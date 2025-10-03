Трамп объявил дедлайн для ХАМАС до 5 октября: мирное соглашение по Газе или "настоящий ад"
Президент США Дональд Трамп требует от террористической группировки ХАМАС согласиться на предложенное им мирное соглашение по Сектору Газа до вечера воскресенья, 5 октября. Иначе на боевиков "обрушится настоящий ад".
Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
"ХАМАС уже много лет является безжалостной и жестокой угрозой на Ближнем Востоке! Они убивали (и делали жизнь невыносимо ужасной), а кульминацией стало массовое убийство 7 октября в Израиле, где погибли младенцы, женщины, дети, старики и много молодых мужчин и женщин, парней и девушек, которые готовились праздновать свою будущую совместную жизнь. В ответ за нападение на цивилизацию 7 октября уже было убито более 25 000 "солдат" ХАМАС. Большинство оставшихся окружены и военно заблокированы, ожидая только моего слова "старт", чтобы их жизнь была быстро уничтожена. Что касается остальных, мы знаем, где вы и кто вы, и вас будут преследовать и убивать", - подчеркнул американский лидер.
Он также обратился к палестинцам с просьбой "немедленно покинуть эту зону потенциально большой будущей смерти и перебраться в более безопасные районы Газы".
Президент США призвал ХАМАС освободить всех заложников, захваченных во время нападения на Израиль в октябре 2023 года.
"Однако, к счастью для ХАМАС, им будет предоставлен последний шанс! Великие, могущественные и очень богатые страны Ближнего Востока и прилегающих территорий вместе с Соединенными Штатами Америки договорились, и Израиль подписал это соглашение, о мире на Ближнем Востоке после 3000 лет. Это соглашение также сохраняет жизнь всем оставшимся боевикам ХАМАС! Детали документа известны миру, и он является замечательным для всех! Так или иначе, на Ближнем Востоке наступит мир. Насилие и кровопролитие прекратятся. Соглашение должно быть достигнуто с ХАМАС до вечера воскресенья в 18:00 по вашингтонскому времени. Каждая страна подписалась под этим! Если не будет достигнуто это последнее соглашение, на ХАМАС обрушится настоящий ад, которого никто раньше не видел", - добавил Трамп.
Как пишет агентство Associated Press, по предложению Трампа, Газа перейдет под контроль временного правительственного комитета, возглавляемого самим Трампом. К этому процессу также будет привлечен бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.
Ранее Трамп говорил, что Израиль получит "полную поддержку" Вашингтона в уничтожении ХАМАС, если лидеры этой террористической группировки отклонят его план завершения конфликта в Газе.
Старий зовсім стріхою поїхав.
Угрожать Хамасу !
Которого практически уже и не существует
Израиль основательно над этим поработал
Классно президент Албании потроллил вчера Додика
Учитесь , макроны , мерцы и рютте
Как не целовать жопу Додику
А иметь человеческое достоинство
Дідусь Трамп, коли його міністр війни лейтенант нацгвардії та наглядач в"язниці Гуантанмо зібрав усіх 5-зіркjdих генералів , поставив їм gthijxthujds завдання - ЗБРИТИ БОРОДИ, ЗІГНАТИ ЖИВОТИ в спортзалах, й ЗНИЩИТИ ЕКТРЕМІСІТІВ- ЛІБЕРАЛІВ.
ТОБТО ВОНО вже демократів зібрав у купу з усіма американцями в залишку , хто не підтримує нацистську ідеологію MAGA , знищити як виборця й відмінити вибори???
