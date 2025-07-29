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Новости Перемирие Израиля и ХАМАС
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Трамп говорит, что в срыве мирных переговоров между Израилем и ХАМАС виноват Иран

трамп

В затягивании мирных переговоров между Израилем и ХАМАСом виноват Иран.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Иран посылает плохие сигналы. Я скажу вам, что для страны, которую только что уничтожили, они посылают очень плохие сигналы, очень неприятные сигналы", - сказал Трамп.

Также он подчеркнул, что Иран также предоставляет плохие приказы боевикам ХАМАС.

Читайте: США готовы нанести новые "молниеносные удары" по ядерным объектам Ирана, - Трамп

"Они не должны этого делать",- добавил Трамп.

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Израиль (2081) Иран (2064) Хамас (193) Трамп Дональд (6066)


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звісно ж Іран. А так взагалі ХАМАС білий і пухнастий, і могла би бути чудова угода. Ну, або прекрасна.
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29.07.2025 01:15 Ответить
>> Я скажу вам, що для країни, яку щойно знищили...

Донні, клич помічників -- хай м'ячик підкинуть.
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29.07.2025 01:35 Ответить
Гольфкари наразі дефіціт, та й помічники лайно, особливо DJ...
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29.07.2025 01:42 Ответить
Добре, що хоч не Україна. Бо дідуся штирить не по-дитячому.
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29.07.2025 01:38 Ответить
А Іран "в курсі", що його "знищили"? Армія та флот цілі... Інфраструктура ціла, Заводи і порти працюють...
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29.07.2025 06:14 Ответить
Так рушникоголові заявляли що вони перемогли. Хтось тут бреше.
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29.07.2025 06:44 Ответить
Щось Іран так "знищили",що вони перемогу святкують та усі збагачені матеріали поховали...Трампу лише щось крикнути....
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29.07.2025 08:37 Ответить
 
 