Ізраїль розглядає розширення наступу в Газі, щоб змусити ХАМАС звільнити заручників — FT
Ізраїль має плани розширення наступу на деякі райони в секторі Гази з метою тиску на ХАМАС, щоб змусити бойовиків звільнити ізраїльських заручників.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише FT.
Ізраїльський чиновник розповів, що уряд прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу веде перемовини з адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо цієї спірної пропозиції.
Представники уряду вважають, що посилення військових дій може призвести до ще більшого міжнародного засудження Ізраїлю, чиї операції, згідно з даними місцевої влади, забрали життя понад 60 тисяч людей.
Ізраїль також наклав обмеження на гуманітарну допомогу, що призвело до ситуації, яку міжнародні спостерігачі назвали голодом.
"Формується розуміння того, що ХАМАС не зацікавлений в угоді, і тому прем'єр-міністр наполягає на звільненні заручників [одночасно переходячи до] військового рішення", — заявив чиновник.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль