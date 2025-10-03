УКР
ХАМАС заявив про готовність звільнити ізраїльських заручників та обговорити план Трампа, - ЗМІ

Терористичне угруповання ХАМАС погодилося на пропозицію президента США Дональда Трампа звільнити всіх ізраїльських заручників та обговорити деталі його плану щодо мирного врегулювання у секторі Гази.

Про це пишуть Al Jazeera та Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Угрупування ХАМАС заявило, що готове повернути усіх ізраїльських заручників та тіла загиблих, згідно з пропозицією Трампа.

"У цьому контексті рух підтверджує свою готовність негайно розпочати переговори через посередників для обговорення деталей цієї угоди", – йдеться у заяві ХАМАС.

Окрім цього, угрупування заявило, що погоджується передати управління над сектором Гази незалежному органу палестинських технократів "на основі палестинського національного консенсусу та арабської та ісламської підтримки".

ХАМАС також висловив готовність "негайно вступити в переговори за посередництва для обговорення деталей".

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп вимагав від терористичного угруповання ХАМАС погодитися на запропоновану ним мирну угоду щодо Сектора Гази до вечора неділі, 5 жовтня. Інакше на бойовиків "обрушиться справжнє пекло".

Дивіться також: США оприлюднили план Трампа щодо завершення війни між Ізраїлем та ХАМАСом в Секторі Газа. ІНФОГРАФІКА

Газа (35) Хамас (205) Трамп Дональд (7274)
+1
The New York Times

Реалізація мирного плану Трампа щодо Гази зараз виглядає малоймовірною, пише NYT.
3а останні два роки конфлікт розпався на величезну кількість дрібних частин, а ненависть і недовіра наскрізь пронизали як ізраїльтян, так і палестинців, через що зібрати всі ці фрагменти пазлу докупи буде «титанічним завданням».
показати весь коментар
03.10.2025 23:43 Відповісти
+1
Bбивства ізраїльтян на очах у їхніх дітей та дітей на очах у батьків, вчинені бойовиками ХАМАС 7 жовтня 2023 року, на додаток до викрадення немовлят та людей похилого віку, на що ізраїльська армія відповіла часто невибірковими ударами у відповідь.
Ізраїльська армія щодня вбиває і калічить десятки палестинських мирних жителів і дітей, щоб спіймати хоча б одного бойовика ХАМАС, перетворюючи при цьому Газу на руїни.
Можливо, саме ці дії призвели до того, чого не сталося в жодній з попередніх арабо-ізраїльських воєн:
досягнення миру, як найнеобхіднішої мети, стало неможливим.
показати весь коментар
03.10.2025 23:46 Відповісти
+1
Хай спочатку звільнять. Вони постійно заявляють шо готові звільнити і готові до перемовин. А потім просто тягнуть час. Заручники - це єдине, що якось тримає їх в живих. Вони ніколи не віддадуть всіх.
показати весь коментар
03.10.2025 23:51 Відповісти
