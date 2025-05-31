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Новини Війна Ізраїлю проти ХАМАС Перемир’я Ізраїлю та ХАМАС
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У ХАМАСі погодились випустити 10 заручників та повернути тіла ще 18

хамас

Угрупування ХАМАС готове випустити ізраїльських заручників та рухатись до постійного припинення вогню.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

31 травня ХАМАС поширили заяву-відповідь на пропозицію перемир’я з Ізраїлем, подану спецпосланцем президента США з близькосхідних питань Стівом Віткоффом.

Угрупування заявило, що згодне випустити десятьох ізраїльських заручників та повернути тіла 18 загиблих в обмін на те, що Ізраїль випустить певну кількість ув’язнених палестинців.

"Пропозиція має на меті досягти постійного припинення вогню, забезпечити повний вихід (вочевидь, сил Ізраїлю – Ред.) із сектору Гази та забезпечити надходження допомоги нашому народу і нашим родинам у секторі Гази", – йдеться в повідомленні.

Читайте: Ізраїль розпочав наступ в кількох районах Гази

ХАМАС не зазначили, чи вимагатимуть якихось змін до американської пропозиції. Водночас поінформоване про перебіг обговорень джерело повідомило Reuters, що ХАМАС хоче деяких поправок, хоча загалом відповідь позитивна.

Основні принципові розбіжності між позиціями Ізраїлю і ХАМАС досі полягали у тому, що Ізраїль наполягав на повному роззброєнні і розпуску угруповання та звільненні усіх 58 заручників, перш ніж погодиться на припинення війни.

ХАМАС категорично відкинули вимогу про роззброєння і вимагали виведення ізраїльської армії із сектору Гази та обіцянки припинити війну.

Дивіться: Ізраїль розпочав нову масштабну операцію в Газі: ЦАХАЛ завдав 150 авіаударів. ВIДЕО

Раніше повідомлялось, що Ізраїль та ХАМАС погодилися на 60 днів припинити вогонь в Секторі Гази.

Автор: 

заручник (823) Ізраїль (1657) Хамас (196)


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Ганчіркоголові - це глисти людства.
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31.05.2025 21:14 Відповісти
Израиль позволит Хамасу взять с полки пирожок
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31.05.2025 21:18 Відповісти
А у хамаса есть выбор?
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31.05.2025 21:20 Відповісти
Наслідки Катарської корупції в Ізраїлю!!
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31.05.2025 21:32 Відповісти
Ещё раз говорю, вместо того чтобы морочить яйца себе и всем несчастным читателям новостей с заложниками и тем более с их трупами, Израилю нужно было убить 10-20-50 или сколько там палестинцев за каждого и забить болт на это дело.
Ещё лучше было бы вместо бомбежек произвести инвентаризацию всех палестинцев и при необходимости просто общей лотореей определять кто именно из них должен будет зажмуриться, и давать премии их же соседям за видео доказательства убийства
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31.05.2025 21:41 Відповісти
Що 10 бранців випустять - це дуже добре. А от що 18 стали "тілами" - це жахливо. Хто знає, скільки там залишилось? Десь трохи більше ніж півсотні?
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31.05.2025 22:22 Відповісти
 
 