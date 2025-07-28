США готові завдати нових "блискавичних ударів" по ядерних об’єктах Ірану, - Трамп

Президент США Дональд Трамп пригрозив, що Штати можуть знову атакувати ядерну інфраструктуру Ірану, якщо Тегеран спробує відновити роботу об'єктів.

Про це Трамп заявив під час зустрічі з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що США вдалося знищити ядерні можливості Ірану під час атаки, яка сталася в червні.

"Ми знищили їхні ядерні можливості. Вони можуть почати спочатку. Якщо вони це зроблять, ми знищимо їх швидше, ніж ви встигнете пальцем поворухнути. Це буде блискавична атака", - заявив Трамп.

Президент США вважає, що Іран надсилає "неприємні сигнали", і будь-які спроби відновити його ядерну програму "будуть негайно припинені".

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Раніше повідомлялось, що адміністрація Трампа розглядає можливість інвестицій в Іран для повернення країни до переговорів щодо ядерної програми. Сам Трамп зазначав, що зніме санкції з Ірану, якщо він буде мирним.

Також нагадаємо, раніше CNN повідомили, що за даними розвідки США, удари по Ірану не знищили його ядерну програму.

До цього у ЗМІ також з’явилися дані про те, що перед атакою військ США на об’єктах була зафіксована присутність значної кількості техніки, яка теоретично могла вивезти збагачений уран звідти.

Міністерство оборони США розпочало кримінальне розслідування щодо потенційного витоку засекреченого звіту свого Розвідувального управління (DIA). У доповіді йдеться, що американські удари не спричинили суттєвого відкату ядерної програми Ірану.

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