Трамп оголосив дедлайн для ХАМАС до 5 жовтня: мирна угода щодо Гази або "справжнє пекло"
Президент США Дональд Трамп вимагає від терористичного угруповання ХАМАС погодитися на запропоновану ним мирну угоду щодо Сектора Гази до вечора неділі, 5 жовтня. Інакше на бойовиків "обрушиться справжнє пекло".
Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
"ХАМАС вже багато років є безжальною і жорстокою загрозою на Близькому Сході! Вони вбивали (і робили життя нестерпно жахливим), а кульмінацією стало масове вбивство 7 жовтня в Ізраїлі, де загинули немовлята, жінки, діти, люди похилого віку та багато молодих чоловіків і жінок, хлопців і дівчат, які готувалися святкувати своє майбутнє спільне життя. У відповідь за напад на цивілізацію 7 жовтня вже було вбито понад 25 000 "солдатів" ХАМАС. Більшість решти оточені й військово заблоковані, чекаючи лише мого слова "старт", щоб їхнє життя було швидко знищено. Щодо решти, ми знаємо, де ви й хто ви, і вас будуть переслідувати та вбивати", - наголосив американський лідер.
Він також звернувся до палестинців із проханням "негайно покинути цю зону потенційно великої майбутньої смерті й перебратися в безпечніші райони Гази".
Президент США закликав ХАМАС звільнити всіх заручників, захоплених під час нападу на Ізраїль у жовтні 2023 року.
"Однак, на щастя для ХАМАС, їм буде надано останній шанс! Великі, могутні й дуже багаті країни Близького Сходу і прилеглих територій разом зі Сполученими Штатами Америки домовилися, і Ізраїль підписав цю угоду, про мир на Близькому Сході після 3000 років. Ця угода також зберігає життя всім бойовикам ХАМАС, що залишилися! Деталі документа відомі світові, і він є чудовим для всіх! Так чи інакше, на Близькому Сході настане мир. Насильство і кровопролиття припиняться. Угода має бути досягнута з ХАМАС до вечора неділі о 18:00 за вашингтонським часом. Кожна країна підписалася під цим! Якщо не буде досягнута ця остання угода, на ХАМАС обрушиться справжнє пекло, якого ніхто раніше не бачив", - додав Трамп.
Як пише агентство Associated Press, за пропозицією Трампа, Газа перейде під контроль тимчасового урядового комітету, очолюваного самим Трампом. До цього процесу також буде залучений колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер.
Раніше Трамп говорив, що Ізраїль отримає "повну підтримку" Вашингтона у знищенні ХАМАС, якщо лідери цього терористичного угруповання відхилять його план завершення конфлікту в Газі.
Старий зовсім стріхою поїхав.
Угрожать Хамасу !
Которого практически уже и не существует
Израиль основательно над этим поработал
Классно президент Албании потроллил вчера Додика
Учитесь , макроны , мерцы и рютте
Как не целовать жопу Додику
А иметь человеческое достоинство
Дідусь Трамп, коли його міністр війни лейтенант нацгвардії та наглядач в"язниці Гуантанмо зібрав усіх 5-зіркjdих генералів , поставив їм gthijxthujds завдання - ЗБРИТИ БОРОДИ, ЗІГНАТИ ЖИВОТИ в спортзалах, й ЗНИЩИТИ ЕКТРЕМІСІТІВ- ЛІБЕРАЛІВ.
ТОБТО ВОНО вже демократів зібрав у купу з усіма американцями в залишку , хто не підтримує нацистську ідеологію MAGA , знищити як виборця й відмінити вибори???
https://karapuziki.com.ua/liberalizm-tse-shcho-take-vyznachennia-sut-pryntsypy-vydy-ideolohiia/#
Лібералізм - це політична та філософська ідеологія, яка прагне до збереження і розширення індивідуальної свободи, рівності перед законом, невтручання держави в особисте життя та приватну ініціативу. Він став основою ******** демократичних суспільств, акцентуючи увагу на правах людини, верховенстві права, свободі слова, віросповідання, а також на вільній ринковій економіці. Лібералізм ґрунтується на ідеї, що кожна людина має право на свободу вибору, самореалізацію, приватну власність та самостійне формування свого життя без примусу з боку держави або суспільства.
- Ти колись бував у Парижі?
- Ні, колись вже хотів...
трамп винайшов унікальний спосіб не досягнення миру: дедлайн - погроза - і в кущі . 9 місяців практикувався, метод працює як годинник.