У ХАМАСі погодились випустити 10 заручників та повернути тіла ще 18

Угрупування ХАМАС готове випустити ізраїльських заручників та рухатись до постійного припинення вогню.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

31 травня ХАМАС поширили заяву-відповідь на пропозицію перемир’я з Ізраїлем, подану спецпосланцем президента США з близькосхідних питань Стівом Віткоффом.

Угрупування заявило, що згодне випустити десятьох ізраїльських заручників та повернути тіла 18 загиблих в обмін на те, що Ізраїль випустить певну кількість ув’язнених палестинців.

"Пропозиція має на меті досягти постійного припинення вогню, забезпечити повний вихід (вочевидь, сил Ізраїлю – Ред.) із сектору Гази та забезпечити надходження допомоги нашому народу і нашим родинам у секторі Гази", – йдеться в повідомленні.

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ХАМАС не зазначили, чи вимагатимуть якихось змін до американської пропозиції. Водночас поінформоване про перебіг обговорень джерело повідомило Reuters, що ХАМАС хоче деяких поправок, хоча загалом відповідь позитивна.

Основні принципові розбіжності між позиціями Ізраїлю і ХАМАС досі полягали у тому, що Ізраїль наполягав на повному роззброєнні і розпуску угруповання та звільненні усіх 58 заручників, перш ніж погодиться на припинення війни.

ХАМАС категорично відкинули вимогу про роззброєння і вимагали виведення ізраїльської армії із сектору Гази та обіцянки припинити війну.

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Раніше повідомлялось, що Ізраїль та ХАМАС погодилися на 60 днів припинити вогонь в Секторі Гази.