РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9530 посетителей онлайн
Новости Мирный план Трампа Перемирие Израиля и ХАМАС
656 18

Трамп объявил дедлайн для ХАМАС до 5 октября: мирное соглашение по Газе или "настоящий ад"

Трамп объявил последний дедлайн для ХАМАС

Президент США Дональд Трамп требует от террористической группировки ХАМАС согласиться на предложенное им мирное соглашение по Сектору Газа до вечера воскресенья, 5 октября. Иначе на боевиков "обрушится настоящий ад".

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"ХАМАС уже много лет является безжалостной и жестокой угрозой на Ближнем Востоке! Они убивали (и делали жизнь невыносимо ужасной), а кульминацией стало массовое убийство 7 октября в Израиле, где погибли младенцы, женщины, дети, старики и много молодых мужчин и женщин, парней и девушек, которые готовились праздновать свою будущую совместную жизнь. В ответ за нападение на цивилизацию 7 октября уже было убито более 25 000 "солдат" ХАМАС. Большинство оставшихся окружены и военно заблокированы, ожидая только моего слова "старт", чтобы их жизнь была быстро уничтожена. Что касается остальных, мы знаем, где вы и кто вы, и вас будут преследовать и убивать", - подчеркнул американский лидер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США обнародовали план Трампа по завершению войны между Израилем и ХАМАСом в Секторе Газа. ИНФОГРАФИКА

Он также обратился к палестинцам с просьбой "немедленно покинуть эту зону потенциально большой будущей смерти и перебраться в более безопасные районы Газы".

Президент США призвал ХАМАС освободить всех заложников, захваченных во время нападения на Израиль в октябре 2023 года.

"Однако, к счастью для ХАМАС, им будет предоставлен последний шанс! Великие, могущественные и очень богатые страны Ближнего Востока и прилегающих территорий вместе с Соединенными Штатами Америки договорились, и Израиль подписал это соглашение, о мире на Ближнем Востоке после 3000 лет. Это соглашение также сохраняет жизнь всем оставшимся боевикам ХАМАС! Детали документа известны миру, и он является замечательным для всех! Так или иначе, на Ближнем Востоке наступит мир. Насилие и кровопролитие прекратятся. Соглашение должно быть достигнуто с ХАМАС до вечера воскресенья в 18:00 по вашингтонскому времени. Каждая страна подписалась под этим! Если не будет достигнуто это последнее соглашение, на ХАМАС обрушится настоящий ад, которого никто раньше не видел", - добавил Трамп.

Читайте также: Израиль рассматривает расширение наступления в Газе, чтобы заставить ХАМАС освободить заложников - FT

Как пишет агентство Associated Press, по предложению Трампа, Газа перейдет под контроль временного правительственного комитета, возглавляемого самим Трампом. К этому процессу также будет привлечен бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

Ранее Трамп говорил, что Израиль получит "полную поддержку" Вашингтона в уничтожении ХАМАС, если лидеры этой террористической группировки отклонят его план завершения конфликта в Газе.

Читайте также: МИД и ГУР Украины провели эвакуацию из Газы 57 человек, из них - 16 детей. ФОТОрепортаж

Трамп

Газа (65) Хамас (201) Трамп Дональд (6731)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Шо, знову?!
показать весь комментарий
03.10.2025 18:47 Ответить
+6
Це несправедливо. Чому не 2 тижні? 🎃.
показать весь комментарий
03.10.2025 18:48 Ответить
+5
показать весь комментарий
03.10.2025 18:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
03.10.2025 18:45 Ответить
трампон такий шалун ))
показать весь комментарий
03.10.2025 18:46 Ответить
Шо, знову?!
показать весь комментарий
03.10.2025 18:47 Ответить
Прихильник дедлайнів.
показать весь комментарий
03.10.2025 19:06 Ответить
Це несправедливо. Чому не 2 тижні? 🎃.
показать весь комментарий
03.10.2025 18:48 Ответить
це чудовий нобель!!! до всих завершених війн додасть ще й відкриття першого справжнього пекла!!! всі пекла що були до нього, це були не справжні і не страшніші концерту кобзона! ))
показать весь комментарий
03.10.2025 18:51 Ответить
Кому пекло? Мирному населенню? Так піде разом з натаньяху під трибунал за геноцид.
Старий зовсім стріхою поїхав.
показать весь комментарий
03.10.2025 18:55 Ответить
Какая смелость!!!!
Угрожать Хамасу !
Которого практически уже и не существует
Израиль основательно над этим поработал
Классно президент Албании потроллил вчера Додика
Учитесь , макроны , мерцы и рютте
Как не целовать жопу Додику
А иметь человеческое достоинство
показать весь комментарий
03.10.2025 18:55 Ответить
Дать ещё 50 дней другу ХАМАСу
показать весь комментарий
03.10.2025 18:56 Ответить
Багато разів вже обіцяли пекло. А потім даремні обстріли Гази з купою цивільних трупів і все. Здається ізраїльська армія теж виявилася паперовим хом'ячком.
показать весь комментарий
03.10.2025 18:56 Ответить
25000 жінок і дітей вбили. Зробили геноцид під виглядом війни з Хамасом для захоплення нових територій
показать весь комментарий
03.10.2025 18:57 Ответить
Про це пишуть в усьому світі. Окрім України.
показать весь комментарий
03.10.2025 19:02 Ответить
В нас ця тема - табу. Самоцензура. А можливо і інші причини. Все таки рідня.
показать весь комментарий
03.10.2025 19:05 Ответить
По плану трампутіна 🎃 Газа переїде під контроль трампутіна та очевидно отримає справжні БУДАПЕШТСЬКІ ГАРАНТІЇ від США. Невже в Газі таки знайшли Корисні копалини?🎁
показать весь комментарий
03.10.2025 18:58 Ответить
А що із заручниками тоді, а? Та ясно, що про це ти думаєш в останню чергу, якщо взагалі за них не забув.
показать весь комментарий
03.10.2025 19:00 Ответить
Основи конституції США - це ліберальна ідеологія, основа основ закладена батьками нації - усіма президентами .

Дідусь Трамп, коли його міністр війни лейтенант нацгвардії та наглядач в"язниці Гуантанмо зібрав усіх 5-зіркjdих генералів , поставив їм gthijxthujds завдання - ЗБРИТИ БОРОДИ, ЗІГНАТИ ЖИВОТИ в спортзалах, й ЗНИЩИТИ ЕКТРЕМІСІТІВ- ЛІБЕРАЛІВ.

ТОБТО ВОНО вже демократів зібрав у купу з усіма американцями в залишку , хто не підтримує нацистську ідеологію MAGA , знищити як виборця й відмінити вибори???

https://karapuziki.com.ua/liberalizm-tse-shcho-take-vyznachennia-sut-pryntsypy-vydy-ideolohiia/#

Лібералізм - це політична та філософська ідеологія, яка прагне до збереження і розширення індивідуальної свободи, рівності перед законом, невтручання держави в особисте життя та приватну ініціативу. Він став основою ******** демократичних суспільств, акцентуючи увагу на правах людини, верховенстві права, свободі слова, віросповідання, а також на вільній ринковій економіці. Лібералізм ґрунтується на ідеї, що кожна людина має право на свободу вибору, самореалізацію, приватну власність та самостійне формування свого життя без примусу з боку держави або суспільства.
показать весь комментарий
03.10.2025 19:01 Ответить
Выражаю озабоченность всем сторонам.
показать весь комментарий
03.10.2025 19:04 Ответить
так вже ж було ...не так давно обіцяв Армагедон..
показать весь комментарий
03.10.2025 19:08 Ответить
 
 