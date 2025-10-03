ХАМАС заявив про готовність звільнити ізраїльських заручників та обговорити план Трампа, - ЗМІ

Терористичне угруповання ХАМАС погодилося на пропозицію президента США Дональда Трампа звільнити всіх ізраїльських заручників та обговорити деталі його плану щодо мирного врегулювання у секторі Гази.

Про це пишуть Al Jazeera та Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Угрупування ХАМАС заявило, що готове повернути усіх ізраїльських заручників та тіла загиблих, згідно з пропозицією Трампа.

"У цьому контексті рух підтверджує свою готовність негайно розпочати переговори через посередників для обговорення деталей цієї угоди", – йдеться у заяві ХАМАС.

Окрім цього, угрупування заявило, що погоджується передати управління над сектором Гази незалежному органу палестинських технократів "на основі палестинського національного консенсусу та арабської та ісламської підтримки".

ХАМАС також висловив готовність "негайно вступити в переговори за посередництва для обговорення деталей".

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп вимагав від терористичного угруповання ХАМАС погодитися на запропоновану ним мирну угоду щодо Сектора Гази до вечора неділі, 5 жовтня. Інакше на бойовиків "обрушиться справжнє пекло".

