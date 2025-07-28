США готові завдати нових "блискавичних ударів" по ядерних об’єктах Ірану, - Трамп
Президент США Дональд Трамп пригрозив, що Штати можуть знову атакувати ядерну інфраструктуру Ірану, якщо Тегеран спробує відновити роботу об'єктів.
Про це Трамп заявив під час зустрічі з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що США вдалося знищити ядерні можливості Ірану під час атаки, яка сталася в червні.
"Ми знищили їхні ядерні можливості. Вони можуть почати спочатку. Якщо вони це зроблять, ми знищимо їх швидше, ніж ви встигнете пальцем поворухнути. Це буде блискавична атака", - заявив Трамп.
Президент США вважає, що Іран надсилає "неприємні сигнали", і будь-які спроби відновити його ядерну програму "будуть негайно припинені".
Раніше повідомлялось, що адміністрація Трампа розглядає можливість інвестицій в Іран для повернення країни до переговорів щодо ядерної програми. Сам Трамп зазначав, що зніме санкції з Ірану, якщо він буде мирним.
Також нагадаємо, раніше CNN повідомили, що за даними розвідки США, удари по Ірану не знищили його ядерну програму.
До цього у ЗМІ також з’явилися дані про те, що перед атакою військ США на об’єктах була зафіксована присутність значної кількості техніки, яка теоретично могла вивезти збагачений уран звідти.
Міністерство оборони США розпочало кримінальне розслідування щодо потенційного витоку засекреченого звіту свого Розвідувального управління (DIA). У доповіді йдеться, що американські удари не спричинили суттєвого відкату ядерної програми Ірану.
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З'являється все більше доказів того, що ядерній програмі Ірану було завдано настільки серйозної шкоди, що вона буде призупинена щонайменше на рік, а можливо, і на значно довший термін.
Оцінка Ізраїлем наслідків бойових дій у більшості випадків збігається з опублікованим аналізом США: знищено завод у Натанзі, виведено з ладу великий збагачувальний комплекс, що знаходився під землею у Фордо, удари по Ісфахану знищили установку з переробки урану. Атаки також призвели до знищення об'єкта, де Іран ховав 400 кілограмів високозбагаченого урану.
Під час 12-денної війни Ізраїлю вдалося за два дні знищити половину з 3000 балістичних ракет Ірану і 80% його ракетних установок.
За даними джерел, в результаті ударів, завданих в перші години війни, загинули всі іранські фізики та інші вчені-ядерники «першого і другого рівня, а також більшість фахівців третього рівня». Ізраїльські офіційні особи вважають, що це відверне молодих іранських вчених від участі в ядерній програмі.
Також ізраїльське джерело повідомило: Єрусалим вважає, що ліквідація провідних вчених Ірану повністю заблокувала створення електромагнітної бомби і зупинила програму зі створення водневої бомби.
Вокруг Зангезурского коридора начинается какая-то движуха. Иран вдруг заявил, что коридор - страшная угроза его безопасности, территориальной целостности, сепаратизм, мировой сионизм и Соединенные Штаты. Короче, все свалили в кучу, но градус заявлений весьма нешуточный.
Кто забыл, я напомню: это 40 км дороги, которая связывает Нахичеванский эксклав Азербайджана и идет вдоль ирано-армянской границы. Для Баку это крайне важно, чтобы иметь по земле связь с Нахичеванью. Иран категорически против, американцы предлагали взять его в аренду на 100 лет, пока там все разрулится.
Короче, я это к чему - там что-то назревает. Не исключаю того, что в Тегеране решат поправить свои дела и сильно пошатнувшийся после 12-дневной войны с Израилем, престиж с помощью проверенного метода. Маленькой победоносной. Проверено временем - ни разу не сработало.