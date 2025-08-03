Люди в Газі не повинні продовжувати страждати через жахливі злочини ХАМАСу, - Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що населення Гази не повинно страждати через злочини ХАМАС.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Нелюдське поводження Хамасу з ізраїльськими заручниками заслуговує на найрішучіше засудження. Населення Гази не повинно продовжувати страждати через огидні злочини Хамасу. Хамас повинен скласти зброю і негайно звільнити всіх заручників", - підкреслив Сибіга.
Він також наголосив, що водночас міжнародна гуманітарна допомога повинна бути надана цивільному населенню Гази якомога швидше і в повному обсязі. Повне припинення вогню має залишатися головним пріоритетом.
Топ коментарі
+16 Bobcat #501910
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+7 Олексій Петренко #551702
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+6 Igor Grytselyak
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..."проти" голосували Росія, Білорусь, Угорщина, Ізраїль, Північна Корея, ЦАР, Буркіна Фасо, Бурунді, Екваторіальна Гвінея, Еритрея, Гаїті, Малі, Судан, Нігер, Нікарагуа, Палау і Маршаллові Острови.
Міністр закордонних справ саме цим і повинен займатися. А жиди нам нічого корисного не зробили. На відміну від того що вони роблять кацапам.
03.08.2025 20:23
Дописувач пише, що євреї, нібито, роблять щось "хороше" кацапам... От я і запитав - ЩО САМЕ?
Так от, казав: "Уяви картину: у тебе є старий, задрипаний автомобіль. Сусід у тебе його купив. Ти його продав недорого, бо його стан був поганий. Сусід вклав гроші та руки, і його відремонтував. А потім став возить на ньому вантажі і зароблять гроші. І ти вирішив цей автомобіль забрать назад. Сусід тебе "послав"... А ти взявся за автомат...
Тут - та сама картина...
генерувати всіляку *****.
україна, як мировий лідар у політиці економіці технології, в особі сибіги диктує світу, свої політичні умови!
Чи є в наших «правителів»хоч якісь зачатки мислення?
не покидає питання, як вони такі розумово штучні - де ви їх знаходите?
А "безуглих" у них хоч греблю гати! Якщо не вистачить - ОПЗЖ з Бойком своїх підкинуть...
Хамасу" "5-6 менеджерів" і ширми їх навеличнішої!