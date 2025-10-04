Трамп: ХАМАС готов к длительному миру, Израиль должен прекратить бомбардировки Газы
Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление группировки ХАМАС о готовности освободить всех израильских заложников.
Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
"Учитывая только что обнародованное заявление ХАМАС, я считаю, что они готовы к длительному миру. Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли быстро и безопасно освободить заложников! Сейчас делать это слишком опасно. Мы уже ведем обсуждение деталей, которые нужно согласовать. Речь идет не только о Газе - речь идет о давно ожидаемом мире на Ближнем Востоке", - написал глава Белого дома.
Дополняется...
Ведіть переговори під час бойових дій, як в Україні.
Все одно Хамас бреше, як завжди, і тяшне час. Не здадуть вони зброї ніколи.
Доречі в нас ситуація така сама КРІМ
цього місяця в 9 раз більше втікло в ЕС від 18-22......українці хочуть жити ШИКАРНО, а от рузкіе нас вбивати тому є відмінність
"На саміті Європейської політичної спільноти в Копенгагені прем'єр-міністр Албанії Еді Рама пожартував з приводу заяви Дональда Трампа про завершення неіснуючого конфлікту.
Нагадаємо, у вересні Трамп заявив, що «вирішив суперечку між Азербайджаном і Албанією», переплутавши її з вірмено-азербайджанським конфліктом.
2 жовтня, перебуваючи поруч із президентом Франції Емманюелем Макроном та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, Рама іронічно попросив вибачень у Макрона за те, що той не привітав їх із «мирною угодою», яку начебто уклав Трамп. Жарт викликав сміх присутніх, а Макрон у відповідь у жартівливій формі перепросив і дружньо поплескав албанського прем'єра по щоці.
Варто зазначити, що Трамп раніше не лише сплутав Албанію з Вірменією, а й заявляв про «зупинку війни» між Камбоджею та Азербайджаном. Згодом міністри цих країн, які не мають особливих відносин, навіть сфотографувалися разом на Генасамблеї ООН, іронізуючи з його слів."
Тутешні жидівські боти звичайно ж проти.