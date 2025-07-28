США готовы нанести новые "молниеносные удары" по ядерным объектам Ирана, - Трамп

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что Штаты могут снова атаковать ядерную инфраструктуру Ирана, если Тегеран попытается возобновить работу объектов.

Об этом Трамп заявил во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что США удалось уничтожить ядерные возможности Ирана во время атаки, которая произошла в июне.

"Мы уничтожили их ядерные возможности. Они могут начать сначала. Если они это сделают, мы уничтожим их быстрее, чем вы успеете пальцем пошевелить. Это будет молниеносная атака", - заявил Трамп.

Президент США считает, что Иран посылает "неприятные сигналы", и любые попытки возобновить его ядерную программу "будут немедленно пресечены".

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Ранее сообщалось, что администрация Трампа рассматривает возможность инвестиций в Иран для возвращения страны к переговорам по ядерной программе. Сам Трамп отмечал, что снимет санкции с Ирана, если он будет мирным.

Также напомним, ранее CNN сообщили, что по данным разведки США, удары по Ирану не уничтожили его ядерную программу.

До этого в СМИ также появились данные о том, что перед атакой войск США на объектах было зафиксировано присутствие значительного количества техники, которая теоретически могла вывезти обогащенный уран оттуда.

Министерство обороны США начало уголовное расследование относительно потенциальной утечки засекреченного отчета своего Разведывательного управления (DIA). В докладе говорится, что американские удары не вызвали существенного отката ядерной программы Ирана.

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