Трамп заявил, что может посетить Ближний Восток в конце недели: "Соглашение о прекращении огня в Газе очень близко"

Президент США Дональд Трамп сообщил, что может посетить Ближний Восток в конце этой недели.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает Sky News.

"Я могу отправиться туда в конце недели, возможно, в воскресенье. Думаю, это произойдет, высокие шансы, что это произойдет", - сказал американский лидер.

Он отметил, что переговоры по прекращению огня между Израилем и ХАМАС идут "очень хорошо" и что соглашение "очень близко".

"У нас там отличная команда, отличные переговорщики, и с другой стороны, к сожалению, также отличные переговорщики",- сказал президент США.

Он добавил, что в переговорах участвуют "многие мусульманские и арабские страны".

Ранее сообщалось о том, что террористическая группировка ХАМАС согласилась на предложение президента США Дональда Трампа освободить всех израильских заложников и обсудить детали его плана по мирному урегулированию в секторе Газа.

Президент США Дональд Трамп после этого предостерег группировку ХАМАС от проволочек с освобождением израильских заложников.

