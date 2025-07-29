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Новини Перемир’я Ізраїлю та ХАМАС
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Трамп каже, що в затягуванні мирних переговорів між Ізраїлем і ХАМАСом винен Іран

трамп

У затягуванні мирних переговорів між Ізраїлем та ХАМАСом винний Іран.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Іран надсилає погані сигнали. Я скажу вам, що для країни, яку щойно знищили, вони надсилають дуже погані сигнали, дуже неприємні сигнали", - сказав Трамп.

Також він підкреслив, що Іран також надає погані накази бойовикам ХАМАС.

Читайте: США готові завдати нових "блискавичних ударів" по ядерних об’єктах Ірану, - Трамп

"Вони не повинні цього робити",- додав Трамп.

Автор: 

Ізраїль (1811) Іран (2318) Хамас (198) Трамп Дональд (6553)


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звісно ж Іран. А так взагалі ХАМАС білий і пухнастий, і могла би бути чудова угода. Ну, або прекрасна.
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29.07.2025 01:15 Відповісти
>> Я скажу вам, що для країни, яку щойно знищили...

Донні, клич помічників -- хай м'ячик підкинуть.
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29.07.2025 01:35 Відповісти
Гольфкари наразі дефіціт, та й помічники лайно, особливо DJ...
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29.07.2025 01:42 Відповісти
Добре, що хоч не Україна. Бо дідуся штирить не по-дитячому.
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29.07.2025 01:38 Відповісти
 
 