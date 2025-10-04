РУС
Трамп: ХАМАС готов к длительному миру, Израиль должен прекратить бомбардировки Газы

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление группировки ХАМАС о готовности освободить всех израильских заложников.

Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Учитывая только что обнародованное заявление ХАМАС, я считаю, что они готовы к длительному миру. Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли быстро и безопасно освободить заложников! Сейчас делать это слишком опасно. Мы уже ведем обсуждение деталей, которые нужно согласовать. Речь идет не только о Газе - речь идет о давно ожидаемом мире на Ближнем Востоке", - написал глава Белого дома.

Дополняется...

+14
Та ніфіга.
Ведіть переговори під час бойових дій, як в Україні.

Все одно Хамас бреше, як завжди, і тяшне час. Не здадуть вони зброї ніколи.
04.10.2025 00:43
+7
Кончене і не лікується. ХАМАСзнову потер Тампону під носом *********** салом і Тампон побіг приказувати Ізраїлю припинити спецоперацію проти терористів. Це вже який раз ХАМАС Тампона надуває через трубочку?
04.10.2025 01:07
+6
Трумп знову "не зрозумів": як і касапи, ХАМАС вимагає спочатку переговорів без звільнення заручників; а потім - вони ще подумають, якщо про щось договоряться
04.10.2025 01:16
Вангую - ніфіга не буде. Палестинці все так само захочуть знищити ізраїльтян а ті їх. Фініш

Доречі в нас ситуація така сама КРІМ

цього місяця в 9 раз більше втікло в ЕС від 18-22......українці хочуть жити ШИКАРНО, а от рузкіе нас вбивати тому є відмінність
04.10.2025 01:07
Зарано рудого їплана випустили - він швидко все пересре, як завжди.
04.10.2025 01:17
Дивись щоб с тобою не сталося як з Шароном. Там хлопці і(у)дейні, доларами не беруть.
04.10.2025 02:03
ХАМАС це та сама росія, тільки маленька, без ядерної зброї і в іншому місці.
04.10.2025 03:17
Більше того - ХАМАС - це ""рука Росії"... Вся ця "каша" заварена саме Росією (читай - СРСР), ще в кінці 50-х. Просто СРСР була вигідна напруга на Близькому Сході, щоб "посадить на сибірську нафтову голку", Європу... Якби євреї не "послали нахєр" СРСР, і створили якусь "Єврейську соціалістичну республіку" - ворогами там був-би "арабський світ", а СРСР пер-би зброю євреям...
04.10.2025 04:07
Молодец трамп хороший подарок ты сделал евреям к празднику *****. Теперь давай с той же запредельной энергией и мощной волей берись за террориста путина!
04.10.2025 04:07
Не хочуть українці читати світову пресу. Їх влаштовує зелена...
04.10.2025 04:23
Це вжеж було
04.10.2025 04:53
а от і наш припинятель миру
04.10.2025 05:43
Хто там "балабанив" про "старого маразматика Байдена"?
"На саміті Європейської політичної спільноти в Копенгагені прем'єр-міністр Албанії Еді Рама пожартував з приводу заяви Дональда Трампа про завершення неіснуючого конфлікту.
Нагадаємо, у вересні Трамп заявив, що «вирішив суперечку між Азербайджаном і Албанією», переплутавши її з вірмено-азербайджанським конфліктом.
2 жовтня, перебуваючи поруч із президентом Франції Емманюелем Макроном та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, Рама іронічно попросив вибачень у Макрона за те, що той не привітав їх із «мирною угодою», яку начебто уклав Трамп. Жарт викликав сміх присутніх, а Макрон у відповідь у жартівливій формі перепросив і дружньо поплескав албанського прем'єра по щоці.
Варто зазначити, що Трамп раніше не лише сплутав Албанію з Вірменією, а й заявляв про «зупинку війни» між Камбоджею та Азербайджаном. Згодом міністри цих країн, які не мають особливих відносин, навіть сфотографувалися разом на Генасамблеї ООН, іронізуючи з його слів."
04.10.2025 06:36
Trump the Peace Dealer
04.10.2025 06:54
Ну и конечно это заслуга трампарарама а не потому что Еврейцы 100+ главарей хамаса вынесли и клоповник этот в щебень перетерли, только Трампа заслуга, НЕ ПУТАЙТЕ!!11!
04.10.2025 07:38
Давно пора поставити на місце терористично-бандитське утворення ісраєль,який надає паРаші ліцензії на виробництво бпла та продає рлс.
04.10.2025 08:26
