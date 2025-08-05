Израиль рассматривает расширение наступления в Газе, чтобы заставить ХАМАС освободить заложников — FT

Израиль имеет планы расширения наступления на некоторые районы в секторе Газа с целью давления на ХАМАС, чтобы заставить боевиков освободить израильских заложников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет FT.

Израильский чиновник рассказал, что правительство премьер-министра Беньямина Нетаньяху ведет переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа относительно этого спорного предложения.

Представители правительства считают, что усиление военных действий может привести к еще большему международному осуждению Израиля, чьи операции, согласно данным местных властей, унесли жизни более 60 тысяч человек.

Израиль также наложил ограничения на гуманитарную помощь, что привело к ситуации, которую международные наблюдатели назвали голодом.

"Формируется понимание того, что ХАМАС не заинтересован в сделке, и поэтому премьер-министр настаивает на освобождении заложников [одновременно переходя к] военному решению", - заявил чиновник.

