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Новини Удари Ізраїлю по Сектору Гази
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Люди в Газі не повинні продовжувати страждати через жахливі злочини ХАМАСу, - Сибіга

Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що населення Гази не повинно страждати через злочини ХАМАС.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Нелюдське поводження Хамасу з ізраїльськими заручниками заслуговує на найрішучіше засудження. Населення Гази не повинно продовжувати страждати через огидні злочини Хамасу. Хамас повинен скласти зброю і негайно звільнити всіх заручників", - підкреслив Сибіга.

Він також наголосив, що водночас міжнародна гуманітарна допомога повинна бути надана цивільному населенню Гази якомога швидше і в повному обсязі. Повне припинення вогню має залишатися головним пріоритетом.

Також читайте: Трамп каже, що в затягуванні мирних переговорів між Ізраїлем і ХАМАСом винен Іран

Автор: 

Газа (28) Ізраїль (1815) Хамас (198) Сибіга Андрій (592)


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Топ коментарі
+16
От у нас немає інших проблем, як проблем в Газі! Та мені бляха фіолетово на Газу і її хамаз! У нас тут війна!
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03.08.2025 20:13 Відповісти
+7
Може вже зєлям ,сибігам і т.д і т.п час припинити гратись в геополітику і корчити з себе крутих , ваша думка нікому не цікава і можете її запхнути собі в одне місце.
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03.08.2025 20:28 Відповісти
+6
Якось говорили з тунісцями-колегами по роботі про Палестину.Звичайно вони у всьому в світі звинувачують Америку та Ізраїль.Але на просте моє порівняння Палестини та України не мали що відповісти.Україну бомбить москаль,а отже люди мігрують та емігрують за кордон.А чому палестинці не емігрують до арабських країн?Відповідають,що вони там нікому непотрібні.Тобто,ситуація вигідна арабському світу,щоб мати вічного ворога Ізраїлю,й цю тему їм від народження вбивають в голову,щоб ті крім цієї проблеми не мали в голові,щоб їх не цікавило,а чого вони самі ,далеко від Палестини живуть лиш трохи краще і все життя по світу шукають заробітку.
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03.08.2025 20:16 Відповісти
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От у нас немає інших проблем, як проблем в Газі! Та мені бляха фіолетово на Газу і її хамаз! У нас тут війна!
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03.08.2025 20:13 Відповісти
Міністр закордонних справ саме цим і повинен займатися. А жиди нам нічого корисного не зробили. На відміну від того що вони роблять кацапам.
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03.08.2025 20:23 Відповісти
І що вони роблять кацапам?
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03.08.2025 20:35 Відповісти
Нагадати голосування ООН де вони визнали України винною в війні?
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03.08.2025 20:41 Відповісти
Нагадай.
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03.08.2025 20:50 Відповісти
...понеділок, 24 лютого, ухвалила резолюцію на підтримку України у війні проти Росії...
..."проти" голосували Росія, Білорусь, Угорщина, Ізраїль, Північна Корея, ЦАР, Буркіна Фасо, Бурунді, Екваторіальна Гвінея, Еритрея, Гаїті, Малі, Судан, Нігер, Нікарагуа, Палау і Маршаллові Острови.
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03.08.2025 21:00 Відповісти
НАГАДАЙ!!!
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03.08.2025 20:51 Відповісти
память дєвічья?
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03.08.2025 20:58 Відповісти
Ти - єврей з Одеси? Бо питанням на запитання відповідаєш...
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03.08.2025 21:04 Відповісти
Вони розбили заводи в Ірані, що випускали комплектуючі для шахедів кацапам.
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03.08.2025 20:43 Відповісти
Ти не "вкурив" суті коментарю: Aleksander Lukashenko

Міністр закордонних справ саме цим і повинен займатися. А жиди нам нічого корисного не зробили. На відміну від того що вони роблять кацапам.

03.08.2025 20:23
Дописувач пише, що євреї, нібито, роблять щось "хороше" кацапам... От я і запитав - ЩО САМЕ?
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03.08.2025 20:49 Відповісти
Ліцензії на БПЛА продали, голосують за кацапів або втримуються, санкції ігнорують і т.д. і т.п. Загалом багато всього.
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03.08.2025 20:52 Відповісти
По-перше, продали років 20 тому. По-друге - а ми танки та вертольоти по усьому світу продавали... Останні ("Оплот"), продавали вже тоді, коли у нас війна йшла... Ведуть себе з кацапами "обережно", бо вони "борцям за свободу", у Газі та Лівані, постачають зброю та **********... Їм не потрібен лишній "геморой"...
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03.08.2025 21:08 Відповісти
То що ми обирали дибілів та покидьків ніяк жидів не виправдовує. Політика фігня, то нація така. Цікавить тільки гроші.
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03.08.2025 21:31 Відповісти
У тебе "з головою "непорядок"? Ти чого "петляєш"? Ми ж з тобою вели мову про Ізраїль! До чого тут "євреї України"?
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03.08.2025 21:35 Відповісти
Саме за жидів Ізраїлю я і говорив.
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03.08.2025 21:39 Відповісти
Комплектуючі виробляють у Китаї.
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03.08.2025 20:50 Відповісти
Комплектуючі для іранських шахедів виробляють в Китаї? Можливо, після того, коли авіація Ізраїлю знищила заводи в Ірані. Китай допомагає іншими дорогами та іншим озброєнням нашому ворогу.
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03.08.2025 20:58 Відповісти
Хочу почути адресу хоч одного фабу що виготовляє напівпровідники за ******** технологією в Ірані. Або про збагачення РЗМ.
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03.08.2025 21:29 Відповісти
А пан вміють читати? Я здається писав про шахеди, які виготовляли в Ірані для росії? Хоча там виготовляють і балістику.
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03.08.2025 21:36 Відповісти
Краще б працювали , щоб люди в Україні не страждали, а не спокійно спостерігали за створенням диктатури і узурпацією влади хітросракою нікчемою , яка перетворила дипломатичний корпус в зелений кардебалет ! Ларечник , вас має за обслугу , справжні специ дипломати сидять без роботи , а ************ сексологінь, мегаворовок ( венедіктова , стефанішина , костін … данілов, Таран ……спасають від буцигарні дипломатами
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03.08.2025 20:50 Відповісти
Якось говорили з тунісцями-колегами по роботі про Палестину.Звичайно вони у всьому в світі звинувачують Америку та Ізраїль.Але на просте моє порівняння Палестини та України не мали що відповісти.Україну бомбить москаль,а отже люди мігрують та емігрують за кордон.А чому палестинці не емігрують до арабських країн?Відповідають,що вони там нікому непотрібні.Тобто,ситуація вигідна арабському світу,щоб мати вічного ворога Ізраїлю,й цю тему їм від народження вбивають в голову,щоб ті крім цієї проблеми не мали в голові,щоб їх не цікавило,а чого вони самі ,далеко від Палестини живуть лиш трохи краще і все життя по світу шукають заробітку.
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03.08.2025 20:16 Відповісти
Бггг.. не просто непотрібні. Палестинці колись в Іорданії спробу державного переворота замутили. Кому нафіг треба пускати таку заразу?
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03.08.2025 20:30 Відповісти
Якось бачив короткий ролик Халіфи,американської топмоделі палестинського походження,то в тому ролику вона так і сказала,що жидівські друзі були настільки щирими з нею і так відкрили їй очі,що вона потім зрозуміла як їм все життя розгладжували мозок свої палестинці.
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03.08.2025 20:55 Відповісти
Дивно шо їй не відпиляли за це башку...
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03.08.2025 20:57 Відповісти
Вона живе в Штатах,має сім'ю,двох дітей,тусує на репвечірках..А казала,що родина і батько,котрий доречі був одружений одночасно з її мамою та ще одною,від неї відмовилися ,осуджували ,але на тому й ся стало.
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03.08.2025 21:01 Відповісти
Міа Халіфа? Так її за підтримку різанини 7.07 самі же продюсери на мороз виставили, кажучи, пензлюй звідци, розумнішай та ставай кращою людиною. А тільки потім, коли з нею ніхно з роботодавців не захотів мати справу, вона ж й дала задню. А взагалі, вона не арабка, а левантійка, та же й християнка, батьки якої втікли з Лівану від палестинських мусульман. А про фрі пластилин, то в неї якась нездорова солідарність за террористами, неначе стокгольмский синдром.
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03.08.2025 21:40 Відповісти
Ти в Україні жив? Ніколи не чув прислів"я: "У 18 люди самі женяться... У 25 люди женять... А після 30-ти - сам чорт не оженить..."? Те ж саме стосується і роботи... "Палестинці" на "халяві" ростуть уже більше 70-ти років... Тобто, вже ЧЕТВЕРТЕ ПОКОЛІННЯ! Кому потрібні ці "захребетники? Їм простіше з автоматом бігать... Їх "предтеч", "братів-мусульман", з яких складається вся верхівка ХАМАС, єгиптяни вже давно з Єгипту виперли, бо вони там усіх вже "заколупали". Так вони стали "палестинськими борцями за свободу". Іорданія "пригріла" - так вони "віддячили" - спробували вчинить держпереворот і захопитьвладу, скинувши короля. Той мусив посилать танки, та зносить їх "табори біженців"... Ліван у "сральник" перетворили їх "духовні брати" - "Хезболла"... Тому вони "нікому не потрібні"... Навіщо комусь цей "геморой"?
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03.08.2025 20:44 Відповісти
Так жив,але тако прислів'я не знаю)Щодо палестинців -вічних біженців.Мене особливо вкурвило ,що тоді в Амстердамі вони на жидів після футболу нападали.Дивно,був би я жидом то з друзями таки на футболі б разом трималися,і якби не дали розкішниці одразу після футболу цим дикарям,що кричали "фор кіндер палестайна",то всіх би потім переловили та...виховали .Якось то було ізраїльським вболівальникам несподіванкою,а готовими треба було бути.
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03.08.2025 20:51 Відповісти
"Палестинці" - ті самі кацапи... Колись приводив приклад для тих, хто кричав, що євреї позбавили "палестинців" землі... Насправді євреї її , здебільшого, у тих пастухів, викупили. Але гроші скоро закінчилися. І ці придурки вирішили повернуть собі землю назад. Але ж люди туди вже "вклали руки і гроші"... І зробили з землі, де паслися обідрані кози та вівці, "лялю", яка стала плодоносною...
Так от, казав: "Уяви картину: у тебе є старий, задрипаний автомобіль. Сусід у тебе його купив. Ти його продав недорого, бо його стан був поганий. Сусід вклав гроші та руки, і його відремонтував. А потім став возить на ньому вантажі і зароблять гроші. І ти вирішив цей автомобіль забрать назад. Сусід тебе "послав"... А ти взявся за автомат...
Тут - та сама картина...
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03.08.2025 21:01 Відповісти
Я сьогодні почув ,що хамасці готові припинити "боротьбу",якщо Палестина держава буде і з столицею в Ієрусалимі,ну чисто як москалі "аттайтє Хєрсон і Запарожьє"(Тобто,ні одним ,ні іншим закінчення війни не потрібно "дєрусь патамушта дєрусь"(
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03.08.2025 21:07 Відповісти
Доречі,якось хворів,тай увесь день пролежав в ліжку,то й читав вікіпедію.Чотирма мовами і язиком прочитав про Палестину.Жиди не окуповували Палестину силою,а тупо скупали в палестинців їх землі та все інше,а ті тупорилі все продавали,бо хотілося жити вже,а коли спохватилися,то вже було пізно.Так ,серед жидів з'явилися різні течії і радикальні,такі як сіоністи,але це спровокували до цього дії самих палестинців та арабського світу.Чомусь історію ******* не читають,вже не треба бібліотеки ,а маєш все в телефоні,але це невигідно визнавати.
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03.08.2025 21:21 Відповісти
Я знаю... Сіоністи були й раніше... І бойові групи у них були - екстремісти, не гірші за арабів. Їх стали створювать ще у післявоєнний період - у нас були в Громадянську війну. Створювали "бундовці" ( "Бунд" - одна з політичних єврейських партій). Потім вони почали створюваться на території Палестини - для захисту єврейських емігрантів від арабів та британців...
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03.08.2025 21:28 Відповісти
По вашій логіці українці повинні покинути свою країну кацапам і шукати собі долю деінде? Cтворення держави Ізраїль було проголошено нелегальними мігранти, так що по факту це країна окупант з моменту створення.
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03.08.2025 21:32 Відповісти
населення Гази i є Хамас...
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03.08.2025 20:19 Відповісти
оце, я розумію!
генерувати всіляку *****.
україна, як мировий лідар у політиці економіці технології, в особі сибіги диктує світу, свої політичні умови!
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03.08.2025 20:23 Відповісти
Може вже зєлям ,сибігам і т.д і т.п час припинити гратись в геополітику і корчити з себе крутих , ваша думка нікому не цікава і можете її запхнути собі в одне місце.
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03.08.2025 20:28 Відповісти
А таке буде, що "люди в росіі не повинні страждати, через жахливі злочини російськомовних"?
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03.08.2025 20:23 Відповісти
Вже було, вчора напевно.
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03.08.2025 20:26 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3566635/rosiyiskyyi-narod-povynen-ponesty-vidpovidalnist-za-******
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03.08.2025 20:49 Відповісти
Прочитав як "Люди в Гаазі не повинні страждати..." і дуже погодився.
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03.08.2025 20:27 Відповісти
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03.08.2025 20:29 Відповісти
Зараз війна, Україна у критичному становищі, тому її керівні особи мають менше триндіти про те, що України безпосередньо не стосується. Бо важко прорахувати, яких ворогів наживеш і яких союзників підкинеш ×уйлу навіть однією необережною фразою. А надто Ізраїль досі не визнав Голодомор геноцидом - то хай сам розгрібає своє лайно.
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03.08.2025 20:27 Відповісти
А ми ж країна ,що страждає манією величі ( через що завжди знаходимо собі проблеми ) ,то чого б не випендриться ,типу ми чогось варті,і нас всі будуть слухати.
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03.08.2025 20:31 Відповісти
Дитяча маячня. Просто зе-банда створює словесну димову завісу в інфопросторі для маскування великого крадівництва і потужних обсерів.
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03.08.2025 20:39 Відповісти
ще й шкають приводи посратись зі всіма
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03.08.2025 20:46 Відповісти
Член политбюро ХАМАС: Признание Палестины - это "плоды" атаки 7 октября.
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03.08.2025 20:28 Відповісти
Гур-гур стара з печі...
Чи є в наших «правителів»хоч якісь зачатки мислення?
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03.08.2025 20:33 Відповісти
сибіга штучний екземляр як і буба - треба берегти обох!
не покидає питання, як вони такі розумово штучні - де ви їх знаходите?
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03.08.2025 20:34 Відповісти
Там дуже "потужний" відбір за принципом "тупи і ще тупіший". Для збереження бульбашки теплої ванни імені дєрьмака найвеличнішого янєлоха повинні оточувати тупіші за нього, а це складно. Тому в хід ідуть підкуп (як от Білецького чи "медіа-сержанта" Маркуса) або залякування (як арешти військових)...
А "безуглих" у них хоч греблю гати! Якщо не вистачить - ОПЗЖ з Бойком своїх підкинуть...
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03.08.2025 20:43 Відповісти
Не поминайте безкуту проти ночі..
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03.08.2025 20:47 Відповісти
Треба ще посратися з Ізраелем? Може і народ раши не повинен страждати? Сибіга, ****, поцілуй ***** в зад.
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03.08.2025 20:36 Відповісти
А населення України не повинно страждати "через огидні злочини Хамасу" "5-6 менеджерів" і ширми їх навеличнішої!
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03.08.2025 20:37 Відповісти
Мабуть пора міняти його на щось більш менш пристойне, таку дурню вже верзе.
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03.08.2025 20:45 Відповісти
Сідає Нетаньяху до Мерца в автомобіль і каже: "Піддай газу"
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03.08.2025 20:46 Відповісти
Хоч в Газу вже не сунь свого носа. Там Ізраїль сам розбереться з тими терористами.
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03.08.2025 20:58 Відповісти
Сибіга, завали хлібальник. Тільки тільки почали налагоджуватися хоч якісь стосунки з Ізраїлем, після 6 років зеленої "дипломатії". Не лізь туди. Без тебе розберуться.
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03.08.2025 20:58 Відповісти
хамас - ручна собака моссада.
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03.08.2025 21:03 Відповісти
Так Хамас і живиться людьми з Гази
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03.08.2025 21:10 Відповісти
нема, нема... Є!!! ...ляп... а прастих харошихруцкіх не треба примушувати страждати через злочини кремля? сибіга як був підстилкою пуцькіна, так і лишився
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03.08.2025 21:24 Відповісти
 
 