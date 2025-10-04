Трамп: ХАМАС готовий до тривалого миру, Ізраїль має припинити бомбардування Гази
Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву угруповання ХАМАС про готовність звільнити всіх ізраїльських заручників.
Відповідний допис американський лідер опублікував у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
"З огляду на щойно оприлюднену заяву ХАМАС, я вважаю, що вони готові до тривалого миру. Ізраїль має негайно припинити бомбардування Гази, щоб ми могли швидко й безпечно звільнити заручників! Наразі робити це надто небезпечно. Ми вже ведемо обговорення деталей, які потрібно узгодити. Йдеться не лише про Газу - йдеться про давно очікуваний мир на Близькому Сході", - написав глава Білого дому.
Раніше повідомлялося про те, що терористичне угруповання ХАМАС погодилося на пропозицію президента США Дональда Трампа звільнити всіх ізраїльських заручників та обговорити деталі його плану щодо мирного врегулювання у секторі Гази.
