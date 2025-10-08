РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4336 посетителей онлайн
Новости Война Израиля против ХАМАС Перемирие Израиля и ХАМАС
227 10

Трамп заявил, что может посетить Ближний Восток в конце недели: "Соглашение о прекращении огня в Газе очень близко"

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что может посетить Ближний Восток в конце этой недели.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

"Я могу отправиться туда в конце недели, возможно, в воскресенье. Думаю, это произойдет, высокие шансы, что это произойдет", - сказал американский лидер.

Он отметил, что переговоры по прекращению огня между Израилем и ХАМАС идут "очень хорошо" и что соглашение "очень близко".

"У нас там отличная команда, отличные переговорщики, и с другой стороны, к сожалению, также отличные переговорщики",- сказал президент США.

Он добавил, что в переговорах участвуют "многие мусульманские и арабские страны".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Ранее сообщалось о том, что террористическая группировка ХАМАС согласилась на предложение президента США Дональда Трампа освободить всех израильских заложников и обсудить детали его плана по мирному урегулированию в секторе Газа.

Президент США Дональд Трамп после этого предостерег группировку ХАМАС от проволочек с освобождением израильских заложников.

Читайте также: Трамп: Израиль согласился на линию отвода, которую мы показали и передали ХАМАС

Автор: 

визит (3172) Хамас (207) Ближний Восток (64) Трамп Дональд (6745)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Може його там закопають ба вже всім цього хочеться.
показать весь комментарий
08.10.2025 23:45 Ответить
+1
він у чому винен?
показать весь комментарий
09.10.2025 00:03 Ответить
+1
У тому що вліз в притомний світ у непритомному стані. Та порушив його.
показать весь комментарий
09.10.2025 00:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Може його там закопають ба вже всім цього хочеться.
показать весь комментарий
08.10.2025 23:45 Ответить
він у чому винен?
показать весь комментарий
09.10.2025 00:03 Ответить
У тому що вліз в притомний світ у непритомному стані. Та порушив його.
показать весь комментарий
09.10.2025 00:07 Ответить
"Вже мир у Газі близько-близько!"
Трамп хоче нобелівку взяти
Та ... все зірветься, як завжди
І будуть далі воювати
показать весь комментарий
09.10.2025 00:01 Ответить
Чому на цензорі банять за критику ізраїлю?
показать весь комментарий
09.10.2025 00:05 Ответить
Бо банять за банальний кацапізм.
показать весь комментарий
09.10.2025 00:08 Ответить
Чому це критика ізраїлю прирівнюється до кацапізму? При тому, що русня нормально дружить з ізраїлем, а бібі нетаньяху є другом хла.
показать весь комментарий
09.10.2025 00:12 Ответить
А хіба ще не ясно чому так 😊
показать весь комментарий
09.10.2025 01:22 Ответить
Світ очманів. Зараз ним керує ,,нєговорящая собака,, Мій кіт віком в 16 років може муркнути набагато зрозуміліше людини Трампа.
показать весь комментарий
09.10.2025 00:21 Ответить
Після трумпа від слова "угода" вже блювати хочеться.
показать весь комментарий
09.10.2025 00:22 Ответить
 
 