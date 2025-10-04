УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4337 відвідувачів онлайн
Новини Війна Ізраїлю проти ХАМАС Перемир’я Ізраїлю та ХАМАС
462 5

Трамп: ХАМАС готовий до тривалого миру, Ізраїль має припинити бомбардування Гази

трамп

Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву угруповання ХАМАС про готовність звільнити всіх ізраїльських заручників.

Відповідний допис американський лідер опублікував у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"З огляду на щойно оприлюднену заяву ХАМАС, я вважаю, що вони готові до тривалого миру. Ізраїль має негайно припинити бомбардування Гази, щоб ми могли швидко й безпечно звільнити заручників! Наразі робити це надто небезпечно. Ми вже ведемо обговорення деталей, які потрібно узгодити. Йдеться не лише про Газу - йдеться про давно очікуваний мир на Близькому Сході", - написав глава Білого дому.

допис

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Раніше повідомлялося про те, що терористичне угруповання ХАМАС погодилося на пропозицію президента США Дональда Трампа звільнити всіх ізраїльських заручників та обговорити деталі його плану щодо мирного врегулювання у секторі Гази.

Читайте також: ХАМАС заявив про готовність звільнити ізраїльських заручників та обговорити план Трампа, - ЗМІ

Автор: 

Газа (38) Ізраїль (1833) Хамас (205) Трамп Дональд (7274)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та ніфіга.
Ведіть переговори під час бойових дій, як в Україні.

Все одно Хамас бреше, як завжди, і тяшне час. Не здадуть вони зброї ніколи.
показати весь коментар
04.10.2025 00:43 Відповісти
Кончене і не лікується. ХАМАСзнову потер Тампону під носом *********** салом і Тампон побіг приказувати Ізраїлю припинити спецоперацію проти терористів. Це вже який раз ХАМАС Тампона надуває через трубочку?
показати весь коментар
04.10.2025 01:07 Відповісти
Вангую - ніфіга не буде. Палестинці все так само захочуть знищити ізраїльтян а ті їх. Фініш

Доречі в нас ситуація така сама КРІМ

цього місяця в 9 раз більше втікло в ЕС від 18-22......українці хочуть жити ШИКАРНО, а от рузкіе нас вбивати тому є відмінність
показати весь коментар
04.10.2025 01:07 Відповісти
Трумп знову "не зрозумів": як і касапи, ХАМАС вимагає спочатку переговорів без звільнення заручників; а потім - вони ще подумають, якщо про щось договоряться
показати весь коментар
04.10.2025 01:16 Відповісти
Зарано рудого їплана випустили - він швидко все пересре, як завжди.
показати весь коментар
04.10.2025 01:17 Відповісти
 
 