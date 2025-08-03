Люди в Газі не повинні продовжувати страждати через жахливі злочини ХАМАСу, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що населення Гази не повинно страждати через злочини ХАМАС.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Нелюдське поводження Хамасу з ізраїльськими заручниками заслуговує на найрішучіше засудження. Населення Гази не повинно продовжувати страждати через огидні злочини Хамасу. Хамас повинен скласти зброю і негайно звільнити всіх заручників", - підкреслив Сибіга.

Він також наголосив, що водночас міжнародна гуманітарна допомога повинна бути надана цивільному населенню Гази якомога швидше і в повному обсязі. Повне припинення вогню має залишатися головним пріоритетом.

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