УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9720 відвідувачів онлайн
Новини Мирний план Трампа Перемир’я Ізраїлю та ХАМАС
1 328 27

Трамп оголосив дедлайн для ХАМАС до 5 жовтня: мирна угода щодо Гази або "справжнє пекло"

Трамп оголосив останній дедлайн для ХАМАС

Президент США Дональд Трамп вимагає від терористичного угруповання ХАМАС погодитися на запропоновану ним мирну угоду щодо Сектора Гази до вечора неділі, 5 жовтня. Інакше на бойовиків "обрушиться справжнє пекло".

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"ХАМАС вже багато років є безжальною і жорстокою загрозою на Близькому Сході! Вони вбивали (і робили життя нестерпно жахливим), а кульмінацією стало масове вбивство 7 жовтня в Ізраїлі, де загинули немовлята, жінки, діти, люди похилого віку та багато молодих чоловіків і жінок, хлопців і дівчат, які готувалися святкувати своє майбутнє спільне життя. У відповідь за напад на цивілізацію 7 жовтня вже було вбито понад 25 000 "солдатів" ХАМАС. Більшість решти оточені й військово заблоковані, чекаючи лише мого слова "старт", щоб їхнє життя було швидко знищено. Щодо решти, ми знаємо, де ви й хто ви, і вас будуть переслідувати та вбивати", - наголосив американський лідер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США оприлюднили план Трампа щодо завершення війни між Ізраїлем та ХАМАСом в Секторі Газа. ІНФОГРАФІКА

Він також звернувся до палестинців із проханням "негайно покинути цю зону потенційно великої майбутньої смерті й перебратися в безпечніші райони Гази".

Президент США закликав ХАМАС звільнити всіх заручників, захоплених під час нападу на Ізраїль у жовтні 2023 року.

"Однак, на щастя для ХАМАС, їм буде надано останній шанс! Великі, могутні й дуже багаті країни Близького Сходу і прилеглих територій разом зі Сполученими Штатами Америки домовилися, і Ізраїль підписав цю угоду, про мир на Близькому Сході після 3000 років. Ця угода також зберігає життя всім бойовикам ХАМАС, що залишилися! Деталі документа відомі світові, і він є чудовим для всіх! Так чи інакше, на Близькому Сході настане мир. Насильство і кровопролиття припиняться. Угода має бути досягнута з ХАМАС до вечора неділі о 18:00 за вашингтонським часом. Кожна країна підписалася під цим! Якщо не буде досягнута ця остання угода, на ХАМАС обрушиться справжнє пекло, якого ніхто раніше не бачив", - додав Трамп.

Читайте також: Ізраїль розглядає розширення наступу в Газі, щоб змусити ХАМАС звільнити заручників — FT

Як пише агентство Associated Press, за пропозицією Трампа, Газа перейде під контроль тимчасового урядового комітету, очолюваного самим Трампом. До цього процесу також буде залучений колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер.

Раніше Трамп говорив, що Ізраїль отримає "повну підтримку" Вашингтона у знищенні ХАМАС, якщо лідери цього терористичного угруповання відхилять його план завершення конфлікту в Газі.

Читайте також: МЗС і ГУР України провели евакуацію з Гази 57 людей, з них - 16 дітей. ФОТОрепортаж

Трамп

Автор: 

Газа (35) Хамас (205) Трамп Дональд (7274)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
показати весь коментар
03.10.2025 18:45 Відповісти
+8
Це несправедливо. Чому не 2 тижні? 🎃.
показати весь коментар
03.10.2025 18:48 Відповісти
+7
трампон такий шалун ))
показати весь коментар
03.10.2025 18:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
03.10.2025 18:45 Відповісти
трампон такий шалун ))
показати весь коментар
03.10.2025 18:46 Відповісти
Шо, знову?!
показати весь коментар
03.10.2025 18:47 Відповісти
Прихильник дедлайнів.
показати весь коментар
03.10.2025 19:06 Відповісти
Країни, народи і цивілізації діляться на вимерлі, та такі між якими Миротворець 3000 припинив війни.
показати весь коментар
03.10.2025 19:28 Відповісти
Це несправедливо. Чому не 2 тижні? 🎃.
показати весь коментар
03.10.2025 18:48 Відповісти
це чудовий нобель!!! до всих завершених війн додасть ще й відкриття першого справжнього пекла!!! всі пекла що були до нього, це були не справжні і не страшніші концерту кобзона! ))
показати весь коментар
03.10.2025 18:51 Відповісти
Кому пекло? Мирному населенню? Так піде разом з натаньяху під трибунал за геноцид.
Старий зовсім стріхою поїхав.
показати весь коментар
03.10.2025 18:55 Відповісти
Какая смелость!!!!
Угрожать Хамасу !
Которого практически уже и не существует
Израиль основательно над этим поработал
Классно президент Албании потроллил вчера Додика
Учитесь , макроны , мерцы и рютте
Как не целовать жопу Додику
А иметь человеческое достоинство
показати весь коментар
03.10.2025 18:55 Відповісти
Дать ещё 50 дней другу ХАМАСу
показати весь коментар
03.10.2025 18:56 Відповісти
Багато разів вже обіцяли пекло. А потім даремні обстріли Гази з купою цивільних трупів і все. Здається ізраїльська армія теж виявилася паперовим хом'ячком.
показати весь коментар
03.10.2025 18:56 Відповісти
25000 жінок і дітей вбили. Зробили геноцид під виглядом війни з Хамасом для захоплення нових територій
показати весь коментар
03.10.2025 18:57 Відповісти
Про це пишуть в усьому світі. Окрім України.
показати весь коментар
03.10.2025 19:02 Відповісти
В нас ця тема - табу. Самоцензура. А можливо і інші причини. Все таки рідня.
показати весь коментар
03.10.2025 19:05 Відповісти
По плану трампутіна 🎃 Газа переїде під контроль трампутіна та очевидно отримає справжні БУДАПЕШТСЬКІ ГАРАНТІЇ від США. Невже в Газі таки знайшли Корисні копалини?🎁
показати весь коментар
03.10.2025 18:58 Відповісти
А що із заручниками тоді, а? Та ясно, що про це ти думаєш в останню чергу, якщо взагалі за них не забув.
показати весь коментар
03.10.2025 19:00 Відповісти
Основи конституції США - це ліберальна ідеологія, основа основ закладена батьками нації - усіма президентами .

Дідусь Трамп, коли його міністр війни лейтенант нацгвардії та наглядач в"язниці Гуантанмо зібрав усіх 5-зіркjdих генералів , поставив їм gthijxthujds завдання - ЗБРИТИ БОРОДИ, ЗІГНАТИ ЖИВОТИ в спортзалах, й ЗНИЩИТИ ЕКТРЕМІСІТІВ- ЛІБЕРАЛІВ.

ТОБТО ВОНО вже демократів зібрав у купу з усіма американцями в залишку , хто не підтримує нацистську ідеологію MAGA , знищити як виборця й відмінити вибори???

https://karapuziki.com.ua/liberalizm-tse-shcho-take-vyznachennia-sut-pryntsypy-vydy-ideolohiia/#

Лібералізм - це політична та філософська ідеологія, яка прагне до збереження і розширення індивідуальної свободи, рівності перед законом, невтручання держави в особисте життя та приватну ініціативу. Він став основою ******** демократичних суспільств, акцентуючи увагу на правах людини, верховенстві права, свободі слова, віросповідання, а також на вільній ринковій економіці. Лібералізм ґрунтується на ідеї, що кожна людина має право на свободу вибору, самореалізацію, приватну власність та самостійне формування свого життя без примусу з боку держави або суспільства.
показати весь коментар
03.10.2025 19:01 Відповісти
Выражаю озабоченность всем сторонам.
показати весь коментар
03.10.2025 19:04 Відповісти
так вже ж було ...не так давно обіцяв Армагедон..
показати весь коментар
03.10.2025 19:08 Відповісти
- Знову хочеться до Парижу...
- Ти колись бував у Парижі?
- Ні, колись вже хотів...
показати весь коментар
03.10.2025 19:40 Відповісти
Просто нагадаю заголовок новини 11 лютого початку 2025 року: Трамп пригрозив ХАМАСу пеклом, якщо вони не звільнять заручників до полудня 15 лютого.
показати весь коментар
03.10.2025 19:17 Відповісти
шнобелівську премію цьому пану (3500 зімбабвійських доларів)!

трамп винайшов унікальний спосіб не досягнення миру: дедлайн - погроза - і в кущі . 9 місяців практикувався, метод працює як годинник.
показати весь коментар
03.10.2025 19:20 Відповісти
От якби з ****** він так розмовляв...
показати весь коментар
03.10.2025 19:22 Відповісти
Як пише агентство https://apnews.com/article/trump-hamas-israel-gaza-war-mideast-bba524e6ac9cc9877e71fefc804cb602 Associated Press, за пропозицією Трампа, Газа перейде під контроль тимчасового урядового комітету, очолюваного самим Трампом.
показати весь коментар
03.10.2025 19:53 Відповісти
а ХАМАС навіть не переживає, бо знає, що йому дадуть ще два тижні.
показати весь коментар
03.10.2025 19:54 Відповісти
Не обязательно, могут и 50 дней дать.
показати весь коментар
03.10.2025 20:22 Відповісти
Сурово! Но вообще он неделю назад уже давал Хамасу '3-4' дня.
показати весь коментар
03.10.2025 20:21 Відповісти
 
 