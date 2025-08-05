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Ізраїль розглядає розширення наступу в Газі, щоб змусити ХАМАС звільнити заручників — FT

газа

Ізраїль має плани розширення наступу на деякі райони в секторі Гази з метою тиску на ХАМАС, щоб змусити бойовиків звільнити ізраїльських заручників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише FT.

Ізраїльський чиновник розповів, що уряд прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу веде перемовини з адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо цієї спірної пропозиції.

Представники уряду вважають, що посилення військових дій може призвести до ще більшого міжнародного засудження Ізраїлю, чиї операції, згідно з даними місцевої влади, забрали життя понад 60 тисяч людей.

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Ізраїль також наклав обмеження на гуманітарну допомогу, що призвело до ситуації, яку міжнародні спостерігачі назвали голодом.

"Формується розуміння того, що ХАМАС не зацікавлений в угоді, і тому прем'єр-міністр наполягає на звільненні заручників [одночасно переходячи до] військового рішення", — заявив чиновник.

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Автор: 

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