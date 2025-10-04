РУС
1 142 14

Трамп об освобождении израильских заложников: ХАМАС должен действовать быстро

трамп

Президент США Дональд Трамп предостерег группировку ХАМАС от проволочек с освобождением израильских заложников.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Я ценю то, что Израиль временно прекратил бомбардировки, чтобы дать шанс на завершение освобождения заложников и мирное соглашение. ХАМАС должен действовать быстро, иначе все может пойти насмарку. Я не потерплю задержки, которой многие ждут, или любого результата, когда Сектор Газа снова будет представлять угрозу. Давайте сделаем это быстро. Ко всем будут относиться справедливо!" - заявил глава Белого дома.

Ранее сообщалось о том, что террористическая группировка ХАМАС согласилась на предложение президента США Дональда Трампа освободить всех израильских заложников и обсудить детали его плана по мирному урегулированию в Секторе Газа.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление группировки ХАМАС о готовности освободить всех израильских заложников.

Трамп: ХАМАС готов к длительному миру, Израиль должен прекратить бомбардировки Газы

Хамас (203) Трамп Дональд (6734)
Топ комментарии
+2
Известен в некоторых кругах как "Быстрый Дональд". Дай им пару недель...
04.10.2025 21:29 Ответить
+2
Нахіба нам той хамас,своїх проблем по горло
04.10.2025 21:52 Ответить
+1
Навіть коли заручників звільнять - Хамас куди зникне?
04.10.2025 21:30 Ответить
Известен в некоторых кругах как "Быстрый Дональд". Дай им пару недель...
04.10.2025 21:29 Ответить
Інакше ізраїль вб'є ще кілька тисяч палестинців?
04.10.2025 21:30 Ответить
Терористів.
04.10.2025 22:09 Ответить
класика: куди влучили, там і терористи
04.10.2025 22:16 Ответить
а как радостно улюлюкал народ палестины когда у них на глазах покалечили и убили ту несчастную девушку что приехала на фест из германии. к теперь таблички чертят. спец графа для детей. все по канонам *****."мы будем за спиной... "
04.10.2025 22:52 Ответить
Навіть коли заручників звільнять - Хамас куди зникне?
04.10.2025 21:30 Ответить
руского довго запрягають, але швидко іпуть
04.10.2025 21:41 Ответить
Нахіба нам той хамас,своїх проблем по горло
04.10.2025 21:52 Ответить
Якщо всі у всьому світі зараз будуть так казати стосовно України...
04.10.2025 22:03 Ответить
Я не про позицію країни,я проти Ізр.бійні,але це справи Мін.Зак.Справ.Маю на увазі,про проблеми в країні,які треба обговорювати і вирішувати
04.10.2025 22:50 Ответить
Все було б швидко, якби світові держави разом ставили ультиматум!!
Це і Лондонбад стосується ,!!
04.10.2025 22:10 Ответить
Ато що? Що ти ім зробиш?
04.10.2025 22:15 Ответить
Ничего, просто скажет Натанияге, что у него теперь развязаны руки. И будете тут ныть еще про 100500 убитых палясинских детей в трусиках.
04.10.2025 22:19 Ответить
так, терористи ізраїлю дітей не вбивають. ви рашист? ті теж брешуть про вбивства цивільних
04.10.2025 22:40 Ответить
 
 