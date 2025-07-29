Трамп говорит, что в срыве мирных переговоров между Израилем и ХАМАС виноват Иран
В затягивании мирных переговоров между Израилем и ХАМАСом виноват Иран.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Иран посылает плохие сигналы. Я скажу вам, что для страны, которую только что уничтожили, они посылают очень плохие сигналы, очень неприятные сигналы", - сказал Трамп.
Также он подчеркнул, что Иран также предоставляет плохие приказы боевикам ХАМАС.
"Они не должны этого делать",- добавил Трамп.
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