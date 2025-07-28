США готовы нанести новые "молниеносные удары" по ядерным объектам Ирана, - Трамп
Президент США Дональд Трамп пригрозил, что Штаты могут снова атаковать ядерную инфраструктуру Ирана, если Тегеран попытается возобновить работу объектов.
Об этом Трамп заявил во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, информирует Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что США удалось уничтожить ядерные возможности Ирана во время атаки, которая произошла в июне.
"Мы уничтожили их ядерные возможности. Они могут начать сначала. Если они это сделают, мы уничтожим их быстрее, чем вы успеете пальцем пошевелить. Это будет молниеносная атака", - заявил Трамп.
Президент США считает, что Иран посылает "неприятные сигналы", и любые попытки возобновить его ядерную программу "будут немедленно пресечены".
Ранее сообщалось, что администрация Трампа рассматривает возможность инвестиций в Иран для возвращения страны к переговорам по ядерной программе. Сам Трамп отмечал, что снимет санкции с Ирана, если он будет мирным.
Также напомним, ранее CNN сообщили, что по данным разведки США, удары по Ирану не уничтожили его ядерную программу.
До этого в СМИ также появились данные о том, что перед атакой войск США на объектах было зафиксировано присутствие значительного количества техники, которая теоретически могла вывезти обогащенный уран оттуда.
Министерство обороны США начало уголовное расследование относительно потенциальной утечки засекреченного отчета своего Разведывательного управления (DIA). В докладе говорится, что американские удары не вызвали существенного отката ядерной программы Ирана.
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З'являється все більше доказів того, що ядерній програмі Ірану було завдано настільки серйозної шкоди, що вона буде призупинена щонайменше на рік, а можливо, і на значно довший термін.
Оцінка Ізраїлем наслідків бойових дій у більшості випадків збігається з опублікованим аналізом США: знищено завод у Натанзі, виведено з ладу великий збагачувальний комплекс, що знаходився під землею у Фордо, удари по Ісфахану знищили установку з переробки урану. Атаки також призвели до знищення об'єкта, де Іран ховав 400 кілограмів високозбагаченого урану.
Під час 12-денної війни Ізраїлю вдалося за два дні знищити половину з 3000 балістичних ракет Ірану і 80% його ракетних установок.
За даними джерел, в результаті ударів, завданих в перші години війни, загинули всі іранські фізики та інші вчені-ядерники «першого і другого рівня, а також більшість фахівців третього рівня». Ізраїльські офіційні особи вважають, що це відверне молодих іранських вчених від участі в ядерній програмі.
Також ізраїльське джерело повідомило: Єрусалим вважає, що ліквідація провідних вчених Ірану повністю заблокувала створення електромагнітної бомби і зупинила програму зі створення водневої бомби.
Вокруг Зангезурского коридора начинается какая-то движуха. Иран вдруг заявил, что коридор - страшная угроза его безопасности, территориальной целостности, сепаратизм, мировой сионизм и Соединенные Штаты. Короче, все свалили в кучу, но градус заявлений весьма нешуточный.
Кто забыл, я напомню: это 40 км дороги, которая связывает Нахичеванский эксклав Азербайджана и идет вдоль ирано-армянской границы. Для Баку это крайне важно, чтобы иметь по земле связь с Нахичеванью. Иран категорически против, американцы предлагали взять его в аренду на 100 лет, пока там все разрулится.
Короче, я это к чему - там что-то назревает. Не исключаю того, что в Тегеране решат поправить свои дела и сильно пошатнувшийся после 12-дневной войны с Израилем, престиж с помощью проверенного метода. Маленькой победоносной. Проверено временем - ни разу не сработало.