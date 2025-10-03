Трамп оголосив дедлайн для ХАМАС до 5 жовтня: мирна угода щодо Гази або "справжнє пекло"

Президент США Дональд Трамп вимагає від терористичного угруповання ХАМАС погодитися на запропоновану ним мирну угоду щодо Сектора Гази до вечора неділі, 5 жовтня. Інакше на бойовиків "обрушиться справжнє пекло".

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"ХАМАС вже багато років є безжальною і жорстокою загрозою на Близькому Сході! Вони вбивали (і робили життя нестерпно жахливим), а кульмінацією стало масове вбивство 7 жовтня в Ізраїлі, де загинули немовлята, жінки, діти, люди похилого віку та багато молодих чоловіків і жінок, хлопців і дівчат, які готувалися святкувати своє майбутнє спільне життя. У відповідь за напад на цивілізацію 7 жовтня вже було вбито понад 25 000 "солдатів" ХАМАС. Більшість решти оточені й військово заблоковані, чекаючи лише мого слова "старт", щоб їхнє життя було швидко знищено. Щодо решти, ми знаємо, де ви й хто ви, і вас будуть переслідувати та вбивати", - наголосив американський лідер.

Він також звернувся до палестинців із проханням "негайно покинути цю зону потенційно великої майбутньої смерті й перебратися в безпечніші райони Гази".

Президент США закликав ХАМАС звільнити всіх заручників, захоплених під час нападу на Ізраїль у жовтні 2023 року.

"Однак, на щастя для ХАМАС, їм буде надано останній шанс! Великі, могутні й дуже багаті країни Близького Сходу і прилеглих територій разом зі Сполученими Штатами Америки домовилися, і Ізраїль підписав цю угоду, про мир на Близькому Сході після 3000 років. Ця угода також зберігає життя всім бойовикам ХАМАС, що залишилися! Деталі документа відомі світові, і він є чудовим для всіх! Так чи інакше, на Близькому Сході настане мир. Насильство і кровопролиття припиняться. Угода має бути досягнута з ХАМАС до вечора неділі о 18:00 за вашингтонським часом. Кожна країна підписалася під цим! Якщо не буде досягнута ця остання угода, на ХАМАС обрушиться справжнє пекло, якого ніхто раніше не бачив", - додав Трамп.

Як пише агентство Associated Press, за пропозицією Трампа, Газа перейде під контроль тимчасового урядового комітету, очолюваного самим Трампом. До цього процесу також буде залучений колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер.

Раніше Трамп говорив, що Ізраїль отримає "повну підтримку" Вашингтона у знищенні ХАМАС, якщо лідери цього терористичного угруповання відхилять його план завершення конфлікту в Газі.

