку треба все обнулити і знести, а потім з нуля будувати та заселяти.
А ви не даєте Ізраїлю це зробити.

З цього гнилого трупа нічого доброго не виросте.
09.10.2025 22:25 Ответить
трумпу можна давати звання почесного хамасівця 😁
09.10.2025 22:30 Ответить
хорошо что хоть где то хорошо
09.10.2025 22:32 Ответить
На довго?
09.10.2025 22:32 Ответить
Чи головне щоб Тампон встих шнобелівську премію миру отримати а потім там котись все під три чорти
09.10.2025 22:34 Ответить
Не буду коментувати, бо на цензорі не можна критикувати святий ізраїль та їх богообране керівництво.
09.10.2025 22:36 Ответить
Зроблять антисемітом расистом і зацькують.😊
09.10.2025 22:42 Ответить
А шо доброго?Заручників не відпустили,зброю не віддали,терористів відпускають.Бородаті дикуни танцюють на вулицях гази та святкуючи перемогу.О так мир!
09.10.2025 23:06 Ответить
Сегодня смотрела репортаж на немецком ТВ,как радовались в Газе.И потом читаю комментарии на YouTube , где нежные немцы пишут,а где голодные измученные ,где горы умерших от голода.Как сказал, главный редактор Welt Газа это гешефт на котором многие заработали,на продаже,флагов,на демонстрации по 30евро за день,и идиоты, которые миллионами переводили пожертвование на Газу, чтобы они там жировали.Кстати советую посмотреть канал Контент Важен, где девушка разоблачает всю эту Пропаганду о голоде.У неё так же есть Tiktock канал.Gasa booble.Там видно,что они кушали и какие рестораны открылись.Девушка Мая с Кыргызстана проделала огромную работу!👍💯😘
09.10.2025 23:08 Ответить
 
 