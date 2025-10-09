РУС
Израиль и ХАМАС подписали первую фазу мирного плана, - Трамп

Представители Израиля и ХАМАСа первую фазу американского мирного плана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал президент США Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social.

"Очень рад объявить, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу нашего Мирного плана. Это значит, что все заложники очень скоро будут освобождены, а Израиль отведет свои силы к согласованным ранее линиям", - отметил президент США.

Он отметил, что это станет "первыми шагами к прочному, выносливому и постоянному миру". "Отношение ко всем сторонам будет справедливым. Это - замечательный день для арабского и исламского мира, Израиля, всех близлежащих государств и США", - подчеркнул Трамп.

Он также поблагодарил посредников из Катара, Египта и Турции, "которые вместе с нами работали, чтобы это историческое и беспрецедентное событие состоялось".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что может посетить Ближний Восток в конце недели: "Соглашение о прекращении огня в Газе очень близко"

Израиль (2105) Хамас (207) Трамп Дональд (6745)
Шоб да, так нет.
09.10.2025 07:39 Ответить
Витривалий мир - ну хоч не прокачаний
09.10.2025 07:49 Ответить
Представники Ізраїлю та ХАМАСу ПIДПИСАЛИ першу фазу американського мирного плану (перший абз.)...
09.10.2025 08:39 Ответить
Цей президент не виліковний - підписувати договори з террористами.

Нажаль воно хворє 🚨🚨🚨🚑🚑🚑
09.10.2025 08:50 Ответить
 
 