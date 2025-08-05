Израиль рассматривает расширение наступления в Газе, чтобы заставить ХАМАС освободить заложников — FT
Израиль имеет планы расширения наступления на некоторые районы в секторе Газа с целью давления на ХАМАС, чтобы заставить боевиков освободить израильских заложников.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет FT.
Израильский чиновник рассказал, что правительство премьер-министра Беньямина Нетаньяху ведет переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа относительно этого спорного предложения.
Представители правительства считают, что усиление военных действий может привести к еще большему международному осуждению Израиля, чьи операции, согласно данным местных властей, унесли жизни более 60 тысяч человек.
Израиль также наложил ограничения на гуманитарную помощь, что привело к ситуации, которую международные наблюдатели назвали голодом.
"Формируется понимание того, что ХАМАС не заинтересован в сделке, и поэтому премьер-министр настаивает на освобождении заложников [одновременно переходя к] военному решению", - заявил чиновник.
Взагалі мені ще давно у Ізраїлі один африканець жалівся, що у них постійна війна, вщент зруйновані міста, постійно йдуть сутички різних угруповань, але у міжнародних новинах постійно лише Ізраїль-Палестина. Розводив руками довкола та питав де це все, та якщо цього немає, то чого ніхто не звертає уваги на страждання його країни.
Тепер ми тут в Україні почуваємося точно як той африканець.
Їх саме, що обмінюють, у якихось немислимих пропорціях. Не 1500:1, як раніше, але 200:1, це точно
Проблема в тому, що плюс до обміну людей вони виставляють якісь безглузді вимоги, чи не визнати їх переможцями та виплатити репарації. Найголовніше - повернути колишню систему, коли допомога ООН і "світової громадськості" поступала спочатку ХАМАСу, а через нього населенню. І саме звідси маємо те, що маємо - гори зброї, 850 км тунелів та верхівка ХАМАСу усі як один мільярдери. У кого 5-6 млрд., той бідняк
Важко вести переговори, якщо для одної сторони людське життя найвища цінність, а для іншої - нуль. Що свої, що чужі, начхати, що більше трупів, то краще, Аллах нагорі розбере.
Важко вести переговори, якщо одна сторона за 77 років побудувала процвітаючу країну, а інша ті ж 77 років паразитує на міжнародній допомозі та витрачає її виключно на зброю та власні кишені.
Тому й не дивно, що ці переговори тягнуть до нескінченності. Не буде про що перемовлятися і вони з переговорної сторони перетворяться на тих, ким і є - військові злочинці, цілі для ліквідації
І при цьому при тому, за документами ООН вона вважається БІЖЕНКА(!!!) і має всі права на допомогу на існування.
Єдина справедливість у цій брудній історії та, що "красою" вона пішла в "папу", Ясера Арафата
(Ну, ти зрозумів звідки це. "Немає негарних дівчат, є мало водки").
І, до речі, єдина річ, в якій абсолютно сходяться погляди й Ізраїлю та Палестини - це ненависть до цієї "сімейки" мільярдерів - до вдови Ясера Арафата, Сухи, та його доньки, Захви.
І взагалі ми ля така думка що якщо б Ізраїль був готовий на 10-20% потери(?) від мобілізованої армії 23 року, то Гази вже не було би і геть усі палестинці були би вже в Єгипті чи в Ефіопії, хочуть їх там чи не хочуть.
У чому причина затримки? Валяй.
Дупу важко відірвати від диванаі великий живіт заважає , так? А ти зроби над собою зусилля, мета то "свята".
Відкрий на "Цензорі", авторську тему "Ватра", і почитай... Там і про печериці є...