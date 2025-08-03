РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9999 посетителей онлайн
Новости Удары Израиля по Сектору Газа
887 49

Люди в Газе не должны продолжать страдать из-за ужасных преступлений ХАМАС, - Сибига

Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что население Газы не должно страдать из-за преступлений ХАМАС.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Бесчеловечное обращение Хамас с израильскими заложниками заслуживает самого решительного осуждения. Население Газы не должно продолжать страдать из-за отвратительных преступлений Хамас. Хамас должен сложить оружие и немедленно освободить всех заложников", - подчеркнул Сибига.

Он также подчеркнул, что в то же время международная гуманитарная помощь должна быть предоставлена гражданскому населению Газы как можно скорее и в полном объеме. Полное прекращение огня должно оставаться главным приоритетом.

Также читайте: Трамп говорит, что в затягивании мирных переговоров между Израилем и ХАМАС виноват Иран

Автор: 

Газа (58) Израиль (2085) Хамас (194) Сибига Андрей (586)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
От у нас немає інших проблем, як проблем в Газі! Та мені бляха фіолетово на Газу і її хамаз! У нас тут війна!
показать весь комментарий
03.08.2025 20:13 Ответить
+5
населення Гази i є Хамас...
показать весь комментарий
03.08.2025 20:19 Ответить
+5
Може вже зєлям ,сибігам і т.д і т.п час припинити гратись в геополітику і корчити з себе крутих , ваша думка нікому не цікава і можете її запхнути собі в одне місце.
показать весь комментарий
03.08.2025 20:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От у нас немає інших проблем, як проблем в Газі! Та мені бляха фіолетово на Газу і її хамаз! У нас тут війна!
показать весь комментарий
03.08.2025 20:13 Ответить
Міністр закордонних справ саме цим і повинен займатися. А жиди нам нічого корисного не зробили. На відміну від того що вони роблять кацапам.
показать весь комментарий
03.08.2025 20:23 Ответить
І що вони роблять кацапам?
показать весь комментарий
03.08.2025 20:35 Ответить
Нагадати голосування ООН де вони визнали України винною в війні?
показать весь комментарий
03.08.2025 20:41 Ответить
Нагадай.
показать весь комментарий
03.08.2025 20:50 Ответить
...понеділок, 24 лютого, ухвалила резолюцію на підтримку України у війні проти Росії...
..."проти" голосували Росія, Білорусь, Угорщина, Ізраїль, Північна Корея, ЦАР, Буркіна Фасо, Бурунді, Екваторіальна Гвінея, Еритрея, Гаїті, Малі, Судан, Нігер, Нікарагуа, Палау і Маршаллові Острови.
показать весь комментарий
03.08.2025 21:00 Ответить
НАГАДАЙ!!!
показать весь комментарий
03.08.2025 20:51 Ответить
память дєвічья?
показать весь комментарий
03.08.2025 20:58 Ответить
Ти - єврей з Одеси? Бо питанням на запитання відповідаєш...
показать весь комментарий
03.08.2025 21:04 Ответить
Вони розбили заводи в Ірані, що випускали комплектуючі для шахедів кацапам.
показать весь комментарий
03.08.2025 20:43 Ответить
Ти не "вкурив" суті коментарю: Aleksander Lukashenko

Міністр закордонних справ саме цим і повинен займатися. А жиди нам нічого корисного не зробили. На відміну від того що вони роблять кацапам.

03.08.2025 20:23
Дописувач пише, що євреї, нібито, роблять щось "хороше" кацапам... От я і запитав - ЩО САМЕ?
показать весь комментарий
03.08.2025 20:49 Ответить
Ліцензії на БПЛА продали, голосують за кацапів або втримуються, санкції ігнорують і т.д. і т.п. Загалом багато всього.
показать весь комментарий
03.08.2025 20:52 Ответить
Комплектуючі виробляють у Китаї.
показать весь комментарий
03.08.2025 20:50 Ответить
Комплектуючі для іранських шахедів виробляють в Китаї? Можливо, після того, коли авіація Ізраїлю знищила заводи в Ірані. Китай допомагає іншими дорогами та іншим озброєнням нашому ворогу.
показать весь комментарий
03.08.2025 20:58 Ответить
Краще б працювали , щоб люди в Україні не страждали, а не спокійно спостерігали за створенням диктатури і узурпацією влади хітросракою нікчемою , яка перетворила дипломатичний корпус в зелений кардебалет ! Ларечник , вас має за обслугу , справжні специ дипломати сидять без роботи , а ************ сексологінь, мегаворовок ( венедіктова , стефанішина , костін … данілов, Таран ……спасають від буцигарні дипломатами
показать весь комментарий
03.08.2025 20:50 Ответить
Якось говорили з тунісцями-колегами по роботі про Палестину.Звичайно вони у всьому в світі звинувачують Америку та Ізраїль.Але на просте моє порівняння Палестини та України не мали що відповісти.Україну бомбить москаль,а отже люди мігрують та емігрують за кордон.А чому палестинці не емігрують до арабських країн?Відповідають,що вони там нікому непотрібні.Тобто,ситуація вигідна арабському світу,щоб мати вічного ворога Ізраїлю,й цю тему їм від народження вбивають в голову,щоб ті крім цієї проблеми не мали в голові,щоб їх не цікавило,а чого вони самі ,далеко від Палестини живуть лиш трохи краще і все життя по світу шукають заробітку.
показать весь комментарий
03.08.2025 20:16 Ответить
Бггг.. не просто непотрібні. Палестинці колись в Іорданії спробу державного переворота замутили. Кому нафіг треба пускати таку заразу?
показать весь комментарий
03.08.2025 20:30 Ответить
Якось бачив короткий ролик Халіфи,американської топмоделі палестинського походження,то в тому ролику вона так і сказала,що жидівські друзі були настільки щирими з нею і так відкрили їй очі,що вона потім зрозуміла як їм все життя розгладжували мозок свої палестинці.
показать весь комментарий
03.08.2025 20:55 Ответить
Дивно шо їй не відпиляли за це башку...
показать весь комментарий
03.08.2025 20:57 Ответить
Вона живе в Штатах,має сім'ю,двох дітей,тусує на репвечірках..А казала,що родина і батько,котрий доречі був одружений одночасно з її мамою та ще одною,від неї відмовилися ,осуджували ,але на тому й ся стало.
показать весь комментарий
03.08.2025 21:01 Ответить
Ти в Україні жив? Ніколи не чув прислів"я: "У 18 люди самі женяться... У 25 люди женять... А після 30-ти - сам чорт не оженить..."? Те ж саме стосується і роботи... "Палестинці" на "халяві" ростуть уже більше 70-ти років... Тобто, вже ЧЕТВЕРТЕ ПОКОЛІННЯ! Кому потрібні ці "захребетники? Їм простіше з автоматом бігать... Їх "предтеч", "братів-мусульман", з яких складається вся верхівка ХАМАС, єгиптяни вже давно з Єгипту виперли, бо вони там усіх вже "заколупали". Так вони стали "палестинськими борцями за свободу". Іорданія "пригріла" - так вони "віддячили" - спробували вчинить держпереворот і захопитьвладу, скинувши короля. Той мусив посилать танки, та зносить їх "табори біженців"... Ліван у "сральник" перетворили їх "духовні брати" - "Хезболла"... Тому вони "нікому не потрібні"... Навіщо комусь цей "геморой"?
показать весь комментарий
03.08.2025 20:44 Ответить
Так жив,але тако прислів'я не знаю)Щодо палестинців -вічних біженців.Мене особливо вкурвило ,що тоді в Амстердамі вони на жидів після футболу нападали.Дивно,був би я жидом то з друзями таки на футболі б разом трималися,і якби не дали розкішниці одразу після футболу цим дикарям,що кричали "фор кіндер палестайна",то всіх би потім переловили та...виховали .Якось то було ізраїльським вболівальникам несподіванкою,а готовими треба було бути.
показать весь комментарий
03.08.2025 20:51 Ответить
"Палестинці" - ті самі кацапи... Колись приводив приклад для тих, хто кричав, що євреї позбавили "палестинців" землі... Насправді євреї її , здебільшого, у тих пастухів, викупили. Але гроші скоро закінчилися. І ці придурки вирішили повернуть собі землю назад. Але ж люди туди вже "вклали руки і гроші"... І зробили з землі, де паслися обідрані кози та вівці, "лялю", яка стала плодоносною...
Так от, казав: "Уяви картину: у тебе є старий, задрипаний автомобіль. Сусід у тебе його купив. Ти його продав недорого, бо його стан був поганий. Сусід вклав гроші та руки, і його відремонтував. А потім став возить на ньому вантажі і зароблять гроші. І ти вирішив цей автомобіль забрать назад. Сусід тебе "послав"... А ти взявся за автомат...
Тут - та сама картина...
показать весь комментарий
03.08.2025 21:01 Ответить
населення Гази i є Хамас...
показать весь комментарий
03.08.2025 20:19 Ответить
оце, я розумію!
генерувати всіляку *****.
україна, як мировий лідар у політиці економіці технології, в особі сибіги диктує світу, свої політичні умови!
показать весь комментарий
03.08.2025 20:23 Ответить
Може вже зєлям ,сибігам і т.д і т.п час припинити гратись в геополітику і корчити з себе крутих , ваша думка нікому не цікава і можете її запхнути собі в одне місце.
показать весь комментарий
03.08.2025 20:28 Ответить
А таке буде, що "люди в росіі не повинні страждати, через жахливі злочини російськомовних"?
показать весь комментарий
03.08.2025 20:23 Ответить
Вже було, вчора напевно.
показать весь комментарий
03.08.2025 20:26 Ответить
https://censor.net/ua/news/3566635/rosiyiskyyi-narod-povynen-ponesty-vidpovidalnist-za-******
показать весь комментарий
03.08.2025 20:49 Ответить
Прочитав як "Люди в Гаазі не повинні страждати..." і дуже погодився.
показать весь комментарий
03.08.2025 20:27 Ответить
показать весь комментарий
03.08.2025 20:29 Ответить
Зараз війна, Україна у критичному становищі, тому її керівні особи мають менше триндіти про те, що України безпосередньо не стосується. Бо важко прорахувати, яких ворогів наживеш і яких союзників підкинеш ×уйлу навіть однією необережною фразою. А надто Ізраїль досі не визнав Голодомор геноцидом - то хай сам розгрібає своє лайно.
показать весь комментарий
03.08.2025 20:27 Ответить
А ми ж країна ,що страждає манією величі ( через що завжди знаходимо собі проблеми ) ,то чого б не випендриться ,типу ми чогось варті,і нас всі будуть слухати.
показать весь комментарий
03.08.2025 20:31 Ответить
Дитяча маячня. Просто зе-банда створює словесну димову завісу в інфопросторі для маскування великого крадівництва і потужних обсерів.
показать весь комментарий
03.08.2025 20:39 Ответить
ще й шкають приводи посратись зі всіма
показать весь комментарий
03.08.2025 20:46 Ответить
Член политбюро ХАМАС: Признание Палестины - это "плоды" атаки 7 октября.
показать весь комментарий
03.08.2025 20:28 Ответить
Гур-гур стара з печі...
Чи є в наших «правителів»хоч якісь зачатки мислення?
показать весь комментарий
03.08.2025 20:33 Ответить
сибіга штучний екземляр як і буба - треба берегти обох!
не покидає питання, як вони такі розумово штучні - де ви їх знаходите?
показать весь комментарий
03.08.2025 20:34 Ответить
Там дуже "потужний" відбір за принципом "тупи і ще тупіший". Для збереження бульбашки теплої ванни імені дєрьмака найвеличнішого янєлоха повинні оточувати тупіші за нього, а це складно. Тому в хід ідуть підкуп (як от Білецького чи "медіа-сержанта" Маркуса) або залякування (як арешти військових)...
А "безуглих" у них хоч греблю гати! Якщо не вистачить - ОПЗЖ з Бойком своїх підкинуть...
показать весь комментарий
03.08.2025 20:43 Ответить
Не поминайте безкуту проти ночі..
показать весь комментарий
03.08.2025 20:47 Ответить
Треба ще посратися з Ізраелем? Може і народ раши не повинен страждати? Сибіга, ****, поцілуй ***** в зад.
показать весь комментарий
03.08.2025 20:36 Ответить
А населення України не повинно страждати "через огидні злочини Хамасу" "5-6 менеджерів" і ширми їх навеличнішої!
показать весь комментарий
03.08.2025 20:37 Ответить
Мабуть пора міняти його на щось більш менш пристойне, таку дурню вже верзе.
показать весь комментарий
03.08.2025 20:45 Ответить
Сідає Нетаньяху до Мерца в автомобіль і каже: "Піддай газу"
показать весь комментарий
03.08.2025 20:46 Ответить
Хоч в Газу вже не сунь свого носа. Там Ізраїль сам розбереться з тими терористами.
показать весь комментарий
03.08.2025 20:58 Ответить
Сибіга, завали хлібальник. Тільки тільки почали налагоджуватися хоч якісь стосунки з Ізраїлем, після 6 років зеленої "дипломатії". Не лізь туди. Без тебе розберуться.
показать весь комментарий
03.08.2025 20:58 Ответить
хамас - ручна собака моссада.
показать весь комментарий
03.08.2025 21:03 Ответить
 
 