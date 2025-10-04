Трамп об освобождении израильских заложников: ХАМАС должен действовать быстро
Президент США Дональд Трамп предостерег группировку ХАМАС от проволочек с освобождением израильских заложников.
Об этом он написал в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
"Я ценю то, что Израиль временно прекратил бомбардировки, чтобы дать шанс на завершение освобождения заложников и мирное соглашение. ХАМАС должен действовать быстро, иначе все может пойти насмарку. Я не потерплю задержки, которой многие ждут, или любого результата, когда Сектор Газа снова будет представлять угрозу. Давайте сделаем это быстро. Ко всем будут относиться справедливо!" - заявил глава Белого дома.
Ранее сообщалось о том, что террористическая группировка ХАМАС согласилась на предложение президента США Дональда Трампа освободить всех израильских заложников и обсудить детали его плана по мирному урегулированию в Секторе Газа.
Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление группировки ХАМАС о готовности освободить всех израильских заложников.
