Трамп: ХАМАС готов к длительному миру, Израиль должен прекратить бомбардировки Газы

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление группировки ХАМАС о готовности освободить всех израильских заложников.

Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Учитывая только что обнародованное заявление ХАМАС, я считаю, что они готовы к длительному миру. Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли быстро и безопасно освободить заложников! Сейчас делать это слишком опасно. Мы уже ведем обсуждение деталей, которые нужно согласовать. Речь идет не только о Газе - речь идет о давно ожидаемом мире на Ближнем Востоке", - написал глава Белого дома.

Дополняется...