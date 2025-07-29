Трамп каже, що в затягуванні мирних переговорів між Ізраїлем і ХАМАСом винен Іран

У затягуванні мирних переговорів між Ізраїлем та ХАМАСом винний Іран.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Іран надсилає погані сигнали. Я скажу вам, що для країни, яку щойно знищили, вони надсилають дуже погані сигнали, дуже неприємні сигнали", - сказав Трамп.

Також він підкреслив, що Іран також надає погані накази бойовикам ХАМАС.

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"Вони не повинні цього робити",- додав Трамп.