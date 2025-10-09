Израиль и ХАМАС подписали первую фазу мирного плана, - Трамп
Представители Израиля и ХАМАСа первую фазу американского мирного плана.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал президент США Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social.
"Очень рад объявить, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу нашего Мирного плана. Это значит, что все заложники очень скоро будут освобождены, а Израиль отведет свои силы к согласованным ранее линиям", - отметил президент США.
Он отметил, что это станет "первыми шагами к прочному, выносливому и постоянному миру". "Отношение ко всем сторонам будет справедливым. Это - замечательный день для арабского и исламского мира, Израиля, всех близлежащих государств и США", - подчеркнул Трамп.
Он также поблагодарил посредников из Катара, Египта и Турции, "которые вместе с нами работали, чтобы это историческое и беспрецедентное событие состоялось".
