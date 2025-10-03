ХАМАС заявив про готовність звільнити ізраїльських заручників та обговорити план Трампа, - ЗМІ
Терористичне угруповання ХАМАС погодилося на пропозицію президента США Дональда Трампа звільнити всіх ізраїльських заручників та обговорити деталі його плану щодо мирного врегулювання у секторі Гази.
Про це пишуть Al Jazeera та Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
Угрупування ХАМАС заявило, що готове повернути усіх ізраїльських заручників та тіла загиблих, згідно з пропозицією Трампа.
"У цьому контексті рух підтверджує свою готовність негайно розпочати переговори через посередників для обговорення деталей цієї угоди", – йдеться у заяві ХАМАС.
Окрім цього, угрупування заявило, що погоджується передати управління над сектором Гази незалежному органу палестинських технократів "на основі палестинського національного консенсусу та арабської та ісламської підтримки".
ХАМАС також висловив готовність "негайно вступити в переговори за посередництва для обговорення деталей".
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп вимагав від терористичного угруповання ХАМАС погодитися на запропоновану ним мирну угоду щодо Сектора Гази до вечора неділі, 5 жовтня. Інакше на бойовиків "обрушиться справжнє пекло".
Реалізація мирного плану Трампа щодо Гази зараз виглядає малоймовірною, пише NYT.
3а останні два роки конфлікт розпався на величезну кількість дрібних частин, а ненависть і недовіра наскрізь пронизали як ізраїльтян, так і палестинців, через що зібрати всі ці фрагменти пазлу докупи буде «титанічним завданням».
Ізраїльська армія щодня вбиває і калічить десятки палестинських мирних жителів і дітей, щоб спіймати хоча б одного бойовика ХАМАС, перетворюючи при цьому Газу на руїни.
Можливо, саме ці дії призвели до того, чого не сталося в жодній з попередніх арабо-ізраїльських воєн:
досягнення миру, як найнеобхіднішої мети, стало неможливим.
ХАМАС - жахлива організація, перш за все для палестинців.
Однак сьогодні будь-який підліток у TikTok також може побачити, як Нетаньяху та ізраїльські прихильники єврейської переваги одночасно зміцнюють колоніалізм із поселенцями на Західному березі.
Цим уже нікого не обдуриш - все і так видно.
