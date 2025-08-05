РУС
Израиль рассматривает расширение наступления в Газе, чтобы заставить ХАМАС освободить заложников — FT

Израиль имеет планы расширения наступления на некоторые районы в секторе Газа с целью давления на ХАМАС, чтобы заставить боевиков освободить израильских заложников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет FT.

Израильский чиновник рассказал, что правительство премьер-министра Беньямина Нетаньяху ведет переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа относительно этого спорного предложения.

Представители правительства считают, что усиление военных действий может привести к еще большему международному осуждению Израиля, чьи операции, согласно данным местных властей, унесли жизни более 60 тысяч человек.

Читайте: Люди в Газе не должны продолжать страдать из-за ужасных преступлений ХАМАСа, - Сибига

Израиль также наложил ограничения на гуманитарную помощь, что привело к ситуации, которую международные наблюдатели назвали голодом.

"Формируется понимание того, что ХАМАС не заинтересован в сделке, и поэтому премьер-министр настаивает на освобождении заложников [одновременно переходя к] военному решению", - заявил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ХАМАСе согласились выпустить 10 заложников и вернуть тела еще 18

Топ комментарии
+8
Важко вести переговори, якщо одна сторона воює для повернення заручників та встановлення миру, а інша воює заради самої війни. Війна їх єдиний спосіб існування.
Важко вести переговори, якщо для одної сторони людське життя найвища цінність, а для іншої - нуль. Що свої, що чужі, начхати, що більше трупів, то краще, Аллах нагорі розбере.
Важко вести переговори, якщо одна сторона за 77 років побудувала процвітаючу країну, а інша ті ж 77 років паразитує на міжнародній допомозі та витрачає її виключно на зброю та власні кишені.
Тому й не дивно, що ці переговори тягнуть до нескінченності. Не буде про що перемовлятися і вони з переговорної сторони перетворяться на тих, ким і є - військові злочинці, цілі для ліквідації
05.08.2025 05:16
+6
А як же угода яку Тампон уклав з ХАМАСом? Вже і шалава з Білого Дурдому кричала що Тампону потрібно нобелівську премію миру давати скоріше. Щось поклали з прибором терористи і Іран і на угоду і на самого Тампона. Це все що потрібно знати про угоди з терористами і диктаторами
05.08.2025 02:28
+6
Чим займається Суха Арафат, дружина Ясера, не знаю, а 30-річна Захва Арафат є володаркою чи то 5, чи то 8 млрд., живе між Парижем та Лондоном і займається скуповуванням елітної європейської нерухомості.
І при цьому при тому, за документами ООН вона вважається БІЖЕНКА(!!!) і має всі права на допомогу на існування.
Єдина справедливість у цій брудній історії та, що "красою" вона пішла в "папу", Ясера Арафата
05.08.2025 06:44
А як же угода яку Тампон уклав з ХАМАСом? Вже і шалава з Білого Дурдому кричала що Тампону потрібно нобелівську премію миру давати скоріше. Щось поклали з прибором терористи і Іран і на угоду і на самого Тампона. Це все що потрібно знати про угоди з терористами і диктаторами
05.08.2025 02:28
Це тільки один бік проблеми... Другий - це все, що треба знать про популістів та "баришників", типу Трампа...
05.08.2025 06:31
05.08.2025 09:27
06.08.2025 08:18
Ізраїль заборонив віддавати гуманітарку Хамасу. А те що до місцевого населення тяжко доходить, що якщо руйнувати склади з гуманітаркою, то вони можуть відновитись не одразу, то хто їм лікар.
Взагалі мені ще давно у Ізраїлі один африканець жалівся, що у них постійна війна, вщент зруйновані міста, постійно йдуть сутички різних угруповань, але у міжнародних новинах постійно лише Ізраїль-Палестина. Розводив руками довкола та питав де це все, та якщо цього немає, то чого ніхто не звертає уваги на страждання його країни.
Тепер ми тут в Україні почуваємося точно як той африканець.
05.08.2025 03:04
Якщо почуваєшся африканцем, то кажи за себе, а в Україні немає племенних війн.
05.08.2025 03:48
Які ще до біса племенні війни, нам й одного й..того сусіда вистачає. Хоча повчитися у Хамаса інформаційній війні мабуть варто.
05.08.2025 04:08
Ну то й не ×ер українців з африканцями порівнювати. В вас якісь комплекси неповноцінности.
05.08.2025 05:14
Так ти ж не плутай - у Африці, в основному, "трайбалізм", і воюють між собою різні племена і клани... А в Україні - зовнішня агресія... (а "клани", якщо і воюють - то жертви (фізичні), обчислюються навіть не десятками, а ОДИНИЦЯМИ... Комусь гранату під "сидушку" підсунуть, в когось, "випадково", заряд картечі, або куля, на полюванні, влучить...).
05.08.2025 07:14
Чого ти так? Просто у різних народів різний менталітет... Читав - перше, що зробили у Росії селяни, після захоплення влади більшовиками - розграбували та спалили поміщицькі маєтки... Бо пани повтікали... А у нас навіть деякі поміщики залишилися жить і далі... Просто їх позбавили землеволодіння та будинків. А в їх будинках розмістили школи, клуби та сільські управління...
05.08.2025 06:37
У Ізраїлю немає полонених для обміну? Це ж виходить що цахал полонених не бере...
показать весь комментарий
05.08.2025 03:58
Новина?
05.08.2025 04:29
Схоже що так, "новина", бо раніше брали полонених і обмінювали засуджених.
05.08.2025 05:15
Ізраїль не має військовополонених для обміну. Є військові злочинці, терористи, вбивці, які або відбувають термін у в'язниці за свої злочини за рішенням суду, або перебувають під адміністративним арештом в очікуванні суду
05.08.2025 05:20
Чому б якусь частину цієї мразоти не обміняти на заручників? Хто відмовляється це зробити?
05.08.2025 05:23
А що роблять, на твою думку?
Їх саме, що обмінюють, у якихось немислимих пропорціях. Не 1500:1, як раніше, але 200:1, це точно
Проблема в тому, що плюс до обміну людей вони виставляють якісь безглузді вимоги, чи не визнати їх переможцями та виплатити репарації. Найголовніше - повернути колишню систему, коли допомога ООН і "світової громадськості" поступала спочатку ХАМАСу, а через нього населенню. І саме звідси маємо те, що маємо - гори зброї, 850 км тунелів та верхівка ХАМАСу усі як один мільярдери. У кого 5-6 млрд., той бідняк
05.08.2025 05:34
Все так безнадійно... Ісламський халіфат вже б давно гигнув якби не Арабські Еміраим з їх нафтою і режим Хаменеї в Іраку. Схоже що відмова від вуглеводнів єдине рішення яке позбавить їх фінансування. ООН на жаль фінансує терористів...
05.08.2025 05:51
А коли це "Хаменеї" Іраком править почав?
05.08.2025 06:39
Перепрошую. Ірану.
05.08.2025 06:45
Важко вести переговори, якщо одна сторона воює для повернення заручників та встановлення миру, а інша воює заради самої війни. Війна їх єдиний спосіб існування.
Важко вести переговори, якщо для одної сторони людське життя найвища цінність, а для іншої - нуль. Що свої, що чужі, начхати, що більше трупів, то краще, Аллах нагорі розбере.
Важко вести переговори, якщо одна сторона за 77 років побудувала процвітаючу країну, а інша ті ж 77 років паразитує на міжнародній допомозі та витрачає її виключно на зброю та власні кишені.
Тому й не дивно, що ці переговори тягнуть до нескінченності. Не буде про що перемовлятися і вони з переговорної сторони перетворяться на тих, ким і є - військові злочинці, цілі для ліквідації
05.08.2025 05:16
Родина Арафата спокійно з мільярдами живе в Франції ,якщо не помиляюся.Після смерті його чи усунення,їм палестинці до дупи)
05.08.2025 06:26
А що тут дивного? Навіть дочка Сталіна, а також потомки інших комуністичних лідерів, теж на Заході не бідували, і не бідують... "Боротьбу за рівність та братерство" вони залишають дурням... А самі користуються плодами цієї боротьби...
05.08.2025 06:42
Чим займається Суха Арафат, дружина Ясера, не знаю, а 30-річна Захва Арафат є володаркою чи то 5, чи то 8 млрд., живе між Парижем та Лондоном і займається скуповуванням елітної європейської нерухомості.
І при цьому при тому, за документами ООН вона вважається БІЖЕНКА(!!!) і має всі права на допомогу на існування.
Єдина справедливість у цій брудній історії та, що "красою" вона пішла в "папу", Ясера Арафата
05.08.2025 06:44
Не переживай... "Грілку в постіль" вона купить за батькові мільярди... "Альфонсів" і у арабському світі вистачає...
05.08.2025 06:54
Про такі ситуації кажуть - "Мені стільки не випити".
(Ну, ти зрозумів звідки це. "Немає негарних дівчат, є мало водки").
І, до речі, єдина річ, в якій абсолютно сходяться погляди й Ізраїлю та Палестини - це ненависть до цієї "сімейки" мільярдерів - до вдови Ясера Арафата, Сухи, та його доньки, Захви.
05.08.2025 07:17
Та знаю я це... Колись читав книгу якогось російського автора, про "генетичний відбір", що існував у середовищі російського дворянства, у 18-19 ст... Багаті женихи, з "лицами, не абезабраженными интеллектом", фактично, "купували" собі за дружин красивих дочок бідних дворян. Таким чином, робилися спроби "покращить породу". Так само дочки багатіїв "купували" собі красивих женихів... Зараз подібна тенденція отримала нову форму (з тим самим внутрішнім змістом). Міліонери та міліонерші одружуються з "зірками"... А "криву морду" можна і трусами накрить... Або на час просто світло в кімнаті виключить...
05.08.2025 07:37
А як ви це собі уявляєте, війна за повернення заручників? Вони що сидять десь у підвалі і чекають коли Цахал пройде оті 2 кілометри що їх розділяють? Це не квест -кімната якась. Ніхто чекати на Цахал не буде і живими їх не віддадуть.
І взагалі ми ля така думка що якщо б Ізраїль був готовий на 10-20% потери(?) від мобілізованої армії 23 року, то Гази вже не було би і геть усі палестинці були би вже в Єгипті чи в Ефіопії, хочуть їх там чи не хочуть.
05.08.2025 06:56
Якщо чесно, я б і тим, і другим пістюлєй наваляв, щоб заспокоїлись. Або плюнув - нехай воюють до усирачки. Бо обидві сторони далеко не айс.
05.08.2025 07:26
Ну, і ... ???
У чому причина затримки? Валяй.
Дупу важко відірвати від диванаі великий живіт заважає , так? А ти зроби над собою зусилля, мета то "свята".
05.08.2025 07:37
Це Біба воює за повернення заручників? Ага, анекдот дня. І судячи із численних протестів проти його політики, до багатьох вже все давно дійшло. Нетаньяху, Смотріч праве крило, війна це їх суть, як і Хамасу до речі.
05.08.2025 09:25
А є якісь діпстейт-лайк мапи операцій в Газе, Сирії? Як взагалі стежити за тією війною?
05.08.2025 06:38
Купить рентгенівську установку, та інші агрегати для підземної розвідки... Бо основна "двіжуха" - під землею, у тунелях... Мрію наперед - коли ХАМАС, нарешті, "видавлять" (як і з тунелів, так і фізично), у місцевих жителів буде непогане джерело заробітку... У тих тунелях можна буде розмістить купу плантацій для вирощування грибів... Печериці вже стали цілком культурним видом, який росте без доступу світла. Можливо, й інші види знайдуться. Єдине, для чого потрібна енергія - вентиляція тунелів, від надлишку вуглекислого газу, та тимчасового освітлення, для роботи з парниками... Температурний режим стабільний, рівень вологості регулювать нескладно... Хоч якась користь буде від того будівництва... Та й "біженці" до праці долучаться - замість бігать з автоматами...
05.08.2025 07:05
Фантазер - я тебе.....
05.08.2025 07:28
А чого-б не помріять? Треба ж якось використать "витвір ворожої творчості"... Он - американці почали затоплювать старі бойові кораблі, для відновлення коралових рифів, у тропічній зоні... А тут користь ще більша буде... Бо гриби скоро стануть значним додатком до продовольчого забезпечення людства... Скороспілі, не вимагають значних посівних площ під сонячним опроміненням, дають максимальну кількість продукції на одиницю площі... Та ще й переробляють максимально ті субстрати, з якими не можуть справиться звичайні рослини... (Щоб ти знав - переробкою мертвих рослин, продукти якої використовуються рослинами для росту і плодоношення, теж гриби займаються... Саме тому відпрацьований компост від печериць використовується фермерами, для вирощування зеленних культур...).
05.08.2025 07:47
Не виношу печериці. Взагалі. Ні смаку, ні аромату.
07.08.2025 07:21
Ти їх, просто, готувать не вмієш...
Відкрий на "Цензорі", авторську тему "Ватра", і почитай... Там і про печериці є...
07.08.2025 07:33
ізраільтяни - вбивці і геноцидники.в Ірані за тисячі кілометрів з хірургічною точністю вбили верхівку стражів,а в Газі за три кілометри з хірургічною точністю бють по пунктам роздачі продовольства.ДУМАЙТЕ !!!
05.08.2025 07:26
Ізраїль агресор і винищує мирне населення.Це все,що потрібно знати.А ще Ізраїль тягне на себе ковдру.Через Ізраїль Україна вже недоотримала озброєння.❤️🇺🇦❤️
05.08.2025 08:28
Два брати близнюки паРашники та ісраїль, однакова риторика та методи війни.
05.08.2025 10:38
 
 