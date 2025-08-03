Люди в Газе не должны продолжать страдать из-за ужасных преступлений ХАМАС, - Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что население Газы не должно страдать из-за преступлений ХАМАС.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Бесчеловечное обращение Хамас с израильскими заложниками заслуживает самого решительного осуждения. Население Газы не должно продолжать страдать из-за отвратительных преступлений Хамас. Хамас должен сложить оружие и немедленно освободить всех заложников", - подчеркнул Сибига.
Он также подчеркнул, что в то же время международная гуманитарная помощь должна быть предоставлена гражданскому населению Газы как можно скорее и в полном объеме. Полное прекращение огня должно оставаться главным приоритетом.
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+12 Bobcat #501910
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..."проти" голосували Росія, Білорусь, Угорщина, Ізраїль, Північна Корея, ЦАР, Буркіна Фасо, Бурунді, Екваторіальна Гвінея, Еритрея, Гаїті, Малі, Судан, Нігер, Нікарагуа, Палау і Маршаллові Острови.
Міністр закордонних справ саме цим і повинен займатися. А жиди нам нічого корисного не зробили. На відміну від того що вони роблять кацапам.
03.08.2025 20:23
Дописувач пише, що євреї, нібито, роблять щось "хороше" кацапам... От я і запитав - ЩО САМЕ?
Так от, казав: "Уяви картину: у тебе є старий, задрипаний автомобіль. Сусід у тебе його купив. Ти його продав недорого, бо його стан був поганий. Сусід вклав гроші та руки, і його відремонтував. А потім став возить на ньому вантажі і зароблять гроші. І ти вирішив цей автомобіль забрать назад. Сусід тебе "послав"... А ти взявся за автомат...
Тут - та сама картина...
генерувати всіляку *****.
україна, як мировий лідар у політиці економіці технології, в особі сибіги диктує світу, свої політичні умови!
Чи є в наших «правителів»хоч якісь зачатки мислення?
не покидає питання, як вони такі розумово штучні - де ви їх знаходите?
А "безуглих" у них хоч греблю гати! Якщо не вистачить - ОПЗЖ з Бойком своїх підкинуть...
Хамасу" "5-6 менеджерів" і ширми їх навеличнішої!