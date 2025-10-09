ХАМАС объявил о завершении войны с Израилем в Секторе Газа
Главный представитель группировки ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил о начале "бессрочного прекращения огня" в Секторе Газа с Израилем.
Об этом пишут Reuters и Al Jazeera, передает Цензор.НЕТ.
Аль-Хайя сказал, что группировка ХАМАС получила гарантии от США и международных "братских" посредников, которые подтверждают, что в Секторе Газа "война полностью завершена".
Он добавил, что Израиль должен освободить 250 палестинцев, отбывающих пожизненное заключение в израильских тюрьмах, а также 1700 палестинцев из Сектора Газа, которые были арестованы с начала войны 7 октября 2023 года.
Президент США Дональд Трамп во время заседания кабинета министров также объявил о завершении войны в Секторе Газа.
По его словам, израильских заложников должны освободить в течение 13-14 октября.
"Мы создадим что-то, где люди смогут жить. Сейчас в Секторе Газа жить нельзя", - сказал президент США о будущем палестинского анклава.
В то же время Трамп отметил, что пока "нет определенного мнения" о создании двух государств - израильского и палестинского, как это предусмотрено резолюцией ООН.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дивитись треба на їх дії...
Для цього там спочатку треба все обнулити і знести, а потім з нуля будувати та заселяти.
А ви не даєте Ізраїлю це зробити.
З цього гнилого трупа нічого доброго не виросте.